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Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба

Украина привлечет международных партнеров к поиску вариантов преодоления конституционного кризиса в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - сообщил он.

Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об обновлении состава Конституционного Суда согласовано с ЕС и послами G7, - Арахамия

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Также читайте: Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 387
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31.10.2020 19:19
+5
Ну и что ? Хоть одногокоррупционера вы посадили или посадите ? У ЕС нет никаког сомнения, в том что бездействие анти-корупционных институтов было не случайно. Власть всегда готовилась нанести им удар. Который и нанесла сейчас. Это не только отмена электронных деклараций. или бездействие анти-корупционных органов, но и полное их подчинение президенту и ВР.
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31.10.2020 19:14
+5
Кулеба еще тот зеспец. Спросить у настоящих спецов МИДа, как Огрызко или Климкин пацанская гордость не позволяет. Вот и несет херню по поручению херни, который ваще ни в чем не разбирается.
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31.10.2020 19:15
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Правила форума Совет форумчан
Вот это правильно .Правда главное не только вести переговоры, а и выполнять решения принятые на этих переговорах.
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31.10.2020 19:11 Ответить
забавно шо арахамия уже все порешал. И все согласны, а тут оказывается только предлагают начать переговоры Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4770
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31.10.2020 19:23 Ответить
А вот на переговорах и выясним кто, с кем, и с чем согласен. Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 528
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31.10.2020 19:34 Ответить
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6230
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31.10.2020 19:14 Ответить
а если многие не уйдут (ну нет на них аж ! целого чемодана компромата) тогда как ? Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 723
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01.11.2020 16:16 Ответить
Ну и что ? Хоть одногокоррупционера вы посадили или посадите ? У ЕС нет никаког сомнения, в том что бездействие анти-корупционных институтов было не случайно. Власть всегда готовилась нанести им удар. Который и нанесла сейчас. Это не только отмена электронных деклараций. или бездействие анти-корупционных органов, но и полное их подчинение президенту и ВР.
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31.10.2020 19:14 Ответить
Суддя, той що від Свободи, на брифінгу прямо сказав про рішення в ОП знали ще 9-го числа.
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31.10.2020 19:20 Ответить
Кулеба еще тот зеспец. Спросить у настоящих спецов МИДа, как Огрызко или Климкин пацанская гордость не позволяет. Вот и несет херню по поручению херни, который ваще ни в чем не разбирается.
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31.10.2020 19:15 Ответить
Сидів?
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31.10.2020 19:23 Ответить
Рішення тут може бути тільки одне.
Нинішний Конституційний суд, який повністю скомпрометував себе зухвалим рішенням з відміни електронного декларування - має бути повністю відформатований і замінений.
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31.10.2020 19:17 Ответить
Разом з зеленським.
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31.10.2020 19:21 Ответить
Керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та Верховенства права - GRECO та Венеційської комісії відповідно - розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.
Подробно...
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31.10.2020 19:27 Ответить
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
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01.11.2020 16:17 Ответить
Удивительный человек этот Кулеба. Спина словно гуттаперча - и туда, и сюда.
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31.10.2020 19:17 Ответить
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 387
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31.10.2020 19:19 Ответить
Рівень порохоботів давно нижче плінтуса- а ви ще й копаєте.
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31.10.2020 19:25 Ответить
та куди нам до вас. Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 701
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31.10.2020 19:31 Ответить
Так- вы довбні.
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31.10.2020 19:33 Ответить
А ара хам сказав, що посли ЄС вже все підтримали. Невже (знов) збрехав???
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31.10.2020 19:20 Ответить
,,а нахер Вы кому нужны,если международные партнеры,о которых "лапти плетет" кулеба куплены рашистом...
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31.10.2020 19:22 Ответить
Так самі ж не можуть підтерти обісрану жопу, просять допомоги.
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01.11.2020 08:43 Ответить
ото "преодоление" надо начать с тово шо посадить увесь этот позорный КС в КПЗе
без права залога! .
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31.10.2020 21:11 Ответить
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
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01.11.2020 16:18 Ответить
этих не садить а наградить Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7941
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01.11.2020 16:49 Ответить
Народ должен сам решить.
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31.10.2020 22:21 Ответить
Так ніби ж по опитуванням президента народ проголосував за пожиттєве для корупціонерів. Ой, вибачаюсь, це ж опитування не має юридичних наслідків. Ну і ситуація, народ хоче, а влада не може. Ще одна штучно створена криза?
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01.11.2020 08:51 Ответить
Цікаво "слуги" вже отримали від "міжнародних партнерів" інструкцію, як правильно анус підтерати, коли обісрались?
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01.11.2020 12:13 Ответить
там кто-то о ЗЕняньках говорил Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4213
нянькам самим немецкие гувернеры понадобились
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01.11.2020 16:20 Ответить
Чтобы не жить в стране, где коррупционеры Конституционного
суда решают вопрос о преследовании коррупционеров. Право толковать Конституцию
Украины передать Верховному суду Украины, внеся в законном порядке изменения в
Конституцию. Конституционный Суд ликвидировать. Поэтому вопросу провести
референдум. КСУ - надуманный институт власти в Украине, подражание судовой
системе США, учитывая менталитет украинцев: анархисты и наилучшие рабы в мире
одновременно, судовая институция КСУ работать не будет. Это не первое такое
решение КСУ, было и раньше, третью каденцию Кучмы, КСУ решил считать первой.
Владимир Александрович, проявите волю, когда бунт на "корабле", чтобы
не потонуть - "Нет ничего ненавистнее большинства: дорогу должно указывать
небольшое число сильных людей, масса должна идти вслед за ними, не сознавая
своей воли" - И.Гёте. ОПЗЖ -не политическая партия, а ОПГ-популисты
не одно государство сгубили....
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01.11.2020 12:20 Ответить
Буря в стакані води.
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01.11.2020 15:35 Ответить
Не судьи а свиньи, и никто не написал заявление на отставку. А еще люди на них говорят "ваша честь", они спали когда раздвали честь.
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01.11.2020 16:02 Ответить
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
все назначенные Порохом !
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01.11.2020 16:21 Ответить
 
 