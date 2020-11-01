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Обязательный карантин и тест на COVID-19 ввели для всех, кто приезжает в Нью-Йорк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Обязательный карантин и тест на COVID-19 ввели для всех, кто приезжает в Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка обязали всех, кто въезжает в город, показывать свежий отрицательный тест на коронавирус и неделю сидеть на самоизоляции.

Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Теперь для того, чтобы попасть в город, нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сданный менее чем за 3 дня до визита. Также всем приезжим придется неделю сидеть на самоизоляции.

Исключение сделают только для тех, кто приезжает из соседних штатов - Коннектикута и Нью-Джерси.

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Сейчас в Нью-Йорке - оидн из самых низких уровней заболеваемости в США, лучше, чем там, ситуация только в Врмонте и Мэне.

В пятницу США установили мировой рекорд по количеству новых больных COVID-19 за 24 часа - 100 000 новых случаев.

Автор: Ольга Лузан
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Мудре рішення.
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01.11.2020 01:45 Ответить
Никто не пересечет границы моей собственности без нашего разрешения. Развесил такие плакаты везде. Соответственно Конституции США.
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01.11.2020 01:48 Ответить
У нас достаточно людей пострадали в марте-июне. Я видел возле нескольких госпиталей в Нью Йорке рефрижераторы, у нас сейчас на улицах без масок появляются конченые идиоты, а в транспорте вообще все в масках. Но пару дней назад один из Бруклинских госпиталей ( не называю какой, чтоб не раскрывать источник)был атакован русскими хакерами, взломали систему, требовали 14 лимонов . Так что рыжий может продолжать целовать Пуйло в зад.
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01.11.2020 02:41 Ответить
причем тут рыжий если твой идиот ДеБлазио и Куомо ведут себя как ненормальные ? Один больных ковидом поселяет в дома для престарелых и старики начинают автоматически умирать как мухи , другой позволяет мусульманам скакать толпой по городу без масок и дистанции . Задай вопрос мэру зачем он ковидные деньги потратил на бомжей поселяя их в свердорогие гостиницы ? И почему уровень преступности в НЙ зашкаливает ,анархия на улицах , беспредел антифа и блеклайф . вопросы риторические ,судя по пониманию ситуации ты в составе американской либеральной ваты находишься .
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01.11.2020 03:34 Ответить
А блмщики спокійно бігали і бігають без масок.
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01.11.2020 02:53 Ответить
То ви тут вже іншої думки дотримуєтесь ?
Цікаво...
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01.11.2020 07:33 Ответить
Ksenia VB Якої це іншої? Я за правду і справедливість,а не за клоуноду,яка всюди влаштована.
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01.11.2020 12:15 Ответить
Какой идиот поедет в эту помойку под названием НьюЙорк ? Хуже только Лос Анжделес и Сан Франциско . Пусть ДеБлазио и Куомо друг к другу в гости ходят .
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01.11.2020 03:28 Ответить
В Нью Йорке один из самых низких уровней ковида сейчас, меньше только ещё в двух штатах
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04.11.2020 09:55 Ответить
 
 