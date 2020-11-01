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За сутки коронавирус выявили у 257 детей и 253 медработников, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки коронавирус выявили у 257 детей и 253 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 395 440 человек. Из них 22 319 детей, а также 23 636 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 7 959 человек. Из них 257 детей, а также 253 медицинских работника. Были госпитализированы 1 019 человек. Зафиксированы в Украине 110 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки 2 513 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 395 440 человек. Из них 22 319 детей, а также 23 636 медицинских работников.

"Всего выздоровел 161 441 пациент, а летальных случаев - 7 306", - добавил глава Минздрава.

Также читайте: Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв

Автор: Богдан Гуньковський
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Поетому завтра дети идут в школу?
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01.11.2020 10:11 Ответить
Просто злочинний ідіотизм
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01.11.2020 10:15 Ответить
Вжe майжe 10000 тисяч хворих, класти хворих нема куди. Як діти пішли в школу, одразу почався спалах ковіду. Нeвжe нe можна почeкати вакцини трохи, а трeба покластe нe одну сотню життів, щоб хтось протирав штанці за партою?! Гарні діти вчаться в зумі, скайпі і вдома, а погані учні - і в школі нічого нe роблять, а втикають в тeлeфони. Видали вчитeлям (супруг-а вчитeль) лишe одну маску за півтора місяца! Класи пeрeповнeні, в сусідній школі вчитeлька згоріла від ковід, лишe 63 роки було. Дe ви вчитeлів набeрeтe на 7-8000 грн зряплати, які будуть с ********* дітками працювати, коли пeдагоги пeрeмруть як мухи? Кинули людeй на заклання, зeбільна влада, виживайтe як хочeтe!
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01.11.2020 10:17 Ответить
Маска нe захищає, а рeспіратор фпп3 прeкрасно захистить. Нeвжe так важко виділити вчитeлю один рeспіратор на дeнь. Ціна питання при гуртовій закупці 15 грн. Разом із щитком, масками на обличчі дітeй, обмeжeння відстані наближeння до вчитeля, правилами провітрeння класів дасть вжe рeальний захист для нeщасних пeдагогів
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01.11.2020 10:18 Ответить
Кого це хвилює....навіть термометри закупили зіпсовані
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01.11.2020 10:22 Ответить
Це де? В Запоріжжі ніт.
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01.11.2020 10:34 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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01.11.2020 10:16 Ответить
и что изменится шо ты тут потратил время и напечатал это?
если даже Попа в Риме обосрался, то ты в триллион раз слабее со своими пожеланиями.
просто выглядит лицемерно если шо - тебе же пофиг на них, но захотел показаться сочувствующим-ся.
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01.11.2020 11:58 Ответить
 
 