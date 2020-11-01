Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы
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Этой ночью адвокату Роману Маселко, который часто выступает с аналитикой и критикой хода судебной реформы, взломали страницу Facebook и удалили ее. Сейчас специалисты пытаются ее восстановить.
Об этом пишут коллеги и знакомые адвоката, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Маселко сообщил журналистке Евгении Моторевской, что "странные активности" начались еще вчера.
"Якобы вечером был какой-то несанкционированный заход, хотя у него стоит двухфакторная аутентификация, - отметила она.
"Роман был героем нашего последнего фильма "Совещательная комната", это кино о выдающихся деятелях Окружного админсуда Киева. В нем мы показали среди прочего, как судьи внимательно следят за ФБ Маселко. И как их раздражает все, что он там пишет. Многие зрители в эти дни призвал активнее "лайкать" Рому и подписываться на его страницу. Сейчас нужна помощь специалистов, что с этим делать и как спасти страницу Романа. Для него это важный инструмент в работе. Ну, и из хорошего в этой неприятной истории, люди, которых мы считаем мощными и непобедимыми, на самом деле мелкие пакостники", - уверена Моторевская.
Такую же причину называют другие авторы постов. Например, автомайдановец Виталий Устименко.
Указанный фильм-расследование вышел в четверг, отмечают в редакции Слідство.Інфо. В нем есть записи, как судьи Окружного админсуда Киева в рабочее время обсуждают работу юриста Романа Маселко: "То лайков мало у него на странице, то обсуждают, отписываться от него или нет. Одним словом, деятельность Маселко очень раздражала судей".
После просмотра фильма, сообщают в редакции, многие зрители призвали активнее "лайкать" Романа и подписываться на его страницу.
Также в редакции напоминают, что ранее удаляли facebook-страницу участницы Общественного совета доброчестности Галины Чижик, "но она быстро восстановила к ней доступ".
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Суддівська вовча мафія охороняється особисто Зеленським, який готовий розігнати КС, але вперто не хоче розібратись із вовчим ОАСК.
Фейсбуку не потрібно зламувати чиюсь сторінку, щоб видалити її.
солома
Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!