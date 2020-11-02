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Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста

По результатам обработки 99% бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 48,1%. У оппозиционного "Единого национального движения" - 27,1%.

Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Новости-Грузия".

Митинг оппозиции начался у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".

Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии

После митинга протестующие направились к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники акции протеста прорвали полицейский кордон перед резиденцией. Они скандировали: "Уходи".

Сейчас сторонники оппозиции вернулись к парламенту и планируют установить там палатки.

На следующее воскресенье, 8 ноября, оппозиционеры планируют крупный митинг, на который приедут их сторонники из регионов.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Ну такой удел у карлсонов...летать...вернее пролетать...
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01.11.2020 22:27
+18
Зебилушка...твой карлсон уже четыре или пять раз пролетел...
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01.11.2020 22:40
+16
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 1843

Апатрид уже вилетів ?
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01.11.2020 22:30
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Ну такой удел у карлсонов...летать...вернее пролетать...
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01.11.2020 22:27 Ответить
Зебилушка...твой карлсон уже четыре или пять раз пролетел...
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01.11.2020 22:40 Ответить
это Ермак победил ************* силы или кто ?
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01.11.2020 22:55 Ответить
Не, мертвечук, назначенный в переговорщики и прикупивший кучу сми
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01.11.2020 22:58 Ответить
1. Мертвечук ни одного дня не был переговорщиком. Весь мир знает, что Мертвечука назначили секундантом ***** по просьбе Меркель.

2. СМИ в Украине одно частное лицо может запросто продать другому частному лицу, как кило колбасы и нет ни одной законной нормы, чтобы в этот процесс вмешивался президент. Президент не даёт позволения на покупку-продажу СМИ и покупку-продажу кило колбасы.

3. А вот в Раду Мертвечук залез именно после "победы над ************** силами" )))
Нехилая такая победа, согласись. Там ещё и Шарию вход в Раду маячил после "победы над ************** силами" )))
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01.11.2020 23:14 Ответить
При "пешавках" получили Вильху, Нептун, мобильную базу и движок для града 2. Следующий этап был "прыжковые тесты", работы над "коршунами" и стратегические ракеты на базе громов ближнего действия.
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02.11.2020 00:01 Ответить
3. Ваши и есть рыгоаналы

Портнов - порохобот ?
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02.11.2020 01:23 Ответить
"Ваши и есть рыгоаналы"

""Пришло время объединяться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые принесут реальные изменения … За будущее, Слуга народа и Оппозиционный блок объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", - говорится в сообщении."
https://prm.ua/ru/v-berdianske-sluha-naroda-ob-edynylas-s-opzzh-y-za-budushchee/

А повизжи еще что-то смешное, зебиленыш )))
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02.11.2020 01:53 Ответить
1. Сама Меркель заявила. А ты Скабеевой и Шарому больше доверяешь, чем Меркель ?

2. Ты мне не про истину продажи базлай, а покажи норму законодательства, по которой для того, чтобы один рыг продал другому рыгу свои акции, требуется разрешение президента. Кацап, у нас не РФ, у нас такие действия президента грозят президенту тюрьмой.

3. А чё не Пороха выбрали ?
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01.11.2020 23:37 Ответить
Только зелибобики в одной связке с ************** силами в борьбе против Пороха?Почему так?
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01.11.2020 22:57 Ответить
Это ************* силы закрыли транзит через свою территорию военных грузов в армению??
Зебил ты бредишь...
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01.11.2020 23:05 Ответить
Щось ****** воняє...
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01.11.2020 22:29 Ответить
Не везет Саакашвили.
Чем то он мне Тимошенко напоминает: вроде уже близко и Джек-Пот в руках, а тут бац и фиаско.
Это уже карма...
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 2416
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01.11.2020 22:30 Ответить
вона працюе, но все пропало.
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01.11.2020 22:37 Ответить
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 1843

Апатрид уже вилетів ?
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01.11.2020 22:30 Ответить
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 981
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01.11.2020 22:45 Ответить
Полетів, по маршруту Верещук.
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02.11.2020 06:18 Ответить
Продам цветы чемоданами!
Недорого.
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01.11.2020 22:31 Ответить
DW
"ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми.
По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам."
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01.11.2020 22:33 Ответить
Голосование - да. А подсчет?
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01.11.2020 22:43 Ответить
Разница почти в два раза.
На всех участках ведь бьіли представители оппозиции?
Пусть заявляют на каких участках данньіе в ЦВК не соответствуют цифрам в протоколах, которьіе они подписівали на участках.
Иначе, заявления о фальсификациях несостоятельньі.
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01.11.2020 22:48 Ответить
у Білорусі також на всіх дільницях були представники опозиції
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02.11.2020 06:34 Ответить
Звідки у вас така інформація?
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02.11.2020 07:20 Ответить
гдэто сэм - восэм.
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01.11.2020 22:49 Ответить
Выхода два - или ОБСЕ нагло врет или всех протестующих запихнуть в кутузку и на 10 лет лагерей за провокации! Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 4485
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01.11.2020 22:47 Ответить
ОБСЕ и в Беларуси признавали віборі справедливіми последние 20 лет
признали бьі точно так же и в єтом году, если бі белорусі не вішли на протесті
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02.11.2020 06:31 Ответить
Представники ОБСЄ не спостерігали за виборами в Білорусі цього року.
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02.11.2020 07:21 Ответить
За списками партії до парламенту пройшли одразу 75% депутатів - 120 зі 150. Решту 30 депутатів обирають на округах. Таким чином, лише з квоти в 120 депутатів, визначеної на партії, владна політсила отримає одразу 76 мандатів, а отже одноосібну більшість у парламенті й можливість формувати уряд.

Участь у виборах до грузинського парламенту брали 48 партій, а також 2 політичні блоки. Прохідний бар'єр на цьогорічних виборах визначено всього в 1%.
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01.11.2020 22:43 Ответить
120 зі 150 це хіба 75%? Може все таки 80%?
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02.11.2020 00:06 Ответить
80%, а по-грузинськи 75%. Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 5523 .

Ці дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.

https://news.24tv.ua/parlamentski-vibori-gruziyi-2020-ofitsiyni-rezultati-gruziya-novini_n1448792
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02.11.2020 00:37 Ответить
Але друзі є і пзитив - з нами залишиться величний упаравлінець в офісі чогось там важливого, але вже ніхто не пам'ятає чого
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 3327
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01.11.2020 22:45 Ответить
Между перспективой стать премьер-министром Грузии в тюрьме и молодым реформатором в Украине, Михо выбрал последнее... Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 3690
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01.11.2020 22:55 Ответить
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 5324
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01.11.2020 22:46 Ответить
Эх, наших нэмае, був бы иншый результат. Не лезьте туда, куда вас не приглашают. Это их выбор и не унижайте их, вам до них далеко. за гривню, точно, не продаются.
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01.11.2020 22:50 Ответить
Миша продолжит толстеть в киевских грузинских ресторанах... Эх, судьба злодейка)
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01.11.2020 22:50 Ответить
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 4649
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01.11.2020 22:56 Ответить
Прокацапською була партія Бурджанідзе.Вона не пройшла.
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01.11.2020 23:04 Ответить
Наконец-то Грузия разбогатела
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01.11.2020 23:47 Ответить
"...на який приїдуть їхні прихильники з регіонів."

Панове ! В нас ще є шанс !
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 488
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01.11.2020 23:01 Ответить
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 8846
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01.11.2020 23:03 Ответить
Ща чебурек опять галстук сьест
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01.11.2020 23:06 Ответить
Опять собираем трусы для Михомайдана.
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01.11.2020 23:31 Ответить
Бедное михо,оно уже празднует свою победу.
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01.11.2020 23:46 Ответить
Саакашвили - грузинский Шарий.
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02.11.2020 02:22 Ответить
після Саакашвілі, в Грузії результати виборів рахують приблизно так само, як і в Білорусі
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02.11.2020 06:27 Ответить
Надо полагать, что некто Михуил Сулугуниевич Карлсоношвили, поц без паспорта, чести и совести но зато с хорошим аппетитом и широким ипалом, будет нахило харчеваться, за мой счёт, из бюджета моей страны, при этом ни хера не делая.
P.S. Не каждному ЗеДолбоДятлу может так подфартить в жизни. Точнее ни одному ЗеДолбоДятлу.
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02.11.2020 07:40 Ответить
Проплачена хуjлостанська наволоч і далі пропагандонить за хуjловських маріонеток івановошвілі.
А Саакашвілі для них кістка в горлі.
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02.11.2020 09:53 Ответить
 
 