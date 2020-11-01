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Зеленский (16565) КС (2131) Ткач Михаил (116)

Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом

Журналист Михаил Ткач раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о "сговоре старых элит и олигархов" с судьями КС. Ведь отношения президента с олигархами до сих пор остаются непрозрачными.

Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока ближайшие друзья президента, которых он наделил самой большой властью, ночью катаются к олигархам, президент заявляет, что олигархи с ним воюют", - написал журналист.

Ткач напомнил, что ближайшее окружение президента избежало обязательного декларирования, а депутаты президентской партии публично уничтожают НАБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о решении КС: "Все черти из политического ада открывают свои настоящие лица"

"Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения коррупционного жизни олигархов, - говорит Зеленский, и тут же не решается назвать фамилии тех самых старых элит и олигархов. Говорит - вы всех знаете", - отметил Ткач.

"Этот пост президента - просто проявление страха, что вся эта кланово-олигархическая система, гарантом неприкосновенности интересов которой он стал в 2019 году, потянет его на дно. Уже тянет. А на дне нет государственных дач, кортежей, льгот, номеров прикрытия, крышевания госпредприятий и подарочных перелетов чартерами. Там только 5 процентов рейтинга", - считает журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов - Зеленскому: Чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных в "сговоре старых элит" своими именами

Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом 01
Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+54
Ти гля, які всі розумні стали. Через півтора роки.
А коли вам казали що так і буде то ржали. Ржіть далі...
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01.11.2020 21:05
+28
я теж ніяк не зрозумію... ось перед тобою, наприклад, водій маршрутки - чи зможе він тобі зробити операцію на серце? ось перед тобою прибиральниця - чи зможе вона сконструювати космічний корабель? нарід в нас зовсім тупий
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01.11.2020 21:09
+20
Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом - Цензор.НЕТ 7767
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01.11.2020 21:16
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Пухирь Міша чув дзвін ,та не знає звідкіля він!Пухирь вміє тількі в лазнях підглядати.
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01.11.2020 21:51 Ответить
Читаю - чманію! Заради того, щоб плюнути на Зе, готові і КС залишити в тому ж складі! Що ж ви за люди?
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01.11.2020 21:51 Ответить
Вот такими делами и проверяется цель их политической жизни - для себя или для общества.
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01.11.2020 21:55 Ответить
Потому что ты задницей читаешь, наверное. В КС сейчас, к примеру, 15 судей, а должно быть 18. Кто не давал избрать 3-х. У многих других полномочия скоро истекают. Т.е. состав поменяется законным способом. А если разогнать, то будем иметь кконституционный переворот, чем может воспользоваться паРаша. Что у Зели, что у его поклонников мышление как у амеб. Неужели не доходит, что последствия от принятых решений могут аукаться еще не одному поколению?
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01.11.2020 21:58 Ответить
методички за них мыслят.
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01.11.2020 22:26 Ответить
Читаю - чманію! Заради того, щоб плюнути на Зе, готові і КС залишити в тому ж складі! Що ж ви за люди?
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01.11.2020 21:52 Ответить
Сайт тормозит с обраткой.
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01.11.2020 21:56 Ответить
Це люди, які бояться диктатури в Україні. Бояться того беззаконня зеленського, яке почалось з першого дня і поширюється без перешкод. Президент не має повноважень розпускати КС. Треба шукати інший шлях. З двох зол треба обирати ненше, а не більше.
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01.11.2020 21:58 Ответить
Треба судью Вовка обирати.Україна розквітне. Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством - Цензор.НЕТ 2133
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01.11.2020 22:03 Ответить
А у них одна задача - побольше кучу наложить.
И чтобы Зеленский не сделал все будет не так.
Оставит КС без изменений, так те в авральном режиме еще пару законов скасують, начнут вопить о зраде и реванше.
Разгонит КС - сразу крику до вцику, узурпация!!!
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01.11.2020 22:02 Ответить
пензы из бывшего сафка привыкли к унитарному государству и диктатуре. Поэтому за Зе пошло много молодых.
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01.11.2020 22:19 Ответить
Вообще-то уже предложено несколько вариантов выхода из этой ситуации с судом, один из них предложил Власенко из Батькивщины, он опытный юрист и там вроде всё разумно и обходится без всякого разгона и нарушений Конституции.
А если этот дурачок разгонит КС сам, то как только перестанет быть президентом, сразу пойдёт в тюрьму. Ему кто-то должен объяснить это, ведь у него самого нет ни знаний, ни квалификации, хоть и есть диплом юриста.
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01.11.2020 23:23 Ответить
После майдана, в 2014 году, предыдущий состав КС распустили, оставив всего троих, и Петю как то не посадили.

А если оставим этих "судей", то дальше ждем решений по мове, по гарантированию вкладов, и Януковоща как то не по понятиям осудили, ну это я насчет спецконфискаций.
Так мы стремительно вернемся в 2013 год.
Так после этого вы ЛИЧНО на гавно изойдете, будете орать ЗРАДА!!!
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02.11.2020 15:25 Ответить
Не чманійте. То петеботи дуркують.
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01.11.2020 22:41 Ответить
Таааак і ткач засвітився як захисник корупціонерів
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01.11.2020 22:11 Ответить
Черводзьобий ткачик.Сарана.
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01.11.2020 22:13 Ответить
)) такой себе парадокс брадобрея.
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01.11.2020 22:39 Ответить
Президент Владимир Зеленский в своей статье для Financial Times назвал силами, стоящими за скандальным решением Конституционного Суда и другими атаками на антикоррупционную реформу, "российских марионеток и олигархов".

- Какую выгоду от этого поимел олигарх Донбасса ? вид гибридов «искусство делать деньги» в + или -
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01.11.2020 22:50 Ответить
Таких компроментирующих связей с олигархами и коррупционерами как у Зели не было ни у одного их предшествующих президентов. И эта шмаркля смеет ещё что-то говорить о старых элитах и делать вид что он из народа и до сих пор ездит на велосипеде.
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01.11.2020 22:59 Ответить
Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством - Цензор.НЕТ 1629 cамо себе хоть веришь?
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01.11.2020 23:07 Ответить
Теперь он - сторонник "майданутых", которые его таковым никогда не признают. Тем самым - стал предателем ватников. Он хоть понимает свое положение? Ну, вот ,просто - свое личное положение ?
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02.11.2020 06:50 Ответить
У него планы сделать КС карманным судом. Он уже προςραл всё. Надеется что нарід даст и такую возможность
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02.11.2020 09:01 Ответить
Ткач хороший журналист. Хорошо сказал.
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02.11.2020 08:35 Ответить
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