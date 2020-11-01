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суд (24703) США (23203) экстрадиция (548) добровольцы (1033) Ленг Крейг (5)

Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек

Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США. Его подозревают в убийстве в убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде.

Об этом сообщил адвокат Ленга Александр Веремеенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Адвокат добавил, что защита воспользуется своим правом обжаловать приговор и подаст апелляцию. Сейчас, по словам Веремеенко, Лэнг не находится под стражей.

Сам Крейг Лэнг прокомментировал приговор, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

"Сегодня нам не повезло, но мы все еще верим в Бога. Всем, кто пришел в этот вечер и стал на мою защиту - спасибо вам. Мы подадим апелляцию и просим вас и в дальнейшем молиться за нашу семью в эти трудные времена", - написал он в Фейсбуке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд выпустил из СИЗО под домашний арест американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США, - адвокат

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Ленга. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

В октябре 2019 суд в Виннице арестовал американца. В декабре он просил у украинского суда защиты и убежища.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

Также на Цензор.НЕТ: Миграционная служба 5 часов опрашивала американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США, - адвокат

В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев он прекратил службу в ВСУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Коломойского в США тоже подозревают в отмывании денег. Выдавать будем или нет интересно.
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01.11.2020 08:01
+7
Подозрение в убийстве....,его еще в Суде доказать надо...,когда то в СССре расстреляли четырех Чикатил,прежде чем когда то поймали настоящего...
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01.11.2020 04:43
+6
В розыске это может значить - подозреваемый, он ведь не осуждён заочно? Просто после дела Маркива, не очень хочется исполнять танец на граблях. Тем более, что за каким-то
чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 9285
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01.11.2020 02:00
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Не жалко
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01.11.2020 01:07 Ответить
Поймаю - убью. Охотитьcя не стану, но увижу - буду стрелять на поражение.
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01.11.2020 01:14 Ответить
у тебя шанс его увидеть гдето 1 к 350 миллионам
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01.11.2020 01:38 Ответить
Это не моя проблема. Мне это будет стоить цену патронов.
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01.11.2020 01:41 Ответить
А если ошибка? Он пока обвиняемый, виновным его никто не признавал.
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01.11.2020 01:46 Ответить
Он в розыске. Никакой ошибки.
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01.11.2020 01:49 Ответить
В розыске это может значить - подозреваемый, он ведь не осуждён заочно? Просто после дела Маркива, не очень хочется исполнять танец на граблях. Тем более, что за каким-то
чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 9285
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01.11.2020 02:00 Ответить
Угу, подозреваемый, который сбежал на другой материк.Невинный, который сбежал от суда. Я Вас умоляю....
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01.11.2020 02:04 Ответить
С другой стороны, он не пытался получить левые документы,везде предоставлял реальные данные. Странно он скрывался, не находите? Тем более, что -

Згідно з кримінальною скаргою, яку подали до американського місцевого суду у Флориді, де у 2018 році сталося вбивство, Ленґ та колишній вояк Армії США Алекс Звєфелгофер, як виглядало, пограбували подружжя в Есторе (штат Флорида) з метою здобути кошти на поїздку до Венесуели аби взяти участь у бойових діях з урядовими військами та боці одного з повстанських угруповань.
Згідно зі скаргою, Звєфелгофер сказав, що він та Ленґ воювали в Україні у складі «Правого сектору».
Минулого року ФБР попередила, що військове крило «Азова» як вважається, брало участь в вишколі та сприяло радикалізації базованих у США груп, які виступають за вищість білої раси.
Засновник батальйону «Азов» пізніше заснував партію «Національні дружини», яку Держдепартамент США вважає «націоналістичною групою ненависті».
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01.11.2020 02:20 Ответить
Макс, "не мечи икру...". Ви тут, у більшості, всі неправі... Не завжди і американське правосуддя праве - багато є випадків, коли засуджують невинних... Інша справа, що він виїхав з США, а не дочекався суду, який повинен визначить, винен він, чи ні... Ця "втеча" вже викликає підозру... А від того, що він воював у "Правому секторі", вини (якщо вона є), за те, що він, можливо, вчинив на території США, з нього не знімає... Багато людей, що були злочинцями до початку Другої Світової, стали орденоносцями у війну... А дехто, будучи орденоносцем, після війни ставали злочинцями... Полистай Херлуфа Бідструпа... У нього є такий сюжет: "Злочин, покарання... і нагорода". Спочатку малий скатерть з столу стягнув, розбив супницю... Отримав по задниці від матері. Потім старший м"ячем розбив вікно... Отримав різкою... Потім підлітком збив на велосипеді бабку... Отримав штраф. І, під кінець, льотчик на бомбардувальнику влучно скинув бомби... І отримав орден... Так що Ленг є "героєм" лише в очах українців... А в очах американського правосуддя він - "підозрюваний у вчиненні злочину...". Однак, це ще треба довести... Про Аль Капоне теж усі казали, що він винен у десятках убивств... А засудили його лише за ухилення від сплати податків...
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01.11.2020 08:56 Ответить
Кацапський прихвостню! Тобі ще не набридло тут смердіть? Я писав не тобі, а громадянину США, в першу чергу... Це раз... Я не наймався читать тобі лекцію по кримінальному праву різних країн... Це два... І не ваша справа, як ми трактуємо дії тої чи іншої людини, вчинені нею в Україні чи інших місцях... Ми ж не критикуємо ваше правосуддя, наприклад, за те, що "герої Новоросії", два роки тому, убили у Підмосков"ї кількох ваших поліцаїв?... Ми це вітаємо - ви отримали "відкат"... Озброїли "бандюків, послали їх убивать українців, а вони повернулися у "радную гавень" і це продовжили... ТІльки убивають, уже, "рассєян"...
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01.11.2020 10:00 Ответить
Если хочеш быть убитым
Ты где воевал и когда?
У него опыт более свежий.
Ты толстый и довольный - он худой и в напряге.
Твои шансы где-то 1 к 8
Оно тебе надо?
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01.11.2020 02:17 Ответить
Воевал еще когда он срался в дайперы. И тренироваться никогда не прекращал. Мне оно не надо. Но если увижу - он ляжет. И я буду прав.
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01.11.2020 02:32 Ответить
ты только подумай что ты будешь судье потом говорить . так чтобы пожизненное не схлопотать .
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01.11.2020 03:50 Ответить
русское, это тебе шапиро напел? Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 8359
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01.11.2020 03:52 Ответить
тебе это будет стоить лет 20 в тюрьме и лишение права на оружие на всю оставшуюся жизнь .
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01.11.2020 03:48 Ответить
Where in the States are you from?
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01.11.2020 03:53 Ответить
получишь свои 25...((
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01.11.2020 02:05 Ответить
Ты судья, русский?
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01.11.2020 02:09 Ответить
о, русская свинья под прокси и собачьей кличкой появилась. Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 7905 Ты рамзанку любишь,русская свинья?
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01.11.2020 02:34 Ответить
😬😬 вот тебя штырит нипадецки
У тебя нет права на арест если ты не член sheriff's posse
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01.11.2020 05:47 Ответить
Да и хрен с ним.
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01.11.2020 02:11 Ответить
Подозрение в убийстве....,его еще в Суде доказать надо...,когда то в СССре расстреляли четырех Чикатил,прежде чем когда то поймали настоящего...
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01.11.2020 04:43 Ответить
Тут французы самые умные создали иностранный легион!
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01.11.2020 06:45 Ответить
До чого тут легіон ?
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01.11.2020 09:34 Ответить
Понабрали отбросов всяких...
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01.11.2020 07:19 Ответить
Коломойского в США тоже подозревают в отмывании денег. Выдавать будем или нет интересно.
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01.11.2020 08:01 Ответить
Якщо винний, хай сидить, як ні, то хай гуляє...
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01.11.2020 08:33 Ответить
Чувствую,- без кацапов здесь не обошлось.
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01.11.2020 08:48 Ответить
З нетерпінням очікую мітингів мегапатріотів під ГПУ.
Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей - Цензор.НЕТ 6724

Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей - Цензор.НЕТ 5705
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01.11.2020 09:31 Ответить
А пещерский суд не хочет экстрадировать хозяина зеленского - каломойшу в сша?
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01.11.2020 09:31 Ответить
Беня весьэтот суд, с потрохами, продаст, потом купит, и затем снова продаст, но уже подороже.
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01.11.2020 15:34 Ответить
Ордер на арест Крейга Лэнга за двойное убийство выдал Федеральный окружной суд США в центральном округе штата Флорида 16 августа 2019 года. Одновременно Лэнга объявили в международный розыск Интерпола. Максимальное наказание за это преступление - смертная казнь. До этого ордер на арест Лэнга 6 июня 2019 года выдал федеральный окружной суд штата Аризона. Здесь Лэнга обвинили в противоправном использовании паспорта. После двойного убийства во Флориде Лэнг, по данным правоохранителей, по поддельному паспорту из США выехал в Мексику. Максимальное наказание за такое преступление - 20 лет лишения свободы. Еще один ордер на арест Крейга Лэнга 20 августа 2019 года выдал федеральный окружной суд США по восточному округу штата Северная Каролина. Здесь Лэнгу за получение паспорта на чужое имя грозит до 10 лет лишения свободы.
На запросы Винницкого городского суда относительно участия Крейга Лэнга в АТО никаких официальных документов Минобороны, МВД и СБУ не поступило. На суде также выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует. Кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в в/ч В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".
Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг не прибыл.Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После инкриминирования ему убийства в апреле 2018 года во Флориде Лэнг прибыл через третьи страны в Украину в ноябре 2018 года.
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01.11.2020 15:38 Ответить
Европейская правосудие не выдаёт подозреваемых странам где им грозит смертная казнь, у нас тоже отменена высшая мера.Если виноват должен сидеть, но выдавать на смерть человека воевавшего за Украину, когда свои заробитчане ездили на заработки в Россию, неправильно
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01.11.2020 18:02 Ответить
 
 