Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба

Последний саммит Украина-ЕС "был суперположительным", достигнуто "несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции, наших взаимоотношений с ЕС".

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед. Конечно, если Конституционный суд вдруг не признает его антиконституционным. Я шучу", - заверил министр.

Также он подчеркнул, что МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза, как с ЕС, не на повестке дня: "Я всегда говорю людям правду, и поэтому не хочу плодить никакие лишние ожидания. Полный безвиз с Британией, такой, какой мы имеем сейчас с ЕС, он не на повестке дня. Британская сторона, к сожалению, крайне скептически относится к этому. А вот либерализацией визового режима, упрощением, оптимизацией визовых процедур МИД непосредственно занимается. Думаю, у нас будет нормальный результат".

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Напомним, переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.