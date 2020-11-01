"Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группа депутатов СН зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о создании государственной базы геномной информации человека. В первую очередь авторы законопроекта хотят собирать образцы ДНК преступников, силовиков и военных.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Целью принятия акта является законодательное урегулирование процессов создания и функционирования учета геномной информации человека в Украине и совершенствование работы правоохранительных органов Украины по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений против жизни, здоровья, свободы, половой свободы и неприкосновенности личности, а также других преступлений и правонарушений, розыска без вести пропавших лиц и идентификации неопознанных трупов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №4265.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях
Депутаты предлагают, чтобы в обязательном порядке образцы ДНК сдавали:
- люди, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения;
- лица, посягнувшие на жизнь и здоровье других людей, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры;
- лица, осужденные и отбывающие наказание или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
Кроме того, в базу будут вносить образцы ДНК неопознанных тел и близких родственников пропавших без вести.
Также на Цензор.НЕТ: Депутаты хотят легализовать самогоноварение
Также образцы будут собирать у лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, военнослужащих, полицейских, сотрудников Государственного бюро расследований, Службы безопасности, пограничников и сотрудников Генеральной прокуратуры. Военные будут сдавать образцы каждые восемь лет.
Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, однако они должны будут оплатить такую возможность.
Вся информация должна храниться в базе 75 лет, распорядителем архива станет Министерство внутренних дел.
Читайте также: Комиссию за расчеты платежными картами могут уменьшить в 5-6 раз, - законопроект
На создание базы данных ДНК понадобится 276 млн гривен.
Сейчас документ находится на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Академики, чен-коры АН ,вы хотя бы потрудились почитать, что такое анализ ДНК и сколько болезней вы, безграмотные, могли бы избежать, знай вы свой персональный. Включая рак...
Хотя, наверное вы правы. Идиотизм не лечится, потому вам анализ ДНК реально ни к чему.
Люди платят порядка 200 баксов, чтобы получить полный анализ своего ДНК. Но то ж грамотные люди, верно?
У Европу хотите? ))))) А шо вам там делать? )))
Сколько видов рака тебе известно? Как ты понимаешь термин ИЗБЕЖАТЬ и как он в твоей головушке женится с термином ИЗЛЕЧИТЬ?
Что ты знаешь о ДНК, опиши в двух фразах, посмеемся вместе.
Сколько классов церковно-приходской у тебя за плечами? Второгодие смело засчитывай как дополнительный класс, я не против....
Распродано всё что можно - теперь быдло как инкубатор органов на продажу.
ну что ж - голосование показало что быдло так хочет.
Нє,ну чьо,прогрес. Раніше могли підмотку з канабісом чи коксом підкинути,тепер банально ввіб'ють в аналізи чиє-завгодно ДНК,-і злочин розкрито !
неплохая идея! 276 млн грн это невысокая цена за такую базу. Мне не нравится только, что база будет создаваться выборочно. Надо чтоб все граждане Украины туда входили, например при получении паспорта. Плюсов в такой идее намного больше чем минусов.
Имея ДНК, можно конструировать болезни индивидуально под каждого неугодного.
Можно работать дистанционно на энергетическом уровне.
Можно создавать вирусы, работающие против конкретных групп людей.
Доступ к этой базе односторонний - будет доступ для патриоов- добровольцев ?
Очень сомнительно: ДНК Медведчука или Ахметова для этнического украинца -
это "персональная информация". Путин вон покакать боится на стороне.
А вот наши данные будут у них в ассортименте- это тоталитарная игра в одни ворота.
За кілька років будували гіперлуп (1км -1 млрд. дол.), закупляли у США багатоцільові винищувачі F-35 (по 140 млн.дол.). А щодо баз даних, то в Україні насправді було і є їх досить багато, а чимало мали позитивний ефект (база раніше судимих, оперативна база УБОЗ "Скоропіон" ( де були зафіксовані навіть перші злодійські кроки теперішніх можновладців і олігархів). Коли говорити на більш серйозному рівні, то така база даних у воюючій країні навіть потрібна для військових, але у державі зі спецслужбами олігархічної клептократії, при повному хаосі, на відміну демократичних держав, не можна давати в руки подібні інструменти. Тоді в потрібний час ДНК героя України (при потребі) точно знайдуть на вибухівці чи навіть на кулі( де її апріорі бути не може", або банально на іншому знарядді злочину. Така база даних у неконтрольованих руках здатна використовуватись в різних злочинних схемах і компроматах.
А взагалі то, коли треба тупо під якийсь проект відмити 275 млн. грн., то можна 1 млн. потішити та поділити між якоюсь ІТ -структурою та бідним інститутом генетики, молекулярної біології. Бо клінічні випробовування власної вакцини від Ковід запущено, уже всі проблеми у державі вирішені, пандемію побороли, то можна запускати бази, закатувати гроші з медицини в асфальт. Диви, вже і на пенсію гроші є, і педагоги з лікарями отримують обіцяні 4тис.дол. в місяць, хіба не видно "ізобілія" у наших слуг, то чого кривитись господарям -народу. Балі і Мальдіви віддихають.
Вот увидите
Не все розтягли на будівництво доріг і зйомку телесеріалів?
Нас ще змусять за це платити, зроблять обов'язковою умовою.
«Приятно узнать больше о наших предках и о том, что такое наша этническая принадлежность», - говорит Смит. «Но», - предупреждает он, - «имейте в виду, вы узнаете то, что «может повлиять на вашу личную жизнь или личную жизнь членов вашей семьи». Не делайте этого, если вы не готовы к последствиям