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С начала пандемии в Киеве выписали более 4 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

Новости Цензор.НЕТ Общество

С начала пандемии в Киеве выписали более 4 тыс. админпротоколов за нарушение карантина

Столичные полицейские с начала пандемии коронавируса составили 4 125 админпротоколов о нарушении карантинных ограничений. Столичные суды уже наложили по этим протоколам штрафов на более чем 1 млн грн.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По его словам, только за последние 2 суток полицейские проверили 531 столичное заведение и выписали штрафы в сумме от 34 до 170 тыс. грн.

"Отдельно обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, такие факты не останутся без внимания правоохранителей. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - сказал Крищенко.

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Сейчас полицейские уже расследуют 8 таких уголовных производств, добавил он.

Начальник столичной полиции напомнил, что Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. А значит, в городе запрещена работа ночных клубов, а заведения общепита с 22 до 7 часов могут работать только на вынос.

Автор: Ольга Лузан
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Принагідно нагадаю владі, що в Україні курити заборонено в громадських місцях аж за двох президентів: Ющенко та Януковича. Але й досі курять, аж гай гуде!!!
ЧОМУ ДОЗВОЛЯЄТЕ ЦЕ НЕПОДОБСТВО ВЖЕ ПОНАД 10 РОКІВ?
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01.11.2020 23:52 Ответить
Гей хто в лісі одзовися
Та викрешим вогню
Та запалим люльки
Не журися. Від початку пандемії у Києві виписали понад 4 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину - Цензор.НЕТ 2202
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02.11.2020 00:00 Ответить
Ну чо там, велюр или какиго там, штраф приплатил то?

А так щетаем, примерно, миллион гривен это только 30 протоколов (та даже и меньше) итого эффективность меньше процента.
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02.11.2020 09:49 Ответить
 
 