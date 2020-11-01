Роженица с COVID-19 выбросилась из окна в Бердянске: "Я любила жизнь, а вы меня извели". ДОКУМЕНТ
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Женщина получила травмы, но осталась жива. Сейчас она находится под присмотром психиатра.
Об этом сообщает Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина на крайних сроках беременности поступила в роддом 23 октября. Ее тест на COVID-19 показал позитивный результат, так что пациентку поместили в специализированное отделение.
26 октября она родила здорового ребенка, а 1 ноября выбросилась из окна, оставив записку.
"По счастливому стечению обстоятельств, пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказано в сообщении.
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Сейчас и мать, и ребенок находятся под наблюдением медиков. Их жизням ничто не угрожает.
Пожалуйста, подождите...
Ето явноє свідєтєльство заговора, - від нас скривають, шо герпес гораздо опаснєє, чим нам росказивають...
Например, зеля или Зеля - разница в отношении сразу видна
І як "егоїстка" і "Жанна д'Арк" в тебе попали в одне визначення?
Твоя псевдоінтелектуальність хоч на малолєток діє?)
Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Ублюдки.......
********
В смислє? Не пойняв.
Мєдперсонал отказувався від указки свєрху фонда Пороха, чи від помощі фонда Пороха?
А чия тоді була указка свєрху? Чи помощь, якшо указка була з фонду Пороха?
Умопомрачітєльная загадка...
Як казала колись моя вчителька: "Нєясность рєчі, - нєясность мислі".
а почерк норм не как у гитлера
Источник: https://censor.net/ru/n3228424