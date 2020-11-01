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От коронавируса за минувшие сутки в Киеве умерли 12 человек, 50 - выздоровели, выявлены 689 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

От коронавируса за минувшие сутки в Киеве умерли 12 человек, 50 - выздоровели, выявлены 689 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за прошедшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Заболели также 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус побороли 12 912 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117 и 88 случаев в Голосеевском районе.

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Удручающая статистика. Похоже, вирус мутирует, т.к. выздоровевших становится меньше, а зараженных много больше. Видимо, выписанные протоколы лечения нужно корректировать синхронно с европейцами. Там все-таки болезнь идет на опережение.
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01.11.2020 11:03 Ответить
689 против 50 и он так просто об этом рассказывает, типа ерунда
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01.11.2020 13:04 Ответить
Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 12 осіб, 50 одужали, виявлено 689 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8547
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01.11.2020 13:09 Ответить
 
 