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Киев (24552) минирование (1409) Нацполиция (15746)

Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Задержан мужчина, сообщивший о

Правоохранители задержали мужчину, сообщившего о "минировании" нескольких объектов в Киеве, в частности, и моста Патона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня утром в столичную полицию поступили три сообщения о минировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. На указанные адреса немедленно вехали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

Через час оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговщины, 1993 года рождения. Полицейские задержали его. Свой поступок мужчина объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение по мосту Патона, поступило сообщение о "минировании".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Выпил, заминировал, сел...жизнь удалась)
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01.11.2020 13:15
+16
Привяжите ему к ногами булыжник. Покрупнее. И сбрость в Днепр с середины моста Патона. Поступок не поясняйте, говорите, что были пьяные.
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01.11.2020 13:20
+9
Отримав бабло за дзвінок і нажерся. Лошара. Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2143
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01.11.2020 13:17
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Выпил, заминировал, сел...жизнь удалась)
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01.11.2020 13:15 Ответить
Или ещё вариант, - выпил, поссал, с выша "полетел".
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01.11.2020 13:34 Ответить
Романтика..
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01.11.2020 13:39 Ответить
но где бомбу наложил - забыл по пьяни 😂
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01.11.2020 14:13 Ответить
Отримав бабло за дзвінок і нажерся. Лошара. Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2143
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01.11.2020 13:17 Ответить
Привяжите ему к ногами булыжник. Покрупнее. И сбрость в Днепр с середины моста Патона. Поступок не поясняйте, говорите, что были пьяные.
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01.11.2020 13:20 Ответить
ну, знаете ли, тогда от таких "бомбистов" раков в Днепре разведется немерянно 😂
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01.11.2020 14:15 Ответить
Вы не любите раков? Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4008

Да вы их просто готовить не умеете. Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2605
Чем больше в Днепре раков, крупных, откормленных, тем дешевле они в продаже. Но кормить их надо не только "бомбистами", а и разного рода приколистами. Теми, кто гнолосовал по приколу за приколистов. И тем и другими кормить. Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9006
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01.11.2020 17:59 Ответить
А я б призначив його наглядачем за тим, щоб міст ніхто не замінував. Аж до того часу, поки не зловлять якогось нового "сапера".
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01.11.2020 19:25 Ответить
красава...а если кто то из образовавшихся пробок морду ему начистит-привлекут как за порядочного...
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01.11.2020 13:20 Ответить
73% -1
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01.11.2020 13:23 Ответить
Святкував перемогу усцика, до святкувався малорос.
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01.11.2020 13:24 Ответить
Как обычно понять и простить?
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01.11.2020 13:27 Ответить
В этой новости прекрастно все.
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01.11.2020 13:28 Ответить
а пробка была знатная! Маладец!
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01.11.2020 13:42 Ответить
Самоутвердився.
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01.11.2020 13:51 Ответить
За шесть лет протрезвеет, если дадут.
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01.11.2020 14:04 Ответить
Один ватный малолетний ссыкун осквернил памятник и лепит ватную мазу что "был пьяный", другой ватный бездельник ложно заминировал мост под тем же девизом "был пьяный". Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5457
Прослеживается характерный почерк Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8316
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01.11.2020 14:10 Ответить
Ну то что я и говорил. Прокацапленные холуи мертвечины, габиновичей, ********** агентура охотится за подобными особями, подпаивает их или ширнуться дают за подобные звонки. Сам бы этот алкаш до этого не додумался. У него даже телефона нет, пропил бы Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8914
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01.11.2020 14:14 Ответить
сабаков о себе напоминает, бабло же 2 млрд просил.
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01.11.2020 14:23 Ответить
поступок объяснить не смог, поскольку был пьян
-- а был бы на Патона трамвай -- хрен бы он его заминировал -- и билетик бы купил за проезд меж берегами...*)
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01.11.2020 14:43 Ответить
 
 