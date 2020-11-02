Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в "сговоре старых элит" своими именами

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о "сговоре старых элит" с КСУ, но не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского, ни антимайдановцев в своем окружении.

Свою позицию Юрий Бутусов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что тезисы в тексте, опубликованном от имени президента, в целом, верны. Но, говоря о "сговоре старых элит", Зеленский не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского. А ведь именно по инициативе подконтрольных им депутатов Конституционный Суд отменил электронное декларирование.

"А разве Коломойский не остается вашим политическим союзником? Разве ваш первый помощник Шефир не продолжает ездить в его офис на доклады? Разве не вы отдали под контроль Коломойского Киевскую областную организацию Слуг народа? Разве не вы ему передали под полное управление Днепропетровскую область? Разве не вы оставили ему в управлении Центрэнерго? Разве не вы обещали проблемы Медведчуку, а он вместо этого купил два телеканала и расширяет бизнес? Вот это и есть на практике та самая "грязная политика, когда своим - все, а обществу - нищета"", - написал Бутусов.

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Журналист возмущен словами Зеленского об уничтожении КСУ того, "ради чего боролись на всех наших Майданах". Ведь сейчас Зеленского окружают противники Революции Достоинства Подоляк, Татаров, Демченко.

"Да вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан", - считает Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ советует главе государства дополнить свой текст о "сговоре со старыми элитами" именами конкретных людей.

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"Обратите внимание, в тексте не написано "мы" "боролись на Майдане". Просто "боролись". Кто-то. Не он. И не автор этого текста. И не половина сотрудников Офиса президента, как минимум", - добавил Бутусов.



