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Новости Политика Украины
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генетика (15) законопроект (3045) Слуга народа (2547)

"Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа депутатов СН зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о создании государственной базы геномной информации человека. В первую очередь авторы законопроекта хотят собирать образцы ДНК преступников, силовиков и военных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Целью принятия акта является законодательное урегулирование процессов создания и функционирования учета геномной информации человека в Украине и совершенствование работы правоохранительных органов Украины по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений против жизни, здоровья, свободы, половой свободы и неприкосновенности личности, а также других преступлений и правонарушений, розыска без вести пропавших лиц и идентификации неопознанных трупов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №4265.

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Депутаты предлагают, чтобы в обязательном порядке образцы ДНК сдавали:

- люди, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения;

- лица, посягнувшие на жизнь и здоровье других людей, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры;

- лица, осужденные и отбывающие наказание или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Кроме того, в базу будут вносить образцы ДНК неопознанных тел и близких родственников пропавших без вести.

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Также образцы будут собирать у лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, военнослужащих, полицейских, сотрудников Государственного бюро расследований, Службы безопасности, пограничников и сотрудников Генеральной прокуратуры. Военные будут сдавать образцы каждые восемь лет.

Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, однако они должны будут оплатить такую возможность.

Вся информация должна храниться в базе 75 лет, распорядителем архива станет Министерство внутренних дел.

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На создание базы данных ДНК понадобится 276 млн гривен.

Сейчас документ находится на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Займаються різною фігнею, а не тим чим потрібно.
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31.10.2020 23:57
+30
Ви перерахували ПРАВОВІ держави. Тут, вже півтора роки, бардак і співпраця з ворогом. Уяви не маю, як і для чого можуть використати цю базу, та ні для чого доброго.
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01.11.2020 00:08
+25
Як я розумію, планують побудувати поліцейську державу.
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01.11.2020 00:01
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раньше мендельша.
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01.11.2020 02:40 Ответить
похоже кто-то из власть имущих приобрел себе днк-лабораторию, поздравляем с началом очередного "успешного бизнеса"! да и в "закрытые базы данных" будет тоже очень удобно изменения вносить, ели вдруг кого-то стрельнул - главное, чтобы депутатству не было помехой.
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01.11.2020 02:54 Ответить
Євролаб же, той шо в мочі "гаранта" нічого не знайшов)
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01.11.2020 03:13 Ответить
Треба зібрати дані 73% і дослідити звідки береться такий дебілізм.
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01.11.2020 03:12 Ответить
Тю, и без анализов факт налицо - лишнехромосомный синдром
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01.11.2020 04:17 Ответить
Обсуждение тем, требующих IQ выше 50, должно быть закрыто.

Академики, чен-коры АН ,вы хотя бы потрудились почитать, что такое анализ ДНК и сколько болезней вы, безграмотные, могли бы избежать, знай вы свой персональный. Включая рак...

Хотя, наверное вы правы. Идиотизм не лечится, потому вам анализ ДНК реально ни к чему.

Люди платят порядка 200 баксов, чтобы получить полный анализ своего ДНК. Но то ж грамотные люди, верно?

У Европу хотите? ))))) А шо вам там делать? )))
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01.11.2020 04:04 Ответить
Кто в Европу не стремится? - с коленневставальные(нарапсеяне). Почему анализ ДНК для них пустая трата времени? Бо аксиома, - у даунов произошел сбой , клетка не разделилась, при ее оплодотворении имеем лишнехромосомность , другими словами, конечно же это даунизм, который обнаруживается визуально, не нужно для этого 200 баксов тратить.
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01.11.2020 04:30 Ответить
Саш, а одно предложение, в котором слова связаны и подразумевают смысл, сможешь сформулировать? Осилишь? Попробуй. Мы в тебя верим, Саш.
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01.11.2020 04:34 Ответить
шо и требовалось доказать, связи не находим, вы часом не бубочка, в трех реченнях, тю, словах бульбу пустить?... А то ведь так мило звучит ваш стеб, насчет доцентов с кандидатами. Вот тока Академикам, чен-корам АН не нужно моск вправлять, бо они знают шо сдавай ДНК-анализ - не сдавай, но панацеи от рака этим действием не найдешь. И ко всему, Дауна, повторюсь - лишнехромосомного чела, видно по поведению, то и зачем с дауна брать ДНК-анализ - ента для вас мож, шобы убедиться , шо у чела - альцгеймер. Дык, стденты еще на первом курсе проходят аксиомы по деменции... с какого понту здесь анализ-ДНК... такое скажете , мол, академэлита не вдупляет ДНК-гаплогруппы...ПХИ... дурика на гапло группу-проверять , шобы убедиться , шо он - дурик... Аминазинчику дурикам вместо тестов, або клофелинчику с марихуанкой , за шо ратуют зебилы. Повальный ДНК-тест в настоящее время - никчему. Только гитлер додумался сделать идентификацию через номерные наколки... SURE ... зебики недоперечитали майн кампф...(а вы с ними). И вот ведь какая штука их инстинкт самосохранения так откровенно выражен, шо окромя обязательного ДНК-тестирования больше ни до чего не додумались. Вот почему зебики , шо ни ляп, то как бы плебс обобрать. Почему зебики не выдают нагора готовый продукт, ими бы произведеный, почему они тока стяжают, та даже через поборы на ДНК-тест.
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01.11.2020 13:10 Ответить
Генетиическая дактилоскопия и расшифровка генома это весьма разные вещи. И по стоимости в том числе.
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01.11.2020 09:33 Ответить
Бг-ггг...была бы эврика, насчет излечения рака, никто бы не болел. И зачем ото понты разводить... А мож то от IQ < 50%? типо, сдал анализ на ДНК - и ты уже излечился...ХЕХ...
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01.11.2020 04:25 Ответить
Саш - ты классический случай простого доказательства, что количество далеко не всегда переходит в качество.
Сколько видов рака тебе известно? Как ты понимаешь термин ИЗБЕЖАТЬ и как он в твоей головушке женится с термином ИЗЛЕЧИТЬ?

Что ты знаешь о ДНК, опиши в двух фразах, посмеемся вместе.
Сколько классов церковно-приходской у тебя за плечами? Второгодие смело засчитывай как дополнительный класс, я не против....
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01.11.2020 04:32 Ответить
Имея ДНК можно конструировать рак под заказ.
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01.11.2020 09:38 Ответить
Пане Кот, данные по ДНК, если вы игнорируете академ науку, бо выразили сомнение в отношении академиков , то Вики вам - к вниманию.Наличие рака у чела первых стадий определяется без повальногоДНК-теста. Последние стадии рака увы, пока не излечимы, к чему такие вопрсы задавать. Чи у вас маняша, мол я Грос тичер? Уже и на церковно-прходские методички перешли. Дык, вы - 2 в 1 учитель -каллиграфист? Блин, как же это все связано: даунизм - ДНК... - это неизлечимо, бо зачатие делается по трезвяне, шобы исключить сбой в делении клетки и как призводная - исключить лишнехромосомность..
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01.11.2020 13:38 Ответить
Пробей по базе...,"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 4772"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 2932
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01.11.2020 04:55 Ответить
А може відразу "**********" Північну Корею? А? Ідеї одна "краще" за іншу. То КАНАБІСОМ "стурбувались", то ще якось хернею. Де іпотеки для молоді? Де РЕАЛЬНІ справи? До реальних справ НЕ відноситься легалізація сатанинського шабашу гральних апаратів.
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01.11.2020 05:44 Ответить
очень правильная мысль - сначала наладить ипотечное кредитование, которое скорее мертво, чем живо
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01.11.2020 16:41 Ответить
а гроші де візьмуть? знову з ковідного фонду? цей фонд як гаманець з казки, де ніколи не закінчуються гроші.
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01.11.2020 06:51 Ответить
а на банк спермы када мильёны денег выделите?
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01.11.2020 07:40 Ответить
Чтобы было как на паРаше - быдло должно быть поставщиком органов для Ылиты и на продажу...
Распродано всё что можно - теперь быдло как инкубатор органов на продажу.

ну что ж - голосование показало что быдло так хочет.
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01.11.2020 07:52 Ответить
Тобто я маю довірити своє ДНК аваківському мєнту ?
Нє,ну чьо,прогрес. Раніше могли підмотку з канабісом чи коксом підкинути,тепер банально ввіб'ють в аналізи чиє-завгодно ДНК,-і злочин розкрито !
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01.11.2020 08:07 Ответить
Посыпать нужной перхоти на месте преступления.
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01.11.2020 09:36 Ответить
Давайте ще базу IQ для кандидатів в депутати всіх рівнів і претендентів на державні посади.
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01.11.2020 08:14 Ответить
Плохая будет база! Вот если б за миллиард, тогда другое дело!
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01.11.2020 08:27 Ответить
Разве что базу Зебилов!
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01.11.2020 08:38 Ответить
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 5945
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01.11.2020 08:42 Ответить
Каждый пятый депутат от СН - клинический идиот, как и четыре предыдущих.
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01.11.2020 09:25 Ответить
"Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн

неплохая идея! 276 млн грн это невысокая цена за такую базу. Мне не нравится только, что база будет создаваться выборочно. Надо чтоб все граждане Украины туда входили, например при получении паспорта. Плюсов в такой идее намного больше чем минусов.
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01.11.2020 09:27 Ответить
такую базу можно создавать когда граждане будут контролировать государство и государственные структуры. А сейчас та же самая полиция творит чёрте-что, суды прокуратура -это полный абзац. Так что хорошая идея это будет тогда, когда в Раде не будет депутатов, которые тырят 4 бутылки пива в супермаркете.
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01.11.2020 16:39 Ответить
А кто будет распоряжаться этой базой - ермаки и шмыгали - враги Украины ?
Имея ДНК, можно конструировать болезни индивидуально под каждого неугодного.
Можно работать дистанционно на энергетическом уровне.
Можно создавать вирусы, работающие против конкретных групп людей.
Доступ к этой базе односторонний - будет доступ для патриоов- добровольцев ?
Очень сомнительно: ДНК Медведчука или Ахметова для этнического украинца -
это "персональная информация". Путин вон покакать боится на стороне.
А вот наши данные будут у них в ассортименте- это тоталитарная игра в одни ворота.
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01.11.2020 09:29 Ответить
Не все предложения "Слуг народа" заведомо плохие, только потому что "Слуги" Есть вполне разумные
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01.11.2020 09:30 Ответить
исключение лишь подтверждает правило. Гео лерос из слуг еще вполне разумный, чернев, потураев, ясько с натяжечкой
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01.11.2020 16:36 Ответить
Дебіли.
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01.11.2020 09:42 Ответить
Да ничего страшного в этом нет. Просто Арсен Аваков хочет знать - лишняя хромосома есть только у персонала на Богомольца-10 или у кого-то ещё?
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01.11.2020 09:44 Ответить
Ага, пенсий не будет, - говорит премьер. Но на какую то хрень мы деньги обязательно спиз"им.
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01.11.2020 09:51 Ответить
Ну так их и не будет и они все это прекрасно знают , просто те кто платит честно ЕСВ сей час обеспечивают шикарную пенсию судьям , прокурорам и депутатам , а сами при этом пролетят мимо кассы , Шмыгаль просто спалил контору .Тут дело не в плохом правительстве , просто солидарная пенсионная система может работать только при приросте населения , то есть работающих всегда больше пенсов , у нас же уже 30 лет убыль населения и через 15-20 лет один работающий физически не потянет содержать трех пенсов.
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01.11.2020 11:03 Ответить
Кожна нова пропагандистська ідея (черговий затуп чи зашквар) від влади насправді зачіпає українців, що свідчить з дописів і справедливих докорів. Колись, можливо, прийде час згрупувати найтупіші ідеї, проекти "державних" людей, які нічого, крім сміху, не викликають. Особливо і в цьому питанні не потрібно ставитись до заяв серйозно і нервувати.
За кілька років будували гіперлуп (1км -1 млрд. дол.), закупляли у США багатоцільові винищувачі F-35 (по 140 млн.дол.). А щодо баз даних, то в Україні насправді було і є їх досить багато, а чимало мали позитивний ефект (база раніше судимих, оперативна база УБОЗ "Скоропіон" ( де були зафіксовані навіть перші злодійські кроки теперішніх можновладців і олігархів). Коли говорити на більш серйозному рівні, то така база даних у воюючій країні навіть потрібна для військових, але у державі зі спецслужбами олігархічної клептократії, при повному хаосі, на відміну демократичних держав, не можна давати в руки подібні інструменти. Тоді в потрібний час ДНК героя України (при потребі) точно знайдуть на вибухівці чи навіть на кулі( де її апріорі бути не може", або банально на іншому знарядді злочину. Така база даних у неконтрольованих руках здатна використовуватись в різних злочинних схемах і компроматах.
А взагалі то, коли треба тупо під якийсь проект відмити 275 млн. грн., то можна 1 млн. потішити та поділити між якоюсь ІТ -структурою та бідним інститутом генетики, молекулярної біології. Бо клінічні випробовування власної вакцини від Ковід запущено, уже всі проблеми у державі вирішені, пандемію побороли, то можна запускати бази, закатувати гроші з медицини в асфальт. Диви, вже і на пенсію гроші є, і педагоги з лікарями отримують обіцяні 4тис.дол. в місяць, хіба не видно "ізобілія" у наших слуг, то чого кривитись господарям -народу. Балі і Мальдіви віддихають.
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01.11.2020 10:06 Ответить
СОСЯМБА!
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01.11.2020 10:15 Ответить
их выбирали бороться с коррупцией , а они чем то не понятным занимаются,
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01.11.2020 10:22 Ответить
На дорогах уже бабло распилили , на ковиде распилили , ну теперь включают креативность , где еще можно бабок поднять.
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01.11.2020 10:57 Ответить
маланская голь на выдумки хитра
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01.11.2020 16:32 Ответить
И все это сделают для того, чтоб доказать украинцам, что они не украинцы и что вообще нет такой нации.
Вот увидите
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01.11.2020 11:27 Ответить
Невже в українському бюджеті ще кошти залишились, щоб можна було розпиляти 272 мільйони?

Не все розтягли на будівництво доріг і зйомку телесеріалів?
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01.11.2020 11:46 Ответить
""Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн" - создавать базу данных ДНК евреев "Слуги народа" будут?
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01.11.2020 11:47 Ответить
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 7832
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01.11.2020 12:35 Ответить
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 5067
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01.11.2020 12:35 Ответить
За ці гроші , можна було б перевірити всіх українців на наявність ковід -19 , як роблять країни які поважають своїх громодян.
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01.11.2020 12:56 Ответить
За рахунок українців.
Нас ще змусять за це платити, зроблять обов'язковою умовою.
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01.11.2020 13:17 Ответить
Будте здоровы -- гены и вовы! *)
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01.11.2020 14:57 Ответить
главное, чтоб вова был в голове без вавы
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01.11.2020 16:31 Ответить
"Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, однако они должны будут оплатить такую возможность.", - палю лайфхак: совершаете тяжкое уголовное преступление, и получаете 100% скидку.
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01.11.2020 15:00 Ответить
Коррупционеров,корруприонеров немедля туда добавьте братцы!Какя ж борьба без днк? А также всех остальных поголовно,чтобы вместо этих дибильных ПЛР,ПЦР,кислородов,визитов к семейному знахарю - просто в морге сравнение по базе днк и нужную бирку на палец ноги.Красота то какая!бирки можно заказать также 6а фабрике братьев-друзей,где печатают id карты и акцизные голомарки.
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01.11.2020 15:14 Ответить
Чтобы действительно подтвердить свое происхождение, необходимо следить за бумажными носителями: свидетельства о рождении и смерти, военные бланки, иммиграционные отчеты, переписные листах, церковные крещения и брачные записи. «ДНК - это еще один тип записи», - говорит Смит. «Тебе нужно собрать пазл воедино, чтобы изучить свою историю».

«Приятно узнать больше о наших предках и о том, что такое наша этническая принадлежность», - говорит Смит. «Но», - предупреждает он, - «имейте в виду, вы узнаете то, что «может повлиять на вашу личную жизнь или личную жизнь членов вашей семьи». Не делайте этого, если вы не готовы к последствиям
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01.11.2020 15:35 Ответить
Когда зеленые начнут драпать из страны, главное наловить их как можно больше, чтобы потом можно было устроить трибунал за все их преступления против украинского народа. И даже не сомневайтесь, во вторник КС признает украинский язык неконституционным и украинцам запретят на нём общаться. Зеленая мразь вытирает ноги об украинский народ, в этом плане мы такие же терпилы, как беларусы, только те борятся за базовые права - например честные выборы, а мы - за права более высокого порядка - справедливый суд, право на образование на родном языке, право на невмешательство государства в приватную жизнь, право на свободный интернет и так далее.
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01.11.2020 16:29 Ответить
Могу насцать в глаза, а ДНК уже там ищите! Ну насколько надо быть ********, шоб такое предлагать
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01.11.2020 18:11 Ответить
Гражданин, сдавай рога и копыта в контору иудоглобализации.
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 3985
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01.11.2020 18:24 Ответить
ууу, это ж заговор рептилоидов.
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01.11.2020 18:32 Ответить
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