РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4314 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 321 140
Крым (26018) тарифы (1807) Аксенов (361) вода (880)

Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды "колоссального роста тарифов" в оккупированном Крыму не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды

По предварительным расчетам, стоимость куба опресненной воды в оккупированном Крыму будет стоить от 40 до 68 рублей.

Об этом сообщил подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"С учетом того, что стоимость воды в Крыму составляет 31,55 рублей за куб, а в среднем по Южному федеральному округу (соседней России. - Ред.) это 36 рублей, итоговая цена вряд ли превысит даже эту среднюю для региона планку", - утверждает Аксенов. Он обещает, что "колоссального роста тарифов не будет".

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. 

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Колишні імперії розвалились не від якихось там народних рухів, а тому що прийшли технічні та економічні умови, за яких утримання колоній стало дорогим задоволенням. На багато простіше мати дочірні компанії в країнах з дешевою раб силою.
Московія живе в 19 столітті. Це коли багатством країни важали величину територій, а не ріст виробництва. Страна балалаєк, водки і довбойобів.

Шанхай, колишня колонія. Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 8535
Крим. Колонія русскіх
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1936
показать весь комментарий
31.10.2020 15:58
+12
Обещания - двигатель политики.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:28
+12
брешет как сивый мерин !

только себестоимость опресненной воды - 1,0-1,5 доллара США.
а доставка,
а прибыль.....?

а может и не брешет.
опресненной воды попросту НЕ БУДЕТ ! Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1628
показать весь комментарий
31.10.2020 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Похоже я общаюсь с дураком.
показать весь комментарий
01.11.2020 23:00 Ответить
так ты же дурнее на порядок
показать весь комментарий
02.11.2020 09:28 Ответить
Бог подаст.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:29 Ответить
Размечтался, такой кацапятине как ты, Бог не подаёт.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:25 Ответить
Иди *****, дятел.
показать весь комментарий
02.11.2020 21:32 Ответить
Тебе надо ты и иди.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:28 Ответить
из НЗ магистральный водогон в каждый эмират проведен?

==
Чукча не читатель? Из НЗ везут танкерами не водопроводную, а питьевую воду.
показать весь комментарий
02.11.2020 09:30 Ответить
Таки дурак.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:28 Ответить
ты ж дурнее на порядок
показать весь комментарий
02.11.2020 19:25 Ответить
там выше статья была что прекратили опреснять воду в Актау
но ничего не прекращали, МАЭК так же продолжает вроде это делать
(только может модернизирует наконец то свои ТЭЦ и др. объекты)

откуда такая информация?
плюс про онкологию
тут урановый рудник был недалеко от города
и тут же недалеко где то закопаны ядерные отходы от АЭС
все это не идет на пользу экологии и здоровью людей
показать весь комментарий
01.11.2020 08:33 Ответить
вот кстати навскидку нарыл древнюю статью по ситуации в целом от самого правдивого министерства "Израиля". За цену таки молчат но ситуацию в целом с технологией раскрывают немного
https://mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Watertech/Pages/Israel_leads_saltwater_potable-2012.aspx
показать весь комментарий
31.10.2020 16:24 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1348
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34 Ответить
Ага. Колоссального нихт будет, будет грандиозный.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34 Ответить
Вже Лас-Вегас за три роки в Криму "будували".Залишилось тільки вижити в ньому. Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 929
показать весь комментарий
31.10.2020 16:45 Ответить
Так, и еще кацапьі мечтали на полях украденного Крьіма сделать "кластер по вьіращиванию овощей" и завалить редисом и петрушкой всю рашку.
Ну вот, Лас-Вегас и овощной кластер уже во всей красе.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:58 Ответить
Колоссальное увеличение- это понятие растяжимое. В 5 раз разве колоссально?) это даже не камни, а щебень с неба)
показать весь комментарий
31.10.2020 16:54 Ответить
Внимание! У меня самая достоверная информация! Тарифы на опреснённую воду вырастут всего в 4 раза, по сравнению с пресной водой, потому что опреснённая вода останется достаточно солёной.... Возможно, даже солонее, чем морская....
показать весь комментарий
31.10.2020 17:12 Ответить
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 5320
показать весь комментарий
31.10.2020 18:09 Ответить
Там опріснену воду використовують, як технічну. В опрісненій воді зберігається запах морської води (водоростей і хто зна чого). Борщу на ній не звариш і чаю не запариш.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:26 Ответить
ты просто дурак. Израиль живет ,на осмотической воде. Другое дело ,что кацапы все *********.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:03 Ответить
Я вимушена назвати тебе дурепою
показать весь комментарий
01.11.2020 09:45 Ответить
Дурепа це ты. А твій батько Шаріков ,а може і Швондер.І як ти в очистке служіла. Израиль не только пьет ,но все поливает ,опресненной водой. И прикинь дурепо ввп Израиля 370 мл. долл. А сельское хозяйство 2,5 % ,то есть где-то 10 мл . долл. А ВВП Украины ,35 мл. долл . всего . И это в пустыне ,с опресненной водой.А тебе овца ,надо слушать и молчать ,слушать и молчать . Читай и думай если есть чеи.
показать весь комментарий
01.11.2020 13:15 Ответить
Ага! Ти "вежливый зельоний человек, казёл амур".
показать весь комментарий
01.11.2020 13:47 Ответить
Казел ,пишется с буквой о, козел . По нашему цап.
показать весь комментарий
01.11.2020 18:24 Ответить
А зельоный пишеться , зеленый ,овца. Тебе сказали ,слушай и молчи .
показать весь комментарий
01.11.2020 18:26 Ответить
"ЗелЁный кОзёл амурский", розмалюйся в кольори веселки і сотвори флешмоб на Хрещатику. Там тобі допоможуть відпружитись. Бай-бай...
показать весь комментарий
01.11.2020 20:22 Ответить
Мне 53 года и за Зеленского я не голосовал ,а за Порошенко , а у тебя овца ума не хватает мою ленту посмотреть ?У меня овца ,две дочки ,Которые уже позаканчивали и заканчивают универы. И как ты в очистке служила . Это позор какой то. Тебе же сказали слушай и молчи. Ты находишься на такой низкой ветви развития ,что нужно ,только молча сидеть и впитывать ,что тебе старшие и умные люди говорят.
показать весь комментарий
02.11.2020 07:04 Ответить
пускай пьют с опреснителя , но долго не протянут , такая вода в организме не задерживается , вылетает через 20-30 минут , мореманы подтвердят
показать весь комментарий
31.10.2020 18:29 Ответить
Мы ее не пили, а только мылись ней и смывали туалеты. После душа из дистиллата кожа сухая и шелушится.
А для приготовления пищи и горячих напитков использовалась пресная вода из отдельных танков питьевой воды, пополняемых в портах захода судна.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:07 Ответить
Фишка в том, что питьевой воды, в Крыму, достаточно, но.... водопроводная сеть на 80% - решето. Поэтому, не опреснители главное, а замена водоводов.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:17 Ответить
главное шоб твоё пуйло было "великим"
показать весь комментарий
31.10.2020 21:45 Ответить
Два кацапа рубятся, просто усираются на этой ветке, что-то псевдонаучно доказывая аж взопрели. Игарок сергеев и второй русочерт, как бы вам не хотелось, надо признать, что крысму без днепровской воды будет и уже есть полная жопа. Так что поплотнее на бутылках там, русосвины водоэкспертные .
показать весь комментарий
31.10.2020 19:22 Ответить
Та да, даже в 1980г. в Севастополе подавали воду по часам.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:14 Ответить
Есть один кенточек на этой ветке, у него ещё ник из пяти букв, который даже ссыт вступить в спор. И только в конце заброшенной ветки чего-то глубокомысленно вякает, пока никто не видит Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
31.10.2020 21:22 Ответить
да в плоть до 2014г час в сутки давали воду и то не каждый день. после 14 вода была постоянно. нынче что то пошло не так с погодой.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:59 Ответить
А еще хорошо потушить солнце и устроить танцы с факелами.....будет весело!
показать весь комментарий
31.10.2020 21:05 Ответить
Во Львове куб холодной воды стоит порядка 30грн, хаха.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:46 Ответить
Да построить там АЭС и опреснять сколько влезет Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 7223
показать весь комментарий
01.11.2020 10:57 Ответить
Я на вас удивляюсь. Проблема воды в Крыму, не больше чем в Кубани, Ростовской области, Калмыкии, городах Кавказа или даже Волгоградской и Астраханской областях. Да и по всей планете люди очень редко страдают от избытка пресной воды. Оно и в Украине, не так уж и всё хорошо с чистой пресной водой. Так чего Вы прицепились к этому Крыму? Год аномально засушливый. Хорошо хоть крестьяне юга России успели ухватить весеннюю влагу и получили неплохой урожай. Дождей было очень мало, но зато они удачно прошли вовремя.
показать весь комментарий
02.11.2020 20:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 