В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов
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52 тыс. коек, выделенные для пациентов с коронавирусом, очень быстро заполняются. В случае полного заполнения этих коек, медиками придется выбирать, каких пациентов будут принимать на лечение, а каких - нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, у медицинской системы страны предел.
"И этот предел очень конкретный. Это - 52 тысячи коек в целом по стране", - подчеркнул министр.
Степанов добавил, что 52 тыс. коек - это 30% от всего коечного фонда.
"Другие болезни не на каникулах, и этим людям тоже надо оказывать помощь, лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни. ... Но с такой динамикой, когда у нас на сегодняшний день 26 тыс. 593 человека. Эти 52 тысячи коек очень быстро заполняются, а потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем принимать на лечение, а каких - нет. Это возможности нашей медицинской системы", - объяснил глава Минздрава.
В то же время Степанов отметил, что по состоянию на апрель максимальное количество потенциальных коек для лечения больных COVID-19 было 12 тыс.
"Думаю, что в апреле мы бы не выдержали нагрузки тысячи больных в сутки. Сейчас мы выдерживаем нагрузки почти уже в 9 тысяч", - подытожил министр.
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других странах врач в такой ситуации выбирает пациента, которого больше шансов спасти, то у нас врач будет выбирать, у кого можно содрать деньги. увы...
Зачем откладывать в долгий ящик и обременять эскулапов тяготами выбора. Лучше уже сейчас устроить аукционы на реализацию билетов и подарочных сертификатов, гарантирующих бронирование койко-мест в стационарах, кислородных концентраторов и прочих медицинских прибамбасов, необходимых для комфортного протекания болячки COVID-19. А на вырученные с аукционов средства позаботиться о социально незащищённых нищебродах - закупить плотные полиэтиленовые пакеты с застёжками "молния" во весь рост.
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