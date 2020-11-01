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КС (2131) МВФ (3297) Малюська Денис (292)

Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська о решении КС:

Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Конституционного Суда, который отменил ответственность за декларирование недостоверной информации, заявил, что как правило, в Украине "что-то случается" перед приездом миссии Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Министр не считает, что решение КС как-то совпадает с проведением опроса Зеленского, где в частности был вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах.

"Скорее совпадения случаются другие у нас. Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически", - отметил Малюська.

Глава Минюста не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

"Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке - всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное. И МВФ это знает. Они понимают, что следует ожидать негатива, который может срывать их миссию. Они уже даже на это смотрят более-менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры", - добавил Малюська.

Читайте также: Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда

Автор: Богдан Гуньковський
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Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7406Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6302Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7144Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6075
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01.11.2020 10:38
+12
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6310
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01.11.2020 10:32
+11
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 544
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01.11.2020 10:35
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Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6310
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01.11.2020 10:32 Ответить
Оно 🤢🤡имело 5 своих по квоте + 3 Назначенных Порошенко , которые проголосовали против беспредела , и 2 пустых места , благодаря В Р не назначенных - результат , мог быть другим
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01.11.2020 10:47 Ответить
Хоть Вы мне часто отвечаете лайками,Не соглашусь с Вашими предполжениями. Результат был бы таким же,только под другим соусом.Причём по существу КС работал бы также при любом президенте.
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01.11.2020 11:17 Ответить
Но при Порохе такого не было
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01.11.2020 11:33 Ответить
В тому і причина цих "співпадінь". Вони почалися саме при зеленій владі. І нема іншого факту, як сприйняти це за факт. І припиняється ці "спіападіння" теж тоді, коли ця влада піде. Нема на то ради.
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01.11.2020 11:39 Ответить
Ну так не виконуйте рішення КС...і все! Морозтезь як зазвичай...Кажіть шо кішення КС тільки дорадче і консультативне...на відповідність якогось Закону до Конституції і все таке
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01.11.2020 13:24 Ответить
Такого конечно не было.Здесь спланированный сценарий против Украины.КС всегда на протяжении независимости Украины хотел подсластить президентам. И при Порошенко это тоже было,но не так откровенно,как при Януковиче и особенно при Зеленском.Меньше всего было заменто при Кравчуке и первой коденции Кучмы.Савок не так далеко в то время ушёл.Просто работа КС при Порошенко выглядела контрастнее, на фоне при янике и зе.Но сущность его не изменилась и в ближайшее время не изменится.Нам ещё долго жить не по европейским законом. А Порошенко для меня временный попутчик и во 2-м туре отдавал голос за него. В первом: мог отдать голос только за одного из 39 явно не проходного.А вот создание при Порошенко, которое крайне необходимо, правовых государственных институтов вызывает много претензий по их работе.Факты событий после его ухода от президенства, это только подтверждает.
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01.11.2020 12:31 Ответить
Факт из претензий?
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01.11.2020 19:03 Ответить
С конца 60-х годов у меня всегда претензии к власти.Никогда ей не был доволен.А когда достиг особого уровня,она мне вообще не нужна,включая президентов,хотя завишу от неё как каждый.В работе запросто обхожусь без неё,а она нет.
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01.11.2020 19:15 Ответить
Я понимаю, 70 лет, склероз, на работу завтра вставать. Я спрашивал факт претензии к работе Порошенко.
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02.11.2020 00:23 Ответить
Сынок, когда пишешь яснее излагай то, что хочешь сказать или склероз у тебя. Где в вопросе работа Порошенко?Сильно похож на слуг народа.То,что пока смогу сделать в 70,то не сомневаюсь, тебе не под силу.Вообще не мешало тебе научиться быть вежливым,а то вырастешь невежественным как наш президент.Чтобы тебе начать отвечать, внимательно прочитай мой первый пост и задавай вопрос по существу к написанному.
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02.11.2020 08:27 Ответить
Факты событий после его ухода это подтверждают. Где факты, труженик 60-х? Ась?
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02.11.2020 09:12 Ответить
Ты читаещь и не не вникаешь в суть написаного.в своём посте я написал:1)оценил работу КС от его создания по сегодняшний день,2)При Порошенко были созданы правовые институты,которые крайне необходимы,3)Работа этих институтов вызывает много вопросов4)Событие сегодня вокруг КС -это тот факт который подтверждает выше написанное.5) Порошенко,причём неоднократно говорил,что при нём созданы правовые институты,а дальше их работу надо усовершенствовать.Что тебе здесь непонятного? Ещё раз,когда читаешь какой-либо текст,вникай в суть написанного и научись быть вежливым.
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02.11.2020 09:43 Ответить
Расшифруйте п. 3, труженик 70-летний.
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02.11.2020 10:43 Ответить
1Работа ГБР2)Неоднократное передача дел одного правового института к другому3)Выборная проверка деклараций4)Решение рассматриваемых дел крайне медленно.5)У работников правовых институтов конфликт интересов6)слабая приоритетность рассматриваемых дел.7)выписывают себе несусветные премии.8)необъяснимая фактическая подсудность и т.п.И не забывай,что надо быть вежливым.
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02.11.2020 14:55 Ответить
Ой насмешил. Если Порошенко делал пункту 1-3, то 4 само собой. Ты так и не смог прочитать вопрос. А я зачем-то ждал от тебя ответ.
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02.11.2020 23:38 Ответить
Твой вопрос *расшифруйте п,3?*Прочти пункт 3. Я устал от твоего хамства.Боже,кто твои родители.....Кто тебя воспитывал....
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03.11.2020 09:05 Ответить
Человек, говорящий собеседнику- ты, устал от хамства? Научитесь говорить "Вы", научитесь писать конкретно вместо слов много, определенные, научитесь не врать про возраст. И жизнь наладится.
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03.11.2020 09:11 Ответить
Ты-исходило от тебя.Конкретно писать и задавать вопросы надо после внимательно прочитанного и не выдумывать того.чего там нет.Мне 73 и о возрасте в 70 сказал не я.Научиться не обманывать самого себя- это крайне сложно.Кто не был молод,тот не был глуп.С начало 70-х этому научился и благодаря этому востребован при любой власти.С этого момента всегда брал ответственность за содеянное и благодаря этому: и в работе успех и отношение к себе других уважительное(даже 73-х процентных). И даже сейчас при удалении 70% сотрудников востребован.Был в более 30 странах.Твоё поведение,исходя из переписки, напоминает сходство на невежество Зеленского,но он уже не изменится.Это его сущность.А моя просьба(дважды) из лучших побуждений *научись быть вежливым*- ещё больше проявило твою невоспитанность. У меня жизнь удалась,даже не смотря,что большую часть жизни прожил в стаде не мыслящих и рабов.Тебе жить в будущем и уверен,что Украина рано или позже будет жить в цивилизованном сообществе(европейском). В Европе твой стиль общения воспринимался дикостью.Потомство шариковых(комуняк) рано или позже исчезнут. И чем быстрее уйдут из жизни люди моего поколения,тем быстрее умрёт совок.Ушёл от конкретики от моего первого поста и к многословия,по причине, что пришлось отвечать на поставленные вопросы не по существу и их манере твоей подаче.А быть честным перед собой желаю каждому!!! И только тогда человек становится свободным и счастливым!!!
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03.11.2020 11:04 Ответить
Та ви шо! Ану, почитайте, якщо пам'ять коротка - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/27/7207845/
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01.11.2020 19:29 Ответить
При Порохе приняли, при зе отменили. Вы действительно тупой?
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02.11.2020 00:18 Ответить
Таке буде траплятися до тих пір, допоки наша влада буде на підтанцьовці у москалів. Іншого геть і чекати.(((
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01.11.2020 10:33 Ответить
Допоки лохторат безмазгов обиратиме таку владу.
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01.11.2020 10:37 Ответить
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7195
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01.11.2020 10:39 Ответить
І то таке.
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01.11.2020 10:42 Ответить
Пиши правильно, тот период прошел, подтанцовывают прозападным, вектор давно поменяли. У нас новые кураторы и давно. Не ляпай языком, Россия агрессор.
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01.11.2020 13:43 Ответить
Малюська - "Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке - всегда перед приездом миссии МВФ....."

Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 8218
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01.11.2020 10:34 Ответить
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 544
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01.11.2020 10:35 Ответить
КС згадав шо Голий бародька послав МВФ вжопу і знов підмахнув кловуну. Дєнєх нєт, но ви там дєржітєсь.
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01.11.2020 10:35 Ответить
ЧТО-ТО случается там, где ситуация пускается на самотек или "контролируется" бездарями и дилетантами.
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01.11.2020 10:35 Ответить
Хотя ситуация в КС контролировалась агентами фсб , юристами и адвокатами типа мертветчука и Портнова
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01.11.2020 11:14 Ответить
Значит, что-то пошло не так.
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01.11.2020 11:22 Ответить
Они никогда не учитывают ЧТО УКРАИНА- НЕ РОССИЯ
Реакция украинцев - полевые работы закончились и можно ехать на Майдан Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 4839 Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3519
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01.11.2020 11:29 Ответить
Глава Минюста не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

Невiстка? Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7849
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01.11.2020 10:36 Ответить
У данному випадку-ВОНА САМА!
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01.11.2020 10:54 Ответить
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7406Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6302Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7144Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6075
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01.11.2020 10:38 Ответить
та у вас постійно щось трапляється, по п'ять разів на день))
девіз зебілів - жодного дня без зашквару! мета зебілів - подолати чергове дно і шукати нове!
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01.11.2020 10:38 Ответить
Решение есть давно - закопать метвечатину
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01.11.2020 10:42 Ответить
И Портнова 😀😀😀
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01.11.2020 11:15 Ответить
ЭТОТ должен идти под первым номером, т.к. от него исходит самое большое Зло. Он фабрикует "дела" на невиновных и посредством своих связей отмазывает преступников, коллаборантов, коррупционеров и просто мразей по жизни. А следующий - предатель мертвечук и Ко.
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01.11.2020 11:27 Ответить
Сегодня праздник.1 ноября 1961 года труп Сралина-Джугашвили вынесли из Мавзолея и сожгли по приказу Никиты Хрущева...,злые языки кажуть что похоронили па чилавечески криминального авторитета....
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01.11.2020 10:44 Ответить
а тебе то какое дело до мвф?пусть минфин с нбу переживают...а ты как раз и должен был переживать о КС,шоб ничего не случалось...
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01.11.2020 10:49 Ответить
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 293Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 5448
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01.11.2020 10:53 Ответить
Три немца и грузин Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 2548
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01.11.2020 10:54 Ответить
тише бабка ,немцы в Борисполе
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01.11.2020 10:56 Ответить
ну, бланк-Лєнка такий собі німець, дід жид з-під Житомира, звідси Бланк, а ще калмики, кацапи, а так воно, звичайно, німець.)) звичайний кацапо-ординець, картавий вЯлікАрассєянець,до вОнюшек, правда, відносився з презирством за їхню тупість.

Карла марла - жид німецький,махровийпричому але вихрест з 7 років, а вусатий таракан, біс знає хто, чи осетин, чи грузин, чи грузин з домішками жидівської нашої крові, але точно не галахічеський. Можливо, Енгельс німець?))
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01.11.2020 13:08 Ответить
путин вас продаст, купит и ещё раз продаст, но уже дороже!
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01.11.2020 10:55 Ответить
Як можуть бути постійні соУпаденіЯ, ідіот? Персонально для вас зашквари стали нормою. І чому віщаєш не з під стола, чи не стоячи на голові? Це ж "прІкольно".
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01.11.2020 10:57 Ответить
Как правило все то хорошее, чего касаются руки зеленых, сразу превращается в дерьмо..
Видимо карма, как и в случае с Парашей, пристально следит за их менталитетом. Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3352
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01.11.2020 10:58 Ответить
ляксей,кацапсина,срань лапотная,********* ты убогая, паРаша--это твоя раша, она же паРаша, она же рашка-говняшка, она же обосРашка.

Смотри, свинособака номерная, в следующий раз не путай.
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01.11.2020 13:11 Ответить
закусывай, зебил, после бояры.
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01.11.2020 14:09 Ответить
законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС продєлкі госдєпа )
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01.11.2020 10:59 Ответить
Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины
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01.11.2020 10:59 Ответить
Путлер в бункере засел...
Фюрер рожу се отъел...
В мониторе сутками сидит
Типа дохлою РАБссиею рулит
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01.11.2020 11:00 Ответить
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 623
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01.11.2020 11:08 Ответить
Правило "что-то случается" стало системной тенденцией за последний год.
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01.11.2020 11:04 Ответить
Очередному недалёкому демагогу,который хочет что-то и как-то развешать лапшу на уши.Дебилы,хавайте без достойного объяснения причин.Всё в мире взаимосвязано.Скорее причина во власти.В работе государственных институтах,которые разрушает президент.А руководители этих институтов этому не сопротивляются и даже помогают. На зеркало нечя пенять, коли рожа крива.
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01.11.2020 11:06 Ответить
Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Конституционного Суда, который отменил ответственность за декларирование недостоверной информации, заявил, что как правило, в Украине "что-то случается" перед приездом миссии Международного валютногоИсточник: https://censor.net/ru/n3228384
ЭТО ГОВОРИТ О МАФИОЗНОЙ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ АГЕНТОВ КРЕМЛЯ, и об ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ УКРАИНЫ
И Раде пора спросить у жтих служб - АЛЕ, пацаны, вам зарплата от украинцев жить не мешает ?
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01.11.2020 11:07 Ответить
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9643Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9513 Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3207 здарова Ильич,захади дарагой Боярышника хватит всем...
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01.11.2020 11:12 Ответить
Павло Бондаренко

Вечер добрый в вашу хату. Ну, что, еще она серия "исторического ликбеза"? Вечер субботы, значит можно налить себе бренди и заварить под него кофейку. Пристегивайтесь к креслу нашей машины времени и поехали...

Лето 1921 года. Три года и восемь месяцев со времени прихода большевиков к власти.

Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошнейших имений Подмосковья, которое отобрали у вдовы фабриканта Саввы Морозова. Ездит в суперроскошном «Delanay Billville», который принадлежал последнему российскому императору. К услугам "вождя мирового пролетариата" и его супруги еще полдесятка автомобилй из царского гаража.

А в швейцарских банках на имя Ленина имеется вкладов на 75 миллионов франков.

Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, отделанном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личная дача на ЮБК - знаменитый дворец князей Юсуповых. Там для "Железного Феликса" даже бункер оборудовали, ибо он был изрядно трусоват.

А еще одна "скромная дачка" Дзержинского - в подмосковном Любаново, бывшее имение помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще одна, бывшее имение нефтяного магната Зубалова, позже известная как "Горки-9".

На швейцарских счетах Дзержинского - 80 миллионов франков.

Столько же - у главы исполкома Коминтерна Григория Зиновьева.

На счетах у "большевика № 2" Льва Троцкого в США 11 миллионов долларов, а в Швейцарии - 90 миллионов франков. И "скромная дачка" в Черкизово. Там же - дворцы Калинина, Свердлова и других видных большевиков.

О количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и килограммах изумрудов в личных сейфах не скажу, чтобы не огорчать. Скажу только, что в 1921-1922 годах в Южной Африке была остановлена добыча алмазов - река бриллиантов из России, продаваемая про бросовым ценам, сделала ее невыгодной.

Предваряя вопросы: о миллионах большевистских вождей летом 1921 года писала газета "Нью Йорг Таймс". Целое расследование было.

А хотите меню товарища Дзержинского в том году, когда от голода гибли миллионы крестьян и пролетариев?

Понедельник: консоме из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски.

Вторник: солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцами.
Среда: суп-пюре из спаржи, говядина-булле, брюссельская капуста.
Четверг: уха боярская, стерлядь паровая, зелень, горошек.
Пятница: пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель.
Суббота: уха из стерляди, индейка с мочеными яблоками, вишней и сливой, грибы в сметане.
Воскресенье суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.

И не то гадко, что жили они во дворцах, жрали с серебра и сервского фарфора сладко и от пуза. И даже не то, что десятки миллионов вывозили из страны на случай если придется бежать из охваченной войной страны.

Гадко то, что сотни литераторов и тысячи журналистов писали по заданию Агитпропа чудовищую ложь про то, как Дзержинский в голодные обмороки падал. Как Ленин пустым кипяточком с кусочком сахарку вприкуску черный сухарик запивал. Какими они все были человечными-пречеловечными и скромными-прескромными.

И выходит в той отвратительной истории, написанной советскими "историками по вызову", что "Желзный Феликс", бывший законченным наркоманом, не от передоза кокаина ноги протянул, а то ли сердечного приступа, то ли от туберкулеза. И что Свердлов умер от испанского гриипа, а не был отравлен Лениным за то, что организовал на Ленина покушение.

История большевиков, а потом коммунистов; история их власти - это сплошная мерзостная грязь. Об этом будет книга, над которой я сейчас работаю. А пока...

А пока такие факты следует знать всем. Ибо в последнее время начались попытки реанимации "совка" и героизации тех, кто в нем властвовал. И бубнят все эти товарищи одно: "не надо переписывать историю".

Было бы что переписывать...

ЗЫ.

Для тех, кто понимает.

История - это опыт жизни целых народов. Но еще она и страшное оружие, которое тот же Кремль использут столетиями, заказывая "историкам по вызову" (и не только своим) нужные обоснования претензий на чужие земли.

Хотите знать то, о чем не пишут "историки по вызову"? Предлагаю расследования наиболее таинственных страниц нашего прошлого, автором которых имею честь быть. Для широкого круга читателей. На русском и украинском.

Классические бумажные книги (автограф гарантируется) можно заказать по ссылке: http://pavlopraviy.blogspot.com/2019/03/blog-post_16.html

Электронные версии за символическую плату - здесь:

https://pavlopraviy.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
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01.11.2020 11:16 Ответить
Про Швейцарский банк и миллионы на счету чЛенина помню,еще Батя покойный об этом нарыл лет 20 назад...там же лежало и бабло Сралина-Джугашвили в сумме 150 лимонов баксов
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01.11.2020 11:20 Ответить
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 8859
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01.11.2020 11:13 Ответить
😀😀😀
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01.11.2020 11:16 Ответить
Закрытое заседание?
Значит НАДО открыть и телевидение туда - какого фера они будут в закрытом режиме обсуждать ЯЗЫК УКРАИНЦЕВ ?????
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01.11.2020 11:32 Ответить
приймут Сусский государственный
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01.11.2020 11:37 Ответить
Діду, ви ж за це голосували. Армія, мова, віра вам була не потрібна.
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01.11.2020 11:38 Ответить
Чому в ЗЕ дуже хочуть отримати кредити з МВФ і сподіваються на це: Державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень.
"У 2020 році державний та гарантований державою борг зросте до 63% ВВП через нарощення дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також слабший, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні. Надалі цей показник знижуватиметься на 2-3 в. п. щороку завдяки зростанню економіки, виваженій фіскальній політиці та помірній волатильності обмінного курсу", - йдеться у звіті.
Також в НБУ відзначили, що відновлення економічної активності залишається нерівномірним, зокрема через збільшення захворюваності на COVID-19. Є вплив і сільського господарства передусім через нижчі цьогорічні врожаї. Тож очікується, що українська економіка скоротиться на близько 6% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у 2021-2022 роках.
"Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м'яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - вказали у регуляторі.
Прогноз інфляції на 2020 рік - 4,1% р/р. У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%. Утім, вихід за верхню межу цільового діапазону, очікують у НБУ, буде тимчасовим. "На повернення інфляції до цілі буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року", - додали у регуляторі.
Також вказано, що у 2020 році очікується профіцит поточного рахунку, однак у наступні роки він повернеться до дефіциту.
Основним ризиком для реалізації окресленого прогнозу є суттєве погіршення епідемічної ситуації та повернення до жорстких карантинних заходів.
"Довготривала пандемія коронавірусу, стрімке підвищення рівня захворюваності та повернення до жорсткіших карантинних заходів як в Україні, так і в світі може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження глобальної та української економіки. Відповідно постане потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для підтримки економіки і населення. Основні зовнішні ризики на сьогодні теж пов'язані з успішністю приборкання пандемії на глобальному рівні", - підсумували у НБУ.
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01.11.2020 11:31 Ответить
О, опять клянчить будут. А потом слава орать... Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9550
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01.11.2020 11:49 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

1 год. ·

Ви подивіться як цікаво все виходить!

Варто було Європейській Солідарності заговорити про те що звліьнення Зеленським всіх суддів КС - це намагання уникнути "служками" Е-декларування в цьому році і переламати судову систему через коліно, тобто по-факту - встановити диктатуру Зеленського, як одне за одним стаються:

- Арахамія і Мендель мов припечені починають волати, що в КС засідають судді призначені президентом Порошенко - насправді з ЧОТИРЬОХ призначених Порошенком троє проголосували проти рішення;

- Арахамія заявляє, що звільнення суддів КС узгоджене з Європарламентом і послами G7 - на тлі регулярного "виривання контексту з Арахамії" і заяви Венеційської комісії і GRECO, я дозволю собі Арахамії НЕ повірити;

- ідею Зеленського звільнити весь склад КС підтримав Леонід Кравчук - його тривалі ділові стосунки з Медведчуком не секрет взагалі, а саме нардепи від ОПЗЖ і "За майбутнє" подали подання через яке стався сир-бор;

- Конституційний суд забажав розглянути конституційність Закону про мови.

Кому ще не очевидно, що КС на всю горлянку волає: "Звільніть мене!" Які ще треба докази, аби довести що провокація КС здійснюється спильно з Офісом президента? А мету я називав уже кілька разів. Внесення змін в закон про Е-декларування, позбавлення відповідальності осіб, що потрапляють під закон про незаконне збагачення і формування повністю ручного для ЗЕвлади Конституційного суду. Який відмінить по вказівці з Банкової геть чисто все. І результати виборів і Декларацію про Незалежність.
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01.11.2020 11:50 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·37 мин

"Простая ликвидация ОАСК ничего не изменит и может принести вред - Малюська" Т.е. с точки зрения министра юстиции суд, судьи которого официально подозреваются в коррупции и попытке захвата власти могут быть еще полезны? Кому? Зеленскому для отмены результатов выборов?
Сегодня очевидно "дежурный по отмазкам" - министр юстиции Малюська. "Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" Г- министр, а кто вам сказал что к вам кто-то собирается приехать?
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01.11.2020 12:21 Ответить
МВФ даст транш только когда шмаркля уйдёт. А пока будем возиться с КС, Ермаком, Беней, рассказывать всем что у нас перемирие с самими собой, потому как войны с Россией вообще не было, и т.п.
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01.11.2020 12:47 Ответить
До воцарения ЗЕ ничего не случалось перед приездом МВФ и кредиты исправно давали.
А у ЗЕлени что-то пошло не так...
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01.11.2020 16:50 Ответить
ни рыба, ни мясо эта малюська.
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01.11.2020 19:07 Ответить
 
 