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Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 475 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 488 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 4 406 405 случаев инфицирования, из них 475 201 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 200 565 человек, из них 6 488 за минувшие сутки.

Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв 01

Побороли болезнь и вылечились 33,4 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 21-е место мирового рейтинга и находится на 8-м в Европе.

Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв 02
Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 8710
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01.11.2020 09:49
+1
Да это большой секрет.
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
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01.11.2020 09:56
+1
О! Шальо! Гут. Воно нас спасьот.
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01.11.2020 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо зе-команде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом. ********* их стараниям по асфальтированию дорог и дотировании мусоров, мы движемся к лидерству по распространению короны в стране
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01.11.2020 09:42 Ответить
А что б не ныли что ни какого роста в стране нет
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01.11.2020 09:45 Ответить
Кричалі зебіки урра і в воздух трусікі бросалі.
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01.11.2020 09:46 Ответить
А в США, Италии, Германии, Франции, Италии, Великобритании кого благодарить?
Тоже Зеленского?
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01.11.2020 09:47 Ответить
Наверное они радуются что его там нет, и пока все средства вкладывают в период пандемии не в дороги и сотню миллиона в не нужные опросы, а в медицину и помощь своим гражданам (материальную, продовольственную, и разного вида плюшек с оплатой жилья и банковскими каникулами)
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01.11.2020 09:52 Ответить
И что бесплатная раздача слонов снизила их заболеваемость до уровня Украины?
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01.11.2020 10:06 Ответить
Так не правильно сравнивать ))))
Вы сравниваете только процентное отношение заболевших, а это не верно.
Нужно сравнивать образ жизни хотя бы.блин, долго описывать, передумал ))))
Но коротко, в двух словах причина тут распространения
Люди в Украине живут и пересекаются с другими людьми в основном в своём нас леном пункте, и малый процент покидает ежедневно его.
Тут на выходные люди любят ездить хрен его знает куда, экскурсии любят, и работают не в том месте где живут.
И получается они перемешиваются по стране, тоесть находят вирус на свою задницу
То в Италию на футбол поехали с разных стран, то в Китай на экскурсию, вот шахматным порядков и получили то что имеем.
А в Украине сидят все по домам ( я обобщил, так как сравнивать смешно)
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01.11.2020 10:25 Ответить
Сидят по домам, а потом свадьбы гуляют на триста душ. Кум на море в августе ездил, так на пляже по головам друг-другу ходили. А проедься на маршрутке или в метро, как селедки в банке и практически все без масок.
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01.11.2020 10:30 Ответить
Это не сравнимо все равно ))))
А вы очень верите в ту статистику которую называют официальной ?
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01.11.2020 10:35 Ответить
Верьте в что хотите хоть в зеленых человечков, хоть в рептилоидов, хоть в всемирный заговор Билла Гейтца, который выдумал короновирус, чтобы всех чипировать, и расставил везде вышки 5G чтобы распространять вирус.
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01.11.2020 10:48 Ответить
Блин, то ты из упоротых )))))
Сразу не заметил)))
Небось и земля плоская ? )))
Пока, удачи не желаю, но книги почитать рекомендую
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01.11.2020 11:01 Ответить
И если бы не действия государства, была бы полная задница, так что это немаловажно
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01.11.2020 10:26 Ответить
Интересно сколько умерло от Кори,инфарктов,инсультов и прочих СПИДов,а так же на дорогах Мира.....,Статистики НОЛЬ...
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01.11.2020 09:45 Ответить
Да это большой секрет.
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
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01.11.2020 09:56 Ответить
Ващет я про Мир спросил....
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01.11.2020 10:01 Ответить
Ну тогда вот, секретный доклад ВОЗ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44122/9789244563847_rus.pdf
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01.11.2020 10:30 Ответить
Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 8710
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01.11.2020 09:49 Ответить
О! Шальо! Гут. Воно нас спасьот.
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01.11.2020 09:56 Ответить
Под такую повязку надо еще водочки и малосольного огурчика. Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 4841
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01.11.2020 10:20 Ответить
Премьер Британии Джонсон и президент США Дональд Трамп вылечились от короны бістро и качествіенно,хотя антидота нет до сих пор...
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01.11.2020 09:52 Ответить
Украинцы первыми в мире придумали ядерное оружие 10 жовтня 1932 года...придумают и лекарство от Короны...
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01.11.2020 09:58 Ответить
может все таки трипольцы бомбу придумали, с их то развитой керамикой))
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01.11.2020 14:04 Ответить
Почему по пневмонии и гриппе статистику не ведут, может ковид не такой страшный, как нам его рисуют.
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01.11.2020 09:59 Ответить
При гриппе вы не будете задыхаться на улице, вас не нужно откачивать в реанимации кислородом. Все упирается в количество мест в больницах, если больных, требующих экстренной помощи, будет больше чем мест в больницах, значит люди будут умирать.
У меня на работе заболел сотрудник. В понедельник здоровался с ним, разговаривал, и в этот же день он пошел на больничный. В среду звоню узнать как дела, он нормально, дома, хорошо себя чувствую, температуры нет. В пятницу звоню, а он по телефону сипит, еле говорит, сказал что в реанимации и говорить не может. Правда через пять дней сказал что уже нормально, но тест показал корону. Короче через 18 дней его выписали со стационара домой, сейчас амбулаторно лечит пневмонию.
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01.11.2020 10:15 Ответить
Так может все таки у него пневмония была. У меня знакомые есть, в государственных тесты показали корону, а в частных нет. И кому после этого верить.
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01.11.2020 10:19 Ответить
Я знаю то что он мне сказал, у нас анализы возят в лабораторию раз в неделю. Сначала его неделю лечили без теста, потом подтвердили, но ему уже было легче, а через неделю пришел отрицательный результат.
А вообще народа много умирает, а самое страшное умирают те кого ты знаешь, кого видел буквально пару недель назад живым.
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01.11.2020 10:23 Ответить
а тем временем в августе в Украине смертность опять снизилась,
вот такие сказочки про короновирус
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01.11.2020 10:07 Ответить
РАБссиянцы От Борышника перестали умирать...
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01.11.2020 10:09 Ответить
Яскравий приклад ідіотизму в статистиці...Брати потрібно не загальну кількість хворих,а кількість їх на тисячу населення...І тоді Індія з 1,3 міліардом була б не на другому,а на останньому місці...А Китай,бачу,взагалі не дає даних про вірус,забив на то всьо...
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01.11.2020 10:37 Ответить
 
 