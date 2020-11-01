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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы

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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы

Этой ночью адвокату Роману Маселко, который часто выступает с аналитикой и критикой хода судебной реформы, взломали страницу Facebook и удалили ее. Сейчас специалисты пытаются ее восстановить.

Об этом пишут коллеги и знакомые адвоката, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Маселко сообщил журналистке Евгении Моторевской, что "странные активности" начались еще вчера.

"Якобы вечером был какой-то несанкционированный заход, хотя у него стоит двухфакторная аутентификация, - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко

"Роман был героем нашего последнего фильма "Совещательная комната", это кино о выдающихся деятелях Окружного админсуда Киева. В нем мы показали среди прочего, как судьи внимательно следят за ФБ Маселко. И как их раздражает все, что он там пишет. Многие зрители в эти дни призвал активнее "лайкать" Рому и подписываться на его страницу. Сейчас нужна помощь специалистов, что с этим делать и как спасти страницу Романа. Для него это важный инструмент в работе. Ну, и из хорошего в этой неприятной истории, люди, которых мы считаем мощными и непобедимыми, на самом деле мелкие пакостники", - уверена Моторевская.

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 01

Такую же причину называют другие авторы постов. Например, автомайдановец Виталий Устименко.

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Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 02

Указанный фильм-расследование вышел в четверг, отмечают в редакции Слідство.Інфо. В нем есть записи, как судьи Окружного админсуда Киева в рабочее время обсуждают работу юриста Романа Маселко: "То лайков мало у него на странице, то обсуждают, отписываться от него или нет. Одним словом, деятельность Маселко очень раздражала судей".

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 03

После просмотра фильма, сообщают в редакции, многие зрители призвали активнее "лайкать" Романа и подписываться на его страницу.

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Также в редакции напоминают, что ранее удаляли facebook-страницу участницы Общественного совета доброчестности Галины Чижик, "но она быстро восстановила к ней доступ".

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы 04

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12


солома

Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 6770
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01.11.2020 13:38
+4
Фейспук лайно. Годиться тільки для реєстрації на форумах.
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01.11.2020 13:43
+4
А представте что было бы если бы правовая система работала как в США.Он пересажал бы всех.... Напомню - манафорт сел за неуплату налогов... про уголовные правонарушения вообще молчу. Лозинский это наш вырок судебной системе
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01.11.2020 15:12
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01.11.2020 13:32 Ответить
Клинить на "зє"? Попийте води , відкрийте вікно , врешті решт , подихайте свіжим повітрям .
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01.11.2020 13:38 Ответить
Зараз іде "судова реформа" Зеленського, яку критикують різні структури в Європі.
Суддівська вовча мафія охороняється особисто Зеленським, який готовий розігнати КС, але вперто не хоче розібратись із вовчим ОАСК.
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01.11.2020 13:43 Ответить
Попийте води і прочитайте статтю, яку активно коментуєте.
Фейсбуку не потрібно зламувати чиюсь сторінку, щоб видалити її.
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01.11.2020 13:44 Ответить
таки **** Сукербан недоучка ублюдок в ермолке кто с ним встречался говорят что большего ...оца и кретина даже по канонам еврейского юмора трудно и найти... З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи - Цензор.НЕТ 2377
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01.11.2020 15:03 Ответить
Не користуюсь "фєйсбуком" і вам не раджу , тим , хто порядний .
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01.11.2020 13:35 Ответить
А краще взагалі не лізти в ці "соцсєті". Не розумію я більшість людей, які там практично живуть. От і з Цензором потрібно зав'язувати. Затягує. Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 1583
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01.11.2020 14:03 Ответить


солома

Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 6770
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01.11.2020 13:38 Ответить
Фейсбук самая продажная соцсеть в Инете . Надо быть круглым дураком чтоб ею пользоваться )
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01.11.2020 13:41 Ответить
Якою ви користуєтесь ?
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01.11.2020 19:52 Ответить
никакой )
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01.11.2020 20:16 Ответить
Хіба Твітер кращий?
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02.11.2020 08:47 Ответить
другой соцсети чтоб попасть на комментарии , нет ) К тому же в ФБ нужно полностью себя раскрывать .И свои связи . В твиттере этого нет , он тебя не блокирует , не обманывает и не предаёт . Но я в любом случае никому не доверяю .
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02.11.2020 10:10 Ответить
Фейспук лайно. Годиться тільки для реєстрації на форумах.
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01.11.2020 13:43 Ответить
Скорее всего никто не взламывал. Это же тоталитарный Фейсбук. Каждый день удаляют миллионы аккаунтов.
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01.11.2020 13:45 Ответить
Зате памперсує БЛМ і Антіфу.
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02.11.2020 08:49 Ответить
Не удивлюсь если через надцать лет окажется что Фейсбук проект не ЦРУ, а ГРУ) казалось бы абсолютная фантастика. Но и избрание девелопера русской мафии президентом США еще лет пять назад казалось бредом, тем не менее Трамп 4 года откерував.
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01.11.2020 13:48 Ответить
Ага, тому мордобук проти Трампа.
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02.11.2020 08:50 Ответить
А це означає що наша влада співпрацює з мосоковітами
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01.11.2020 13:56 Ответить
Вітаю Романа Маселка! Це людина!
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01.11.2020 14:10 Ответить
А представте что было бы если бы правовая система работала как в США.Он пересажал бы всех.... Напомню - манафорт сел за неуплату налогов... про уголовные правонарушения вообще молчу. Лозинский это наш вырок судебной системе
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01.11.2020 15:12 Ответить
Чушь полнейшая! На удаление страницы на "фейсбуке" требуется 30 дней. Максимум что то это можно поудалять посты!
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01.11.2020 18:10 Ответить
А ! Професійний антикорупцьйонер. "Хтозамовєл".Щось у цього Маселка завзяття поменшало. І кормушка пустувата.При Порошенку гарно грім з блискавкою кидав...
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01.11.2020 20:06 Ответить
 
 