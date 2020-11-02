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Новости За рубежом
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выборы (24321) Молдова (1686) Додон (136) Майя Санду (177)

Президента Молдовы не удалось выбрать в один тур, Додон поборется за должность с Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президента Молдовы не удалось выбрать в один тур, Додон поборется за должность с Санду

За должность президента Молдовы во втором туре будут бороться действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования после обработки протоколов с почти 70% избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно этим результатам, Игорь Додон набирает 36,42% голосов избирателей, бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду - 30,8%.

Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 17%, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 8%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,31%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов.

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Аналитики не исключают, что после обработки 100% протоколов результаты Игоря Додона и Майи Санду могут быть почти равными. Это объясняется тем, что на избирательных участках за рубежом проголосовало около 150 тысяч избирателей - более 10% избирателей. Большинство из них, как правило, голосуют за Майю Санду и правые партии. На восьми избирательных участках в странах Европы голосование было продлено из-за большого наплыва избирателей. На этих участках голосование еще продолжается.

В выборах приняло участие около 43% голосов избирателей.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
В Молдове ваты не меньше чем у нас
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01.11.2020 23:43
+26
Если молдаване мобилизуются и выберут Майю, то далдон поедет к гному на следующее 9-мая в качестве макета-мишени.
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01.11.2020 23:49
+20
там уже не хохлы или молдоване, а советизированное население, как в лугандоне
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02.11.2020 00:16
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В Молдове ваты не меньше чем у нас
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01.11.2020 23:43 Ответить
там приднестровье "нашилюди"ватно голосуют. нам пытаются тоже самое напарить
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01.11.2020 23:55 Ответить
В Придністров'ї більше хохлів ніж молдаван.
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02.11.2020 00:11 Ответить
там уже не хохлы или молдоване, а советизированное население, как в лугандоне
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02.11.2020 00:16 Ответить
Бо це наша земля,віддана сралєном молдаванам,коли створили Молд.Автономну .
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02.11.2020 00:20 Ответить
а то что взамен УССР был дан буджак и сев.буковина тролляка стыдливо умолчал?
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02.11.2020 09:15 Ответить
"В XX столітті Придністров'я входило до складу Української Народної Республіки, Української Держави та Української РСР. Після входження УРСР до Радянського Союзу, в 1924 була утворена Молдавська АРСР, в межах якої було об'єднано територію Придністров'я".Нам "дали" наше взамін нашого ж.Так само,як і за Таганрозьку обл. і за Кріммнашь,троляко кацапська.
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02.11.2020 16:57 Ответить
еще раз, троллоло тупое, входило ли в состав унр сев.буковина и буджак?или это нифига не украинские территории?а то, присоединили , пусть даже к марионеточной УССР территории .зап Украины и закарпатье это тоже ерунда?так что где то теряли, но сталин оказался неплохим таким собирателем земель украинских
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02.11.2020 22:45 Ответить
Поглянь на мапу України 1918-го року і порівняй із ******** територією.Не кажучи вже про винищені вами,кацапами,десятки мільйонів українців.І ще:поцілуй свого святого сралєна в сраку.І чЛєнєна заодно.
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02.11.2020 22:58 Ответить
какую мапу 1918?территория унр под немецким правлением?как я понимаю, зап Украина тогда оставалась все же под австро-венгрией
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02.11.2020 23:02 Ответить
Територія України--це землі,де живуть українці.Кубань.Білгородщина,Берестейщина,частини Курщини і Воронежщини.Жили наші люди і у Поволжі-Жовтий Клин,у Пд.Сибіру і Пн.Казахстані,на Зеленому Клині.
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02.11.2020 23:12 Ответить
это в твоих фантазиях так, реальность она немного другая...поэтому надо принимать во внимание исторические земли, там где мы жили испокон веков
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02.11.2020 23:31 Ответить
Річ у тім,що "МЬІ"--це не про мене і Вас.Наші предки явно жили у різних місцях планети."Ісь пакон вєковь".
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02.11.2020 23:37 Ответить
Потому что смотрят Раша ТВ
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02.11.2020 00:37 Ответить
Выберете Санду - вернёте Бессарабию!
Uite-l pe Moscali.
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01.11.2020 23:49 Ответить
Если молдаване мобилизуются и выберут Майю, то далдон поедет к гному на следующее 9-мая в качестве макета-мишени.
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01.11.2020 23:49 Ответить
ну ***** (пула) не гном а карлик.
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01.11.2020 23:52 Ответить
Раньше был Хутиным Пуем. потом просто ******. Сейчас откликается и на гнома и на карлика. Эволюционирует вместе с мордором.
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01.11.2020 23:57 Ответить
Не виберуть. Найвірогідніше,виборці Уссатого проголосують за Далдона.
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02.11.2020 06:52 Ответить
И там комуняцкая вата правит бал. Приднестровье торгует, получает лицензии, снабжается Макшанией через Кишинёв. Ихтамнеты делают ротацию, поставляют боеприпасы через молдованина Долдона.
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01.11.2020 23:49 Ответить
У єтава ватнєка--ашіпка у прізвищі.
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02.11.2020 00:21 Ответить
Да-да... Шось наш луГандон нагадує...
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02.11.2020 00:35 Ответить
Даже по морде видно что голосовать нужно за конкретное лицо.
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01.11.2020 23:57 Ответить
Вижу в Молдове тоже быдло любит себя страпоном в ж***пу сношать и в 100500-й раз за предателя царя голосовать, который ихнюю страну сдал окупантам
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01.11.2020 23:59 Ответить
И как это мы туда не вмешались, хотя есть шанс, второй тур.
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01.11.2020 23:59 Ответить
Takoj kak Dodon mog bi sovsem na vtoroj tut nevydti.,nadejus sto Sandu jest proevropejskaja i ona vygrajet vybori
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01.11.2020 23:59 Ответить
Mne strano poskolku Moldova byla pervaja strana kotoraja 1990 godu priznala nezavisimost Litvi,Drugyje tolko za god priznali.A teper kakoj ta proruski prezident Dodon u nix
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02.11.2020 00:17 Ответить
V te vremena bil vyzov sssr.Islandija brosila togda vizov otozvali posla,veli sankciji jej.Danija,Norvegija,Slovenija i Chorvatija toze broslili vyzov pervymi vot oni istinyje druzja vmeste s Moldovoj.Zapadnyje strani togda smotreli tak poskolku oni ne odna neproznavala sssr kak s Baltijskimi stranami v tom cysle tak i priznavat nenado takze.No realno mozet bojalis sssr.Tolko predetali svedi prodali Baltijskije strani i vsex zapadnix stran,takaja istorija.Izvinitisia svedam pered nami eto malo vsio ravno oni trusi i predateli Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 8108
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02.11.2020 13:05 Ответить
В Молдове у президента мало полномочий, поэтому Додон мало что может сделать, чтобы поменять курс страны. Там на коне тот, кто выигрывает парламентские выборы. Ну вот сейчас на слуху Армения и Азербайджан. Обратите внимание, что Пашинян - не президент Армении. Кто из вас вообще без гугла знает имя президента Армении? Я недавно слышал и уже забыл, потому что президент Армении, как президент Молдовы - это декорация. А президента Азербайджана все знают по фамилии, потому что он и тут, и там, и он - главный. И Пашиняна знают по фамилии, а Пашинян - премьер. А Додону наша пресса просто много внимания уделяет, вот он и на слуху. Но власти у него реальной нет.
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02.11.2020 00:08 Ответить
То есть шашлычный фюрер /поганяло армянского лидера/ - это никто, а вот картофельный дуче /страна сверху от Украины/, подавляющий смуту - это вождь и правитель.
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02.11.2020 00:14 Ответить
це не має значення, комуняків у будь якій владі неповинно бути зовсім, бо всі вони запроданці ***** та москалів, то геть додонів нах назавжди
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02.11.2020 00:16 Ответить
Ну вообще-то нет. На бумаге согласно конституции президент урезан в полномочиях. Здесь вы правы. В реальности же у Додона создана коалиция с так называемыми демократами, которые демократами никогда не были и в основном являются перебежчиками из партии коммунистов в которой когда-то состоял и сам Додон. У них парламентское большинство, хрупкое но есть. Есть так же ручной премьер-министр, который уступает своё кресло Додону, когда Додон приходит на заседание правительства. То есть фактически Молдовой управляет как раз Додон, а не правительство и не парламентское большинство. Почему так ? Потому что когда Плахотнюк убежал из страны, Додон не был согласен на независимого прокурора и его партия разорвала коалицию с Санду. Додон дал гарантии так называемым демократам Плахотнюка что их не посадят в тюрьму и получил их голоса в парламенте. Была создана коалиция между социалистами Додона и демократами которые 6 лет кричали, что Додон шпион Кремля. Вот как бы и всё. Шкурные интересы решают.
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02.11.2020 01:51 Ответить
Повноваження і роль Додона майже аналогічні з Зеленським. Влізають в сфери поза межами компетенції,хоч в нас парламентсько-президентська республіка.
У Вірменії президенські повноваження в 2018 урізали.Вже не командувач ЗС,обмежений в зовнішній політиці,і т.п. Чиста парламентська республіка.
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02.11.2020 07:05 Ответить
О! Додон всплыл... А я ужо подумал, шо он сел на довiчне.
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02.11.2020 00:11 Ответить
слышал мол приднестровия тоже голосовала, офигеть, то давай дать голосовать и даунбасу, лугандону, крыму, да и чтоб на верняк кубань тоже пусть голосцет.
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02.11.2020 00:12 Ответить
ну да, там же тоже граждане молдовы, как и граждане Украины в лугандоне...а про кубань абы что ляпнуть вспомнил?
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02.11.2020 00:19 Ответить
голосовала за долдона, аякже...
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02.11.2020 00:22 Ответить
Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 8494

Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 8420
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02.11.2020 00:58 Ответить
Большинство из них, как правило, голосуют за Майю Санду и правые партии. На восьми избирательных участках в странах Европы голосование было продлено из-за большого наплыва избирателей. На этих участках голосование еще продолжается.Источник: https://censor.net/ru/n3228440
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02.11.2020 00:14 Ответить
Поясните мне, кто понимает. Почему Молдове не присоединиться к Румынии? Один язык, один народ.
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02.11.2020 00:28 Ответить
думая не совсем один народ, то что часть бывшей империи то да, но на счёт одного народа как то есть сомнения.
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02.11.2020 00:32 Ответить
Молдаване отличаются от Румын? Я просто действительно не знаю.
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02.11.2020 00:43 Ответить
думаю что отличаеться, вот тут мог бы ответить молдован, но чтоб не прорасеиская прокладка а такой, которые знает. Думаю что есть у них разница как у белорусов и украинцев.
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02.11.2020 01:17 Ответить
Не, ну Литвины и Украинцы - народы разные, хотя и родственные. А кто такие "белоруссы"?
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02.11.2020 01:19 Ответить
НЕТ РАЗНИЦЫ между румын и молдован!
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02.11.2020 19:14 Ответить
Історично так склалося.Румуни-потомки даків,Молдавани-тиверців(можливо-й уличів).Так,перебували під величезним впливом даків,з Волощини-мова,культура,писемність,державність,але предки теперішніх молдаван ЗНАЛИ,що вони-інший народ (це як німці й австрійці).
До речі,в румунів ,після поразки Османської імперії а потім,-і Австро-угорської,опинилася західна Молдова.
Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 5411
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02.11.2020 07:35 Ответить
Поширення молдовського діалекту румунської мови.
Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 1965
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02.11.2020 07:37 Ответить
Займитесь своей историей,-про Тартарии очень мало известно!
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02.11.2020 19:22 Ответить
Не тобі вказувати,тартарин.
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02.11.2020 19:49 Ответить
Да,уж...Плохо дело у тебя с мозгами... Если я тартарин,-то ты Спиноза! Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 7568 Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 1971
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04.11.2020 16:36 Ответить
Одна их целей московщины по отколу приднестровья в 1992 г. и была заблокировать воссоединение Молдовы и Румынии. Развязка и решение этого вопроса - уничтожение мордора, это же касается и Украины.
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02.11.2020 00:32 Ответить
А почему бы украинцам не присоединится к Угорщине, там есть села с паспортами,к стати, может и Донбас присоединить. один язык, один народ.? Не дорогой, есть Государство, Молдова. Украина. Есть Родина, это, где ты родился. Это твое. Хотя, многим это наср.................Так устроен мир. Со временим это может изменится, но человечество к этому не готово, хотя, повторюсь. пора давно. Есть НАЦИОНАЛИСТЫ.
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02.11.2020 00:49 Ответить
ОК, понял Вашу точку зрения, дякую. Но Вы понимаете, шо етнический национализм себя исчерпал. А вот национализм политический - вот это сегодняшний тренд. До речи, Украинские Националисты проигрывают именно потому, шо не смогли стать националистами политическоми.
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02.11.2020 00:54 Ответить
В принципе я согласен с вами. Но вот именно, националисты стараются стать политическими, простой народ, разный по национальности. они уживаются, даже родственниками становятся, но и большое НО, что ними движет, это вопрос. Деньги, Превосходство. Наверное, как говорил некто, мы высшие в этом мире, люди на это ведутся. Это заблуждение, все мы разные. но все смертные. Это нас объединяет.
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02.11.2020 01:20 Ответить
Из моего личного опыта. Пару месяцев тому, когда в Филаделфии( 70 миль от нашего села) началось беснование бешеных мартышек, у нас было собрание.Главный активист был АфроАмериканец, мой сосед через дорогу, учитель географии в местной школе. Собралось чуть более сотни. Англо-салксонцы,поляки, афро, итальянцы, сицилиец,я(Украино-Крымец).И мы все - Американские Националисты.
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02.11.2020 01:27 Ответить
Ну в США политический национализм - по сути, краеугольный камень государства. Война за независимость была фактически следствием того, что переселенцы колоний осознали себя американцами, на второй план оставив свою этническую принадлежность - ирландцы, немцы, шотландцы и т.д.
В европейских же странах все несколько сложнее с этим. В 20-м веке именно этнический национализм в Европе достиг своего апофеоза. Как следствие этого - длящийся до сих пор постепенный откат национализма в пользу мультикультурализма и толерантности. Но до государственного национализма еще далеко.
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02.11.2020 05:26 Ответить
Where in the States are you from?
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02.11.2020 05:30 Ответить
Да, Максим, приятно было пообщаться, вижу, не детвора. Но спать надо. Тебе наилучшего.
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02.11.2020 01:27 Ответить
Good Night, man.
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02.11.2020 01:28 Ответить
Потому что ваты у нас- выше крыши. Увы.
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02.11.2020 08:46 Ответить
Сезон выборов, однако! В Молдове, Грузии и США посчитали голоса за пол часа. В Украине, та, шо держава в смартфоні, вторую неделю идет "подсчет". Таскают опечатанные ведра с участка на участок, в ЦВК до сих пор не ложились спать.(с)
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02.11.2020 00:35 Ответить
Как голосовала диаспора (молдаване за рубежом)
Согласно предварительным данным, из 139 протоколов обработано 55.
На первой строке находится Майя Санду. Она набрала 61,41% - 14 602 голоса,
после следует Ренато Усатый - 18,88% - 4490 голоса.
На третьей строке Игорь Додон 12,08% - 2872 голосов.
Андрей Нэстасе набрал 2,67% - 636 голосов,
Октавиан Цыку 1,92% - 456,
Дорин Киртоакэ 1,47%- 349 голосов,
Виолета Иванов 1,03% - 244
Тудор Делиу 0,54% - 129 голоса.
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02.11.2020 00:37 Ответить
Кто бы сомневался,
в Приднестровье за Додона 75%
За Майю Санду - 13 %

А в столице Кишинёве за Майю Санду - 45 %
за Додона 34%
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02.11.2020 00:52 Ответить
Приднестровье - 74,25%, Гагаузия - 84,35%, так же северные районы на границе с Украиной - 50-64% за Додона.
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02.11.2020 01:21 Ответить
Судя по всему Додон проиграл даже в России. Усатый на втором месте по результатам за границей, а его электорат в большинстве своём пророссийский. Санду в целом за границей набирает на данный момент 65% голосов - это USA, Canada, Евросоюз, Швейцария и т.д. Нужно ещё учитывать, что в первом туре голосовало 42%, во втором будет намного больше.
Многое решит то, как поведёт себя Усатый и какой посыл он сделает своему электорату, так как с Додоном они теперь враги и Усатый пока ещё не прошёл в парламент, поэтому ему нужны досрочные выборы, что может дать Санду как президент, но не Додон. Напрямую он конечно не скажет своим голосовать за Санду, но если его электорат не выйдет голосовать во втором туре за Додона, Додон проиграет вне сомнений. В общем кто по итогу победит зависит от Усатого и от явки как внутри страны так и за границей. К утру как мне кажется за счёт голосов на западе Санду будет лидером в первом туре.
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02.11.2020 01:12 Ответить
Так и есть. Санду вышла вперёд.
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02.11.2020 01:58 Ответить
На данный момент:

Додон - 35%
Санду - 33,34%
Усатый - 16,91%

Во второй тур выходят Додон и Санду, как и в 2016.
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02.11.2020 01:25 Ответить
Додон - 34,70%
Санду - 33,70%
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02.11.2020 01:34 Ответить
Санду - 34,48%
Додон - 34,04%

Всё решит второй тур.
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02.11.2020 01:57 Ответить
Санду лидирует за границей в данный момент - 69%
Усатый - 18%
Додон за границей - 4,71%
Додон проиграл Россию, Усатый его побеждает в России.
Санду почти полностью берёт ЕС, США, Канаду и т.д.
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02.11.2020 02:01 Ответить
За Додона в Кишинёве проголосовало больше, чем во всей России. Впрочем в Кишинёве всё равно лидирует Санду.
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02.11.2020 02:07 Ответить
Мальдовая--руліть!! Куди там Штатам...
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02.11.2020 22:03 Ответить
Пожелаем путиноидному Дадону достойного подонку результата во втором туре !
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02.11.2020 02:32 Ответить
Выбори за кородном ще не враховані
У Молдові - рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє

НЕДІЛЯ, 1 ЛИСТОПАДА 2020, 22:11

Опитування "Afterpoll 2020", спільно проведене кількома авторитетними соціологічними компаніями серед виборців Молдови, засвідчила, що серед мешканців Молдови, які брали участь у виборах, найбільшу підтримку здобув чинний президент Ігор Додон - за нього проголосував 40% виборців. Про підтримку його головної суперниці, прозахідної опозиціонерки Майя Санду, заявило 35% опитаних виборців.
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02.11.2020 02:40 Ответить
прозахідної опозиціонерки Майя Санду(с)

Вы будете смеяться, но нынешний премьер Армении Пашинян пришел к власти по итогам революции 2018 года как антироссийский и прозападный.
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02.11.2020 03:38 Ответить
Пашинян получил в наследство оккупированный Нагорный Карабах,который по международному праву (что признано абсолютно всеми странами) должен принадлежать Азербайджану. Поэтому,поддержать его активно в карабахском вопросе,Запад не будет.
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02.11.2020 05:09 Ответить
Вот и все прояснилось. После обработки результатов с 2125 избирательных участков (из 2143) на первом месте М. Санду -35.65% у додона -32.96%, и проценты в пользу М. Санду будут увеличиваться,потому что сейчас идут результаты из самых западных частей света ( США,Канада и др.),где повально голосовали за Санду. Вообщем:- Ростов,Товсь! Но главное будет во втором туре.
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02.11.2020 04:59 Ответить
В государствах пострадавших от агрессии Раши и территории которых продолжает оккупировать она же ( прикрываясь фейковыми псевдо образованиями с российскими паспортами) как не странно правят пророссийские ( или уж точно повязанные с ними) политики В Молдова Додон ( верная дворняжка "царя севера"), в Грузии ( по факту) российско- грузинский олигарх Иванишвили ( приватизировавший главную полит силу)... в Украине происходит попытка установления чего то подобного , сначала ставка была даже на Порошенко, потом поняв что не прокатило ( по разным соображениям), переключились с помощью основных олигархов ( по сути и управляющие страной) на кандидатуру Зеленского, при этом продвигая к власти свою уж точно агентуру в лице Медведчука - Рабиновича - Бойко ( не зря Бойко последний в списке.. он в этой группе для " торговли лицом" при одиозных двух первых). Существует версия что потихоньку сливая Зеленского и понимая что с вариантом "Бойко" могут возникнуть непреодолимые проблемы, олигархическая власть Украины ( а за ней и Путин) будет искать " новое лицо" ( или старое новое), повязанное с ними если не открыто то кулуарно, для подвижку его на первые роли и замену нынче действующего гаранта. Вполне допускаю что это может быть Виталя с его "узнаваемостью" ( правда второго клоуна и вдобавок тугодума и уж далекого от понимания патриотизма, в правильном понимании этого слова, страна точно не выдержит), хотя по примеру феномена Зе они могут вытащить кого угодно из своей " табакерки" и народ схавает В их руках все СМИ все медиа ресурсы, финансовые возможности и многое другое и это имеет решающее значение.
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02.11.2020 07:40 Ответить
Успіхів і перемоги Додону!
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02.11.2020 07:42 Ответить
Успiхiв i перемоги коронавирусу,когда он тебя обнимет.
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02.11.2020 19:09 Ответить
Ві ашіблєся у на пєсаньїє прізвища цього прокацапника.
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02.11.2020 22:05 Ответить
Головні вибори ЗАВТРА ! Самі знааєте де і кого ! Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду - Цензор.НЕТ 2685
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02.11.2020 09:34 Ответить
 
 