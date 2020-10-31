Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина привлечет международных партнеров к поиску вариантов преодоления конституционного кризиса в стране.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - сообщил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Нинішний Конституційний суд, який повністю скомпрометував себе зухвалим рішенням з відміни електронного декларування - має бути повністю відформатований і замінений.
Подробно...
без права залога! .
нянькам самим немецкие гувернеры понадобились
суда решают вопрос о преследовании коррупционеров. Право толковать Конституцию
Украины передать Верховному суду Украины, внеся в законном порядке изменения в
Конституцию. Конституционный Суд ликвидировать. Поэтому вопросу провести
референдум. КСУ - надуманный институт власти в Украине, подражание судовой
системе США, учитывая менталитет украинцев: анархисты и наилучшие рабы в мире
одновременно, судовая институция КСУ работать не будет. Это не первое такое
решение КСУ, было и раньше, третью каденцию Кучмы, КСУ решил считать первой.
Владимир Александрович, проявите волю, когда бунт на "корабле", чтобы
не потонуть - "Нет ничего ненавистнее большинства: дорогу должно указывать
небольшое число сильных людей, масса должна идти вслед за ними, не сознавая
своей воли" - И.Гёте. ОПЗЖ -не политическая партия, а ОПГ-популисты
не одно государство сгубили....
все назначенные Порохом !