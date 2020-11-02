Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста
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По результатам обработки 99% бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 48,1%. У оппозиционного "Единого национального движения" - 27,1%.
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Новости-Грузия".
Митинг оппозиции начался у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".
Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.
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После митинга протестующие направились к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники акции протеста прорвали полицейский кордон перед резиденцией. Они скандировали: "Уходи".
Сейчас сторонники оппозиции вернулись к парламенту и планируют установить там палатки.
На следующее воскресенье, 8 ноября, оппозиционеры планируют крупный митинг, на который приедут их сторонники из регионов.
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2. СМИ в Украине одно частное лицо может запросто продать другому частному лицу, как кило колбасы и нет ни одной законной нормы, чтобы в этот процесс вмешивался президент. Президент не даёт позволения на покупку-продажу СМИ и покупку-продажу кило колбасы.
3. А вот в Раду Мертвечук залез именно после "победы над ************** силами" )))
Нехилая такая победа, согласись. Там ещё и Шарию вход в Раду маячил после "победы над ************** силами" )))
Портнов - порохобот ?
""Пришло время объединяться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые принесут реальные изменения … За будущее, Слуга народа и Оппозиционный блок объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", - говорится в сообщении."
https://prm.ua/ru/v-berdianske-sluha-naroda-ob-edynylas-s-opzzh-y-za-budushchee/
А повизжи еще что-то смешное, зебиленыш )))
2. Ты мне не про истину продажи базлай, а покажи норму законодательства, по которой для того, чтобы один рыг продал другому рыгу свои акции, требуется разрешение президента. Кацап, у нас не РФ, у нас такие действия президента грозят президенту тюрьмой.
3. А чё не Пороха выбрали ?
Зебил ты бредишь...
Чем то он мне Тимошенко напоминает: вроде уже близко и Джек-Пот в руках, а тут бац и фиаско.
Это уже карма...
Апатрид уже вилетів ?
Недорого.
"ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми.
По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам."
На всех участках ведь бьіли представители оппозиции?
Пусть заявляют на каких участках данньіе в ЦВК не соответствуют цифрам в протоколах, которьіе они подписівали на участках.
Иначе, заявления о фальсификациях несостоятельньі.
признали бьі точно так же и в єтом году, если бі белорусі не вішли на протесті
Участь у виборах до грузинського парламенту брали 48 партій, а також 2 політичні блоки. Прохідний бар'єр на цьогорічних виборах визначено всього в 1%.
Ці дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.
https://news.24tv.ua/parlamentski-vibori-gruziyi-2020-ofitsiyni-rezultati-gruziya-novini_n1448792
Панове ! В нас ще є шанс !
P.S. Не каждному ЗеДолбоДятлу может так подфартить в жизни. Точнее ни одному ЗеДолбоДятлу.
А Саакашвілі для них кістка в горлі.