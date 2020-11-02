Президента Молдовы не удалось выбрать в один тур, Додон поборется за должность с Санду

За должность президента Молдовы во втором туре будут бороться действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования после обработки протоколов с почти 70% избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно этим результатам, Игорь Додон набирает 36,42% голосов избирателей, бывший премьер-министр, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду - 30,8%.

Далее следует кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 17%, кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 8%, кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,31%. Остальные три кандидата набирают менее, чем по два процента голосов.

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Аналитики не исключают, что после обработки 100% протоколов результаты Игоря Додона и Майи Санду могут быть почти равными. Это объясняется тем, что на избирательных участках за рубежом проголосовало около 150 тысяч избирателей - более 10% избирателей. Большинство из них, как правило, голосуют за Майю Санду и правые партии. На восьми избирательных участках в странах Европы голосование было продлено из-за большого наплыва избирателей. На этих участках голосование еще продолжается.

В выборах приняло участие около 43% голосов избирателей.

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