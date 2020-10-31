РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13303 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
14 612 159
G7 (714) Евросоюз (15900) Рахманин (117)

Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин настаивает, что Украина не должна согласовывать с международными партнерами важные законодательные изменения.

Свою позицию политик озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменения Конституционного Суда не могут согласовываться с ЕС или "семеркой". С Китаем, Гватемалой или ОПЕК - тоже. Это суверенное право УКРАИНСКИх законодателей, Рады и президента", - написал Рахманин.

Глава фракции "Голос" сравнил обновление состава Конституционного Суда с идеей внести в Конституцию "особый статус" оккупированных территорий, которую согласовали с Путиным.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение об обновлении состава Конституционного Суда согласовано с ЕС и послами G7, - Арахамия

"Чрезмерно энергичным предлагаю почитать, что такое "суверенитет". Хотя бы в Википедии. Можно на 30 году независимости хотя бы пробовать быть субъектом политики, а не вечным объектом?" — подытожил Рахманин.

Ранее глава глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что изменение состава Конституционного Суда согласовано с Европарламентом и послами стран "Большой семерки".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Также на Цензор.НЕТ: НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по "делу о незаконном обогащении"

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Ксенія, я думаю, що все простіше. Узеленські просто- напросто брешуть, маніпулюють, прикриваючись тією ж Європою.
Потрібно почути, що, реально, кажуть європейці. Якщо кажуть.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:09
+16
А у Украины нет суверенитета. Мы просто кусок проигравшего холодную войну СССР. Поэтому согласовывать надо. Кредиты нужны. В бедности жить мудрый нарид не хочет.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:02
+13
озираються вони тому що просять у тих старших грошей.
А красти вони вміють високопрофесійно)
показать весь комментарий
31.10.2020 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
всі кадрові рішення чинної "влади" це згвалтування здорового глузду і моралі.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13 Ответить
рахманін прочтитай програму з якою ти дерся до корита.....
і сравку привіт Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет - Цензор.НЕТ 5032
показать весь комментарий
31.10.2020 19:11 Ответить
Юля з Власенко внесли в Раду два законопроекти, які розрулюють цю колізію не порушуючи Конституцію і розблоковують НАЗК та повертають декларування чиновників.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:12 Ответить
Юля и Власенко то отстой ,что они рыпаются
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13 Ответить
Ви дивіться на свого Жиріка з Матвієнкой, а ми тут якось без вас розберемось
показать весь комментарий
31.10.2020 19:18 Ответить
А як же інтеграція? Вона передбачає часткову втрату суверенітету. Як наші суверенні судді працюють ми вже побачили, може досить ходити по граблях???
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13 Ответить
Констутуційний суд за всю свою історію багато раз приймав рішення в угоду діючим президентам і він безусловно заслуговує не переобрання ( БО БУДЕ ЩЕ ГІРШИЙ ПОПЕРЕДНИКІВ),а взагалі ліквідований. Але це повинно робитись ВИКЛЮЧНО додержуючись конституції і законів. АЛе шмарклі навіть таке питання преретворюють в ще більше порушення конституції і це буде предметом карного переслідування в майбутньомутих хто це зараз робить. Ума немає як це зробити
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13 Ответить
Зміни в Конституцію робляться 300+1 голосами, і ніяк інакше. Зєля своїми заявами вже злочин робить. Тільки за це йому світить імпічмент і тюремний строк.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:22 Ответить
Робить. Але САМЕ ТИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ ЦЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ (за твоїми ж словами)
показать весь комментарий
31.10.2020 19:34 Ответить
Молодец, Вань. Почаще голову включай. Я сегодня впервые высказывался в поддержку Власенко (это тот, что от твоей партии) после прослушивания его интервью на радио НВ. Закон был кривым, КС его не принял, потому, что имел право. Это не повод устраивать переворот. До изучения вопроса, признаюсь, я был готов идти под суд. Вань, до этой власти, никто так не манипулировал людьми. Ты проголосовал за максимальное зло. Думай, как выходить из этой ситуации.
показать весь комментарий
01.11.2020 00:05 Ответить
В целом согласен с Вами, но это повод для обсуждения. С другой стороны суд, в который большая часть людей посажена до твоего правления - это хорошая защита от дурака. В любом случае ни указом, ни законом суд ликвидировать нельзя.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:58 Ответить
_Разводка кремля руками его слуг: сценарий, по которому зелёные враги Украины узурпируют власть...
показать весь комментарий
31.10.2020 19:14 Ответить
Теееее, нахріна той ЄС і посли G7!
В паРаші треба питати високого дозволу.
ПаРаша дозволить і ніяких проблем!
показать весь комментарий
31.10.2020 19:15 Ответить
нарешті незалежні....
показать весь комментарий
31.10.2020 19:15 Ответить
С ПаРашей и лично кремлёвской крысой наши законы и конституцию можно согласовывать уже 6 лет? Ещё и террористов лугандонии хотели привлечь к написанию новой нашей конституции и новых законов.... А вот совместно с западным, цивилизованным миром очиститься от продажных судей, от коррупционеров во власти нельзя...."Оскорбительно", видите ли, нашему суверенитету....Тьфу...Болтун....
показать весь комментарий
31.10.2020 19:22 Ответить
все правильно, только вот если власть украины профессиональная, а пока зеля то пусть лучше запад контролирует, а то опять что то начудит))
показать весь комментарий
31.10.2020 19:25 Ответить
арахамию вырвали из контекста
показать весь комментарий
31.10.2020 19:26 Ответить
Полезный (для пятой колонны) идиот... Петин подпевала, ну что тут скажешь.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:26 Ответить
У вас 73% везде Порошенко виноват. Как вы одноклеточные с этим живете.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:06 Ответить
Страны 7 ки это гарант нашей безопасности. С ними нужно ВСЕ согласовывать, особенно в период войны с самой дикой армией в мире. Если бы Порошенко не мутил и ввел военное положение, то не было этого кризиса.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:27 Ответить
Если собрались в Европу, то, по крайней мере должны знать устав этого монастыря и стараться ему соответствовать.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:35 Ответить
Изобретать свой велосипед просто нет не времени ни ресурсов. Это непозволительная роскошь для Украины. Законодатели должны понимать в какой они стране и какие у нее потребности и возможности. Изображать из себя суверена - точно не ко времени.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:38 Ответить
Варто лише якомусь партійному жиду відкрити пащеку і звідти, як завжди, ллється лайно...
показать весь комментарий
31.10.2020 19:44 Ответить
Педпевала ПЕСа.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:47 Ответить
Рахманин прав, мы же не африканцы, Украина самостоятельное европейское государства, следовательно, и лицо у нас должно быть свое, независимое ни от кого.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:48 Ответить
😂😂😂😂 вы ещё хуже . Если Украина самостоятельная , то не надо стоять с рукой и клянчит. Европейцы питаются вас спасти от пропасти , такие вещи надо понимать, и надо понимать что европейцы хотят что бы антикоррупционные органы работали на благо народа Украину и не обворовывали коррупционеры народ Украины .
показать весь комментарий
31.10.2020 21:31 Ответить
Вы даже не пытались вникнут в вопрос. КС заявил, что орган исполнительной власти (каким является НАПК) не может его контролировать. Если органы власти разделены, то вроде как логично. Либо выводи НАПК из подчинения Кабмину, либо проверяй судей отдельно. В чем проблема?
показать весь комментарий
01.11.2020 00:11 Ответить
Оно то вроде и так, а если судья совершил преступление выходит, что МВД, СБУ, ГБР не могут проводить расследования, они ведь тоже органы исполнительной власти....
показать весь комментарий
01.11.2020 11:38 Ответить
Могут. Через ВККС. Ну или в законах нужно прописывать, в каких случаях могут привлекать судью. В любом случае вопрос можно решить на законодательном уровне.
показать весь комментарий
01.11.2020 13:03 Ответить
Голос як завжди не концетруэться на головному, а звертаэ уваги на нюанси. Це як думати за зачыску коли тобы выдрубають голову. Ясно що цей Конституцыйний суд знесе голову Україні, а Голос турбується щоб Украхна гарно при цьому виглядалаю
показать весь комментарий
31.10.2020 20:07 Ответить
Точно, постоянно пытаются быть святее самого папы римского.
показать весь комментарий
01.11.2020 07:22 Ответить
К чему это Рахманин говорит? Рахмани-пустопорожний пустобрех. Жщем от Рахманина новых откровений- на солнце жарко, у кота четыре лапы, налоги надо платить... и прочая.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:07 Ответить
Той, хто вміє і хоче робити - той робить. А той, хто не вміє -вчить інших як правильно, на його думку, робити.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:38 Ответить
Не жуйте соплі, Рахманін - Ви вже не експерт- журналіст, Ви в ******** політиці -взялися за гуж... Обєднуйтесь з патріотами й кличте людей на підмогу!
показать весь комментарий
31.10.2020 20:42 Ответить
Дякую за добрі часи науки від Вас - статті у ЗН з Вашою аналітикою не можливо було у Дніпрі дістати в буремні перші роки 21 сторіччя. А зараз - до дій!
показать весь комментарий
31.10.2020 20:44 Ответить
Рахманин и зовет - но Вы не слышите. Это ловушка, подстава - как хотите назвайте. Понимаете?
показать весь комментарий
01.11.2020 00:13 Ответить
П-деть - не мешки ворочать.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:10 Ответить
Бессмысленый медиавыперд в духе тупенькой писечки. Вроде седой мужик уже, а такой дебил.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:27 Ответить
Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет -- дэбил , он и в Африке дэбил . Если не согласовывать с Европой и Европа не будет смотреть что такие как он делает , что не то что будет нищета , а будет реальный геноцид от таких как он для народа , такие законы эта власть будет принимать
показать весь комментарий
31.10.2020 21:35 Ответить
"Чрезмерно энергичным предлагаю почитать, что такое "суверенитет". Хотя бы в Википедии. Можно на 30 году независимости хотя бы пробовать быть субъектом политики, а не вечным объектом?" - подытожил Рахманин. Источник: https://censor.net/ru/n3228346

Духе підозріло що такі "мнєнія" співпадають з лінієй Кремля Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 805
показать весь комментарий
31.10.2020 21:55 Ответить
Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 5991
показать весь комментарий
31.10.2020 22:04 Ответить
Бесспорно, можно ничего ни с кем не не согласовывать. Ни с маскалями, ни с янками, ни с гватемалой. Находиться в полном суверенитете. От тільки, як у нас кажуть "якшо всралися, то головне - не рухатися ! " То може пора визначити, куди рухатися ? Поки щє до кінця не всра...
показать весь комментарий
31.10.2020 22:06 Ответить
Голос, не перетовріться у опозицію Білорусі без Лідера ... В Україні це здохне швидше!
показать весь комментарий
31.10.2020 22:55 Ответить
Чего добивается Рахманин? Или ему важнеее всего, чтобы как можно громче выразить свое "фе"?
показать весь комментарий
31.10.2020 22:55 Ответить
суверенитет зграї гамадрилів?
а що стара тьотя Сара Мостова думає з цього приводу?
показать весь комментарий
31.10.2020 23:52 Ответить
"Голос" не перестаёт неприятно удивлять.
показать весь комментарий
01.11.2020 03:13 Ответить
Это уже последствие.Если мы сами в главу КСУ ставим Тупицких у которых земелька в оккупированном Крыму то кто нам тогда виноват?
показать весь комментарий
01.11.2020 04:03 Ответить
А хто каже про якесь "погодження"? Радитись (з основними інвесторами) теж не можна?
показать весь комментарий
01.11.2020 04:26 Ответить
И кто это у нас такой НЕЗАВИСИМЫЙ ? Партия "Голос" ?
Ну,тогда дайте ссуду Украине для выплаты пенсий и всего остального столько - сколько дают ЕС и МВФ... Без этих денег Украина БАНКРОТ! В бюджете дыра,как все знают....
И вы,получающие нехилые зарплаты,тоже останетесь без них ,,, И без (немалых ) денег на съём жилья в Киеве,которые вы не стесняетесь получать,"переживая" о медиках,которым ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ НА 51 !!!! гривню (со смеху можно умереть,если бы не было так ПРОТИВНО!)
ЛЮДИ ! КОГО ВЫ НАВЫБИРАЛИ???
показать весь комментарий
01.11.2020 06:34 Ответить
Вам біографія "прокурора Святослав Піскун" про щось говорить? Ви хочете щоб коло Пісюна Піскуна стояли ще й фамілії звільнених, всупереч Конституції України, суддів КС?
показать весь комментарий
01.11.2020 09:41 Ответить
""Надмірно енергійним пропоную почитати, що таке "суверенітет". Хоча б у Вікіпедії." - а у Клоуна закладки "Вікіпедія" у фейсбуці не має.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:36 Ответить
Нефиг слушать всяких Рахманинов (кацап неболь).
Добавьте в список Гондурас и Папуа.
Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 8057
показать весь комментарий
01.11.2020 15:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 