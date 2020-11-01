Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв
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По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 475 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 488 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 4 406 405 случаев инфицирования, из них 475 201 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 200 565 человек, из них 6 488 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 33,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 21-е место мирового рейтинга и находится на 8-м в Европе.
Топ комментарии
+2 Шрек Баблокат
показать весь комментарий01.11.2020 09:49
+1 Ex Donchanin
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Тоже Зеленского?
Вы сравниваете только процентное отношение заболевших, а это не верно.
Нужно сравнивать образ жизни хотя бы.блин, долго описывать, передумал ))))
Но коротко, в двух словах причина тут распространения
Люди в Украине живут и пересекаются с другими людьми в основном в своём нас леном пункте, и малый процент покидает ежедневно его.
Тут на выходные люди любят ездить хрен его знает куда, экскурсии любят, и работают не в том месте где живут.
И получается они перемешиваются по стране, тоесть находят вирус на свою задницу
То в Италию на футбол поехали с разных стран, то в Китай на экскурсию, вот шахматным порядков и получили то что имеем.
А в Украине сидят все по домам ( я обобщил, так как сравнивать смешно)
А вы очень верите в ту статистику которую называют официальной ?
Сразу не заметил)))
Небось и земля плоская ? )))
Пока, удачи не желаю, но книги почитать рекомендую
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
У меня на работе заболел сотрудник. В понедельник здоровался с ним, разговаривал, и в этот же день он пошел на больничный. В среду звоню узнать как дела, он нормально, дома, хорошо себя чувствую, температуры нет. В пятницу звоню, а он по телефону сипит, еле говорит, сказал что в реанимации и говорить не может. Правда через пять дней сказал что уже нормально, но тест показал корону. Короче через 18 дней его выписали со стационара домой, сейчас амбулаторно лечит пневмонию.
А вообще народа много умирает, а самое страшное умирают те кого ты знаешь, кого видел буквально пару недель назад живым.
вот такие сказочки про короновирус