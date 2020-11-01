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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

 Таким образом, загруженность коек не превышает 50% лишь в Николаевской области.

Всего по Украине загрузка коек составляет 64,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Три способи боротьби з covid-19:
Китайський - вбухати великі гроші на лікарні
Шведський - не робити нічого
Зеленський - оголосити китайський, застосувати шведський, різницю роздерибанити
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01.11.2020 10:51 Ответить
Всего по Украине загрузка коек составляет 64,9%

бред.. в той же Виннице - развозят больных по районным/сельским больницам. Из города - бо в городк загруженно на все 100% (разве что "детские" места свободны - но туда взрослых нельзя класть).
В других городах - аналогично. Знакомые из Кр.Рога рассказывают что им врач (при подтвержденном диагнозе ковида и 20-30% "мягко намекает": "ну вы же на больницу не рассчитываете, дома лечиться будете? все равно у нас мест нет и кладем только если поражение легких более 50-60%."
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01.11.2020 10:51 Ответить
Статистика политизированная
Будут делать такую статистику, что б показать отличную работу государства, и что бы не помогать материально людям
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01.11.2020 11:06 Ответить
БРЕХНЯ
за Николаев - у знакомой двухстороннее воспаление,подозрение на ковид.С дочкой объехали весь город - везде отказали в госпитализации,НЕТ МЕСТ
резюме - ковид не подтвердился,воспаление лечит дома (!) приходит медсестра,ставит капельницы
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01.11.2020 11:21 Ответить
И за свой счёт
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01.11.2020 11:29 Ответить
естессна
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01.11.2020 12:16 Ответить
Ха-ха. В нас ніколи не буде як в Італії, бо просто відмовляють в госпіталізації - помирайте дома тихенько і не псувайте статистику Степанову
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01.11.2020 11:51 Ответить
 
 