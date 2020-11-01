Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу
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Требование запретить контакты представителей украинского политикума с представителями страны-агрессора может осложнить переговоры по мирному урегулированию.
Такое мнение высказал в интервью Укринформу председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Этот процесс выглядит красиво в медийном плане, но в непосредственной имплементации это будет трудно сделать. Потому что и на уровне ТКГ, и Нормандского формата, других переговоров, это будет тормозить процессы", - сказал спикер, отвечая на вопрос, планируется ли рассмотрение в парламенте ряда зарегистрированных законопроектов, которые предусматривают запрет украинским чиновникам иметь официальные контакты или проводить сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора.
По данным председателя ВРУ, эти вопросы пока не рассматривались комитетами, поэтому они не готовы к рассмотрению в сессионном зале. И он "не думает, что они появятся в ближайшее время".
Сейчас, подчеркнул Разумков, на повестке дня стоит много вопросов, которые имеют действительно первоочередной характер, прежде всего - бюджет, который будет рассматриваться на следующей неделе.
Пожалуйста, подождите...
Мол, поехал за свои, летел обычным рейсом, и летел в США, да вот самолет заблудился...
Це тормозить публічну зраду.
Нічого там чинушам контактувати.
Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
А переговори просто для зарплати Кравчуку також нікому крім зеленського і Кравчука непотрібні.
Остальные «контакты» с рАссией - не приемлемы........
Закон о коллаборантах обязателен!
Что толку от этих переговоров??
Переговоры ради переговоров
Сколько Кучма получил денег как"переговорщик"??
За эти деньги можно было выкупить всех наших пленных
Значить проблема не в домовленостях по доМбасу, а в бажанні керівництва України співпрацювати з загарбниками. У спільному з фуйлом бажанні відновити совок, причому, часів сраліна.
-- "как много в этих звуках для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось..."
Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман и Игорь Смешко станут основными претендентами на пост президента. Четвертым кандидатом мог бы стать Виталий Кличко, однако его популярность ограничивается лишь Киевом.
https://www.youtube.com/watch?v=37F9R-e8hUk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SUMPvd764kc&feature=emb_logo
там или освобождаете оккупированые территории, платите репарации. нет? идёте на х.....
весь разговор.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!