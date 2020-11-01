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опрос (2620) Малюська Денис (292)

Малюська об "опросе Зеленского": Перед проведением с Минюстом и Кабмином не обсуждали, результаты юридических последствий не имеют

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська об

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что организаторы инициированного президентом Владимиром Зеленским опроса не советовались с ним как министром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Со мной не советовались. Где выбирались (вопросы для опроса. - Ред.)? Не знаю. Наверное, в Офисе Президента. Или президентом лично. Это точно то, что не проходило дискуссию в Кабмине", - отметил глава Минюста.

Малюська подтвердил, что никаких юридических последствий этот опрос не имеет.

"Какая цель ставилась? Это опять же нужно спрашивать в Офисе и у президента, достигнута эта цель или нет, какой она была. Гипотетически отдельные цели, например, как подтверждение поддержки сокращения количества нардепов до 300, получили дополнительную легитимизацию. Поскольку референдум состоялся по этому поводу давно, голосов на соответствующее голосование закона во втором чтении после заключения КСУ - явно были с этим сложности. Возможно, сейчас это даст второе дыхание соответствующем голосованию. И тогда мы поймем, что опрос был проведен не зря", - сказал министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Опрос проводил Порошенко, чтобы подставить Зеленского. Причастность Зеленского вырвана из контекста.
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01.11.2020 15:55
+7
Напустити туману в очі, от і вся ціль...
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01.11.2020 15:54
+6
Призедент в нас безстрашний, наколка навіть є.

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 6674
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01.11.2020 16:01
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Напустити туману в очі, от і вся ціль...
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01.11.2020 15:54 Ответить
Опрос проводил Порошенко, чтобы подставить Зеленского. Причастность Зеленского вырвана из контекста.
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01.11.2020 15:55 Ответить
ГБР должно завести на Порошенко 51-е дело за опрос Зеленского.
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01.11.2020 15:57 Ответить
О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 5525
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01.11.2020 16:01 Ответить
цели - задурить людям голову разной хернёй.... а пипл хавает....
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01.11.2020 15:56 Ответить
цель была такова - обеспечить больше явку на выборы ибо если бы пришло мало людей, то выборы бы были не состоявшимися, а второе - это попытка поднять рейтинг, только люди не верят больше. Народ чувствует, что его обманули.
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01.11.2020 15:57 Ответить
Мета одна, як можна замітити: перекрити попередній скандал ще більшим. І ставки підвищуються. Ця піраміда почала рости по експоненті.
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01.11.2020 15:57 Ответить
Апять?!!!

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 1254
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01.11.2020 15:58 Ответить
Бачу кицю - одразу ґавтовподобайка 😻😻😻
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01.11.2020 16:02 Ответить
Призедент в нас безстрашний, наколка навіть є.

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 6674
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01.11.2020 16:01 Ответить
😁😁😁👍
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01.11.2020 16:08 Ответить
Ціль у пліснявих незмінна. МАНІПУЛЯЦІЯ.
Що з приводу КС та ОАСК скажеш, "міністр", чи портнов не дозволяє, по серйозним питанням коментарі давати?
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01.11.2020 16:08 Ответить
****** зеленые одной рукой голосуют за смертную казнь карупционерам, а другой рукой через 2 дня спускают в унитаз через всемогущий и бессмертный КСУ все антикорупционные законы. Потом скажут - ну так получилось)))
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01.11.2020 16:12 Ответить
Про мету "опитування Зеленського" треба питати у ОП або президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 9208
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01.11.2020 16:14 Ответить
Там с 103 лимонов ты йух зеленый можешь получить, Саша таки поц)))
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01.11.2020 16:34 Ответить
Что значит оттягиватся по одиночке, никто не знает о другом, а не то, что бы собрались шалманом, ****............................... ли, решили и весь вопрос. Эх, молодежь.
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01.11.2020 16:14 Ответить
Малюська ти така малюська у цьому болоті ЗЕгнилі- лижи їм не лижи дупу, але ти вже ФСЬО!кий ти в хріна юрист , якщо не виступив проти 5опросного ЗЕпозору , гівно ти, а не мінітр юстиції !Нехай тебе не тішить шо гівно ти малюське , карьера твоя в майбутньому гнила!
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01.11.2020 16:27 Ответить
Говновброс, а не опрос, такого поцизма даже на парашии не передумали! Хотя у них тоже с корзинками и по кустам седели!
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01.11.2020 16:30 Ответить
каламбур- про опитування питати. І так усе ясно, зелені хочуть хотєлки пуйла пропхати у законодавство шляхом псевдореферендумів. Усе ближче час розплати.
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01.11.2020 16:54 Ответить
Ну не хоче ж шановний міністр сказати,що великий Зе ,під час війни,епідемії,й економічної кризи,отак просто взяв,і викинув на вітер СТО МІЛЬЙОНІВ ₴ ???
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01.11.2020 18:08 Ответить
Шапіто! сЦарь кричить, що то "боярє віноватиє", а Боярє кричать, що то "нє ми -то СЦарь прідумав") Цирк на дроті...
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01.11.2020 19:33 Ответить
 
 