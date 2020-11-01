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Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум

Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов прошел в горсовет Бахмута на Донетчине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.

Экс-регионал баллотировался от партии ОПЗЖ.

Напомним, 13 апреля 2014 года Лукьянов принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Также Лукьянов поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.

В 2019 году Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

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Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум ДНР, прошел в горсовет Бахмута, - данные ЦИК 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+50
Різниця між Порошенком і Зеленським в тому, що при Порошенко хреново жилося Росії, а при Зеленському - Українї.
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01.11.2020 14:40
+43
и шо мешает его посадить?
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01.11.2020 14:39
+40
Поц ты тупой! Лукьянов сидел и не отсвечивал. О нём вообще забыли, нахрен никому он не нужен. Занимались обороной от внешнего врага. А вы, малоросы, привели внутреннего врага к власти. Теперь вся гыдота вылазит из щелей, как тараканы.
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01.11.2020 15:14
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Відповіді дві - Або купив голоси,аюо йму голоси нарахували.Все.
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01.11.2020 19:08 Ответить
На превеликий жаль, там і без підкупу і малювання результатів любітєлєй русского міра хоч греблю гати. ((( Така ж Волноваха і Маріуполь зі Слов"янськом... Ось для таких результатів бойки-медведчуки сіпають ногами за проведення там виборів.
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01.11.2020 19:23 Ответить
Ні вазьможьна на рахавать ажь 287 галассовь!!
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01.11.2020 22:28 Ответить
Необхідний закон о колоборантах і запроданцях. Нажаль Рад минулого скликання цього не зробила,а цямогобільшистьдурнувата ніколи не проголосує.
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01.11.2020 19:11 Ответить
после таких новостей о нем или лозинском хочется пойти и повеситься.
Мрази и скоты, которые должны были сидеть - избираются и избраны в депутаты.
Страна абсурда и конченые людишки.

И всем все по х*
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01.11.2020 19:18 Ответить
Навіщо вішатися ? Навіщо всю країну ображати ? Нехай вішаються зебіли смердючі і смердючі віборці жопозж . Я не політик і скажу те , що думаю давно - треба , щоб дамбасянє пожили без України , а Україна без них . Виходить , що всі притомні звідти давно виїхали , а хто не в змозі , тим треба допомогти виїхати і допомогти тут жити . Уявляєте , як живеться там Українцям ? Але це не при цій зе владі .
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02.11.2020 04:03 Ответить
кошмар. а я думав він давно баланду хаває
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01.11.2020 19:25 Ответить
А тепер, панове, уявіть собі за кого проголосує прокацаплене бидло з дЫр домбабве та луганди, якому промивають мізки особливо ретельно останніх 7 років, якщо выбори та проштовхування цих ракових пухлин в Україну пройде по планам сраної кремляді... Уявіть, що буде уявляти тоді собою вся Україна після воз'єднання з нами цих тамжєнашілюдє...

Вибори там тільки через років 10-15 після відключення всіх рашистських гівно-каналів!
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01.11.2020 19:26 Ответить
На жаль, маю сумнів, що це допоможе. Діти, яким на початку війни було 6-7 років, тоді не могли збагнути що до чого. Зараз вони закінчують школу, де в підручниках герої гіві та мотороли, та й дома батьки масла у вогонь підливали. І дітки ці їдуть сюди у ВИШі вступати на пільгових умовах. Розповзається нечисть по всій країні, а "любящие братья" плескають в долоні.
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01.11.2020 19:33 Ответить
Стидобище!!! І це Бахмут, Маріуполь ... Слів не доберу(((.
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01.11.2020 19:26 Ответить
они такие были , есть и будут вот только наф мои годочки этим крысам под хвост - ох как права была Юля еще в 2005 - ЗА КОЛЮЧУЮ проволоку манкуртов.
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01.11.2020 19:33 Ответить
Самаї забавьнаї,шьо ана єтава ні гаваріла!
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01.11.2020 22:29 Ответить
А почему он вообще до сих пор жив?
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01.11.2020 19:27 Ответить
О ! Промокашка нарисовался...... Подайте болезному на пропитание.
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01.11.2020 19:37 Ответить
Ну і що вас дивує? Чого ви чекали від даунецької вати? Питання має стояти,про те, що суки привладні наші роблять, що до тепер не сидить цей поц і їому подібні?
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01.11.2020 19:38 Ответить
Хитренький русккєй юдасик.
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01.11.2020 22:30 Ответить
Он в тюрьме должен сидеть и с пожизненным запретом попадать во власть, а правосудие не работает, только на суде Линча можно вершить правосудие.
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01.11.2020 19:46 Ответить
Думал эта тварь давно сдохла. А он живее всех живых, и даже не сидит.
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01.11.2020 19:54 Ответить
А за що можут голосувати дебіли, запроданці і ублюдки?
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01.11.2020 19:55 Ответить
З часом він ще і на виборах президента може попробувати балотуватися.
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01.11.2020 20:06 Ответить
Одні обрали вбивцю Лозінського, інші - сепара Лукьянова.
Відтоді як обрали клоуна президентом, країна швидкими темпами перетворюється на шапіто.
Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК - Цензор.НЕТ 9123
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01.11.2020 20:15 Ответить
Це закономірно, бо клоуни нічого не знают, нічого не вміють окрім як веселити людей, але зараз не до сміху.
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01.11.2020 20:25 Ответить
Ви ох*їли? СБУ чого ти спишь ?

Цю ригівську тварину треба четвертвувати на центрльній площі за те що привела війну в Україну, а ій ще владу довіряють
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01.11.2020 20:24 Ответить
Даужжж...."достойный депутат".....

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР", - писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.

https://antikor.com.ua/articles/417669-v_gorsovet_bahmuta_proshel_eks-regional-separatist_lukjjanov
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01.11.2020 20:32 Ответить
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ . №22/105082-еп "РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!

Статус: Триває збір підписів

Залишилося 36 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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01.11.2020 20:34 Ответить
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар.
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01.11.2020 20:42 Ответить
А чому ж ви не нагадаєте, що писав Олесь Гончар? можливо не всі знають, чи пам'ятають-

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"
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02.11.2020 06:15 Ответить
А шо по этому думают старонники руського мира
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01.11.2020 21:00 Ответить
Які тільки упирі не повилазили після цих виборів. І нічогоне зробиш - "законно ізбрані". Грана східнота, наголосує, а ти потім з автоматом по всяким прутянам гасай.
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01.11.2020 21:16 Ответить
У нас в банановой республике скоро Янукович президентские выборы выиграет.
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01.11.2020 21:51 Ответить
Це де ? В Африці ? В росії ж банани не ростуть .
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02.11.2020 04:07 Ответить
напомнили про этого тупорылого идиота...я уже и забыл про этого тошнотика....((
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01.11.2020 22:44 Ответить
Бракує слів ...))
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01.11.2020 23:09 Ответить
"Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута" - куда прошли Табачник, Янукович?
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02.11.2020 08:35 Ответить
Это какой-то п...ец, кто за этот отброс голосовал, как можно было выбрать это рыгыАнальное уе...ще??????????????
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02.11.2020 09:34 Ответить
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар; "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"
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02.11.2020 17:55 Ответить
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