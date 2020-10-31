Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться

Водитель Land Rover Юрий Назаренко, который въехал в толпу в пешеходной зоне на Майдане Независимости 30 октября и стал причиной гибели двух человек, сегодня во время суда извинился перед пострадавшими и рассказал, что никогда не терял сознание раньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я хочу только извиниться, я не хотел этого. И теперь у меня жизнь другая стала", - рассказал после заседания Назаренко.

По его словам, он водит автомобиль с 1977 года.

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"Мне безразлично мое здоровье, я хочу только помочь тем людям, которые пострадали. Я езжу с 77 года, никогда не было потери сознания. Я просто потерял сознание. Я выезжал с Михайловской слева, и все", - отметил он.

Кроме того, Назаренко рассказал, что после аварии его пытались побить люди, которые думали, что он был пьян.

"Я не обижаюсь на людей, которые меня даже били, думали, что я пьян, а я больной был. Простите. Я надеюсь на экспертов, которые разберутся, что произошло. Я не спал всю ночь, только думал об этом, как это произошло. Все как какой-то страшный сон приснился, и только проведу руками - и этого не будет. Но, к сожалению… Простите", - отметил подозреваемый.

Назаренко отметил, что раньше никогда не терял сознание.

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"Я до этого ездил - все замечательно. Еще перед этим у меня пульс мерили - никаких вопросов. Я наоборот думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь", - отметил он.

Во время заседания суда 31 октября об избрании меры пресечения Назаренко, его врач рассказал, что у его пациента был инсульт. 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября, а 30 - он повторно приезжал на осмотр. Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, особых запретов на управление автомобиля не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем.

Напомним, смертельное ДТП на Крещатике в Киеве произошло 30 октября. Водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, потеряв контроль над управлением, выехал на пешеходную зону и сбил нескольких пешеходов, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из машин была семья с 5-месячным ребенком.

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31 октября Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать водителя на 60 суток.