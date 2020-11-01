Израиль начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях, в случае успеха она будет доступна к концу лета 2021 года
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Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины-кандидата против COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре их число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тыс. добровольцев запланирован на апрель/май.
"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.
Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал, что, если все пойдет хорошо, население в целом сможет получить вакцину к концу следующего лета.
Топ комментарии
+3 belge
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+3 Александр Македонский 2e906c65
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+2 Александр Македонский 2e906c65
показать весь комментарий01.11.2020 13:59
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хитрови-аноюізбраною (ким-то) нацією важко допустити, що ви щось на собі будете випробовувати. Тут Вам кожен так скаже. Я тут ні при чому. Нічого "лічного". Це просто факт.
Некоторым помогло, большинству- нет. Поэтому под}{уйловники выпустили якобы от имени ВОЗ методичку, в которой говорится о том, что моча и кокс не помогают (это не фейк).
Зеле п. 3 тоже не мешает прочитать.
Вызывается врач, даёт направление на тест и в поликлинику -- в общую очередь.
Тесты, от 3х до 5 дней.
Если нет гриппозных и лёгочных смптомов, выписывают антибиотики профилактически.
Но тамошняя публика, уже собственную систему лечения наработала -- обмениваются советами и впечатлениями.
Общая картина -- жопная.
Моя, вроде выскочила -- у неё только потеря вкуса была, общее недомогание и небольшая температура... -- тест положительный. Доча -- 9 лет -- здорова.
Всех контактёров обзвонила, предупредила -- щас в глухом подполье -- еду заказывает с доставкой надом...
Ми. євреї в Ізраїлі, навіть у найскладніші часи ніколи нікого не звинувачуємо в своїх проблемах, крім самих себе.