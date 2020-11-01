Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей
Новости Цензор.НЕТ Общество
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что ПЦУ - единственная каноническая православная церковь в Украине.
Об этом патриарх Варфоломей сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium, информирует Цензор.НЕТ.
Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.
"С тех пор новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической Православной Церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим Предстоятелем", - подчеркнул Варфоломей.
По его словам, иерархи РПЦ в Украине (УПЦ МП) уже не являются местными правящими епископами. "Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", - сообщил патриарх.
Исходя из этого, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский, а только как иерарх, проживающий в Киеве.
Напомним, ПЦУ получила Томос об автокефалии в январе 2019 года. После этого Константинополь стал считать Православную церковь Украины единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, которая существовала в составе Вселенского патриархата с 10 века.
По состоянию на октябрь 2020 года ПЦУ признали четыре православные церкви: Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Православная церковь Эллады и Православная церковь Кипра.
С 11 октября 2018 года, когда произошла отмена акта от 1686 года о временной передаче Киевской митрополии в управление Московской церкви, в Украине УПЦ МП больше не существует.
Пожалуйста, подождите...
дякуємо Ваша Всесвятість за "душевне" звернення до мишибратьєв !
уявляю що зараз робиться в кремлі та у загорську ....
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2. Ім'я Порошенка НАЗАВЖДИ вписане в Томос, яким ПОВЕРНЕНО незалежність Українській Православній Церкві.
Аж копытами подгорелыми воняет.
или ты это не читал? а если бы твоих разорвал так? смирился бы? а если бы приказал зарезать как свиней, про что снова читаем в этих высерах - зарезал бы?
Примітно ось що. Вони є титулярними архієреями Київської митрополії Константинопольського патріархату./ (с) архімандрит Кирил Говорун.
https://cerkvarium.org/dokumenty/tserkovni/vselenskij-patriarkh-tserkvariumu-ukrajinski-ierarkhi-pid-rosieyu-ne-e-mistsevi-pravlyachi-episkopi?fbclid=IwAR3p7SGMVeUYdjB3KKbIF3aGJyX2FoKgY0Blcas5QKvUru36aDVHx-XkyOU
Тепер очікують, коли до українців приєднається ордло та інші підкацапники, щоб при обєднанні московського попа на чолі ПЦУ поставити.
турецкими чемоданами вату обеспечите?
билеты в Москву, конечно, за нами,
но, только в скотовозах !
Але упоротим кацапського сатанату ці заяви до лампочки, у більшості із них абсолютно відсутнє критичне мислення (а, можливо, і мозок взагалі).
Раціональне зерно тут є, але релігія - це не про раціональність взагалі.
- в Україні вже
- в Чорногорії є спроби і є розуміння Константинополя, але опір Сербської церкви та російської
- Молдова рано пізно об'єднається з Румунією, де це питання вже вирішено існуванням Румунської автокефалії.
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви
московського патриархата (УПЦ - МП) філіала ворожої Україні РПЦ.
...Українець у російськіх штанях на фоні російського напису "привет" держить за "хвіст" "російського попа" з обличчам іудея...Піпець...
Гидує тебе мабуть.
Тобто в ціні кожного патрона, куля з якого летить в бік наших захисників, є хоть наймізерніша, але все ж є частка грошей тої бабушки, що ходила в московську церкву України.
Те саме стосується і російських товарів, що, на жаль, ще широко представлені в Україні.
Сидів би мовчки на Фанарі і не гавкав би, поки самого Султан Ердоган-Хан не об'єднав на дні Босфору з крабами.
Наших ієрархів, своїх найулюбленіших чад, Господь чує, як нікого:
і Філарет, і Єпіфаній - кожен свого часу здійснював духовне подвижництво - в чині рядового ченця старанною молитвою і суворим постом вгамовував свою плоть: Філарет - 14 днів, а Єпіфаній аж 16 днів. Але обом втер носа, явивши справжню спритність і завзяття, оберпоп Гундяй, чудесним чином уклавши своє чернече служіння в 4(!) дні.
Знай наших!
До того, тобі ще й більма повилазили, раз не розрізняєш літери «Д» і «Р».
Близятся праздники - началась битва за бабло прихожан.
Без вещей, если шо...