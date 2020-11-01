Журналист Ткач о словах Зеленского: Попытка защититься от общества, отождествив себя с обществом
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Журналист Михаил Ткач раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о "сговоре старых элит и олигархов" с судьями КС. Ведь отношения президента с олигархами до сих пор остаются непрозрачными.
Об этом Ткач пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока ближайшие друзья президента, которых он наделил самой большой властью, ночью катаются к олигархам, президент заявляет, что олигархи с ним воюют", - написал журналист.
Ткач напомнил, что ближайшее окружение президента избежало обязательного декларирования, а депутаты президентской партии публично уничтожают НАБУ.
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"Только слабый президент и слабое государство - залог сохранения коррупционного жизни олигархов, - говорит Зеленский, и тут же не решается назвать фамилии тех самых старых элит и олигархов. Говорит - вы всех знаете", - отметил Ткач.
"Этот пост президента - просто проявление страха, что вся эта кланово-олигархическая система, гарантом неприкосновенности интересов которой он стал в 2019 году, потянет его на дно. Уже тянет. А на дне нет государственных дач, кортежей, льгот, номеров прикрытия, крышевания госпредприятий и подарочных перелетов чартерами. Там только 5 процентов рейтинга", - считает журналист.
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Пожалуйста, подождите...
И чтобы Зеленский не сделал все будет не так.
Оставит КС без изменений, так те в авральном режиме еще пару законов скасують, начнут вопить о зраде и реванше.
Разгонит КС - сразу крику до вцику, узурпация!!!
А если этот дурачок разгонит КС сам, то как только перестанет быть президентом, сразу пойдёт в тюрьму. Ему кто-то должен объяснить это, ведь у него самого нет ни знаний, ни квалификации, хоть и есть диплом юриста.
А если оставим этих "судей", то дальше ждем решений по мове, по гарантированию вкладов, и Януковоща как то не по понятиям осудили, ну это я насчет спецконфискаций.
Так мы стремительно вернемся в 2013 год.
Так после этого вы ЛИЧНО на гавно изойдете, будете орать ЗРАДА!!!
- Какую выгоду от этого поимел олигарх Донбасса ? вид гибридов «искусство делать деньги» в + или -