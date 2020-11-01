В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов

52 тыс. коек, выделенные для пациентов с коронавирусом, очень быстро заполняются. В случае полного заполнения этих коек, медиками придется выбирать, каких пациентов будут принимать на лечение, а каких - нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, у медицинской системы страны предел.

"И этот предел очень конкретный. Это - 52 тысячи коек в целом по стране", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что 52 тыс. коек - это 30% от всего коечного фонда.

"Другие болезни не на каникулах, и этим людям тоже надо оказывать помощь, лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни. ... Но с такой динамикой, когда у нас на сегодняшний день 26 тыс. 593 человека. Эти 52 тысячи коек очень быстро заполняются, а потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем принимать на лечение, а каких - нет. Это возможности нашей медицинской системы", - объяснил глава Минздрава.

В то же время Степанов отметил, что по состоянию на апрель максимальное количество потенциальных коек для лечения больных COVID-19 было 12 тыс.

"Думаю, что в апреле мы бы не выдержали нагрузки тысячи больных в сутки. Сейчас мы выдерживаем нагрузки почти уже в 9 тысяч", - подытожил министр.

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