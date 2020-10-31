НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по "делу о незаконном обогащении"
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Национальное агентство по предупреждению коррупции проводило полную проверку деклараций двух из 47 народных депутатов, подавших в Конституционный Суд представление по "делу о незаконном обогащении".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проводилась проверка деклараций Ильи Кивы и Тараса Козака.
"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины", - отмечают в агентстве.
Итак, подписавшими конституционного представления по "делу о незаконном обогащении" являются:
- Игорь Абрамович (ОПЗЖ)
- Тарас Батенко (За майбутне)
- Юрий Бойко (ОПЗЖ)
- Виктор Бондарь (За майбутне)
- Виталий Борт (ОПЗЖ)
- Анатолий Бурмич (ОПЗЖ)
- Олег Волошин (ОПЗЖ)
- Валерий Гнатенко (ОПЗЖ)
- Сергей Дунаев (ОПЗЖ)
- Юрий Загородний (ОПЗЖ)
- Юлий Иоффе (ОПЗЖ)
- Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ)
- Владимир Кальцев (ОПЗЖ)
- Александр Качный (ОПЗЖ)
- Илья Кива (ОПЗЖ)
- Игорь Кисилев (ОПЗЖ)
- Тарас Козак (ОПЗЖ)
- Александр Колтунович (ОПЗЖ)
- Наталия Королевская (ОПЗЖ)
- Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)
- Сергей Ларин (ОПЗЖ)
- Александр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергей Левочкин (ОПЗЖ)
- Юлия Левочкина (ОПЗЖ)
- Михаил Макаренко (ОПЗЖ)
- Григорий Мамка (ОПЗЖ)
- Суто Мамоян (ОПЗЖ)
- Виктор Медведчук (ОПЗЖ)
- Владимир Мороз (ОПЗЖ)
- Василий Нимченко (ОПЗЖ)
- Юрий Павленко (ОПЗЖ)
- Михаил Папиев (ОПЗЖ)
- Татьяна Плачкова (ОПЗЖ)
- Александр Пономарев (ОПЗЖ)
- Наталья Приходько (ОПЗЖ)
- Александр Пузанов (ОПЗЖ)
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ)
- Николай Скорик (ОПЗЖ)
- Антонина Славицкая (ОПЗЖ)
- Юрий Солод (ОПЗЖ)
- Вадим Столар (ОПЗЖ)
- Григорий Суркис (ОПЗЖ)
- Руслан Требушкин (ОПЗЖ)
- Александр Фельдман (ОПЗЖ)
- Федор Христенко (ОПЗЖ)
- Виктор Черный (ОПЗЖ)
- Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
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правельно - ни кого , они че для пороха , че для зели - свои
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