Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин настаивает, что Украина не должна согласовывать с международными партнерами важные законодательные изменения.
Свою позицию политик озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Изменения Конституционного Суда не могут согласовываться с ЕС или "семеркой". С Китаем, Гватемалой или ОПЕК - тоже. Это суверенное право УКРАИНСКИх законодателей, Рады и президента", - написал Рахманин.
Глава фракции "Голос" сравнил обновление состава Конституционного Суда с идеей внести в Конституцию "особый статус" оккупированных территорий, которую согласовали с Путиным.
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"Чрезмерно энергичным предлагаю почитать, что такое "суверенитет". Хотя бы в Википедии. Можно на 30 году независимости хотя бы пробовать быть субъектом политики, а не вечным объектом?" — подытожил Рахманин.
Ранее глава глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что изменение состава Конституционного Суда согласовано с Европарламентом и послами стран "Большой семерки".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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і сравку привіт
В паРаші треба питати високого дозволу.
ПаРаша дозволить і ніяких проблем!
Духе підозріло що такі "мнєнія" співпадають з лінієй Кремля
а що стара тьотя Сара Мостова думає з цього приводу?
Ну,тогда дайте ссуду Украине для выплаты пенсий и всего остального столько - сколько дают ЕС и МВФ... Без этих денег Украина БАНКРОТ! В бюджете дыра,как все знают....
И вы,получающие нехилые зарплаты,тоже останетесь без них ,,, И без (немалых ) денег на съём жилья в Киеве,которые вы не стесняетесь получать,"переживая" о медиках,которым ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ НА 51 !!!! гривню (со смеху можно умереть,если бы не было так ПРОТИВНО!)
ЛЮДИ ! КОГО ВЫ НАВЫБИРАЛИ???
ПісюнаПіскуна стояли ще й фамілії звільнених, всупереч Конституції України, суддів КС?
Добавьте в список Гондурас и Папуа.