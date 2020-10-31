Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды "колоссального роста тарифов" в оккупированном Крыму не будет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По предварительным расчетам, стоимость куба опресненной воды в оккупированном Крыму будет стоить от 40 до 68 рублей.
Об этом сообщил подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
Топ комментарии
+13 Остап Чепіга
показать весь комментарий31.10.2020 15:58
+12 Максим Н.
показать весь комментарий31.10.2020 15:28
+12 Nataliia Mykhailova a5732138
показать весь комментарий31.10.2020 16:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
==
Чукча не читатель? Из НЗ везут танкерами не водопроводную, а питьевую воду.
но ничего не прекращали, МАЭК так же продолжает вроде это делать
(только может модернизирует наконец то свои ТЭЦ и др. объекты)
откуда такая информация?
плюс про онкологию
тут урановый рудник был недалеко от города
и тут же недалеко где то закопаны ядерные отходы от АЭС
все это не идет на пользу экологии и здоровью людей
https://mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Watertech/Pages/Israel_leads_saltwater_potable-2012.aspx
Ну вот, Лас-Вегас и овощной кластер уже во всей красе.
А для приготовления пищи и горячих напитков использовалась пресная вода из отдельных танков питьевой воды, пополняемых в портах захода судна.