Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство собирается закрыть магазины, кроме продуктовых, салоны красоты и развлекательные заведения. Премьер предупреждает, что Рождество в этом году будет не таким, как обычно. И говорит, что альтернативного решения нет.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который весной сам переболел коронавирусом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С четверга основной посыл будет тем же- оставайтесь дома", - заявил премьер. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг - начнется самоизоляция.
По словам Джонсона, "нет альтернативного" решения ситуации с коронавирусом.
Режим самоизоляции продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос.
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Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу.
При этом, школы, колледжи и университеты продолжат работать.
Люди, которые не могут работать из дома, в частности, строители или работники на производстве, могут продолжить посещать рабочие места.
В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человек из другого дома.
Вводится запрет на поездки за рубеж за исключением поездок в рабочих целях.
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Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу и пообещал поддерживать его.
Джонсон подчеркнул, что не хочет, чтобы режим самоизоляции стал таким же жестким и тяжелым для населения, как это было весной. Кроме того, он заверил, что уже в начале следующего года ожидаются большие успехи в том, что касается борьбы против COVID-19. В частности, премьер рассчитывает, что к тому времени британцы получат вакцину от коронавируса.
Он предупредил, что из-за коронавирусной инфекции британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.
"Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, различия будут существенными", - заявил британский премьер.
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Его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно решают, как им следует бороться против коронавируса.
В субботу суточный прирост случаев коронавируса составил в Великобритании 21 тыс. 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило 1 млн, зарегистрировано более 46,5 тыс. смертей людей с коронавирусом.
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ОК, а шо насчет остальной Великобритании?
Я вообще такого мнения, что человеку жить не так долго осталось.
В моем понимании, это оккупированная территория, которая должны быть возвращена Ирландии.
Что скажете?
1. малый бизне это не ВВП
2. малый бизнес это занятость населения
3. потушили малый бизнес, вроде ВВП просело не очень - ну типа ок ...
4. х"як безработица ускакала в захмарные дали
и сидят обосранные властители и не понимают как так:
"Машу можна ? Она в роддоме ! А шо случилось ?"
Да, не надо забывать, что при Януковиче продали в РФ единственный наш завод по производству вакцин и те вывезли всё оборудование, всё, до последнего винтика (((((
Правда роботы зарплату не получают, а потому не развивают внутренний рынок потребления.
Бо їхні права порушують.
Будуть тупати ніжкою і вередливо верещати - хочу ходить без маски, ааааа !!!
Главное, что эта зараза не утихает, ведёт себя агрессивно - похоже на летающий спид , о котором все предрекали раньше.
Локдаун - не выход для Украины.
Но больных огромное количество. Собственно если взять всю область, то практически нет территориальных избирательных комиссий, нет штабов партий, где нет заболевших или у них есть живущие с ними, кто с подтвержденным диагнозом - а это говорит о том, что эпидемия поразила уже очень большое количество людей, просто каждый переносит заболевание по разному.
Лето было безвозвратно потеряно.
Локдаун экономика страны переживет, но вот люди, которые потеряют источники существования, наверняка пойдут громить магазины ради еды, а значит полный локдаун вводить нельзя.
Собственно надо закрывать кинотеатры, стадионы, фитнес-центры, спортзалы, театры, филармонии, выставки, а в гипер и супер маркетах вводить жесткие ограничения по количеству покупателей. Кроме того, нашим баранам невозможно запретить перебирая лапать своими руками половину продуктов, а значит, если эпидемия немного не стихнет, то надо закрывать магазины самообслуживания, которыми как раз и являются супермаркеты и вместо ломбардов и казино открывать маленькие продмагазины.
Лкдауну нет, но местные власти должны решительно бороться с расширением масштабов эпидемии.