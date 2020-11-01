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ВР может ужесточить ответственность за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР может ужесточить ответственность за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков

Украина подготовлена ​​ко второй волне коронавируса, главное - уберечь медиков и убедить людей быть осторожными.

Об этом в интервью Укринформу сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"С медицинской точки зрения мы более-менее готовы, технически также готовы. Это не весна... Если говорить о койкоместах под людей, которые заболели COVID-19, или у которых есть подозрение на инфицирование, их пока достаточно, хватает в резерве, и государство будет их еще увеличивать. Но важно, чтобы хватало медиков и чтобы они смогли защитить свое здоровье", - сказал Разумков.

По его словам, парламент сделал все возможное для этой борьбы: создал "ковидный фонд", наполнил его средствами.

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Что касается возможности повышения штрафов за нарушение карантинных требований, а такие законопроекты, по информации председателя ВР, есть на рассмотрении парламента, то они будут переданы в комитеты. "Если мы увидим ухудшение ситуации, ... то, возможно, они будут рассматриваться в сессионном зале", - предположил политик.

Разумков подчеркнул, что не все украинцы относятся ответственно как к своему здоровью, так и к здоровью других людей. Это касается и парламента, где уровень заболеваемости достаточно высок: переболели или болеют по состоянию на сегодня более 60 депутатов и большое количество людей в аппарате.

"В вопросе пандемии не должна идти речь о власти или оппозиции, здесь должно быть объединение политических сил вокруг интересов государства", - резюмировал председатель ВР.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 ноября лабораторно подтвердили 395 440 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 959.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
все, робята, кино с КС не будет, переходим к коронавирусу, тут возможностей хоть отбавляй.
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01.11.2020 18:57
+3
ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7139
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01.11.2020 19:03
+3
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 5394
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01.11.2020 19:18
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Andreas Banderas@a_demchenko 22 окт.

У Старбаксі стали безкоштовно пропонувати однарозові маски в однаразових стаканчиках

ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7247

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01.11.2020 18:54 Ответить
Вони ж тупиииє, а ми розумні.
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01.11.2020 19:00 Ответить
Кто нибудь видел какими руками они их туда засовывали?
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01.11.2020 19:19 Ответить
а это пост сделанного в СССР ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 1083
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01.11.2020 19:30 Ответить
В океані цілі острови пластику ...
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01.11.2020 20:02 Ответить
все, робята, кино с КС не будет, переходим к коронавирусу, тут возможностей хоть отбавляй.
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01.11.2020 18:57 Ответить
ВР может рассмотреть / а может и не рассмотреть.Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Философствует барыга
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01.11.2020 18:59 Ответить
К чему этот Коломойский, может просветите? Или просто ляпнуть. Не много вы даете полномочей ему, у нас есть Ахметов, Пинчук, Фирташ, да и той же ПЭТРУХА. Или вы друг Коломойского?
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01.11.2020 19:12 Ответить
Или вы друг Коломойского?/ А у вас в друзьях Ахметов, Пинчук, Фирташ, да и той же ПЭТРУХА.?
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01.11.2020 19:19 Ответить
Я задал простой вопрос, ответьте пожалуйста, к чему здесь Коломойский? У меня в друзьях Серега, Гриша. Тема ведь не о КОЛОМОЙСКОМ. Тема о коронавирусе. Или Вам просто ляпнуть, КОЛОМОЙСКИЙ. Хотите сделать ему рекламу, что бы не забыли?
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01.11.2020 19:35 Ответить
Так это же старый любимый приёмчик! называется - абы гавкнуть!
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01.11.2020 19:46 Ответить
Но эти старые приемчики уже не катят, а они не поймут.А пора уже.
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01.11.2020 19:50 Ответить
Я задал простой вопрос, ответьте пожалуйста, к чему здесь Коломойский? / Большинство в ВР это Слуга народа. Она создана на деньги владельца 95-го квартала вора Коломойского. Осюда ВР цирк Коломойского./Депутат"Слуга народа" Богданец избил водителя и получил условный срок. Водитель получил черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей лица и сотрясение головного мозга./ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа"Слуги народа" Иванисова/ Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале/ Журналисты поймали нардепа Яременко на переписке в Раде с проституткой./Отсюда бабуины (обезьянник ) Коломойского.Главный в ВР Разумков. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.Отсюда барыга, скупщик краденого.
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01.11.2020 20:03 Ответить
Х............... ло, тема ВР ужесточит и так далее, не нравится ВР иди разгони, а чья она мне наплевать, шо ты мне хочешь доказать, была ВР Порошенка, других идиотов, Коломойский не Бог и он на х........... не нужен, но есть ВР , вот и комментируй, а когда будет тема чья рада, тогда и дискутируй. А ту х.............. , что ты написал все знают и шо? Хочешь показаться умным, да кому ты нужен. А вот ВР решила и будешь выполнять.
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01.11.2020 20:41 Ответить
А ту х.............. , что ты написал все знают и шо?/ Какой вопрос такой ответ. Сам дурак.
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01.11.2020 20:44 Ответить
Я рад, других слов и не ожидал, это я в садике проходил, когда нет аргументов, говорили, САМ ДУРАК. Иногда говорят женщины, но их можно простить.
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01.11.2020 20:57 Ответить
Я рад, других слов и не ожидал, это я в садике проходил/ ты там задержался.Поэтому не лезь с вопросами к взрослым дядям.
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01.11.2020 21:06 Ответить
Розглядайте і приймайте. Погіршення гарантовано.
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01.11.2020 19:03 Ответить
ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7139
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01.11.2020 19:03 Ответить
А кнопки протирати не обов"язково?
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 2432
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01.11.2020 19:16 Ответить
Головне з чохла його не виймати ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 8097

ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 3858
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01.11.2020 19:46 Ответить
Віруси нє лєтают ? Ходють?
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01.11.2020 19:22 Ответить
В час пик люди тоже ходят в 20 метрах от вас, при условии что тротуар от 2,2 до 4,5 метра шириной???
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01.11.2020 19:27 Ответить
да! прикольно - єкран протирать муравьиным спиртом... а знаете в чем прикол ? муравьиный спирт используют в сервисных центрах для ОТКЛЕИВАНИЯ стекла от матрицы для уничтожения клея - проника под стекло - стекло отпадает на раз-два! Хороший совет! удачи кто послушает его!
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01.11.2020 19:42 Ответить
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 5394
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01.11.2020 19:18 Ответить
Вчоні кажуть що 1.8 вже мало. У віруса довгі руки.
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01.11.2020 19:36 Ответить
Якщо ввімкнуто режим чхання, то до 8 метрів.
А так, от шо кажуть вчені:
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
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01.11.2020 19:48 Ответить
Т.е. будут Колю Тищенка на пожизненное садить ?!

Ведь главный виновник массовых нарушений карантина и демотиватор именно Коля .
А ещё клоуно-президент с главсанитаром Ляшко , шо кофеин бухали , пока народу мозги пудрили про карантин !
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01.11.2020 19:29 Ответить
Ситуация будет ухудшаться в любом случае, какие бы законы там не принимали. Пока процентов 10-15 населения не переболеет (медработники, учителя, таксисты, банковские служащие, в общем все те кто общается с большим количеством разных людей и много разговаривает в закрытых пространствах). Карантинные меры всего лишь растянут это процесс на годы и поспособствуют появлению более заразных мутаций. Поэтому людям надо рассказывать как лечиться, а не сказки про маски. За 7 дней вылечивается любое ОРВИ, в том числе вызванное новым коронавирусом, если начать лечение при первых признаках простуды.
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01.11.2020 19:32 Ответить
за 7 дней? Ковид? Сам придумал?
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01.11.2020 19:48 Ответить
КС против .Сначала черезвычайное положение потом законы. Или узурпация и повалення конституционного строя.
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01.11.2020 19:34 Ответить
Кто может назвать хоть одну причину, из-за которой положение не будет ухудшаться?
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01.11.2020 19:50 Ответить
Украли маски,
Просрали фонд
А виноват опять народ?
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01.11.2020 20:00 Ответить
отвечать будут абсолютно все! кроме владельцев "эпицентров" и "велюров".
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01.11.2020 20:40 Ответить
Мля у нас вчера было 14к... Готовимся к худшему...
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01.11.2020 20:49 Ответить
Оооо да, они много чего могут, ВВП языком поднять на 40 процентов например
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01.11.2020 20:50 Ответить
****** с формулировки "если"))))
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01.11.2020 21:10 Ответить
У этой зе власти только ужесточать, штрафовать на уме ну и деребанить ковид фонд. А сделать как в других странах например в Грузии - с ноября по февраль правительство оплатит коммуналку за все население страны (газ, электричество, вода), в Америке выдали одноразовую помощь всем жителям страны по 1500 дол. и т.д. У них на это ума не хватает - дебилы.
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01.11.2020 21:51 Ответить
 
 