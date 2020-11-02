РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12577 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
7 266 27
Динамо (780) карантин (16730) футбол (3544) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вспышка COVID-19 в

Шесть футболистов киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды получили положительные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

Тесты были сданы накануне вылета команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Тестирование показало положительный результат у футболистов Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Также на Цензор.НЕТ: Матч "Шахтер" - "Боруссия М" пройдет без зрителей, Минздрав отменил разрешение

"Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили в клубе.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Тренировались без масок - вот и результат
показать весь комментарий
02.11.2020 01:39
+3
irenka ko Ви все одно мені будете писати. Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 9450 І що ви можете знати про футбол,чого я не знаю?Футболісти отримують зарплату,як дивізія воїнів.А воїни ризикують життям.Ну це ще таке.А от в нас їм, ту зарплату платять ті,які пограбували Україну.Так немає бути.І це ніяке точно,не лівацтво.
показать весь комментарий
02.11.2020 03:59
+2
Потрібно закривати і зарплати не платити.А то людей заганяють в бідність.А ці бабло фігачать.
показать весь комментарий
02.11.2020 01:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никакой врачебной тайны....
показать весь комментарий
02.11.2020 01:38 Ответить
Тренировались без масок - вот и результат
показать весь комментарий
02.11.2020 01:39 Ответить
У нас в суботу новообраний голова ОТГ- молодий веселий мажор, трикратний пацієнт наркодиспансеру, суботник організував. Зігнав половину району. В маскі не було жодної людини.
показать весь комментарий
02.11.2020 07:06 Ответить
На кротів, схоже, вилетить вся команда
показать весь комментарий
02.11.2020 01:43 Ответить
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в Украине могут ввести полный локдаун из-за эпидемии коронавируса. По его словам, это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 20 тыс. человек... До этого он говорил что когда будет 4т, 9т, 13т... Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 3653 (с)
показать весь комментарий
02.11.2020 01:44 Ответить
количество новых больных в сутки можно сделать и 100 тыс., но для этого нужно сделать 100 тыс. ПЦР тестов, а где взять желающих платить за эти тесты!?
показать весь комментарий
02.11.2020 09:03 Ответить
Потрібно закривати і зарплати не платити.А то людей заганяють в бідність.А ці бабло фігачать.
показать весь комментарий
02.11.2020 01:47 Ответить
Яка чудова лівацька ідея у трампіста! Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 8758
показать весь комментарий
02.11.2020 02:57 Ответить
А президент цієї команди,українців обдирає.Хоча і інші президенти такі ж.
показать весь комментарий
02.11.2020 01:48 Ответить
Ось такі у вас подвійні стандарти. Вдома ви - лівак, а в Америці - республіканець. Визначайтесь вже з уподобаннями, бо втратите до себе будь яку повагу.
показать весь комментарий
02.11.2020 03:02 Ответить
irenka ko Та ні.Це не лівацтво.Це справедливість.Чи може вам подобаються люди,які обдирають українців?
показать весь комментарий
02.11.2020 03:08 Ответить
Ніт, не подобаються! Мені подобається футбол і я знаю, як там все працює. Тому читати ваши коментарі стає справжнім випробуванням. І не треба мені казати, шоб я їх не читала, бо я саме до цього висновку і прийшла. Прощавайте навіки! Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 7749
показать весь комментарий
02.11.2020 03:12 Ответить
irenka ko Ви все одно мені будете писати. Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 9450 І що ви можете знати про футбол,чого я не знаю?Футболісти отримують зарплату,як дивізія воїнів.А воїни ризикують життям.Ну це ще таке.А от в нас їм, ту зарплату платять ті,які пограбували Україну.Так немає бути.І це ніяке точно,не лівацтво.
показать весь комментарий
02.11.2020 03:59 Ответить
Бідні футболісти! Ви з них вже бюджетників зробили! Тільки народ не футболісти обдирають, а інші люди!
показать весь комментарий
02.11.2020 08:20 Ответить
Георгий Иванов db24279b Наприклад їхні президенти.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:58 Ответить
И что делать? Закрыть на фиг все что можно на карантин и всем умереть от голода?
показать весь комментарий
02.11.2020 02:01 Ответить
Ви всьо врьоті! Антиковідники-антимасочники-антидарвіністи кажуть, шо то всьо фігня, не треба боятися. Поки увесь світ бореться з ковідОм, ці вороги роду людського боряться з усім світом.
показать весь комментарий
02.11.2020 02:54 Ответить
Взагалі -то весь світ бореться з судинно-серцевими захворюваннями, злоякісними пухлинами, туберкульозом, діабетом і з ковідом звичайно! В Україні гроші на дороги, і поліціянтам, а людям прпопагандистська тріскотнява про небезпечнісь С-19, та штрафи за неносіння масок.
показать весь комментарий
02.11.2020 08:25 Ответить
первый - Сидорчук же заболел, не?)
показать весь комментарий
02.11.2020 04:32 Ответить
головна помилка - це те, що не набили рило так, щоб синім кольором тиждень сцяли, усім дегенератам, що верещали ніякого ковіду не існує, то все вигадки
показать весь комментарий
02.11.2020 06:14 Ответить
саме вони головне джерело розповсюдження вірусу
показать весь комментарий
02.11.2020 06:16 Ответить
потрібен Закон:
офіційно - кожен громадянин України, якщо помічає когось без маски в любому публічному місці - зобовязаний бити в рило
не має право, а саме зобовязаний
показать весь комментарий
02.11.2020 06:23 Ответить
колумб не открывал америку,потому что она находится в азии
показать весь комментарий
02.11.2020 06:29 Ответить
Ковид -19 модная хворь политиков и футболистов, т.е. публичных людей!
показать весь комментарий
02.11.2020 08:44 Ответить
Оправдание проигрыша....
показать весь комментарий
02.11.2020 12:34 Ответить
И без Бойко
показать весь комментарий
02.11.2020 21:33 Ответить
 
 