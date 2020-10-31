Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться
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Водитель Land Rover Юрий Назаренко, который въехал в толпу в пешеходной зоне на Майдане Независимости 30 октября и стал причиной гибели двух человек, сегодня во время суда извинился перед пострадавшими и рассказал, что никогда не терял сознание раньше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Я хочу только извиниться, я не хотел этого. И теперь у меня жизнь другая стала", - рассказал после заседания Назаренко.
По его словам, он водит автомобиль с 1977 года.
"Мне безразлично мое здоровье, я хочу только помочь тем людям, которые пострадали. Я езжу с 77 года, никогда не было потери сознания. Я просто потерял сознание. Я выезжал с Михайловской слева, и все", - отметил он.
Кроме того, Назаренко рассказал, что после аварии его пытались побить люди, которые думали, что он был пьян.
"Я не обижаюсь на людей, которые меня даже били, думали, что я пьян, а я больной был. Простите. Я надеюсь на экспертов, которые разберутся, что произошло. Я не спал всю ночь, только думал об этом, как это произошло. Все как какой-то страшный сон приснился, и только проведу руками - и этого не будет. Но, к сожалению… Простите", - отметил подозреваемый.
Назаренко отметил, что раньше никогда не терял сознание.
"Я до этого ездил - все замечательно. Еще перед этим у меня пульс мерили - никаких вопросов. Я наоборот думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь", - отметил он.
Во время заседания суда 31 октября об избрании меры пресечения Назаренко, его врач рассказал, что у его пациента был инсульт. 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября, а 30 - он повторно приезжал на осмотр. Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, особых запретов на управление автомобиля не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем.
Напомним, смертельное ДТП на Крещатике в Киеве произошло 30 октября. Водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, потеряв контроль над управлением, выехал на пешеходную зону и сбил нескольких пешеходов, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.
Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из машин была семья с 5-месячным ребенком.
31 октября Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать водителя на 60 суток.
Пожалуйста, подождите...
Рецидив мабуть..
Довбоклюв воно..))
что значит "особых запретов"? были не особые?
думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь Источник: https://censor.net/ru/n3228339
ему продлили что бы он забрал две жизни и покалечил троих!?
и теперь главный вопрос - врачи так и будут клепать убийц на дороги!?
Инсульт можно исключить автоматически !!!
траектория и режим не вписываются ни в какую логику или умысел
А инсульт такая штука , шо может и на менталику влиять и часто (не соображает ничего) , но на моторику -- всегда . А тут чувак держал балланс руля как пилот формулы .
Вы представьте , что такое удар передним мостом по бордюру и как нужно крепко и уверенно держать руль, чтобы рулевую колонку не повело куда-то в сторону ! А он жмёт газ и держит прямую линию от институтской до места гибели его жертв ... , преодолевая разные "препятствия" - бордюр, ступеньи с пол метра !
Вон вчера какой-то ***** без всякой "логики" в Одессе зарезал девушку-баристу ... шо ему в дочки годится ! А этого пробка всбесила и оно решило протаранить тачку ментов !
Но.....успокоить людей надо.....
А люди тут -помойка. Свои своих же будут сдавать.
Лицемерие зашкаливает.
Не все конечно но половина так точно.
Как слово наше отзовётся.
(с)
додумалась...
Розумна падлюка..
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
У комісії працював з 2007 року керівником апарату; з 2009-го став членом Комісії.
Назаренко курирував Інформаційні технології, створював ІТ-інфраструктуру в регуляторі.
водій здав тест на алкоголь тільки з третього разу
Також Назаренко обіймав посаду голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України та координував роботу підприємств у структурі комісії та питання їх бюджету.
З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.
Лікуй наслідки інсульту. Інсульт це не нежить, це дуже важке і серьозне захворювання, і в числі наслідків інсульту є також неконтрольована втрата свідомості в будь який час. Візьми водія собі, якщо такі вже важливі поїздки, їдь громадським транспортом, АЛЕ НЕ ВБИВАЙ ЛЮДЕЙ, падлюко !!!
"Извиняется" он! Больше всего нужны твои "извинения" тем, кого ты вчера размазал по асфальту, и их родным людям!
И да. Адвокаты за ночь неплохо потрудились. Врать красиво научили. Но ГДЕ ЖЕ клетчатый плед?
" водитель сам должен проходить медосмотр"
Не допоможе!
Мене перекосило через два місяці після ДТП, прямо підчас обіду.
Затерпла половина обличчя і почав дивно закусувати губу.
Дальше швидка-лакарня-КТ а потім МРТ:два лакунарних інсульти .
До того були дзвіночки:провали в памяті,іноді НЕСПРИЙНЯТТЯ ЧЕРВОНОГО кольору!!!!!!!
Після інсульту-права треба ОБОВЯЗКОВО ВИЛУЧАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бо ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ написані кровю жертв!
Винен лікар, який не заборонив хворому керування автомобілем, оскільки з його поведінки видно, що він був не в змозі адекватно оцінити стан свого здоров'я. Відновлювальний період після інсульту триває від 6 міс. до двох років. А тут після операції пройшло всього 11 днів, функції головного мозку ще не відновлені повністю. Хворий знаходиться в періоді реабілітації, значить потребує підтримки і догляду.
тому треба помиритись з Богом та молитись щодня про захист
А по Біблії як що ти вбив, то сам будеш вбитий, хто взяв меч, той від меча вмре. Так і цей кадр може загине під колесами автівки чи в аварії, як що не посадять.
старий гандон ЧИМ ти допоможеш ТРУПАМ?
Він вбив ДВОХ людей.
Так чи інакше це в'язниця.
Чому людину на Таврії чи Деу в такій ситуації вже давно признали би винним і присудили тюрму без залогу а кадра на Ленд Ровері відпустили додомку пити ромашковий чай?
Керування автівкою після інсульта це вже порушення правил безпеки на дорозі.
Тільки тюрма цьому Зайцеву, а не домашній арешт.
Стаття 25. Необережність та її види
1. Необережність поділяється на кримінальну протиправну самовпевненість та кримінальну протиправну недбалість.
2. Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.