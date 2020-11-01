Обязательный карантин и тест на COVID-19 ввели для всех, кто приезжает в Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка обязали всех, кто въезжает в город, показывать свежий отрицательный тест на коронавирус и неделю сидеть на самоизоляции.

Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Теперь для того, чтобы попасть в город, нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сданный менее чем за 3 дня до визита. Также всем приезжим придется неделю сидеть на самоизоляции.

Исключение сделают только для тех, кто приезжает из соседних штатов - Коннектикута и Нью-Джерси.

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Сейчас в Нью-Йорке - оидн из самых низких уровней заболеваемости в США, лучше, чем там, ситуация только в Врмонте и Мэне.

В пятницу США установили мировой рекорд по количеству новых больных COVID-19 за 24 часа - 100 000 новых случаев.