НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по "делу о незаконном обогащении"

Национальное агентство по предупреждению коррупции проводило полную проверку деклараций двух из 47 народных депутатов, подавших в Конституционный Суд представление по "делу о незаконном обогащении".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проводилась проверка деклараций Ильи Кивы и Тараса Козака.

"Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины", - отмечают в агентстве.

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Итак, подписавшими конституционного представления по "делу о незаконном обогащении" являются:

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) Тарас Батенко (За майбутне) Юрий Бойко (ОПЗЖ) Виктор Бондарь (За майбутне) Виталий Борт (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич (ОПЗЖ) Олег Волошин (ОПЗЖ) Валерий Гнатенко (ОПЗЖ) Сергей Дунаев (ОПЗЖ) Юрий Загородний (ОПЗЖ) Юлий Иоффе (ОПЗЖ) Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ) Владимир Кальцев (ОПЗЖ) Александр Качный (ОПЗЖ) Илья Кива (ОПЗЖ) Игорь Кисилев (ОПЗЖ) Тарас Козак (ОПЗЖ) Александр Колтунович (ОПЗЖ) Наталия Королевская (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин (ОПЗЖ) Сергей Ларин (ОПЗЖ) Александр Лукашев (ОПЗЖ) Сергей Левочкин (ОПЗЖ) Юлия Левочкина (ОПЗЖ) Михаил Макаренко (ОПЗЖ) Григорий Мамка (ОПЗЖ) Суто Мамоян (ОПЗЖ) Виктор Медведчук (ОПЗЖ) Владимир Мороз (ОПЗЖ) Василий Нимченко (ОПЗЖ) Юрий Павленко (ОПЗЖ) Михаил Папиев (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) Александр Пономарев (ОПЗЖ) Наталья Приходько (ОПЗЖ) Александр Пузанов (ОПЗЖ) Вадим Рабинович (ОПЗЖ) Николай Скорик (ОПЗЖ) Антонина Славицкая (ОПЗЖ) Юрий Солод (ОПЗЖ) Вадим Столар (ОПЗЖ) Григорий Суркис (ОПЗЖ) Руслан Требушкин (ОПЗЖ) Александр Фельдман (ОПЗЖ) Федор Христенко (ОПЗЖ) Виктор Черный (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)

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