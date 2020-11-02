Президента Молдовы не удалось выбрать в один тур, Додон поборется за должность с Санду
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
За должность президента Молдовы во втором туре будут бороться действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования после обработки протоколов с почти 70% избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно этим результатам, Игорь Додон набирает 36,42% голосов избирателей, бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду - 30,8%.
Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 17%, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 8%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,31%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов.
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Аналитики не исключают, что после обработки 100% протоколов результаты Игоря Додона и Майи Санду могут быть почти равными. Это объясняется тем, что на избирательных участках за рубежом проголосовало около 150 тысяч избирателей - более 10% избирателей. Большинство из них, как правило, голосуют за Майю Санду и правые партии. На восьми избирательных участках в странах Европы голосование было продлено из-за большого наплыва избирателей. На этих участках голосование еще продолжается.
В выборах приняло участие около 43% голосов избирателей.
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У Вірменії президенські повноваження в 2018 урізали.Вже не командувач ЗС,обмежений в зовнішній політиці,і т.п. Чиста парламентська республіка.
До речі,в румунів ,після поразки Османської імперії а потім,-і Австро-угорської,опинилася західна Молдова.
В европейских же странах все несколько сложнее с этим. В 20-м веке именно этнический национализм в Европе достиг своего апофеоза. Как следствие этого - длящийся до сих пор постепенный откат национализма в пользу мультикультурализма и толерантности. Но до государственного национализма еще далеко.
Согласно предварительным данным, из 139 протоколов обработано 55.
На первой строке находится Майя Санду. Она набрала 61,41% - 14 602 голоса,
после следует Ренато Усатый - 18,88% - 4490 голоса.
На третьей строке Игорь Додон 12,08% - 2872 голосов.
Андрей Нэстасе набрал 2,67% - 636 голосов,
Октавиан Цыку 1,92% - 456,
Дорин Киртоакэ 1,47%- 349 голосов,
Виолета Иванов 1,03% - 244
Тудор Делиу 0,54% - 129 голоса.
в Приднестровье за Додона 75%
За Майю Санду - 13 %
А в столице Кишинёве за Майю Санду - 45 %
за Додона 34%
Многое решит то, как поведёт себя Усатый и какой посыл он сделает своему электорату, так как с Додоном они теперь враги и Усатый пока ещё не прошёл в парламент, поэтому ему нужны досрочные выборы, что может дать Санду как президент, но не Додон. Напрямую он конечно не скажет своим голосовать за Санду, но если его электорат не выйдет голосовать во втором туре за Додона, Додон проиграет вне сомнений. В общем кто по итогу победит зависит от Усатого и от явки как внутри страны так и за границей. К утру как мне кажется за счёт голосов на западе Санду будет лидером в первом туре.
Додон - 35%
Санду - 33,34%
Усатый - 16,91%
Во второй тур выходят Додон и Санду, как и в 2016.
Санду - 33,70%
Додон - 34,04%
Всё решит второй тур.
Усатый - 18%
Додон за границей - 4,71%
Додон проиграл Россию, Усатый его побеждает в России.
Санду почти полностью берёт ЕС, США, Канаду и т.д.
У Молдові - рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє
НЕДІЛЯ, 1 ЛИСТОПАДА 2020, 22:11
Опитування "Afterpoll 2020", спільно проведене кількома авторитетними соціологічними компаніями серед виборців Молдови, засвідчила, що серед мешканців Молдови, які брали участь у виборах, найбільшу підтримку здобув чинний президент Ігор Додон - за нього проголосував 40% виборців. Про підтримку його головної суперниці, прозахідної опозиціонерки Майя Санду, заявило 35% опитаних виборців.
Вы будете смеяться, но нынешний премьер Армении Пашинян пришел к власти по итогам революции 2018 года как антироссийский и прозападный.