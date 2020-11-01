Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек
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Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США. Его подозревают в убийстве в убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде.
Об этом сообщил адвокат Ленга Александр Веремеенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Адвокат добавил, что защита воспользуется своим правом обжаловать приговор и подаст апелляцию. Сейчас, по словам Веремеенко, Лэнг не находится под стражей.
Сам Крейг Лэнг прокомментировал приговор, поблагодарив всех, кто его поддерживает.
"Сегодня нам не повезло, но мы все еще верим в Бога. Всем, кто пришел в этот вечер и стал на мою защиту - спасибо вам. Мы подадим апелляцию и просим вас и в дальнейшем молиться за нашу семью в эти трудные времена", - написал он в Фейсбуке.
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Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Ленга. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.
В октябре 2019 суд в Виннице арестовал американца. В декабре он просил у украинского суда защиты и убежища.
Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.
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В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев он прекратил службу в ВСУ.
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чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Згідно з кримінальною скаргою, яку подали до американського місцевого суду у Флориді, де у 2018 році сталося вбивство, Ленґ та колишній вояк Армії США Алекс Звєфелгофер, як виглядало, пограбували подружжя в Есторе (штат Флорида) з метою здобути кошти на поїздку до Венесуели аби взяти участь у бойових діях з урядовими військами та боці одного з повстанських угруповань.
Згідно зі скаргою, Звєфелгофер сказав, що він та Ленґ воювали в Україні у складі «Правого сектору».
Минулого року ФБР попередила, що військове крило «Азова» як вважається, брало участь в вишколі та сприяло радикалізації базованих у США груп, які виступають за вищість білої раси.
Засновник батальйону «Азов» пізніше заснував партію «Національні дружини», яку Держдепартамент США вважає «націоналістичною групою ненависті».
Ты где воевал и когда?
У него опыт более свежий.
Ты толстый и довольный - он худой и в напряге.
Твои шансы где-то 1 к 8
Оно тебе надо?
У тебя нет права на арест если ты не член sheriff's posse
На запросы Винницкого городского суда относительно участия Крейга Лэнга в АТО никаких официальных документов Минобороны, МВД и СБУ не поступило. На суде также выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует. Кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в в/ч В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".
Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг не прибыл.Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После инкриминирования ему убийства в апреле 2018 года во Флориде Лэнг прибыл через третьи страны в Украину в ноябре 2018 года.