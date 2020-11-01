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Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

Россия и ОРДЛО пытаются любым способом сорвать перемирие на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"За три месяца после провозглашения режима тишины нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около 2 тысяч. Это были мелкие, но они были. А здесь уже убиты двое и ранены двое. Понятно, что это уже агрессивно. Я сейчас на видеоконференции, которые мы проводим, вижу, что та сторона - Россия и ОРДЛО, я связываю, это одно и то же - ищут, без преувеличения, причины, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения или продвижения вперед по миру, все делается для этого", - отметил Кравчук.

Кравчук напомнил, что ранее недовольство России вызвало постановление Верховной Рады о местных выборах, которое содержало пункт о выборах в ОРДЛО.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Рада отменила это постановление", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что Россия и ОРДЛО "предложили так называемую дорожную карту движения к миру", но любые шаги Украины к реальным улучшениям ситуации на Донбассе нивелируются.

Напоминаем, что ночью 30 октябре, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли два и ранены двое украинских военнослужащих.

Также читайте: Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Довбню старий, війна не закінчиться, бо там не стріляють.
Поки кацапи присутні на Донбасі і в Криму.
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01.11.2020 15:09
+25
Коли по Хрещатику заклацають траки російських танків, от що ми ще почуємо від цього чувака?
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01.11.2020 15:07
+25
Кравчук у ТКГ: "Ми вже відходили-відходили, відходили-відходили, а та сторона все дострілює. Мабуть, пора за Дніпро відходити".
А де ваш новопризначений "сказочник"? Чому Кравчук взагалі вякає?
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01.11.2020 15:11
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Чего спужался? Надо ху"лу в глаза посмотреть ,там стока миролюбия......
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01.11.2020 15:49 Ответить
...в "глаза" дивитись через жЁпу. Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 8746
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01.11.2020 16:06 Ответить
Чому Цензор дає цій гниді площадку!?
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01.11.2020 15:49 Ответить
щоб усі мали чітке розуміння про кожну гниду.
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01.11.2020 15:54 Ответить
Санкції проти Росії вже діють але країна, котра скористалась чомусь Азейбаджан, а не Україна! Україну здають місцеві гниди!
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01.11.2020 15:51 Ответить
причому гниди прикриваються демократією.
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01.11.2020 15:54 Ответить
Що, Данилович думає ніби вата прийшла на Донбас з миром.
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01.11.2020 15:53 Ответить
нет, то что он думает и говорит - две большие разницы
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02.11.2020 11:34 Ответить
Там вопрос можно решить только так как азербайджанцы с Карабахом . Или полная изоляция на какое то время , включая изоляцию от рашки . Никто на это за 6 лет так и не пошел .У них всех родственные , семейные связи с рашкой и бизнес интересы .На этом и построило свою агрессию х.йло -мол никуда не денетесь . Если бы еще 6 лет назад ввели визовый режим и закрыли границы с ды-рой то все было бы по другому .Но им выгоден всем замороженный конфликт и зеленым и соевым
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01.11.2020 15:53 Ответить
Заморожений конфлікт вигідний параші, але заморожений конфлікт має особливість розморожуватсь.
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01.11.2020 15:57 Ответить
конечно выгоден, крым и домбабве исторически убыточные районы, которых нужно содержать как женщину с низкой социальной ответственностью.
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01.11.2020 15:57 Ответить
На самом деле Украина Не потеряла Крым в 1992-м, когда украинцы жили зажиточнее кацапов, не потеряла в 1996-м и 2003-м, когда мы жили не хуже их. Мы потеряли полуостров, когда в результате непрекращающихся с 1993-го года экономических войн РФ против Украины, украинцы стали жить минимум в 2 раза беднее кацапов.

Крым вернем со временем, потому как без воды в канале, жизнь там невозможна (или опреснения с помощью АЭС, а это не дёшево.
А вот остальные территории лишь тогда, когда поймём, что главный фронт, это экономика, а направление нашего главного удара должно быть на энергосбережении.
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01.11.2020 18:09 Ответить
правильно, во всех наших бедах виноваты кацапы, а наш мудрый, но наивный нарид ни в чем не виноват Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1355 может все же неспособность к построению нормального государства сказалась?но для вышиватных ребят такое неприемлимо, легче сесть на любимого конька про злобных кацапов Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1355
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02.11.2020 00:06 Ответить
Ну скорее виноваты пинчуки, фирташи, ставицкие,яценюки, гройсманы, порошенки, зеленские. А они никак не украинцы, хотя правили или правят нами.
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02.11.2020 19:53 Ответить
А от нас тут когда то что то зависело ? Была надежда на Майдан , что вот мол свершилось .Будет НАРОДОВЛАСТИЕ ! И тут -нате вам -олигарх и член партии свергнутого праФФесора петрушка По стал рулить постреволюционной страной Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 6509 Вот и нате вам результат , теперь у нас рулит актер сыгравший лучшего Президента Украины Голобородька (не помню как его там звали -НЕ смотрел это дивадло Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 8465)
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02.11.2020 20:25 Ответить
Если бы один Майдан (((
Революция на граните, а потом еще два Майдана... ((((
Активные пытаются что-то сделать, а болото продавало наше будущее за гречку, за пару трусов, за несколько сот гривен (((
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02.11.2020 20:32 Ответить
Это да . Сейчас для этого болота и кацапы вариант .Если гречку или газ предложат чуть дешевле Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3161
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02.11.2020 20:35 Ответить
а карт бланш они получили во время правления человека с исконной украинской фамилией кучма...я уже молчу, что народ прокатил черновола, который явно был не из партноменклатурной элиты и возможно сумел бы реформировать страны правильно
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02.11.2020 22:38 Ответить
Тоже таки да . Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 2512
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02.11.2020 22:47 Ответить
А ты старый пердун реально верил, что пуйлу нужен мир? Еще один искатель мира в глазах убийцы.
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01.11.2020 15:56 Ответить
Он так сказал. Понимаете разницу между "верит в это сам" и "что сказал другим"?
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01.11.2020 16:58 Ответить
Это Вы круто так повернули. Их там больше половины в зеленой власти и ко, которые говорят то, во что сами не верят. Но это же не значит, что нельзя их ткнуть носом в то, что они говорят.
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01.11.2020 17:28 Ответить
Извините.
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01.11.2020 17:44 Ответить
Не извиняйтесь, мы просто обменялись мнениями, без обид.🙂
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01.11.2020 17:53 Ответить
К миру можно продвигаться только путем наступления или капитуляции. По другому все от лукавого...
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01.11.2020 15:56 Ответить
Умови миру диктує переможець.
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01.11.2020 15:58 Ответить
**** альцгеймерная - иди подотрись своим будапештским меморандумом и засунь его в рот зелени.
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01.11.2020 15:58 Ответить
...Кучмо, Ющеру, Хаму, Баризі.
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01.11.2020 15:59 Ответить
старий мудень...
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01.11.2020 16:11 Ответить
В політиці, як в боксі.
Треба мати розум, вчасно піти з рингу.
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01.11.2020 16:13 Ответить
Вот гад, тень на нашего "миротворца" кидает, порохобот однозначно!
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01.11.2020 16:21 Ответить
Христопродавец Кравчук продолжил: «... и не позволяют мне спокойно наслаждаться благостным прогреванием жопы в Минском гериатрическом пансионате "ТКГ", куда меня на казённый счёт заботливо направил Его Превосходительство Наимудрейший Владимир Александрович.
Это же неслыханная агрессия - не позволять томной неге сладостно растекаться от разнеженной жопы по всему моему дряхлому организму».
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01.11.2020 16:28 Ответить
Какой же он дебил.Они не ищут способов,а просто напросто берут и срывают процесс т.н. перемирия.Какой смысл дальше вести переговоры с этими тварями?
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01.11.2020 16:48 Ответить
През который лишил Украину ядерного оружия и опустивший ее ниже уровня третьих стран имеет право что-то говорить вместо того чтоб проводить свой досуг в карцере?
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01.11.2020 17:00 Ответить
Ну для начала, ЯО при президентстве Кравчука не вывозилось. А Панас Небейжинко c654dced написал вам остальное.
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01.11.2020 18:11 Ответить
Как можно сорвать то чего небыло, нет и небудет?
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01.11.2020 17:02 Ответить
кравчук - проигрышный вариант против путина.
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01.11.2020 17:24 Ответить
Зря ты так фанат тупина, тупин ,как оказалось очень глупый и недальновидный человечишко
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01.11.2020 18:15 Ответить
Я ненавижу этого кравчука , собственно говоря из-за него такая ситуация в Украине Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3176 он в начале 90-х продал Черновола Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3176
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01.11.2020 17:33 Ответить
При чем тут Кравчук? Это олигархи разваливали РУХ. А какая национальность преобладает у наших олигархов? Против Черновола был еврейский заговор...

Нравится ТАК подходить к таким сложным вопросам? Это был сарказм.
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01.11.2020 18:16 Ответить
Кравчук ни при чем. Народ "при чем". Такий народ ніколи не буде незалежним, якщо патріота проміняв на ворога, і не в перший раз.
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01.11.2020 20:55 Ответить
Черновола убили во время правления Кучмы, а не Кравчука. Кстати, сын Вячеслава Тарас, не просто так пошёл в команду Януковича, а не Ющенко. По словам Тараса, министр Кравченко обещал ему рассказать, что его отца убили, чтобы освободить место "лидера-националиста" для Виктора Ющенко и Ющенко был в курсе операции, но рассказать Кравченко ничего не успел, ДВАЖДЫ выстрелив себе в голову в те времена, когда Ющенко стал Президентом...
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01.11.2020 21:59 Ответить
я так понял, и тут кацапы постарались Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1969
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02.11.2020 00:07 Ответить
Ну если учесть, что Ющенко служил в Погран войсках КГБ ССССР, что в 1994-м Ющенко вывел в Москву 80 млн в долларах, что на его инаугурацию прилетела из США на личном самолете Фирташа и именно при его президентстве стало тут работать "РосУкрэнерго", то как минимум планировали убийство.
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02.11.2020 19:56 Ответить
Русккєє у нас рулять. Риб"яти.
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01.11.2020 22:24 Ответить
дЭдушка старенький с дисциркуляторной хронической ишемией мозга из-за сильной изношенности сосудов с деменцией старческой действительно верит ,что с людоедом, цинично равязавшим эту войну и постоянно поддерживающим ее финансово, оружием, боеприпасами , гсм можно договориться о мире?
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01.11.2020 18:12 Ответить
Єта Ви какь би обь нашємь наїсьвєтлєйшємь пісанулє.
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01.11.2020 22:25 Ответить
Щоб політали тиждень байрактари, тоді ордло саме миру просилоб
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01.11.2020 18:42 Ответить
Как он мог быть президентом? Какое продвижение к миру. Сможет ли насильник остановиться, если девушка вместо борьбы будет еще шире раздвигать ноги. Такой слабой страны, как Украина больше в мире нигде нет. Хотя потенциал огромный, но в руководстве Украины всегда агенты Москвы на протяжении столетий.
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01.11.2020 18:43 Ответить
Да і насільїньїє всьйо-русккагавар"яшьчьїєся.
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01.11.2020 22:26 Ответить
нужно делать так,чтоб ***** сам просил мир на Донбассе: увеличить цену за агрессию для *********. больше санкций.чтоб начались голодные бунты, больше отправлять гробов в расиюшку, как Айзербайджан в Карабахе
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01.11.2020 18:47 Ответить
рфия, затеявшая войны в Украине, стремится к срыву переговоров о мире. как удивительно, с чего бы это, ведь некто увидел мир в глазах х**ла!
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01.11.2020 19:17 Ответить
Оставь надежду на прекращение обстрелов всяк, входящий в состав ТКГ.
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01.11.2020 19:33 Ответить
Господину Кравчуку пора перестать ломать комедию.
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01.11.2020 19:45 Ответить
пердуну пора на клизму
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01.11.2020 22:49 Ответить
Это старому и зеленому придуркам 6 лет понадобилось, чтобы это понять??? Туго до них доходит, до дебилов!
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02.11.2020 01:00 Ответить
Армія повинна діяти відповідно до бойового Статуту і Конституції, а на маразматичні фантазії старого пердуна, з елементами мазохізму, не звертати уваги.
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02.11.2020 01:10 Ответить
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