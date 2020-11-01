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Новости За рубежом
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выборы (24321) Грузия (4339) Саакашвили (3303)

"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что его оппозиционная партия "Единое национальное движение" победила на выборах в парламент. Экзит-полы это опровергают и говорят о победе правящей "Грузинской мечте".

О победе своей политсилы Саакашвили заявил в эфире "Мтавари архи", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. Они проиграли Тбилиси. ... Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Я готов, если они пойдут на нарушения, включиться в эту борьбу физически, своим существом, включиться до конца", - заявил Саакашвили.

При этом экс-президент заявил, что не хочет конфронтации и призвал к мирной передаче власти.

"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть концентрированы на будущем, а не на прошлом. Вы поняли, что проиграли выборы, но это не значит, что жизнь окончена", - сказал Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, - "слуга народа" Ясько

При этом экзит-полы говорят о победе правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, сообщает "Радіо Свобода".

По заказу телеканалов в Грузии было проведено 4 экзит пола. Все они показали, что "Грузинская мечта" набирает 40,5% голосов, чего достаточно для самостоятельного формирования правительства.

Согласно опросу для Imedi TV, "Грузинская мечта" набирает 55 процентов, а "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - 23 процента.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Экзит-пол Mtavari Arkhi TV показал 41 процент для "Грузинской мечты" и 33 процента для "Единого национального движения". Телеканалы Formula 1 и Rustavi 2 со ссылкой на свои экзит-полы дают "Грузинской мечте" 46 и 51 процент соответственно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Давай-давай, домой лети. Тебя там заждались.
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01.11.2020 00:42
+18
И Зеленского пусть с собой захватит .
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01.11.2020 00:52
+17
показательно что этот "борец с коррупцией" тупо заткнулся на отмене е-деклараций...
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01.11.2020 01:13
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Давай-давай, домой лети. Тебя там заждались.
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01.11.2020 00:42 Ответить
И Зеленского пусть с собой захватит .
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01.11.2020 00:52 Ответить
показательно что этот "борец с коррупцией" тупо заткнулся на отмене е-деклараций...
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01.11.2020 01:13 Ответить
Он заткнулся ,ещё раньше ,оглох и ослеп на все преступления КалоЗеБенских , на торговлю должностями д''ермаками , наглым грабежем «слуг»
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01.11.2020 06:42 Ответить
"Ми победили"-але екзит-поли говорять про інше! Ось вам і вся суть Карлсона! Киздить як дихає !Який придурок!
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01.11.2020 07:13 Ответить
слуги ! билеты в ростов будут стоить гараздо дешевле!
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01.11.2020 00:46 Ответить
миша, так соли долбить очень вредно...
проиграл - давай, досвиданья
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01.11.2020 00:46 Ответить
Ох и пи*дун.
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01.11.2020 00:49 Ответить
Судя по движу в Грузии - там кто-то готовит маленький шухер... "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1170
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01.11.2020 00:50 Ответить
Панове грузини! Саакашвілі - хороший! Не женіть його! Він вам багато шкоди не наробить.
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01.11.2020 00:51 Ответить
Комивояжер без флага шо-то гарантирует. Эй, Михо, а твоя жена тебе верность гарантирует? Учитывая тот факт, шо ты сам всегда и везде пытаешься трахнуть все, до чего можешь дотянуться?
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01.11.2020 00:52 Ответить
Чуваг, а ти вже запакував у коробку свою провербіальну AR-15? кобила харіс каже, що коли переможе напівтруп чжоу байден, то він видасть указ про конфіскацію всієї зброї, окрім пістолів. Будеш відстрілюватися, як обіцяв, чи таки в коробку вже запакував? "Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії - Цензор.НЕТ 4449
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01.11.2020 09:46 Ответить
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 5376
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01.11.2020 00:53 Ответить
На сколько я понимаю его "совет реформ" является бюджетной организацией и он является государственным служащим Украины... Так какого хера, извините за выражение, он лезет в выборы другой страны???
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01.11.2020 00:54 Ответить
Показательно в заявлении "мой народ".
Так оно чье, это политическое убожество, эта пародия на политика, - наше или грузинское? Громадянин оно или მოქალაქე ? На це якась відповідь є, Арсен Аваков?
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01.11.2020 08:20 Ответить
мишку не преубедить, если он сказал выиграл, то пусть он так думает, ведь спорить безсмысленно
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01.11.2020 01:18 Ответить
Одесит Мішка буде робити кіпіш вже на історичній батьківщині. Нарешті, родіна зачекалася блудлівого синоню.
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01.11.2020 01:36 Ответить
Короче, на Украину ему пох... но, для некоторых, здесь, он до сих пор мессия...
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01.11.2020 01:49 Ответить
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1827

"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. Они проиграли Тбилиси. ... Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Я готов, если они пойдут на нарушения, включиться в эту борьбу физически, своим существом, включиться до конца", - заявил Саакашвили.

Добре субстанція зайшла. Там уже навряд чи велика доза потрібна - воно готове.
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01.11.2020 02:26 Ответить
Там позднячок, но хороший. "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1667
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01.11.2020 07:18 Ответить
Йенс Столтенберг,Генсек НАТО предупредил Грузию...Готовьтесь к вступлению в НАТО...и это есть харашё....
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01.11.2020 04:51 Ответить
Похоже, им с тихановской один автор программные вещи пишет.
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01.11.2020 06:48 Ответить
Галстукоед как обычно врет, его партия продула согласно всем опросам.
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01.11.2020 07:14 Ответить
Больной человек...
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01.11.2020 07:16 Ответить
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 6739
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01.11.2020 07:18 Ответить
После подсчета 50% партия власти набирает 49,9% голосов, а партия оппозиции только 24,4% так что непонятно о какой победе он лепечет.
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01.11.2020 07:22 Ответить
С крыши упал, вот и цифры в голове перепутались. Пропелллер подвел.
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01.11.2020 07:27 Ответить
Не послушался Верещук взять зонтик.
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01.11.2020 07:31 Ответить
А почему бы Саакашвили не возглавить протесты, а затем и революцию в Белоруси? Почему все волнения там происходят без его участия? Уверен, если Михо заявится в Минск и предложит населению свою помощь, Лукашенко тут же повесится....
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01.11.2020 07:32 Ответить
Хвора людина. Не смішно.
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01.11.2020 07:39 Ответить
Врет. Судить или сажать папередников это традиция всех совковых республик которая никогда не нарушалась.
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01.11.2020 07:56 Ответить
Клоунада.
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01.11.2020 09:41 Ответить
Тупін люто ненавидить Саакашвілі і песики гавкають на нього... Совпадєніє? Нє думаю.
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01.11.2020 09:46 Ответить
Тупін люто ненавидить Пороха і зелебобіки гавкають на нього... Совпадєніє? Нє думаю.
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01.11.2020 13:14 Ответить
Якби Тупін ненавидів Пороха, то не українські журналісти розказували б про зажерливість "гетьмана", а кацапи злили б компромат на нього.
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01.11.2020 13:38 Ответить
За небольшим исключением ,,украинских журналистов,, с обьективной позицией попросту нет. Подавляющее большинство или куплены олигархами, или напрямую пашут на Кремль
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01.11.2020 13:48 Ответить
Какой компромат?
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01.11.2020 14:31 Ответить
Хоча б про закупки запчастин до військової техніки у Московії, або будь-який, компрометуючий Порошенка. За п"ять років жодного, бо напевне сивочолий повністю влаштовував кремль.
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01.11.2020 15:49 Ответить
Вообще-то закупка запчастей у Московии - это компромат на кацапов, а не на Порошенко. Удивляюсь, как можно так с ног на голову переворачивать. Вы правда не понимаете, что это мокшам минус, а не нам, что они во время войны с нами продают запчасти для техники, которая их же и крошит на Донбассе? Так какой там компромат на Порошенко?
Интересная у вас логика, за пять лет нет компромата - значит устраивает кремль. А то, что компромата не существует это вам в голову не приходит?))
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01.11.2020 20:09 Ответить
Вы бы тут не на порохоботов разъярялись, а лучше у михо спросили - чего он язык в жопу засунул? И это при всем том звиздеце, что сейчас твориться. На беню сыкотно гавкать, да?))
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01.11.2020 20:13 Ответить
Михо уже что-то ,,гарантирует,, как будто он уже без трех минут Президент Грузии. Не мешало бы ему самому для себя попросить на родине гарантий
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01.11.2020 13:45 Ответить
Этот величайший "рехварматор" по графику выскакивает, как черт из табакерки. Кто ему график составляет? Когда в этом графике появится хоть маленькая новость о проделанной работе? Эта мразь получает зарплату из бюджета и сидит в какой-то норе, харю наедает.
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01.11.2020 13:47 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы истинному джигиту, неисотовому реформуну, предводителю прогревателей жоп в непонятном Нацсовете запутанных ответов на нерешаемые вопросы Михуилу Сааке врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как обосравшийся конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
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01.11.2020 14:52 Ответить
Уже 10 лет просто звездит. Гастролер хренов.
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01.11.2020 16:38 Ответить
кондитерские и кацапские ненавидят Саакашвили в унисон.
Не совпадение.
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01.11.2020 18:30 Ответить
Партія Саакашвілі програла.
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01.11.2020 22:26 Ответить
 
 