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Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться

Водитель Land Rover Юрий Назаренко, который въехал в толпу в пешеходной зоне на Майдане Независимости 30 октября и стал причиной гибели двух человек, сегодня во время суда извинился перед пострадавшими и рассказал, что никогда не терял сознание раньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я хочу только извиниться, я не хотел этого. И теперь у меня жизнь другая стала", - рассказал после заседания Назаренко.

По его словам, он водит автомобиль с 1977 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

"Мне безразлично мое здоровье, я хочу только помочь тем людям, которые пострадали. Я езжу с 77 года, никогда не было потери сознания. Я просто потерял сознание. Я выезжал с Михайловской слева, и все", - отметил он.

Кроме того, Назаренко рассказал, что после аварии его пытались побить люди, которые думали, что он был пьян.

"Я не обижаюсь на людей, которые меня даже били, думали, что я пьян, а я больной был. Простите. Я надеюсь на экспертов, которые разберутся, что произошло. Я не спал всю ночь, только думал об этом, как это произошло. Все как какой-то страшный сон приснился, и только проведу руками - и этого не будет. Но, к сожалению… Простите", - отметил подозреваемый.

Назаренко отметил, что раньше никогда не терял сознание.

Также смотрите: Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО

"Я до этого ездил - все замечательно. Еще перед этим у меня пульс мерили - никаких вопросов. Я наоборот думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь", - отметил он.

Во время заседания суда 31 октября об избрании меры пресечения Назаренко, его врач рассказал, что у его пациента был инсульт. 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября, а 30 - он повторно приезжал на осмотр. Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, особых запретов на управление автомобиля не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем.

Напомним, смертельное ДТП на Крещатике в Киеве произошло 30 октября. Водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, потеряв контроль над управлением, выехал на пешеходную зону и сбил нескольких пешеходов, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из машин была семья с 5-месячным ребенком.

Читайте: Водитель, устроивший смертельное ДТП на Майдане, был трезв. Он задержан, - Геращенко

31 октября Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать водителя на 60 суток.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+49
простите, что не по теме!
Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться - Цензор.НЕТ 282 Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться - Цензор.НЕТ 4347

Шон Коннери (90 лет)
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31.10.2020 17:23
+39
На жалость давит. В правилах есть пункт запрещающий садится за руль если плохо себя чувствуешь! Сел,значит полностью виновен!
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31.10.2020 17:23
+37
блинн!.. великий актёрище!.. Земля пухом и добрая память на века!
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31.10.2020 17:32
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Инсульт может с каждым случиться,так что ..
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31.10.2020 17:50 Ответить
на газ нажимал тоже инсульт?
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31.10.2020 17:52 Ответить
Думаете он специально двух людей убил,свою машину и другие угандошил,как и свою жизнь оставшуюся?
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31.10.2020 17:59 Ответить
Лев Львовский 63975c6a Те, кто бухими садятся, за руль, тоже не специально убивают.
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31.10.2020 18:40 Ответить
Він сів за кермо "спеціально", бо ще не пройшов повністю курс лікування і реабілітації після інсульту.
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31.10.2020 20:57 Ответить
возм. коробка на круизе стояла...
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01.11.2020 01:40 Ответить
какой круиз в городе?
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01.11.2020 10:51 Ответить
Таки вже після інсульту..
Рецидив мабуть..
Довбоклюв воно..))
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31.10.2020 18:54 Ответить
Трапитися може з кожним - не заперечую , але лише безвідповідальні ідіоти після інсульту сядуть за кермо автомобіля (( він такий ідіот не один, на жаль, двох таких особисто знаю і поліцаї знають , які на це очі закривають , і лікарі знають , які цим падлам медичні довідки за гроші видають ((
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31.10.2020 19:02 Ответить
Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, особых запретов на управление автомобиля не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем. Источник: https://censor.net/ru/n3228339
что значит "особых запретов"? были не особые?

думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь Источник: https://censor.net/ru/n3228339
ему продлили что бы он забрал две жизни и покалечил троих!?

и теперь главный вопрос - врачи так и будут клепать убийц на дороги!?
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31.10.2020 17:50 Ответить
Даже элементарный анализ траектория и скоростных режимов движения данного уё-ка на его танкетке со всей очевидностью говорит , шо внедорожником управлял чувак с афигительно крепкой и здоровой моторикой . Оно удержало руль даже при столкновении с бордюром и скача по полуметровым ступенькам - при этом бешенно давя на газ .
Инсульт можно исключить автоматически !!!
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31.10.2020 17:52 Ответить
чувак явно хотел побыстрей свалить
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31.10.2020 18:00 Ответить
не согласен
траектория и режим не вписываются ни в какую логику или умысел
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31.10.2020 23:49 Ответить
Логика это категория менталики , а траектория и режим (переменный) это чистая моторика .
А инсульт такая штука , шо может и на менталику влиять и часто (не соображает ничего) , но на моторику -- всегда . А тут чувак держал балланс руля как пилот формулы .
Вы представьте , что такое удар передним мостом по бордюру и как нужно крепко и уверенно держать руль, чтобы рулевую колонку не повело куда-то в сторону ! А он жмёт газ и держит прямую линию от институтской до места гибели его жертв ... , преодолевая разные "препятствия" - бордюр, ступеньи с пол метра !
Вон вчера какой-то ***** без всякой "логики" в Одессе зарезал девушку-баристу ... шо ему в дочки годится ! А этого пробка всбесила и оно решило протаранить тачку ментов !
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01.11.2020 06:47 Ответить
некоторые таблетки если пить, то по инструкции не желательно садиться за руль.
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31.10.2020 17:52 Ответить
После серии терактов, в Европе на площадь где празднуют, не выедишь. Огородите и управляемые шлагбаумы для служб. Не понятно как корона ещё влияет
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31.10.2020 17:55 Ответить
Однако когда толкалась машина, действия были скоординированы и осмыслены.
Но.....успокоить людей надо.....
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31.10.2020 18:01 Ответить
((ука не верю , он просто хотел , уехать но не вышло Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 4594 У меня вопрос к мусорам , а на хера вы тогда чела в Полтаве завалили с гранатой , а он вообще никого не убил Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9181 Как , как можно жить в стране , в которой жизнь ничего не стоит Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9181
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31.10.2020 18:05 Ответить
Страна такая какие люди.
А люди тут -помойка. Свои своих же будут сдавать.
Лицемерие зашкаливает.
Не все конечно но половина так точно.
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31.10.2020 20:54 Ответить
Я б сказав навіть-три чверті
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31.10.2020 22:44 Ответить
чорт в рясе
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31.10.2020 18:09 Ответить
Причем такая хрень , происходит постоянно , жирные клопы кого то давят и потом их отмазывают , лично знаком с пятью эпизодами , просто этот случай у всех на глазах , сколько в тени осталось , да хотя бы тот же Миладзе Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 6102 Поэтому их лучше люстрировать на месте Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 6102
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31.10.2020 18:12 Ответить
ну, да, чувак пошел по беспределу, хотел проломиться между машинами на трассу и уехать
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31.10.2020 18:19 Ответить
А за кермо сідати не хворе? Курва
Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 2340
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31.10.2020 18:31 Ответить
Эта сволочь думает, что он и Бога также обманет...
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31.10.2020 19:00 Ответить
а где одеяло в клетку?
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31.10.2020 20:07 Ответить
Осталось старому мудаку сделать последний шаг! Но нет, этот ***** с собой двоих захватил!
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31.10.2020 18:36 Ответить
Лікар несе повну відповідальність. Він був зобов'язаний не просто поінформувати пацієнта після інсульту про можливі наслідки, але й переконатися що той все правильно зрозумів. Натомість лікар керуючись шкурними інтересами (гонорар) переконав пацієнта що з ним тепер "все в нормі". Ось така жадібність і безвідповідальність лікаря "врятувала" одного, скалічила трьох і вбила двох... Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 617
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31.10.2020 18:39 Ответить
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся.
(с)
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31.10.2020 18:57 Ответить
може буть
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31.10.2020 23:51 Ответить
Да. Но случаи разные бывают. К примеру, в одной из опорных больниц Киевской области проходила лечение от Ковид19 женщина 50л. Женщина вылечилась, выписали, а через неделю родственники позвонили врачу (у которого она лечилась от короны) и сообщили о симптомах инсульта. Врач сказала срочно вызывать скорую. Скорую ждали долго, так как почему-то родственники сообщили, что у больной Ковид. Когда скорая приехала, было уже поздно... Кого винить в этом случае? А женщина тоже могла быть за рулем. Кстати, история абсолютно реальная, случилась пару недель назад. В статистику ковидных не попадет, хотя я уверен, что тромбы связаны именно с короной.
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01.11.2020 01:25 Ответить
11 дней после операции связанной с инсультом!? Вот только не надо пи@деть что он ни каких таблеток не принимал, которые не совместимы с управлением авто.
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31.10.2020 18:41 Ответить
Как он заехал на бордюр без сознания и еще скорость увеличил? Ему светит где-то 10-12 лет, но отмажется до условного, я думаю
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31.10.2020 18:41 Ответить
Он откупится, даже судя по комментам, за него уже пишутся "пацаны". Но $150-200 тыс. с него состригут, тем более те, кто знает, что эта рыговская падаль при деньгах.
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31.10.2020 19:03 Ответить
При очень больших деньгах этот перец рыговский !
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31.10.2020 19:16 Ответить
Короче , теперь будет виноват врач . А совковый начальничок - нувориш - останется благенькой овечкой . Он так и не поймёт принцип : - за хорошую беспроблемную жизнь нужно чем - то платить . Хотя - бы личному водителю , но совковая жадность и самоуверенность поставила таки свою точку .
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31.10.2020 18:50 Ответить
Як до цьогь ВОРОБЬЙОВА не
додумалась...
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31.10.2020 18:57 Ответить
Та купив індульгенцію..
Розумна падлюка..
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31.10.2020 18:59 Ответить
Посмотрите видео где он таранит легковой автомобиль перед трагедией. Этот таран не был спонтанным и случайным.Толкал легковушку осмысленно и с умом
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31.10.2020 19:07 Ответить
Что будет, если отменить право феодалов безнаказанно давить холопов и их детей на дорогах?
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
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31.10.2020 19:10 Ответить
тЮ там проще. В джипере, шо в танке - сам живой... А прикинте , шобы из этого поца осталось наедь он запиком на первый же ограничительный столбик. .. Та его бы яй.а вьехали в багажник для начала, потом бы тот багажник сложился гофрой.
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31.10.2020 19:16 Ответить
поц, на слезу пробивает. Инсульт, какой за руль. Там походу еще и врач пойдет прицепом , если будет тупо отмазывать идиота.
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31.10.2020 19:12 Ответить
Винуватець ДТП п'ять років пропрацював у комісії з цінних паперів та фондового ринку на керівних постах.
У комісії працював з 2007 року керівником апарату; з 2009-го став членом Комісії.
Назаренко курирував Інформаційні технології, створював ІТ-інфраструктуру в регуляторі.
водій здав тест на алкоголь тільки з третього разу
Також Назаренко обіймав посаду голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України та координував роботу підприємств у структурі комісії та питання їх бюджету.
З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.
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31.10.2020 19:13 Ответить
а чого ти за кермо пахєшся???????
Лікуй наслідки інсульту. Інсульт це не нежить, це дуже важке і серьозне захворювання, і в числі наслідків інсульту є також неконтрольована втрата свідомості в будь який час. Візьми водія собі, якщо такі вже важливі поїздки, їдь громадським транспортом, АЛЕ НЕ ВБИВАЙ ЛЮДЕЙ, падлюко !!!
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31.10.2020 19:14 Ответить
Покинув комісію , щоби не сісти , а наразі , скотиняка , мусить сісти і надовго !
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31.10.2020 19:14 Ответить
Та не, как раз на комиссию ему уже здоровье не позволило и дальше уповать, дык падло, он свою немочь направил на форменное злодейство - сел за руль авто, чмошник,бабла немерено,впадлу ему было воспользоваться паблик транспортом, кондом штопаный,на киче инсульт тебе подлечат, в ритм этой музыки Djuma Soundsystem - Les Djinns (Trentemoller Remix)
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31.10.2020 19:30 Ответить
буває
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31.10.2020 19:18 Ответить
Простите, но мне кто-нибудь объяснит, КАК с "потерянным сознанием" можно истошно во все стороны крутить руль??? Я НЕ сомневаюсь, что за бабки найдутся "эксперДы", которые дадут объяснение и этому. И за те же бабки найдутся судьи, которые сделают из убийцы "пострадавшего". Кривосудие по украински, млять! Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 71
"Извиняется" он! Больше всего нужны твои "извинения" тем, кого ты вчера размазал по асфальту, и их родным людям!
И да. Адвокаты за ночь неплохо потрудились. Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9923 Врать красиво научили. Но ГДЕ ЖЕ клетчатый плед? Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 2558 Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 71
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31.10.2020 19:18 Ответить
Чтобы предепредить подобніе случаи, вместе с техосмотром транспортного средства, водитель сам должен проходить медосмотр. А врач, поставивший свою подпись на допуске, в случае подобных ДТП, также должен нести ответственность, вместе с водителем.
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31.10.2020 19:31 Ответить
Шануймося українці!
" водитель сам должен проходить медосмотр"
Не допоможе!
Мене перекосило через два місяці після ДТП, прямо підчас обіду.
Затерпла половина обличчя і почав дивно закусувати губу.
Дальше швидка-лакарня-КТ а потім МРТ:два лакунарних інсульти .
До того були дзвіночки:провали в памяті,іноді НЕСПРИЙНЯТТЯ ЧЕРВОНОГО кольору!!!!!!!
Після інсульту-права треба ОБОВЯЗКОВО ВИЛУЧАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бо ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ написані кровю жертв!
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31.10.2020 19:55 Ответить
**І нехай в мене кине камінь хто безгрішний** Мені важкувато зрозуміти як люди клянуть і обзивають цю людину,не маючи на те ніякого права,мені 63,почуваю себе не на всі 100,але непогано,і авто в мене є,і водій з 75року,а їздити вмів ще коли в батька був 401 Москвич,і що тепер,всі під Богом і дописувачі які в грубій формі виказують свою думку не думають про те,що життя як бумеранг!!! Є суд і нехай приймає рішення ЗАКОННЕ, а щоб воно було законне,обирайте не по приколу,а по УМУ,тоді і небуде ніяких курйозів. Я так думаю,що за кермом сидів або ТЕРОРИСТ,або людина в повній отключці,а писати таке як думав втекти,або подібне,вибачте,але це повний маразм,якби він втік,це булоб набагато гірше.
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31.10.2020 19:32 Ответить
после инсульта-ездить и дальше за рулем-это не правильно.
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31.10.2020 19:52 Ответить
Трагічний нещасний випадок.
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31.10.2020 20:12 Ответить
"...врач рассказал, что у его пациента был инсульт. 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября". Источник: https://censor.net/ru/n3228339

Винен лікар, який не заборонив хворому керування автомобілем, оскільки з його поведінки видно, що він був не в змозі адекватно оцінити стан свого здоров'я. Відновлювальний період після інсульту триває від 6 міс. до двох років. А тут після операції пройшло всього 11 днів, функції головного мозку ще не відновлені повністю. Хворий знаходиться в періоді реабілітації, значить потребує підтримки і догляду.
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31.10.2020 20:35 Ответить
А що ж робити родичам тих, що загинули, чиясь мама, дружина, сестра...
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31.10.2020 20:43 Ответить
А що ж робити родичам тих, що загинули - вимагати компенсації за все: за похорони, за втрату годувальника, за страждання. Ублюдок та його рідня мають сплатити
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31.10.2020 21:39 Ответить
Мы знали, что он будет невиновным, когда ещё только рулил на жертв.
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31.10.2020 23:56 Ответить
таке може статись з кожним: або затьмарення розуму, або жертва дтп
тому треба помиритись з Богом та молитись щодня про захист
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31.10.2020 23:58 Ответить
Главное молиться. Соврал, украл, убил - главное помолиться, Бог тебя создал, Бог тебя любитЬ, усЁ проститЬ. Жили среди верующих, знаем.
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01.11.2020 01:07 Ответить
Ну то такі віруючі як і невіруючи, тільки Біблієй прикриваються, харизмати більше всього, хоча серед них ї є дійсно віруючи, а інщі заради успіху буває поводять себе гірше невіруючих.
А по Біблії як що ти вбив, то сам будеш вбитий, хто взяв меч, той від меча вмре. Так і цей кадр може загине під колесами автівки чи в аварії, як що не посадять.
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01.11.2020 11:48 Ответить
Неправильно сказали - молити Бога щоб не опинитись на дорозі такого Зайцева, коротше не опинитись в той час і в тому місті де цей Зайцев буде кермувати.
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01.11.2020 11:50 Ответить
А як непритомний, без свідомості може кудись дзвонити? От падлюка...
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01.11.2020 00:18 Ответить
Чомусь навіть не здивована.
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01.11.2020 01:51 Ответить
19 исульт ,операция,а 30 уже за рулем.Туфта это все,так не бывает....
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01.11.2020 04:11 Ответить
Брехлива скотина. Нахера цей старий мудак сідав за руль? бабла не хватило на водія? Чи на таксі? цього урода мають судити за навмисне вбивство. Воно тупариле було ПІСЛЯ операції і МАЛО знати та думати перед тим як сідати за руль.
старий гандон ЧИМ ти допоможеш ТРУПАМ?
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01.11.2020 05:54 Ответить
До чого тут ПРАСТІТЄ ?
Він вбив ДВОХ людей.
Так чи інакше це в'язниця.
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01.11.2020 07:41 Ответить
Лучше б врачи его спасали при инсульте.
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01.11.2020 10:09 Ответить
врачей на мыло .. там и ленд ровер года так 77 года судя по видео
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01.11.2020 10:15 Ответить
Ізвінєнія то файно але ти вбив двух людей Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 4258
Чому людину на Таврії чи Деу в такій ситуації вже давно признали би винним і присудили тюрму без залогу а кадра на Ленд Ровері відпустили додомку пити ромашковий чай?
Керування автівкою після інсульта це вже порушення правил безпеки на дорозі.
Тільки тюрма цьому Зайцеву, а не домашній арешт.
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01.11.2020 11:44 Ответить
Зайцева і Дронов в одному лиці
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01.11.2020 11:52 Ответить
Водитель,виновен 100%,нельзя садиться за руль в усталом или заболевшим.
Стаття 25. Необережність та її види
1. Необережність поділяється на кримінальну протиправну самовпевненість та кримінальну протиправну недбалість.
2. Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.
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02.11.2020 16:56 Ответить
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