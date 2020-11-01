Зеленский о решении КС: "Все черти из политического ада открывают свои настоящие лица"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте скажу несколько слов о нашем Конституционном Суде, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими. Потому что это уже вовсе не о честной политической конкуренции. И вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности. И точно не о справедливом будущее. Скорее, это о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу - бедность. Это о заговоре старых элит, которые вообще не хотят нормального государства здесь. Это о том, как нельзя делать в современном мире", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, сегодня на чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись украинцы на всех Майданах.
"Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений", - подчеркнул глава государства.
Зеленский заявил, что судьи КС "были назначены старой системой" и его "предшественниками".
Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - то же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные года бесконтрольной жизни", - подчеркнул президент.
"На другой чаше весов - полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что "сегодняшний демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны".
"Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
За півтора року ліліпута у владі в Україні не відкрито жодного заводу.
В Україну не зайшло жодного інвестора з проектом, який би покращив життя людей.
Маємо тільки багатомільярдний відтік інвестицій.
Доголосувались млт ....)
https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/
А теперь всё с точностью до наоборот, они уже прямо предатели Родины.
А.Грибоедов
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве.
заметь, антикоррупционная реформа стартовала при ненавистном поганом порошенко, а твой ставленник опять приписывает себе чужое.
Барыга в 2014 так перепугался полететь под люстрацию, что до сих пор из образа не может выйти.
«Наш презЕдент легко может распустить и Венецианскую комиссию»
Да, Зеля.... ВСЕ! Без исключений.
а мені кажуть - чаловєк
Нам президент не нужен. Я за парламентскую республику.
Да на тебя уже почти весь Криминальный кодекс Украины выписывать можно, "янелохмне42года" ты наш разлюбезный.
Вони(судді ксу) в більшості(не всі) і тоді були ворогами України і зараз.
Двухдневное уединение Зеленского закончилось галлюцинациями и он по сей день выдаёт себя за Голобородька 🤣
Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?
Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
Не тут-то было, ЗЕлёносопельная деточка!
Чудны дела твои Господи!
Саме Тимошенко до останнього стояла проти прийняття закону про розпродаж української землі. Не даючи владі майже півроку протягнути це злочинне рішення. І зараз Тимошенко оскаржує продаж землі в Конституційному суді.
Саме Тимошенко воювала і воює проти легалізації грального бізнесу, проти тарифного «геноциду» імені Зеленського. Бореться за збільшення пенсій і реальних доходів громадян. Бореться проти зовнішнього управління Україною, що витягає з бюджету сотні мільярдів гривень, які повинні були б піти на підтримку своїх громадян.
Під час місцевих виборів і нібити волевиявлення українського народу
Проте я впевнений, що справжнім мотивом вимоги Слуг Сороса щодо невідкладного розгону Конституційного Суду саме зараз, у турборежимі є не прагнення зберегти безвіз, який ніхто не збирається
скасовувати, а прагнення не допустити розгляду подання щодо визнання неконституційним і скасування дозволу ВР на продаж землі України іноземним корпораціям.
9 февраля 2015 год.