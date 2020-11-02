РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13397 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
32 135 229
Зеленский (16565) Бутусов Юрий (3916)

Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в "сговоре старых элит" своими именами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о "сговоре старых элит" с КСУ, но не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского, ни антимайдановцев в своем окружении.

Свою позицию Юрий Бутусов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что тезисы в тексте, опубликованном от имени президента, в целом, верны. Но, говоря о "сговоре старых элит", Зеленский не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского. А ведь именно по инициативе подконтрольных им депутатов Конституционный Суд отменил электронное декларирование.

"А разве Коломойский не остается вашим политическим союзником? Разве ваш первый помощник Шефир не продолжает ездить в его офис на доклады? Разве не вы отдали под контроль Коломойского Киевскую областную организацию Слуг народа? Разве не вы ему передали под полное управление Днепропетровскую область? Разве не вы оставили ему в управлении Центрэнерго? Разве не вы обещали проблемы Медведчуку, а он вместо этого купил два телеканала и расширяет бизнес? Вот это и есть на практике та самая "грязная политика, когда своим - все, а обществу - нищета"", - написал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о решении КС: "Все черти из политического ада открывают свои настоящие лица"

Журналист возмущен словами Зеленского об уничтожении КСУ того, "ради чего боролись на всех наших Майданах". Ведь сейчас Зеленского окружают противники Революции Достоинства Подоляк, Татаров, Демченко.

"Да вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан", - считает Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ советует главе государства дополнить свой текст о "сговоре со старыми элитами" именами конкретных людей.

Также на Цензор.НЕТ: Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции

"Обратите внимание, в тексте не написано "мы" "боролись на Майдане". Просто "боролись". Кто-то. Не он. И не автор этого текста. И не половина сотрудников Офиса президента, как минимум", - добавил Бутусов.

Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 01
Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 02Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в сговоре старых элит своими именами 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
показать весь комментарий
01.11.2020 20:05
+60
Бутусов -- НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ ))) Сыцся гарант даже имена назвать Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 2531
показать весь комментарий
01.11.2020 20:10
+58
Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 4018
показать весь комментарий
01.11.2020 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зе! расследуй и посади кума ху...ла - мертвечука, за его преступления против Украины! Арестуй, и выдай америкосам беню- кала. На него там все десять уголовных дел в Америке заведено.Тогда я тебе поверю. Про других даже молчу, хотя этих гнид, с украинским гражданством немало...
показать весь комментарий
01.11.2020 22:08 Ответить
Для особо одаренных-никаких элит у нас нет ни старых ни новых.Просто сливки помоев изображающих себя высшим обществом и прошлогодний офисный планктон всплывший к вершинам власти. Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами - Цензор.НЕТ 7562
показать весь комментарий
01.11.2020 22:16 Ответить
Скоріше буде назвати хто не винний у змові, ніякий папір чи ефір не витримає щоб перечисляти цю всю кагорту.)
показать весь комментарий
01.11.2020 22:17 Ответить
Чому за Порошенка той же КС не приймав таких диких рішень? Тому що і Порошенко не вимагав незаконних рішень від КС. А зеленський почав з цього - розгін Ради.
показать весь комментарий
01.11.2020 22:19 Ответить
👍
показать весь комментарий
02.11.2020 09:39 Ответить
А при ком КС отменил статью за незаконное обогащение? Не надо из Пороха лепить икону.
показать весь комментарий
02.11.2020 10:27 Ответить
Согласен полностью! При Порошенко и трава была зеленее и погода лучше и коровы молока больше давали.
показать весь комментарий
02.11.2020 10:59 Ответить
Так Порошенко і стоїть у витоків цієї кризи. Не дарма ходили літом чутки, що на жовтень готується державний переворот. Ось і маємо!!!! Воно умисно нічого не зробило за свою каденцію з судовою системою в країні, коли ЄС тисло на нього у впровадженні антикорупційних органів, а з цього треба було починати!!!! Пригадайте, як воно бісилося і нехтіло нічого робити. Перед Зеленським зараз стоїть дуже важке, непросте завдання, іспит на політичну і особисту зрілість. Треба через коліно , рішуче ломати цю корумповану, злочинну судову систему в країні, а ми, народ України, допоможемо!!!!
показать весь комментарий
02.11.2020 12:15 Ответить
КС сразу под давлением Зеленского принял неправосудное решение о роспуске Рады. Тогда Зеленский был доволен. А сейчас он рассчитывает пропиариться, предложив антиконституционный разгон КС, чтобы ввергнуть страну в хаос и набрать своих марионеток. Украинцы, не будьте игрушкой в руках этого неуча, лжеца и труса.
показать весь комментарий
01.11.2020 22:50 Ответить
«Журналист отметил, что тезисы в тексте, опубликованном от имени президента, в целом, верны. Но, говоря о "сговоре старых элит", Зеленский не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского. А ведь именно по инициативе подконтрольных им депутатов Конституционный Суд отменил электронное декларирование.Источник: https://censor.net/ru/n3228425»

Ну как себе представляет Бутусов заяву президента - мертветчук и беня сговорились с КСУ?

А где факты? А как же презумпция невиновности ? Мертветчук и беня - такие волки : что порвут пол Украины . С ними надо воевать доказанными фактами .
показать весь комментарий
01.11.2020 23:40 Ответить
София, факты - вторичны. Когда Зеленский лил грязь на Порошенко, ему было наплевать на факты и "презумпцию невиновности". И народ это схавал, хотя никаких фактов не было.
показать весь комментарий
02.11.2020 00:24 Ответить
Ща народ говорит(пенсы) проголосовавший за клоуна, мол, а хто ж думав , шо таке буде. Ща его костырят , на чем стоит.
показать весь комментарий
02.11.2020 00:33 Ответить
Беня и Медведчук - покриминальнее Порошенко . Они фактически руководители ОПГ . С ними надо воевать с серьезными аргументами . Тут шоу не пройдёт
показать весь комментарий
02.11.2020 01:36 Ответить
Сема, а в каой школе учат, что "факты - вторичны"? В школе "полных неадекватов"?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:02 Ответить
Ну да, так говорить про сговор старых элит - это переливать из пустого в порожнее. Попросту , - делать рыло.
показать весь комментарий
02.11.2020 00:35 Ответить
А политика -Это и есть разговоры Открытые и Кулуарные
И договорняки
Вот Кравчук мог сквозь капли проскочить - он ,наверно, ЗЕ и консультирует сейчас, бо остальные советники просто бараны 😀
показать весь комментарий
02.11.2020 01:33 Ответить
Вот Вы меня рассмешили амнезийником в дуплексе с клованом.
показать весь комментарий
02.11.2020 04:24 Ответить
Не далекоглядно однако... Правосуддю США вистачило фактів на 300 справ проти Бені... Українське правосуддя кульгає на обидві ноги завдячуючи відсутності ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ у державних очильників і в першу чергу від Президента. Допоки правителі)) не будуть відчувати пряму залежність від виборців щоденно (а не раз на 4 роки) - доти буде поділ на своїх інших, олігархів, кумів та сватів типу медведчуків і рабіновичів...
показать весь комментарий
02.11.2020 09:28 Ответить
Пане Юрий, к кому вы обращаетесь? Чел кирпичом себя воображает - делает ******** рыло, думает, шо это незаметно и шо это спасет его... Шланги кидать - удел гопника с подворотни, которому доверили стоять на атасе.
показать весь комментарий
02.11.2020 00:19 Ответить
Стара пісня бездарів при Зеленському як при Брежневі звучить знову:

Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.

За 4,5 млрд. грн в рік жируть на шиї бюджету:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ... Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ... Державне бюро розслідувань (ДБР) ... Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ), СБУ, МВС, Прокуратрура і АП... ,які нікого з топ корупціонерів так і не спромоглись засадити в цугундер!
показать весь комментарий
02.11.2020 05:59 Ответить
Шмаркля решил поиграть в патриота. Но ему эта роль совсем не идет.
показать весь комментарий
02.11.2020 10:29 Ответить
оно доверия не ищет, оно продолжает делать овец разом с кремлем.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:07 Ответить
зеля никогда не разгонит судей ксу, слюни с пузырями попускает на публику и все
показать весь комментарий
02.11.2020 13:13 Ответить
Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
02.11.2020 19:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 