Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что ПЦУ - единственная каноническая православная церковь в Украине.

Об этом патриарх Варфоломей сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium, информирует Цензор.НЕТ.

Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.

"С тех пор новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической Православной Церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим Предстоятелем", - подчеркнул Варфоломей.

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По его словам, иерархи РПЦ в Украине (УПЦ МП) уже не являются местными правящими епископами. "Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", - сообщил патриарх.

Исходя из этого, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский, а только как иерарх, проживающий в Киеве.

Напомним, ПЦУ получила Томос об автокефалии в январе 2019 года. После этого Константинополь стал считать Православную церковь Украины единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, которая существовала в составе Вселенского патриархата с 10 века.

По состоянию на октябрь 2020 года ПЦУ признали четыре православные церкви: Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Православная церковь Эллады и Православная церковь Кипра.

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С 11 октября 2018 года, когда произошла отмена акта от 1686 года о временной передаче Киевской митрополии в управление Московской церкви, в Украине УПЦ МП больше не существует.