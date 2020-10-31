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НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по "делу о незаконном обогащении"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводило полную проверку деклараций двух из 47 народных депутатов, подавших в Конституционный Суд представление по "делу о незаконном обогащении".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проводилась проверка деклараций Ильи Кивы и Тараса Козака.

"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины", - отмечают в агентстве.

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Итак, подписавшими конституционного представления по "делу о незаконном обогащении" являются:

  1. Игорь Абрамович (ОПЗЖ)
  2. Тарас Батенко (За майбутне)
  3. Юрий Бойко (ОПЗЖ)
  4. Виктор Бондарь (За майбутне)
  5. Виталий Борт (ОПЗЖ)
  6. Анатолий Бурмич (ОПЗЖ)
  7. Олег Волошин (ОПЗЖ)
  8. Валерий Гнатенко (ОПЗЖ)
  9. Сергей Дунаев (ОПЗЖ)
  10. Юрий Загородний (ОПЗЖ)
  11. Юлий Иоффе (ОПЗЖ)
  12. Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ)
  13. Владимир Кальцев (ОПЗЖ)
  14. Александр Качный (ОПЗЖ)
  15. Илья Кива (ОПЗЖ)
  16. Игорь Кисилев (ОПЗЖ)
  17. Тарас Козак (ОПЗЖ)
  18. Александр Колтунович (ОПЗЖ)
  19. Наталия Королевская (ОПЗЖ)
  20. Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)
  21. Сергей Ларин (ОПЗЖ)
  22. Александр Лукашев (ОПЗЖ)
  23. Сергей Левочкин (ОПЗЖ)
  24. Юлия Левочкина (ОПЗЖ)
  25. Михаил Макаренко (ОПЗЖ)
  26. Григорий Мамка (ОПЗЖ)
  27. Суто Мамоян (ОПЗЖ)
  28. Виктор Медведчук (ОПЗЖ)
  29. Владимир Мороз (ОПЗЖ)
  30. Василий Нимченко (ОПЗЖ)
  31. Юрий Павленко (ОПЗЖ)
  32. Михаил Папиев (ОПЗЖ)
  33. Татьяна Плачкова (ОПЗЖ)
  34. Александр Пономарев (ОПЗЖ)
  35. Наталья Приходько (ОПЗЖ)
  36. Александр Пузанов (ОПЗЖ)
  37. Вадим Рабинович (ОПЗЖ)
  38. Николай Скорик (ОПЗЖ)
  39. Антонина Славицкая (ОПЗЖ)
  40. Юрий Солод (ОПЗЖ)
  41. Вадим Столар (ОПЗЖ)
  42. Григорий Суркис (ОПЗЖ)
  43. Руслан Требушкин (ОПЗЖ)
  44. Александр Фельдман (ОПЗЖ)
  45. Федор Христенко (ОПЗЖ)
  46. Виктор Черный (ОПЗЖ)
  47. Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Российские холуи как на подбор
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31.10.2020 16:20
+15
Короче, вся ригівська мразота яку не утилізували в 2014-му...
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31.10.2020 16:28
+9
за ОПЗЖопу на выборах голосовали ворье и злобные дебилы
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31.10.2020 16:27
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Российские холуи как на подбор
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31.10.2020 16:20 Ответить
+ злодій Батенко.
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31.10.2020 16:46 Ответить
на ворах и шапка горит
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31.10.2020 16:22 Ответить
это значит ОПЗЖопа за воровство ?
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31.10.2020 16:22 Ответить
На них же печати негде ставить! И это из-за них КС пошёл на такую авантюру?
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31.10.2020 16:24 Ответить
Их просто использовали по взаимной договоренности.
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31.10.2020 17:29 Ответить
Сорок семь подх#йловников, аккурат в грибной сезон вылезли.
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31.10.2020 16:25 Ответить
Вот, коррупцеборцун Зеля, вороти им головы сейчас пока показались, не хрен ждать весны.
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31.10.2020 16:28 Ответить
правильно будет подх*йловики
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31.10.2020 19:33 Ответить
Почему за время работы этих антикорупционых органов никого не посадили в тюрьму? Миллионные зарплаты сами себе начисляют . Это узаконивание коррупции.
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31.10.2020 16:26 Ответить
Мафия своих не садит, она только пугает разноклановых "заблудших овец" своих.
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31.10.2020 16:49 Ответить
так там сотні кримінальних справ. однак саджає - суд.
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31.10.2020 16:54 Ответить
Место здесь такое...
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31.10.2020 20:20 Ответить
за ОПЗЖопу на выборах голосовали ворье и злобные дебилы
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31.10.2020 16:27 Ответить
Короче, вся ригівська мразота яку не утилізували в 2014-му...
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31.10.2020 16:28 Ответить
они помогали Зеле Петю садить
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31.10.2020 16:33 Ответить
а хіба мудачук був у 2014-м в політиці? а каломойше? він же був єдиним олігархом "патріотом". а ківа взагалі був у добробаті. кузьмін, як і портнов - були у бігах і під слідством. просто всі ці гниди повернулись в Україну і підняли голови саме при зеленському. при зеленському з кузьміна зняли звинувачення, при зеленському штепа і мудачук стали депутатами.
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31.10.2020 16:52 Ответить
мудачук ніколи не виходив з політики. Він ше при чучмі діла мутив з козлостанцями. Навіть чучму дратувало дуже активна поведінка мертвечини по відношенню до кацапів. А кива це звичайний продажний мєнт який коли вигідно і в добробат піде, а коли гешефту нема то і в своїх стріляти почне. Це ж мєнтяра... Рашта звичайні риги недобиті.
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31.10.2020 17:47 Ответить
Грыцько , а кого посадили из злочинной влады ?
правельно - ни кого , они че для пороха , че для зели - свои
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31.10.2020 19:14 Ответить
еду за грибами в Межигорье
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31.10.2020 16:34 Ответить
Загорівся порох в опизжопі..
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31.10.2020 16:34 Ответить
эти за " бочку варенья ..." продадут что и кого хочешь
НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 5390
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31.10.2020 16:39 Ответить
Какой чудесный список.
Многие еще под руководством Януковича красть начинали..
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31.10.2020 16:43 Ответить
Зверніть увагу, у зебілів жодної претензії до мудачука, коломойського і їхніх виродків, що подали скаргу у КС. Це часом не тому, що це всі ці персонажі одна команда, яка переслідує одну і ту саму ціль узурпувати КС і відмінити декларування?!
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31.10.2020 16:46 Ответить
У депутатов, особенно, у экс-ов, у судей, разных, у экс-министров и министров сегодняшних, и прочих и прочих чиновников, обогащение, можно подумать, законное. Ну-ну.
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31.10.2020 16:51 Ответить
а все потому что весна прошла а посадок не было. теперь зеля разгребает кучу которую сам же и навалил
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31.10.2020 17:05 Ответить
Ну почему ж не было? Рифмастера и Кузьменко посадили...
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31.10.2020 17:10 Ответить
Интересно, - почему КС розгоняем за решение, а заказчиков решения из ВР нет? НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 7593
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31.10.2020 17:09 Ответить
Скандал вокруг КСУ выгоден Медведчуку и Порошенко , это выгодно лишь двум политсилам - ОПЗЖ и ЕС, что бы те ни заявляли, поскольку с учетом давнего знакомства Медведчука и Порошенко, которые всю жизнь были партнерами (хоть вслух этого и не скажут), эти две политсилы взаимодействуют, занимая при этом крайне проевропейские и крайне пророссийские позиции. Именно им выгодно расшатать ситуацию в стране и попытаться добиться своих целей.

Как должен был бы поступить Зеленский? Продолжить выступать в 95 квартале. Это было бы самым правильным его решением…(с)
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31.10.2020 17:20 Ответить
Как ни странно, но, наверное, так и есть.
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31.10.2020 17:26 Ответить
Учитывая, шо Европа давно вся красноштанная.
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31.10.2020 17:27 Ответить
Только ведь ни Пороха, ни депутатов из фракции ЕС в этом списке почему то нет, а все до единого заЖОПИнцы.
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31.10.2020 19:08 Ответить
Зато в составе суда- есть
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01.11.2020 03:21 Ответить
голобородько их всех посадит с конфискацией
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31.10.2020 17:34 Ответить
По-моему, вся эта зажопинская шобла банальным шантажом "стимулировала" КСУ к принятию скандального и крайне вредного для государства решения. Допускаю, что там собраны не тупые слуги, которые в силу отсутствия опыта или квалификации, могли принять ТАКОЕ! Значит, было тягло..
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31.10.2020 17:44 Ответить
НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 7840
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31.10.2020 18:48 Ответить
Вся шобла подлежит разложению до молекул и атомов. Чтоб их следа на планете не осталось!
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31.10.2020 20:01 Ответить
До сраки ці перевірки і всі ці нові структури. Це чисто для галочки їх створили, за вимогою Європи.
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31.10.2020 20:18 Ответить
Как же иначе,ежели абсолютное большинство их решений попросту нивелируются нашими коррупсудами..
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01.11.2020 15:14 Ответить
 
 