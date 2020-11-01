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В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов

52 тыс. коек, выделенные для пациентов с коронавирусом, очень быстро заполняются. В случае полного заполнения этих коек, медиками придется выбирать, каких пациентов будут принимать на лечение, а каких - нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, у медицинской системы страны предел.

"И этот предел очень конкретный. Это - 52 тысячи коек в целом по стране", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что 52 тыс. коек - это 30% от всего коечного фонда.

"Другие болезни не на каникулах, и этим людям тоже надо оказывать помощь, лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни. ... Но с такой динамикой, когда у нас на сегодняшний день 26 тыс. 593 человека. Эти 52 тысячи коек очень быстро заполняются, а потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем принимать на лечение, а каких - нет. Это возможности нашей медицинской системы", - объяснил глава Минздрава.

В то же время Степанов отметил, что по состоянию на апрель максимальное количество потенциальных коек для лечения больных COVID-19 было 12 тыс. 

"Думаю, что в апреле мы бы не выдержали нагрузки тысячи больных в сутки. Сейчас мы выдерживаем нагрузки почти уже в 9 тысяч", - подытожил министр.

Также читайте: Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
А сколько дополнительных коек в асфальт заказати?
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01.11.2020 12:41
+18
побольше концертов квартала в Украине !!!!
(последние были 24 октября! 2 концерта в день по 3 тыс. зрителей) В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 4572

Оля полякова со своим опен-эйр в Харькове отдыхает
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01.11.2020 12:39
+15
да? а тех кто спокойно отдал ковидные деньги на дороги... будем прикапывать вдоль тех же дорог... и выбирать - кого вверх головой (но по шею) а кого вверх ногами (по самые бубенцы)
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01.11.2020 12:42
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пенси минулої неділі на вибори як на свято перлись... Знову в Новограді-Волинському обрали чмошників Литвина
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01.11.2020 16:47 Ответить
Как только язык поворачивается такое говорить ? Хотя ,фактически этот "отбор" давно действует. Цинизм и бессилие ! Понятно,что для старых и малоимущих мест нет .....Вот и помощь пенсионному фонду.
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01.11.2020 13:05 Ответить
Приехали *****... А торгаши и парикмахеры ходють на митинги за спасение экономики. И сдают в аренду концентраторы кислорода...
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01.11.2020 13:06 Ответить
Вся цензорская тусовка бурно обсуждает количество коек (модная тема), бездумно принимая Стёпин пи321ж за чистую монету. ****, та оглянитесь вокруг. У кого-то есть сосед, который знает чувака, которому знакомый говорил, что его сестра в автобусе слышала, как у одной женщины знакомого брат чихнул и тест показал коронавирус? Болеют? Слабые умирают? ****, та всегда так было.
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01.11.2020 13:07 Ответить
Добавилась статистика, в которую лепят всех, кого ни попадя. И добавились бараны, котрые слушают, разинув рот. Наверное, в средевековье, про чуму или оспу анекдоты не сочиняли.
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01.11.2020 13:13 Ответить
А ты ж, наверное, уже видел, как трубку вырывают. Или у тебя вырывали? В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 8164
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01.11.2020 13:17 Ответить
Правильно. А какие ещё аргументы у обоссавшегося дуралея?
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01.11.2020 13:20 Ответить
Ну, вот такие овцы и нагнетают давление. Недаром вас заграницей только санитарками берут.
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01.11.2020 13:32 Ответить
Европа уже давно дала послабление в этом вопросе.

У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3091
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01.11.2020 13:39 Ответить
😆
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01.11.2020 13:46 Ответить
Искусственный ажиотаж вокруг ИВЛ, а тепепь и просто кроватей.
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01.11.2020 13:37 Ответить
Если в ц
других странах врач в такой ситуации выбирает пациента, которого больше шансов спасти, то у нас врач будет выбирать, у кого можно содрать деньги. увы... В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2014
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01.11.2020 13:13 Ответить
Медики будуть вибирать хто більше заплатить.
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01.11.2020 13:15 Ответить
А сейчас типа не выбирают кого госпитализировать? 52 тыс. коек при выявлении 7,5 тыс. больных в день, как сейчас, это 7 дней. Учитывая что лежать минимум 3 недели то кровати уже давно давным должны быть заполнены!
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01.11.2020 13:18 Ответить
Выбирать будут по финансовым возможностям)
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01.11.2020 13:22 Ответить
Даёшь инновации Пеписьки-Малюськи в медицину!
Зачем откладывать в долгий ящик и обременять эскулапов тяготами выбора. Лучше уже сейчас устроить аукционы на реализацию билетов и подарочных сертификатов, гарантирующих бронирование койко-мест в стационарах, кислородных концентраторов и прочих медицинских прибамбасов, необходимых для комфортного протекания болячки COVID-19. А на вырученные с аукционов средства позаботиться о социально незащищённых нищебродах - закупить плотные полиэтиленовые пакеты с застёжками "молния" во весь рост.
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01.11.2020 13:48 Ответить
ти тихенько з жартами, ті зелені уроди читають Цензор і найгірше втілюють в життя....
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01.11.2020 16:50 Ответить
"Я поспішаю посміятися над усім, інакше мені довелося б заплакати"© (Бомарше)
"У кожному жарті є лише доля жарту, все решта - правда!"© (афоризм)
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01.11.2020 17:52 Ответить
Вот это бабла бы наварили
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01.11.2020 18:57 Ответить
Уже выбирают
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01.11.2020 13:48 Ответить
У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов - Цензор.НЕТ 856
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01.11.2020 13:51 Ответить
О! дуже цікаве питання!
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01.11.2020 15:10 Ответить
Квартал-95
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01.11.2020 16:51 Ответить
Мабуть тільки до гілляки...
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01.11.2020 17:02 Ответить
Стєпанов, дибіл, ти тупе бидло просто не в темі, це вже давним давно має застосування...
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01.11.2020 14:04 Ответить
Та шо там "вьібирать". Хто більше платить того лікують. Логіка проста.
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01.11.2020 15:08 Ответить
Это и называется "специальные алгоритмы сортировки"
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01.11.2020 15:25 Ответить
Укр.державна медицина - давно приватний бізнес, а лікарі - тіньові приватні підприемці!
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01.11.2020 15:13 Ответить
Так на свежий асфальт выкладывайте больных, ну.
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01.11.2020 14:28 Ответить
Зате у нас хороші дороги і хороші прибутки в Коломойського, РФ і тата першої ;леді;.
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01.11.2020 14:38 Ответить
Вже давно час вирішити, кому бути иіністром будьздоров'я, а кому нєхвіг...
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01.11.2020 14:52 Ответить
Виродок, негайно відправляй освіту на карантин, поки не пізно.
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01.11.2020 15:11 Ответить
а там не поспішають... Ще замала їм цифра в 7000-8000 хворих...
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01.11.2020 16:53 Ответить
надо заранее бронировать места....
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01.11.2020 15:35 Ответить
в определенном секторе, по выбору.
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01.11.2020 15:42 Ответить
А для "улучшения "ситуации -наши дети завтра идут в школы!!!
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01.11.2020 15:44 Ответить
наші вдома, а Ваші це де? Яке місто?
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01.11.2020 16:53 Ответить
Нiкополь.Днепропетровская обл.
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01.11.2020 17:16 Ответить
в чем сложность организовать дополнительные места? нет врачей, денег, помещений, мебели, аппаратуры?
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01.11.2020 17:16 Ответить
Полная чушь!!Они хотят прикрыть нами свой полный непрофессионализм.Как я могу отказать в госпитализации,если больной или родственники больного, в случае его недееспособности,настаивают на госпитализации?Я отказал и завтра заявление на меня уже в прокуратуре, и наше НЕУВАЖАЕМОЕ начальство скажет:ну извините,вы сами виноваты,вы не разобрались в тяжести,в ситуации и пр. и отвечать будете перед законом именно ВЫ.ИМЕННОЙ документ с печатью прокуратуры и минздрава каждому врачу,что ты имеешь право решать кому жить,а кому умирать дома.Слабо?В подобном случае,господин Степанов,идите куда подальше вы и ваш гарант!!
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01.11.2020 18:45 Ответить
Коррупция на жизни и смерти.
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01.11.2020 20:00 Ответить
І скільки коштуватиме «правильне» рішення лікарів? Замість того, щоб закупити ліжка і необхідне одладнання, банда Зе розпилює виділені на лікування пандемії кошти. Правильно - чим більше помре, тим більше нам грошей залишиться.
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01.11.2020 20:01 Ответить
"медики будут выбирать, кого госпитализировать"

Будут спичку тянуть
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01.11.2020 21:28 Ответить
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