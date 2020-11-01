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Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба

Последний саммит Украина-ЕС "был суперположительным", достигнуто "несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции, наших взаимоотношений с ЕС".

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед. Конечно, если Конституционный суд вдруг не признает его антиконституционным. Я шучу", - заверил министр.

Также он подчеркнул, что МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза, как с ЕС, не на повестке дня: "Я всегда говорю людям правду, и поэтому не хочу плодить никакие лишние ожидания. Полный безвиз с Британией, такой, какой мы имеем сейчас с ЕС, он не на повестке дня. Британская сторона, к сожалению, крайне скептически относится к этому. А вот либерализацией визового режима, упрощением, оптимизацией визовых процедур МИД непосредственно занимается. Думаю, у нас будет нормальный результат".

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Напомним, переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались еще в 2007 году. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Та я навіть ім'я цього форс-мажору знаю - Вова, хлопчик 42-х рочків.
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01.11.2020 12:53
+5
ТруЗельдино из Кривого Рога.
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01.11.2020 13:05
+3
Він?
Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9734
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01.11.2020 13:03
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Та я навіть ім'я цього форс-мажору знаю - Вова, хлопчик 42-х рочків.
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01.11.2020 12:53 Ответить
Він?
Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9734
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01.11.2020 13:03 Ответить
ТруЗельдино из Кривого Рога.
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01.11.2020 13:05 Ответить
Він. Найнікчемніший.
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01.11.2020 13:20 Ответить
Выражайтесь, пж-лста, точнее..Форс-мажоры от зешоблы называются "зашкварами".
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01.11.2020 12:54 Ответить
форс мажоры-это когда зеленые возомнили себя мажорами и форсят (чюдят)
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01.11.2020 13:17 Ответить
Зелень знов щось вчудить як тільки отримає ЦУ від *****.
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01.11.2020 12:59 Ответить
не,не знаем...от кого?
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01.11.2020 13:16 Ответить
от ***** шоле? Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5648а чо тогда он верещал "кто угодно,только не порошенко"?маскировался шоле?
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01.11.2020 13:36 Ответить
чо.яндекс подчистили?а в гугле ты ,конечно,забанен Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4808

https://www.youtube.com/watch?v=yFy526-n5To&feature=youtu.be
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01.11.2020 13:49 Ответить
Ой, скоріше всього форс мажор відбудеться.
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01.11.2020 13:02 Ответить
А от відсутність форс-мажорів ця ******* гарантувати ніяк не може! ЗАШКВАР? БУДЬ ЛАСКА!
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01.11.2020 13:08 Ответить
По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед.Источник: https://censor.net/ru/n3228396

имеется ввиду будет отодвигаться вперед по времени? Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5420
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01.11.2020 13:15 Ответить
Форс мажор почався весною 2019 року і не закінчуєтся .
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01.11.2020 13:29 Ответить
Последний саммит Украина-ЕС "был суперположительным", достигнуто "несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции, наших взаимоотношений с ЕС".но форс- мажор ,который создал КС, отменил все важные стратегические договоренности с западными партнерами
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01.11.2020 13:41 Ответить
Ну, а, щоб не було форс-мажорів, то ватний КСУ відправити, поки що, у відставку і порушити кримінальні справи за дяльність проти конституційного ладу України, та на користь сусідньої держави.
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01.11.2020 14:11 Ответить
Министр иностранных дел с чувством юмора это прекрасно! Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4107
Но нужно сначала из авиаотрасли выгнать беню Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 390
Иначе никакого общего авиапространства нам в Украине не видать Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7794
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01.11.2020 14:14 Ответить
если не произойдет никаких форс-мажоров
-- произойдёт форс-минор...
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01.11.2020 14:37 Ответить
 
 