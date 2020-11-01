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Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года

Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины-кандидата против COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре их число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30  тыс. добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал, что, если все пойдет хорошо, население в целом сможет получить вакцину к концу следующего лета.

Также читайте: Не принимайте антибиотики без назначения врача или с профилактической целью, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
На арабах испытывают?
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01.11.2020 13:55
+3
Ви не уявляєте, як ви маєте рацію. "Гой" в перекладі з староєврейського - іноземець. Так що випробування вакцини будуть проводитися тільки на громадянях Ізраїлю. Але в ваших кремлівських методічіках про це не написано. Ось ви і прокололися
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01.11.2020 14:49
+2
С чего такой бред пришел вам в голову?
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01.11.2020 13:59
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На арабах испытывают?
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01.11.2020 13:55 Ответить
С чего такой бред пришел вам в голову?
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01.11.2020 13:59 Ответить
Просто інше якось не приходить. Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года - Цензор.НЕТ 2213
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01.11.2020 14:01 Ответить
Это не очень хорошо вас харатеризует.
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01.11.2020 14:30 Ответить
Вибачте, але з вашою хитрови-аною ізбраною (ким-то) нацією важко допустити, що ви щось на собі будете випробовувати. Тут Вам кожен так скаже. Я тут ні при чому. Нічого "лічного". Це просто факт.
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01.11.2020 14:34 Ответить
То ви кацапiв начитались.
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01.11.2020 14:36 Ответить
Вибачте, мені соромно за мою неуважність. Буду виправлятись. Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года - Цензор.НЕТ 3858
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01.11.2020 14:42 Ответить
Ви не уявляєте, як ви маєте рацію. "Гой" в перекладі з староєврейського - іноземець. Так що випробування вакцини будуть проводитися тільки на громадянях Ізраїлю. Але в ваших кремлівських методічіках про це не написано. Ось ви і прокололися
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01.11.2020 14:49 Ответить
Вітаю "ЗЕлЁный вежливый кОзЁл амурский", рада, що ти прогресуєш і можеш з Gуглом перекладати з івриту, але краще буде якщо ти розфарбуєшся в кольори веселки і сотвориш флешмоб на Хрещатику. Там тобі допоможуть. Ти не перший!
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01.11.2020 21:58 Ответить
Вы пишите"избраной кем-то".Забыли кем?Он может напомнить.
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01.11.2020 15:00 Ответить
У вас манія величності. Ви самі собі приписали "ізбранность Богом". Я не хотів цю тему розвивати. Ви мене спровокували.
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01.11.2020 15:02 Ответить
А Библию читали?
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01.11.2020 16:33 Ответить
Бора, Біблію не Бог писав, а "ізбрані". Поставим крапку? Чи будемо філософствувати?
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01.11.2020 16:39 Ответить
Ты шо с 95 квартала ?
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01.11.2020 17:31 Ответить
В параше пробовали традиционное "лекарство".
Некоторым помогло, большинству- нет. Поэтому под}{уйловники выпустили якобы от имени ВОЗ методичку, в которой говорится о том, что моча и кокс не помогают (это не фейк).
Зеле п. 3 тоже не мешает прочитать.
Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года - Цензор.НЕТ 9305
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01.11.2020 14:06 Ответить
Глупости. Все то защищает от вируса. Но только кацапов.
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01.11.2020 14:36 Ответить
А кацы кричат, что у них уже давно есть вакцина. Тут вариантов два. Или кацапы с китаёзьями запустили этот вирус и давно его исследуют и второй вариант кацапы как всегда врут и не моргнут.
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01.11.2020 14:16 Ответить
Думаю,правильный второй вариант.Кацапы таки да всегда врут,и зачем китайцам с ними сотрудничать в таком сомнительном деле?
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01.11.2020 15:31 Ответить
У моей минской Подружки, уже 6 семей "окоронились" -- по хатам валяются. Правда, только взрослые -- детей 6 -- 12 лет не прихватило, к счастью...
Вызывается врач, даёт направление на тест и в поликлинику -- в общую очередь.

Тесты, от 3х до 5 дней.

Если нет гриппозных и лёгочных смптомов, выписывают антибиотики профилактически.
Но тамошняя публика, уже собственную систему лечения наработала -- обмениваются советами и впечатлениями.
Общая картина -- жопная.
Моя, вроде выскочила -- у неё только потеря вкуса была, общее недомогание и небольшая температура... -- тест положительный. Доча -- 9 лет -- здорова.
Всех контактёров обзвонила, предупредила -- щас в глухом подполье -- еду заказывает с доставкой надом...
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01.11.2020 14:20 Ответить
В общем типичное сезонное ОРВИ.
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01.11.2020 17:37 Ответить
Ты неправ, но спорить с тобой не буду -- это типичная ошибка -- с наёмниками и дураками...*)
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01.11.2020 17:42 Ответить
А на евгеях будут??
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01.11.2020 14:30 Ответить
Ще один ничитавшийся кацапського гiвна
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01.11.2020 14:32 Ответить
Не спорь с ни это малоумные существа без собственных соображений,что им пишут ТО они и излагают
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01.11.2020 14:37 Ответить
Что им в Москве пишут, я бы уточнил
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01.11.2020 14:38 Ответить
Не переймайтесь так. Особисто до Вас це не відноситься. Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года - Цензор.НЕТ 3979
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01.11.2020 14:39 Ответить
Це звучить точно так само як - всі українці хитро ... е селюки. Але до вас це не стосується. Чесно кажучи я і не переймаюся. Мало що верещать москальские боти.
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01.11.2020 14:43 Ответить
Ну, це тема для особистої розмови. Я б Вам все розклав по поличках. Та Ви й самі все добре розумієте, що до чого. Якось так виходить, що Україну в самий раз пора перейменувати на філію Ізраїля.
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01.11.2020 14:47 Ответить
Взагалі я не веду особистих розмов з москальськими ботами. Тільки, час від часу, на цензорів. Але я дійсно розумію що саме кремлівські пропагандони прагнуть переконати українців, що їх країна філія Ізраїлю.
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01.11.2020 14:53 Ответить
Вибачте, я живу в Україні і мені видніше. Вся влада захоплена вашими. Починаючи з президента, закінчуючи районними радами. Всі високі посади - ваші. Слова не скажи - зразу антисемітизм. Дуже шикарна позиція. Антисемітизм у країні, де вся влада захоплена євреями.
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01.11.2020 14:57 Ответить
Чи не вибачаю. Я ніколи не вибачаю брехню. Разумков не наш. Шмигаль не наш. Єрмак не наш. Медведчук та Бойко не наші. Янукович теж був не наш. Лукаш, Азаров, Захарченко, Портнов на наші. Онуфрій не наш. Навіть Порошенко не наш. За нашого Зеленського проголосувало 75% ненаших. Ви, як і всякий москальський найманець прагнете переконати українців в їх меншовартості і в тому, що ними керують євреї. Цікаво, що в Лугандоне розповідають те ж саме.
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01.11.2020 15:14 Ответить
Не я переконую, а ваші на кожному кроці переконують. Якби Ви читали форум, то побачили б, що я лютий ворог московітський, як кажете. Цікаво - чий Ви найманець?
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01.11.2020 15:24 Ответить
Я читаю не тільки цей форум, а й москальские форуми. І що я бачу? Що ви слово в слово повторюєте всю їх брехню про те, що Україна знаходиться під управлінням євреїв. Якщо ви українець, то ви дуже принижуєте свій народ стверджуючи, що 42 мільйони українців, дозволили б, щоб ним керували, всупереч їх волі, кілька євреїв.
Ми. євреї в Ізраїлі, навіть у найскладніші часи ніколи нікого не звинувачуємо в своїх проблемах, крім самих себе.
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01.11.2020 15:37 Ответить
У мене пропозиція є. Давайте краще прикриємо цю тему. ОК?
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01.11.2020 15:43 Ответить
Безумовно. Я не скотиняка. Якщо вам нема чим заперечити, то немає сенсу знущатися над вами. Слава Україні!
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01.11.2020 15:47 Ответить
Заперечень багато є, знущатєль. Ізраїль розпочинає випробування вакцини від COVID-19 на людях, в разі успіху вона буде доступна до кінця літа 2021 року - Цензор.НЕТ 3487 Але я просто поведу себе розумно і не стану розвивати тут цю тему. І Вам добра. Хай минають всі негаразди.
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01.11.2020 15:52 Ответить
47-летний поселенец Боаз Колдонер из форпоста Ганей-Адар, который должен был стать одним из первых пяти участников клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса в Институте биологических исследований имени Вейцмана, отстранен от участия в испытаниях. Причиной этого стало обнаружение в крови мужчины антител к COVID-19, в связи с чем руководство Института приняло решение об его отстранении для достоверности результатов эксперимента.
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01.11.2020 15:59 Ответить
Думаю у них получится.
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01.11.2020 14:37 Ответить
 
 