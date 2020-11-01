ВР может ужесточить ответственность за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина подготовлена ко второй волне коронавируса, главное - уберечь медиков и убедить людей быть осторожными.
Об этом в интервью Укринформу сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"С медицинской точки зрения мы более-менее готовы, технически также готовы. Это не весна... Если говорить о койкоместах под людей, которые заболели COVID-19, или у которых есть подозрение на инфицирование, их пока достаточно, хватает в резерве, и государство будет их еще увеличивать. Но важно, чтобы хватало медиков и чтобы они смогли защитить свое здоровье", - сказал Разумков.
По его словам, парламент сделал все возможное для этой борьбы: создал "ковидный фонд", наполнил его средствами.
Что касается возможности повышения штрафов за нарушение карантинных требований, а такие законопроекты, по информации председателя ВР, есть на рассмотрении парламента, то они будут переданы в комитеты. "Если мы увидим ухудшение ситуации, ... то, возможно, они будут рассматриваться в сессионном зале", - предположил политик.
Разумков подчеркнул, что не все украинцы относятся ответственно как к своему здоровью, так и к здоровью других людей. Это касается и парламента, где уровень заболеваемости достаточно высок: переболели или болеют по состоянию на сегодня более 60 депутатов и большое количество людей в аппарате.
"В вопросе пандемии не должна идти речь о власти или оппозиции, здесь должно быть объединение политических сил вокруг интересов государства", - резюмировал председатель ВР.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 ноября лабораторно подтвердили 395 440 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 959.
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Andreas Banderas@a_demchenko 22 окт.
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А так, от шо кажуть вчені:
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Ведь главный виновник массовых нарушений карантина и демотиватор именно Коля .
А ещё клоуно-президент с главсанитаром Ляшко , шо кофеин бухали , пока народу мозги пудрили про карантин !
Просрали фонд
А виноват опять народ?