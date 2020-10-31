Решение об обновлении состава Конституционного Суда согласовано с ЕС и послами G7, - Арахамия
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Идею президента Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного Суда поддержал Европарламент, ее также согласовали с послами стран G7.
Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на УП, передает Цензор.НЕТ.
"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет", - сообщил Арахамия.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Возьмём к примеру, маленькое зелёное чмо из 95го квартала, выбери его президентом, оно так и будет себя вести.
Тогда вопрос : Что же это все "гетьман" ваш не сделал ?
Портнов в Украину нос не показывал? Без уголовщины.
Зеля мерьветчука в упрек пороху на стадионе закидывал? И чё?
Сколько санкций Омана протолкнул зеля в отношении раши?
А что касается уголовного преследования оппонентов, так твой придурок ГБР на коллекцию картин натравливал в том числе.
Не сделал - потому что по закону не может.
Твой дебил это обещал манипулятивно?
Гетьман это у тебя, как у кацапов царь.
На данный момент есть 15 судей КСУ. Два из них были назначены Януковичем (в 2013 г.), четверо - Петром Порошенко (двое в 2016 г. и двое в 2018 г.), четверо - Верховной Радой (двое в марте 2014 г. после победы Революции достоинства и двое в 2018 г.), пятеро - съездом судей (по одному в 2013, 2015, 2017 гг. и двое в октябре 2019 г. уже при Зеленском).
Из них за скандальное решение №13-р/2020 проголосовали 11, а четверо выступили против, в том числе Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, которых назначил Порошенко, и Олег Первомайский, которого назначила Верховная Рада в 2018 г.
Если будет принят проект №4288, то все нынешние судьи КСУ, независимо от их позиции по решению №13-р/2020, лишатся полномочий. И после этого Зеленский получит новый КСУ, полностью ручной.
В самом деле, шесть судей назначит сам Зеленский. Еще шесть назначит Верховная Рада, как записано в ее регламенте, «открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады». А поскольку большинством голосов располагает фракция президентской партии «Слуга народа», то все шесть судей по квоте парламента будут людьми Зеленского (с учетом интересов групп влияния внутри фракции). Чтобы суд начал работать, достаточно наличия 12 судей, а для принятия решения достаточно одобрения 10 судей.
А ведь можно было просто собрать все телеканалы. Снять с Голобородько штаны и поиграть ему известным местом на пианино.
Дел на 10 минут. Зато пару недель точно никто и выборы не обсуждал бы, и тарифы, и коронавирус, и войну.
Я знаю точно, що що Європа схвалює сам факт подачі законопроекту і сподівається, що ВР відрегулює неточності і прийме Закон, який не суперечитиме Конституції та здоровому глузду.
У Раді Європи попередили Україну про наслідки у разі ухвалення проєкту Зеленського
А де можна побачити згоду посольств і Європарламенту на антиконституційний переворот ?
На стрєлці ДЄрмаку на вухо шепнули ?
А Зєля в курсі ?
Речь об этом идет в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова,