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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 31 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Вражеская провокация не представляла угрозы для украинских воинов, поэтому оружие в ответ не применялось.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020, и готовы к адекватному реагированию на любые коварные действия противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
За вчорашнє відповідь була, чи ні?
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01.11.2020 08:04
+3
То сепары откупорили шампанское за здравие Земиролюбца.
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01.11.2020 08:10
+2
Полазив по кацапським форумах. Так от, пишаймося!- Наш Президент дуже подобається росіянам, вони дуже задоволені Зеленським і пророчать йому депутатство в Держдумі РФ. Правда, кажуть що поряд з Валуєвим він буде дещо ржачно виглядати.
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01.11.2020 08:12
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За вчорашнє відповідь була, чи ні?
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01.11.2020 08:04 Ответить
Авжеж, в ТГК полялякали, і забили болт. Відкрито офіційно можливості для бойовикі, вбити до 2х українців, тобі нічого, взагалі нічого, бульше 2х українців, збиреться ще одна ціла ТГК, от такі страхіття для ворогів.
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01.11.2020 09:15 Ответить
То сепары откупорили шампанское за здравие Земиролюбца.
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01.11.2020 08:10 Ответить
Полазив по кацапським форумах. Так от, пишаймося!- Наш Президент дуже подобається росіянам, вони дуже задоволені Зеленським і пророчать йому депутатство в Держдумі РФ. Правда, кажуть що поряд з Валуєвим він буде дещо ржачно виглядати.
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01.11.2020 08:12 Ответить
За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8049
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01.11.2020 10:03 Ответить
Один раз не считается, как говорится в одной поговорке, популярной среди украинских генералов и Главнокомандующих.
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01.11.2020 08:23 Ответить
кацапня как на охоте с вышек - стреляет БЕЗОТВЕТНО по всему живому ...
НАДО ВСЕХ ШТАБНЫХ ГЕНЕРАЛОВ В ОКОПЫ !!! За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 352

тогда быстро они всё поймут и разрешат отвечать
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01.11.2020 08:27 Ответить
- Потєрь нет...
- Просто не попали...
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01.11.2020 08:37 Ответить
Сегодня "потерь нет" а вчера 2 человека убиты. Если посчитать по дням убитых украинских воинов с дня так называемого "перемирия" и "нистрилять". то число убитых во время "нистрилялки" превысит число убитых украинцев когда можно было стрелять.
Это пистес. Молодые смартфончики донавыбирались телевизионных клоунов.
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01.11.2020 09:03 Ответить
Шо ты несёшь, утырок?
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01.11.2020 09:37 Ответить
Він каже що наголосував ти- просто капець якийсь.
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01.11.2020 10:12 Ответить
Вам лишь бы гадить!
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01.11.2020 10:15 Ответить
Та ні, сонце, наваляв якраз ти. А нам, нормальним людям, народу, після тебе прибирати.
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01.11.2020 10:24 Ответить
шЫколадом не подавись, уборщик....
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01.11.2020 11:15 Ответить
Отсавєцкогоінформбюро?
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01.11.2020 09:27 Ответить
За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4890
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01.11.2020 10:11 Ответить







tZE inform@tZEinform

Повідомлення військової комісії tZe Сводка ситуации за 31 октября 2020 года Обстрелов 8 Ответный огонь 6 Ранено 1

Статистика за жовтень 2020
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01.11.2020 10:29 Ответить
Режим чого ? Припинення вогню? Що за абра- кадабра? Кожного дня поранені і вбиті!!!! От лицеміри !!!
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01.11.2020 13:11 Ответить
Почему ВСУ не утюжит противника день и ночь? Это ж их функция, нет?
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01.11.2020 14:22 Ответить
Зеля заборонив.
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01.11.2020 14:24 Ответить
 
 