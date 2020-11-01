Малюська об "опросе Зеленского": Перед проведением с Минюстом и Кабмином не обсуждали, результаты юридических последствий не имеют

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что организаторы инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса не советовались с ним как министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Со мной не советовались. Где выбирались (вопросы для опроса. - Ред.)? Не знаю. Наверное, в Офисе Президента. Или президентом лично. Это точно то, что не проходило дискуссию в Кабмине", - отметил глава Минюста.

Малюська подтвердил, что никаких юридических последствий этот опрос не имеет.

"Какая цель ставилась? Это опять же нужно спрашивать в Офисе и у президента, достигнута эта цель или нет, какой она была. Гипотетически отдельные цели, например, как подтверждение поддержки сокращения количества нардепов до 300, получили дополнительную легитимизацию. Поскольку референдум состоялся по этому поводу давно, голосов на соответствующее голосование закона во втором чтении после заключения КСУ - явно были с этим сложности. Возможно, сейчас это даст второе дыхание соответствующем голосованию. И тогда мы поймем, что опрос был проведен не зря", - сказал министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается"