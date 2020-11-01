Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов прошел в горсовет Бахмута на Донетчине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.
Экс-регионал баллотировался от партии ОПЗЖ.
Напомним, 13 апреля 2014 года Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Также Лукьянов поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.
В 2019 году Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.
Топ комментарии
+50 oleg1966
показать весь комментарий01.11.2020 14:40
+43 Гыг с Вами
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+40 rock-n-roll
показать весь комментарий01.11.2020 15:14
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Мрази и скоты, которые должны были сидеть - избираются и избраны в депутаты.
Страна абсурда и конченые людишки.
И всем все по х*
Вибори там тільки через років 10-15 після відключення всіх рашистських гівно-каналів!
Відтоді як обрали клоуна президентом, країна швидкими темпами перетворюється на шапіто.
Цю ригівську тварину треба четвертвувати на центрльній площі за те що привела війну в Україну, а ій ще владу довіряють
"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР", - писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.
https://antikor.com.ua/articles/417669-v_gorsovet_bahmuta_proshel_eks-regional-separatist_lukjjanov
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 36 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"