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Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон

Правительство собирается закрыть магазины, кроме продуктовых, салоны красоты и развлекательные заведения. Премьер предупреждает, что Рождество в этом году будет не таким, как обычно. И говорит, что альтернативного решения нет.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который весной сам переболел коронавирусом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С четверга основной посыл будет тем же- оставайтесь дома", - заявил премьер. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг - начнется самоизоляция.

По словам Джонсона, "нет альтернативного" решения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос.

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Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу.

При этом, школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Люди, которые не могут работать из дома, в частности, строители или работники на производстве, могут продолжить посещать рабочие места.

В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человек из другого дома.

Вводится запрет на поездки за рубеж за исключением поездок в рабочих целях.

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Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу и пообещал поддерживать его.

Джонсон подчеркнул, что не хочет, чтобы режим самоизоляции стал таким же жестким и тяжелым для населения, как это было весной. Кроме того, он заверил, что уже в начале следующего года ожидаются большие успехи в том, что касается борьбы против COVID-19. В частности, премьер рассчитывает, что к тому времени британцы получат вакцину от коронавируса.

Он предупредил, что из-за коронавирусной инфекции британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

"Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, различия будут существенными", - заявил британский премьер.

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Его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно решают, как им следует бороться против коронавируса.

В субботу суточный прирост случаев коронавируса составил в Великобритании 21 тыс. 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило 1 млн, зарегистрировано более 46,5 тыс. смертей людей с коронавирусом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Тобто на роботу ходять,але підстригтися ні.Де логіка? Ну де вона?
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01.11.2020 02:43
+4
Совок очень эфективно боролся с грипом. Всех в одну бочку и никаких карантинов и защитных средств только у прадавщиц изредка. Но все кончалось за несколько недель кому надо переболел остальным имунитет . Только бодрость духа и презрение к грипу внедряемое правительством позволяли быстро покончить с недугом. Тем более ни лекарств ни вакцин не предлагали. Потом когда все выздоравливали детем в школах делали неожиданый подарок и на недельку отпускали не карантин. Тогда мы видели эпидемию в натуре сейчас видим постановку. Есть с чем сравнить. Интересно посмотреть на ту совковую статистику.
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01.11.2020 06:30
+4
Зараз місцеві антикарантин- істерички набіжать.
Бо їхні права порушують. Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5432
Будуть тупати ніжкою і вередливо верещати - хочу ходить без маски, ааааа !!! Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 37
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01.11.2020 07:31
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Мудре рішення.
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01.11.2020 02:06 Ответить
В Британії на дороги чи на поліцію гроші які видідлили на лікування хвроих с ковід-фонда не брали як у нас
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01.11.2020 08:08 Ответить
Тобто на роботу ходять,але підстригтися ні.Де логіка? Ну де вона?
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01.11.2020 02:43 Ответить
Нам в Германии еще весной выдали бумажки/пропуски на работе. Но до комендантского часа так и не дошло.
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01.11.2020 02:54 Ответить
ммм... мило, про логіку - взагаліто про контроль над масами з призми турботи про маси...
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01.11.2020 03:07 Ответить
John Moon Але і люди самі в навіть не задумуються.Раніше можна було списати на інформаційний вакуум,бо навіть радіо не було.А зараз все доступно.
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01.11.2020 03:32 Ответить
Купи машинку стричься, и тренируйся, а там видешь - еще одну профессию приобретешь, из каждой ситуации можно извлекать выгоду.
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01.11.2020 09:05 Ответить
Доречі, Віталік Кличко навесні сам постригся дуже непагано. Якщо боксер зміг - то всі зможуть. Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3958
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01.11.2020 09:26 Ответить
Cob Cer Та при чому тут покупка? Це ж не логічно,а ви ще й підтримуєте це,як раби.
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01.11.2020 12:13 Ответить
Все элементарно. Слегка заросшим работать можно, а слегка без денег хер подстрижешься.
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01.11.2020 09:08 Ответить
Побрейте голову. В армиях всего мира не просто так короткие прически. После тифозных окопов Первой мировой никто не хотел носить длинные волосы.
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01.11.2020 17:35 Ответить
курвиметр Я не в армії.
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01.11.2020 17:36 Ответить
Я понимаю. Но мозги нужно использовать не только на фронте, но и глубоко в тылу. Англія з четверга йде на карантин, виходити можна тільки на роботу, навчання або в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1811
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01.11.2020 18:41 Ответить
В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человек из другого дома.Источник: https://censor.net/ru/n3228370

Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3540
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01.11.2020 02:43 Ответить
Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон
ОК, а шо насчет остальной Великобритании?
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01.11.2020 02:45 Ответить
Одни призывают Одина на помощь. Другие пьют виски за благополучие. Вроде всех перечислил? А не, там еще были которые Бога делят.
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01.11.2020 03:02 Ответить
Великобритания состоит из Англии, Уеллса, Шотландии и оккупированных территорий Ирландии. Купите карту, это дешевле, чем поллитры шмурдяка.
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01.11.2020 03:05 Ответить
Это как завоевания Римской империи перечислять. Так и делалась история, так кроились государства.
Я вообще такого мнения, что человеку жить не так долго осталось.
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01.11.2020 03:29 Ответить
Вы не правы. Великобритания (Great Britain) состоит из Англии, Уеллса и Шотландии. А Соединенное королевство (UK) - это Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Будете сдавать тест на гражданство - придется выучить эти данные, потому как эти вопросы всегда есть в тесте.
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01.11.2020 12:25 Ответить
меня всегда интересуют взаимоотношения англичан и сев.Ирландии.
В моем понимании, это оккупированная территория, которая должны быть возвращена Ирландии.

Что скажете?
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01.11.2020 19:28 Ответить
Пробовал спросить на форумах ВАШИХ локальних СМИ? Или уровень английского дозрел только до цензора?
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01.11.2020 03:08 Ответить
О, русский с самолайком....в жуизни тоже занимаетесь самоудовлетворением?
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01.11.2020 03:11 Ответить
Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно, в настоящий момент они в основном строже, чем в Англии,
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01.11.2020 06:51 Ответить
Израиль - у нас много бабок, двайте уйдем на картинтин,зажмем все свободы - типа паримся за наших граждан. Великобритания - туда же. Привет вам всем, в январе-феврале ждите третью волну,дебилы))) Если хватит денег в бюджете, посидите еще 6мес дома...может решит. Правда не решит, но вы ж дебилы, вам потом станет понятнее ))
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01.11.2020 03:06 Ответить
русский, от кого твой фюрер в бункере прячется?
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01.11.2020 03:19 Ответить
Кстати Израиль уже свою экономику убил в 0 - там безработица зашкаливает, эти ***** у"баны никак не могут понять:
1. малый бизне это не ВВП
2. малый бизнес это занятость населения
3. потушили малый бизнес, вроде ВВП просело не очень - ну типа ок ...
4. х"як безработица ускакала в захмарные дали
и сидят обосранные властители и не понимают как так:
"Машу можна ? Она в роддоме ! А шо случилось ?"
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01.11.2020 03:19 Ответить
Ты хоть знаком с программой помощи малому бизнесу в Израиле, пострадавшему от КОВИД?
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01.11.2020 06:40 Ответить
Помощь от США?
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01.11.2020 17:38 Ответить
И шо сильно уже безработица снизилась ?
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02.11.2020 00:32 Ответить
Не помогут локдауны . Разрабатывайте антивирусные препараты , давайте их людям . От сидения по домам еще хуже будет .
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01.11.2020 03:25 Ответить
100%. Как не помогут и вакцины. Эта болезнь, как СПИД, от неё иммунитет не выработается, её можно лишь локализовать, прижать антивирусными препаратами и ввести на десятилетие контроль заболеваемости при любом посещении медицинских учреждений, как требование пройти женщинам осмотр у гинеколога и всем флюрографию.
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01.11.2020 17:41 Ответить
Совок очень эфективно боролся с грипом. Всех в одну бочку и никаких карантинов и защитных средств только у прадавщиц изредка. Но все кончалось за несколько недель кому надо переболел остальным имунитет . Только бодрость духа и презрение к грипу внедряемое правительством позволяли быстро покончить с недугом. Тем более ни лекарств ни вакцин не предлагали. Потом когда все выздоравливали детем в школах делали неожиданый подарок и на недельку отпускали не карантин. Тогда мы видели эпидемию в натуре сейчас видим постановку. Есть с чем сравнить. Интересно посмотреть на ту совковую статистику.
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01.11.2020 06:30 Ответить
Так себе борьба, тоже показуха, т.к. "Потом когда все выздоравливали детем в школах делали неожиданый подарок и на недельку отпускали не карантин". И эта схема работала до этого года, а не только в совке.
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01.11.2020 06:53 Ответить
Очёнь эфективная если первый раз грип видели собственными глазами 50% в школах переболели то потом только по радио узнавали что грип,но мы его не наблюдали.
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01.11.2020 07:29 Ответить
Совковая статистика? Не смеши мои тапки! Там об авиакатастрофах узнавали только по слухам! А эпилдемия холеры в Одесской области в 70 годах до сих пор не известно сколько склеили ласты! Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3537
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01.11.2020 06:56 Ответить
Вы не видели, как совок боролся с эпидемиями холеры и чумы, а я ребенком прошел через обсервацию в холерной Одессе. Это было очень четко организовано и это было тем наследием совка, которое как раз надо было сохранить (как показала жизнь), но которое (я считаю умышленно) разрушили Порошенко, Яценюк, Квиташвили, Супрун и продолжили уничтожать при Зеленском, Гончаруке и Шмыгале.
Да, не надо забывать, что при Януковиче продали в РФ единственный наш завод по производству вакцин и те вывезли всё оборудование, всё, до последнего винтика (((((
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01.11.2020 17:45 Ответить
Більшу частину робіт та послуг можуть замінити роботи, але на планеті перенаселення, тому розвиток робототехніки гальмується. Схоже вірус допомогає людству перешагнути цей крок і перейти у нову еру, роботів.
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01.11.2020 07:12 Ответить
Багато зайвих людей. Глобальну війну бояться розпочати,ось і придумують більш м'які засоби.
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01.11.2020 12:18 Ответить
Ну у нас нынче, после выезда на заработки больше 10 млн человек, как раз проблема с рабочей силой.
Правда роботы зарплату не получают, а потому не развивают внутренний рынок потребления.
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01.11.2020 17:47 Ответить
Зараз місцеві антикарантин- істерички набіжать.
Бо їхні права порушують. Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5432
Будуть тупати ніжкою і вередливо верещати - хочу ходить без маски, ааааа !!! Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон - Цензор.НЕТ 37
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01.11.2020 07:31 Ответить
Їздив у відпустку в Україну, здали тест- у дружини антитіла, згадали,що у серпні вона і діти пару днів мали насморок + температурили 2дні . У мене негативний тест. Само собою, для боротьби з простудою треба всіх людей закути в кайдани і загнати в концтабори ?
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01.11.2020 08:58 Ответить
А в чем тогда смысл ограничений если не только в магазины можно но и прогулки разрешены.
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01.11.2020 07:39 Ответить
Избегать скопления людей - у заражения всё же ограниченное расстояние распространения, как и у ракет разной дальности.
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01.11.2020 17:49 Ответить
Кроме удара по бизнесу ничего такие полумеры не принесут, прогулки разрешены, учебные заведения работают, производства тоже.
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01.11.2020 07:43 Ответить
вам же ясно сказали, на работу можно ходить, какой ещё "удар по бизнесу".Удар по яйцам бездельникам скорее.
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01.11.2020 09:36 Ответить
На счет учебных заведений - там кажется на дистанционку...
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01.11.2020 17:49 Ответить
С ужасом читаю такие новости- второго локдауна Украина не перенесёт. А у нас люди уже устали от коронавируса и просто его игнорируют, маски в транспорте не носят , много раз видела переполненные маршрутки и трамваи - с таким пофигизмом непонятно, что с нами будет в феврале.
Главное, что эта зараза не утихает, ведёт себя агрессивно - похоже на летающий спид , о котором все предрекали раньше.
Локдаун - не выход для Украины.
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01.11.2020 08:04 Ответить
Шо будіт? Довбодятли виздихають. Всі діла.
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01.11.2020 08:07 Ответить
А всі гроші з фонду закатали в асфальт. Зате добре Коломойському, Юзіку, та й тато першої ;лєді; теж дорогами займається...
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01.11.2020 08:14 Ответить
Так гроши на Ковид с дорожного фонду ж взяли. Туди й повернули.
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01.11.2020 09:40 Ответить
Татьяна. Житомир уже немного протрезвел В маршрутках уже бардака меньше, а вот в троллейбусах, там где есть кондуктора, там их видно очень жестко напугали и в троллейбусах без масок пассажиров нет. На всех троллейбусах и коммунальных автобусах большая, красная наклейка с запретом. Кондуктора просто выгоняют тех, кто без маски.

Но больных огромное количество. Собственно если взять всю область, то практически нет территориальных избирательных комиссий, нет штабов партий, где нет заболевших или у них есть живущие с ними, кто с подтвержденным диагнозом - а это говорит о том, что эпидемия поразила уже очень большое количество людей, просто каждый переносит заболевание по разному.

Лето было безвозвратно потеряно.
Локдаун экономика страны переживет, но вот люди, которые потеряют источники существования, наверняка пойдут громить магазины ради еды, а значит полный локдаун вводить нельзя.
Собственно надо закрывать кинотеатры, стадионы, фитнес-центры, спортзалы, театры, филармонии, выставки, а в гипер и супер маркетах вводить жесткие ограничения по количеству покупателей. Кроме того, нашим баранам невозможно запретить перебирая лапать своими руками половину продуктов, а значит, если эпидемия немного не стихнет, то надо закрывать магазины самообслуживания, которыми как раз и являются супермаркеты и вместо ломбардов и казино открывать маленькие продмагазины.

Лкдауну нет, но местные власти должны решительно бороться с расширением масштабов эпидемии.
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01.11.2020 17:32 Ответить
После дождичка в четвег уйдет если он будет. Сосвсем плохо с пиаром у ковидных голосовпния нет но празднуют. Тут главное,малому бизнесу заплатим чтоб не возникали сказал борис джонсон . А у нас только штрвфы обещают.
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01.11.2020 08:42 Ответить
Вот чуть что, сразу Англия..Англия..
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01.11.2020 09:35 Ответить
тю. Так я на карантині вже походу років 5 ))
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02.11.2020 00:30 Ответить
 
 