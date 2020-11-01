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Варфоломей (234) РПЦ (705) УПЦ МП (1456) ПЦУ (773)

Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что ПЦУ - единственная каноническая православная церковь в Украине.

Об этом патриарх Варфоломей сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium, информирует Цензор.НЕТ.

Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.

"С тех пор новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической Православной Церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим Предстоятелем", - подчеркнул Варфоломей.

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По его словам, иерархи РПЦ в Украине (УПЦ МП) уже не являются местными правящими епископами. "Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", - сообщил патриарх.

Исходя из этого, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский, а только как иерарх, проживающий в Киеве.

Напомним, ПЦУ получила Томос об автокефалии в январе 2019 года. После этого Константинополь стал считать Православную церковь Украины единственной признанной правопреемницей Киевской митрополии, которая существовала в составе Вселенского патриархата с 10 века.

По состоянию на октябрь 2020 года ПЦУ признали четыре православные церкви: Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Православная церковь Эллады и Православная церковь Кипра.

Также смотрите: Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

С 11 октября 2018 года, когда произошла отмена акта от 1686 года о временной передаче Киевской митрополии в управление Московской церкви, в Украине УПЦ МП больше не существует.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+78
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 4067
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01.11.2020 12:30
+62
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2801
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01.11.2020 12:32
+51
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 6567
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01.11.2020 12:33
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Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 4067
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01.11.2020 12:30 Ответить
Москва на 125 років ще молодша.
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01.11.2020 13:02 Ответить
"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией ....."

дякуємо Ваша Всесвятість за "душевне" звернення до мишибратьєв ! Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 3347
уявляю що зараз робиться в кремлі та у загорську .... Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 8569

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01.11.2020 13:18 Ответить
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5799
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01.11.2020 12:31 Ответить
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 6567
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01.11.2020 12:33 Ответить
Гундяев покажи Томос! Томоса нет, а есть термос с визой Сралина
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01.11.2020 12:37 Ответить
цим рішенням це вже секта
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01.11.2020 19:20 Ответить
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2801
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01.11.2020 12:32 Ответить
Прибічники Порошенка у першу чергу думають про: Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію. НАТО. Смерть рашистським окупантам !
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01.11.2020 14:02 Ответить
Угу, його один раз вже, здається деактивували - Володимир Романчук 773***** .
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01.11.2020 14:10 Ответить
Это в каком году ?? ..
.
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01.11.2020 13:06 Ответить
1. Те фото з Прошенком в рясі зняте далеко ДО НАПАДУ Россіі на Україну.
2. Ім'я Порошенка НАЗАВЖДИ вписане в Томос, яким ПОВЕРНЕНО незалежність Українській Православній Церкві.
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01.11.2020 13:35 Ответить
Боже , які уроди ! Навіть рила страшні - як за них їхній елєкторат голосує ! Мабуть збочинці .
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01.11.2020 13:34 Ответить
От як би ще у них у руках, були валізи...
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01.11.2020 14:11 Ответить
Якби ще нашим тупоголовим співгромадянам це пояснити, українці мають свою українську православну церкву . І нема ім що робити в московських неблагодатних приміщеннях.
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01.11.2020 12:36 Ответить
То не українці, то малороси та підкацапники, такі ж, як їхній кумир гундяївець Усік.
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01.11.2020 13:08 Ответить
У фсб-шных попов МПаханата из под ряс дым столбом валит от таких слов Варфоломея..
Аж копытами подгорелыми воняет.
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01.11.2020 12:36 Ответить
А чё бы нет?зесрань все сделала,чтоб нас кацапы обложили
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01.11.2020 12:38 Ответить
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9874
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01.11.2020 12:42 Ответить
"ЄС" (ЄС в лапках!!!) хоче примазатися до ЄС....
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01.11.2020 13:50 Ответить
вот так, в открытую масковитов назвал сектантами и пожелал им убраться из святой земли Украины.
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01.11.2020 12:52 Ответить
/канонічно невірно називати УПЦ ані УПЦ МП, ані тим більше РПЦвУ, тому що ані тим, ані іншим вона не є. Провіденційно її самоназва за статутом і реєстрацією є тим, чим вона і є. За бажання до цієї назви можна у дужках додавати УПЦ (КП) - Константинопольського Патріархату. Це тому, що УПЦ за канонічною акрівією є певною неідентифікованою формою Київської митрополії зразка до 1686 року, архієреї якої перестали бути правлячими, а стали титулярними - навіть не вікарними. У чомусь їх канонічний статус нагадує статус бувшого митрополита Київського Філарета./ (с) Кирил Говорун.
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01.11.2020 12:53 Ответить
Ха ха ...ватним попам вказали на їхнє місце.
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01.11.2020 12:55 Ответить
ЙОГО мудрість від БОГА і слово благодатне. Тож бажаю здоров'я і довголіття Нашому Патріарху Варфоломію, а з ним і українське спасіння!
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01.11.2020 12:55 Ответить
бок настолько мудр что разорвал живьем десятки детей...... за смех??
или ты это не читал? а если бы твоих разорвал так? смирился бы? а если бы приказал зарезать как свиней, про что снова читаем в этих высерах - зарезал бы?
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01.11.2020 13:34 Ответить
викликайте з-за поребрика "неотложку",у вас горячка... белая
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01.11.2020 18:27 Ответить
/Третє: відправною точкою для подолання розколу стало відновлення повноти юрисдикції Константинополя над Київською митрополією через скасування акта 1686 року. З точки зору канонічної акрівії це означає, що після жовтня 2018 року в Україні була єдина юрисдикція Константинополя, а після грудня 2018 року дві юрисдикції: автокефальної ПЦУ і тих залишків Київської митрополії Константинопольського патріархату, які всупереч церковній дисципліні і канонічній традиції Православної Церкви відмовились визнавати рішення своєї кіріархальної Церкви, себто Константинополя. Незважаючи на те, визнають ці залишки свій справжній статус чи ні, їх статус залежить від того, як його інтерпретує їх Мати-Церква, себто Константинополь. І ось Константинополь нарешті дав канонічну інтерпретацію цього статусу: зі статусу правлячих архієреї УПЦ переведені у статус титулярних архієреїв.

Примітно ось що. Вони є титулярними архієреями Київської митрополії Константинопольського патріархату./ (с) архімандрит Кирил Говорун.
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01.11.2020 12:56 Ответить
І що?
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01.11.2020 13:06 Ответить
сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою.
https://cerkvarium.org/dokumenty/tserkovni/vselenskij-patriarkh-tserkvariumu-ukrajinski-ierarkhi-pid-rosieyu-ne-e-mistsevi-pravlyachi-episkopi?fbclid=IwAR3p7SGMVeUYdjB3KKbIF3aGJyX2FoKgY0Blcas5QKvUru36aDVHx-XkyOU
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01.11.2020 13:34 Ответить
З помісною Церквою це з ПЦУ, а Цензор написав з РПЦ - помилка.
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01.11.2020 13:36 Ответить
Украине одного клоуна мало.
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01.11.2020 12:56 Ответить
Вони вже й підгрунтя, для об'єнання, прощупують. Навіть соцопитуання провели московський піп, чи Митрополит Епіфаній. Українці відповіли :" Митрополит Епіфаній". На цьому все й закінчилось.
Тепер очікують, коли до українців приєднається ордло та інші підкацапники, щоб при обєднанні московського попа на чолі ПЦУ поставити.
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01.11.2020 12:59 Ответить
шутник Вы, Ваша Святость !
турецкими чемоданами вату обеспечите?
билеты в Москву, конечно, за нами,
но, только в скотовозах ! Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 2980
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01.11.2020 12:59 Ответить
Наглость московских попов во многом обоснована. На востоке страны количество прихожан ПЦУ ещё очень долго будет сильно ниже порога окупаемости. А то, что христианство -- это бизнес и только бизнес (вообще, это одна из самых лицемерных религий в плане бабла) -- это доказанный факт.
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01.11.2020 13:02 Ответить
А уявляєте собі, наскільки більше приходів мп могло приєднатися до нашої ПЦУ, зроби Варфоломій свою заяву роком раніше?!! Та й руйнівні проповіді цих кгб-шних попів цілий рік не загажували б уми легковірних українців. Але, мабуть, краще пізніше, аніж ніколи!
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01.11.2020 13:06 Ответить
Він та його сподвижники робили подібних заяв за останні роки не менше десятка, Ви, мабуть, щось пропустили.
Але упоротим кацапського сатанату ці заяви до лампочки, у більшості із них абсолютно відсутнє критичне мислення (а, можливо, і мозок взагалі).
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01.11.2020 13:12 Ответить
При наличии критического мышления верить в библейскую мифологию невозможно в принципе.
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01.11.2020 13:14 Ответить
Критичне мислення потрібно для того, щоб оцінити політичні складові релігійного питання.
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01.11.2020 13:21 Ответить
Сказал человек, голосовавших за зе.
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01.11.2020 18:55 Ответить
И было так: четыре годаВ грязи, в крови, в огне пальбыРабы сражались за свободу,Не зная, что они - рабы.А впрочем - зная. Вой снарядовИ взрывы бомб не так страшны,Как меткий взгляд заградотрядов,В тебя упертый со спины.И было ведомо солдатам,Из дома вырванным войной,Что города берутся - к датам.А потому - любой ценой.Не пасовал пред вражьим станом,Но опускал покорно взорПред особистом-капитаномОтважный боевой майор.И генералам, осужденнымВ конце тридцатых без вины,А после вдруг освобожденнымХозяином для нужд войны,Не знать, конечно, было б странно,Имея даже штат и штаб,Что раб, по прихоти тиранаВозвышенный - все тот же раб.Так значит, ведали. И все же,Себя и прочих не щадя,Сражались, лезли вон из кожи,Спасая задницу вождя.Снося бездарность поражений,Где миллионы гибли зря,А вышедшим из окруженийСветил расстрел иль лагеря,Безропотно терпя такое,Чего б терпеть не стали псы,Чтоб вождь рябой с сухой рукоюЛукаво щерился в усы.Зачем, зачем, чего же ради -Чтоб говорить бояться вслух?Чтоб в полумертвом ЛенинградеОт ожиренья Жданов пух?Чтоб в нищих селах, все отдавших,Впрягались женщины в ярмо?Чтоб детям без вести пропавшихНосить предателей клеймо?Ах, если б это было просто -
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01.11.2020 13:07 Ответить
Вообще то ( не буду вмешиваться в каноны и т.д) но выскажу сугубо сое мнение. 1) Независимые, автокефальные православные церкви должны быть во всех странах где православие является основной религией ( Греция, Кипр, Сев. Македония, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория, Румыния, Молдова, Беларусь, Украина, РФерия, Грузия, Армения - по праву независимых государств и соответственно независимой церкви) и кроме этого так называемые древние церкви ( Иерусалимская, Антиохийская,Александрийская и Константинопольская) Все православные церкви других стран ( где православие не есть основной религией, скажем так Польша, Албания, Чехия, Словакия и т.д. и менее значимые церкви скажем Японии, Америки и т.п) должны иметь меньший статус и подчиняться непосредственно Константинопольской церкви ( как церкви матери), а не РПЦ, Сербской церкви и т.д. Кстати странно иметь в почти поголовно католической Польше автокефальную православную церковь, как и в мусульманской Албании тоже, да чехи и словаки там больше всего католиков, протестантов..
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01.11.2020 13:09 Ответить
Вірмени не православні.
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01.11.2020 13:18 Ответить
Ну почему У них Григариаская если память не изменяет церковь но она все таки относится больше к православию Хотя конечно же она стоит несколько особняком.
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01.11.2020 13:29 Ответить
Тоді, за Вашою логікою, статуси цих церков повинні час від часу переглядатися і понижуватися або підвищуватися в залежності від того, чия релігія починає переважати. Наприклад, у кацапстані мусульман скоро буде більше (якщо вже не є), ніж православних, тоді її не можна вважати православною і статус її церкви не може бути патріархатом. Те ж саме стосується Кіпру.
Раціональне зерно тут є, але релігія - це не про раціональність взагалі.
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01.11.2020 13:19 Ответить
Необязательно условие ТОЛЬКО число.. можно учитывать историческое присутствие и даже тенденцию. Ну почему это Черногория или скажем Сев Македония или Украина, Беларусь, Молдова не могут иметь независимой церкви ( где было , есть и будет преобладать православие) А в на всегда католической Польше или мусульманской Албании церкви носят статус автокефальных.. По моему это мягко говоря странно. Или вы думаете что поляки вдруг станут православные ( скорее Висла побежит вспять) или албанцы - православными.. Что до Раши , количество мусульман в стране никогда не будет играть решающую роль , они мнят себя " третьим римом" и без этого статуса им ни как.. Православие как одна из основных скреп будет постоянно. Поэтому ваш пример не могу посчитать оправданным. ( скорее мусульманские регионы когда то отделятся) Что до рациональности религии согласен.. Это уж точно. Начиная с шамана с бубном .
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01.11.2020 13:38 Ответить
Щодо майже всіх названих Вами країн (Черногория или скажем Сев Македония или Украина, Беларусь, Молдова) в тій чи іншій мірі вже йде процес створення автокефальних церков:
- в Україні вже
- в Чорногорії є спроби і є розуміння Константинополя, але опір Сербської церкви та російської
- Молдова рано пізно об'єднається з Румунією, де це питання вже вирішено існуванням Румунської автокефалії.
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01.11.2020 13:46 Ответить
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7260
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви
московського патриархата (УПЦ - МП) філіала ворожої Україні РПЦ.
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01.11.2020 13:12 Ответить
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7040 що це таке за "картінка"?

...Українець у російськіх штанях на фоні російського напису "привет" держить за "хвіст" "російського попа" з обличчам іудея...Піпець...
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01.11.2020 17:31 Ответить
Ок! Але лише нехай абьидиняются* з гундяєвськой сектою не в Україні, а в коханих кацапських Мухосранськах
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01.11.2020 13:20 Ответить
Та зара кацапські попи побижуть до лав ПЦУ.
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01.11.2020 13:22 Ответить
Ото тебе, рашашвайнера лахтинського, ковбасить по всьому мясокомбінату.

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01.11.2020 14:15 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку!"©️
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01.11.2020 14:19 Ответить
А тобі самому, шо більше не дозволяє ?

Гидує тебе мабуть.

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01.11.2020 15:03 Ответить
Іди в сраку, докучливий бамбула.
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01.11.2020 15:07 Ответить
А як пояснити це ватнікам та зебілам які продовжують лізти в молєбні дома гундяєвців ?
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01.11.2020 13:37 Ответить
дух пастырской чуткости, ага
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01.11.2020 13:39 Ответить
Помилка в заголовку, не відповідає змісту висловлювання Патріарха Варфоломія: очікується об'єднання не з РПЦ, а з ПЦУ, як помісною церквою в Україні.
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01.11.2020 13:41 Ответить
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 1774
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01.11.2020 13:46 Ответить
Вот, где нелегитимные нашлись! Ростов (обиталише нелегитимных), заждался. Они там даже могут образовать Автономную Республику Нелегитимных (АНР. Выбрать своего легитимного президента. Абсурд должен вернуться к своему первоисточнику, чтобы не выносить мозг нормальных людей.
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01.11.2020 13:55 Ответить
прихожане мп, знайте, вы ходите молится не в церкву а в секту, которая ничего общего не имеет с богом
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01.11.2020 14:01 Ответить
В заглавии "Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей. А в заявлении ""Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью". Нет ли здесь ошибки или манипуляции/злоупотребления доверием...?
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01.11.2020 14:05 Ответить
Пора бы Цензору переходить на терминологию Константинополя и не называть проходимцев Онуфрия УПЦ МП,а прямо говорить что это филиал иерархов РПЦ в Украине.
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01.11.2020 14:08 Ответить
Насправді так і є, Онуфрій є по суті екзархом Русскої Православної Церкви в Україні. І згідно Закону України, на кожній церкві в Україні, (яку поки що терпить тут Вселенська Патріархія), має бути написано слідуюче: Російська Православна Церква. Український екзархат. Парафія така-то. Це по закону України. Тутешні московські гниди страшенно цього бояться, що їх прихожани, якщо дізнаються цю звичайну для нас правду, престануть ходити в храм і, тим паче, нести гроші, які опосередковано, попадають в бюджет їхньої Московської митрополії, підживлюючи, в тому числі, російський бюджет, включаючи оборонний. Тобто, оплачуючи певні церковні треби, прихожанка не підозрює, що з цих грошей певний відсоток обов"язково потрапить в москву, а там обов"язково попаде в російський бюджет, з якого буде обов"язково вичленена частка оборонного бюджету, і частина цього бюджету обов"язково піде на виробництво патронів, один із которих може попасти в її внука..
Тобто в ціні кожного патрона, куля з якого летить в бік наших захисників, є хоть наймізерніша, але все ж є частка грошей тої бабушки, що ходила в московську церкву України.
Те саме стосується і російських товарів, що, на жаль, ще широко представлені в Україні.
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01.11.2020 15:26 Ответить
Прихожани, які усвідомили це, можуть згадати про це на Сповіді, і, надіюсь, Господь прийме їхні каяття.
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01.11.2020 15:32 Ответить
100%
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01.11.2020 15:04 Ответить
Варфоломей, держи бодрей!
Сидів би мовчки на Фанарі і не гавкав би, поки самого Султан Ердоган-Хан не об'єднав на дні Босфору з крабами.
Наших ієрархів, своїх найулюбленіших чад, Господь чує, як нікого:
і Філарет, і Єпіфаній - кожен свого часу здійснював духовне подвижництво - в чині рядового ченця старанною молитвою і суворим постом вгамовував свою плоть: Філарет - 14 днів, а Єпіфаній аж 16 днів. Але обом втер носа, явивши справжню спритність і завзяття, оберпоп Гундяй, чудесним чином уклавши своє чернече служіння в 4(!) дні.
Знай наших!
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01.11.2020 15:06 Ответить
Ото тебе, рашашвайнера лахтинського, ковбасить по всьому мясокомбінату.

Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 9142
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01.11.2020 15:27 Ответить
Дурний бамбула.
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01.11.2020 15:33 Ответить
розумний бамбула, ану скажи, чим відрізняється ДНК від РНК ?
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01.11.2020 15:53 Ответить
Нукай своїй улюбленій бабці - їй діватись нікуди - вимушена ********* навіть пришелепкуватого онучка.
До того, тобі ще й більма повилазили, раз не розрізняєш літери «Д» і «Р».
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01.11.2020 16:02 Ответить
Російські окупанти принесли на окуповані території і окупаційну церкву... Нам не треба нічого від російських свиней. Так що російське бидло, ідіть в стойло. Україні - українську церкву, без російських окупантів!
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01.11.2020 15:24 Ответить
Давно религиозного срача небыло!
Близятся праздники - началась битва за бабло прихожан.
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01.11.2020 15:34 Ответить
РПЦ приготовится на выход!
Без вещей, если шо...
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01.11.2020 17:27 Ответить
Не при Клоуне с Бакановым, которые заблокировали процес переименования МП в РПЦвУ...
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01.11.2020 21:37 Ответить
Крепкого здоровья и долгих лет жизни Вселенскому Патриарху!
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01.11.2020 21:33 Ответить
 
 