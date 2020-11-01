За сутки коронавирус выявили у 257 детей и 253 медработников, - Степанов
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За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 395 440 человек. Из них 22 319 детей, а также 23 636 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 7 959 человек. Из них 257 детей, а также 253 медицинских работника. Были госпитализированы 1 019 человек. Зафиксированы в Украине 110 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки 2 513 пациентов", - отметил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 395 440 человек. Из них 22 319 детей, а также 23 636 медицинских работников.
"Всего выздоровел 161 441 пациент, а летальных случаев - 7 306", - добавил глава Минздрава.
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если даже Попа в Риме обосрался, то ты в триллион раз слабее со своими пожеланиями.
просто выглядит лицемерно если шо - тебе же пофиг на них, но захотел показаться сочувствующим-ся.