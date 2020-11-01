За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев
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В Украине по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, зафиксированы 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 395 440 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (883), Житомирской (708), Львовской (408) областях, а также в Киеве (689).
За сутки выздоровели 2 513 пациентов, всего с начала пандемии - 161 441 человека. В течение минувших суток умерли 110 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 7 306 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 1 ноября COVID-19 болеют 226 693 человек, что на 5 336 человек больше, чем сутками ранее.
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Как сказал Крылов: «Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Раз мы все все равно умрем, тебе можно переходить дорогу на красный
А потом удивляемся, откуда столько полирезистентных штаммов бактерий. А вот от таких умных, которые по интернету лечатся.
И если у вас нет температуры, но вы задыхаетесь - это все от ваших неврозов, и врач вам нужен немного другой
это как так получается?
https://covid19.rnbo.gov.ua/
разность в том что тем 100 пишут умершим от ковид а не от сердечной недостаточности от которой они умерли, вскрытие и точный диагноз никто не проводит
Короновирус это ОРВИ, лечение его витаминами как и грипп
Флемоксин Солютаб
будешь задыхаться...тогда поймешь...да и я работаюс детками ..зав ждет пцр..ага...КТ я ей выщлю..КТ...
да и счас после общения с вами..мне плохо...читать умеешь вбей 5 уровень САРС...хотя..ты нечитабельное
каждый день..это минус лично вам..вы даже не представляете как на меня орала врач...а счас лепечет...ага а ва больничных открыты на ОРВИ
и пока я тут клацаю..мне хреново..слабость..одішка..и прочее
По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
То есть из тех случаев пневмоний, что исследовали - от гриппа умерло 13*100/(36+919)=1,36%, от вирусов (грипп плюс др. вирусы) 36*100/(36+919)=3,77%, и 919*100/(36+919)=96,2 от бактерий.
Нет оснований полагать, что в неисследованых случаях соотношение существенно другое. Итого от всех видов респираторно-легочных вирусов за весь полный 2018 год умерло 13+23+5095*3,77/100=36+192=228 человек
Вы считаете это сопоставимым с 7515 умерших за 7,5 месяцев от одного вида вирусов?
вот филарет 91 год выздоровел..ага на витаминчиках
А вот у сердечников любого возраста риски выкручены на максимум.
Не, не сльішал.
699 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 419 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 182 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 110 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Зеленского надо на курсы повышения квалификации в Израиль, а то призвал всех украинцев вернуться в Украину, а двухнедельную изоляцию миллионам вернувшимся, чтобы выявить больных COVID-19, не обеспечил то ли по недомыслию, то ли умышленно.
зря я тут вам писала..я поделилась своим опытом..горьким...вы на хер кому то нужны на этой территории
и мой опыт..это мой опыт..половина населения сидит и ждет ухудшений..а потом бац..и ты в черном пакете
тетя моей подруги лечилась дома..от племянницы заразилась..
похоронили уже..
а врачи я их понимаю..они и так и на износе..
Рассмотрим с Вшей точки зрения. По Швеции зарегистрировано 124355 случаев. 10% "симтромных" от них это 12435. мертей от ковида там 5938. То есть почти каждый второй (47.75%), у кого проявились симптомы, там умер.
И Вы утверждаете, что это обычная простуда?!!