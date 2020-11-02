Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера
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Шесть футболистов киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды получили положительные тесты на COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.
Тесты были сданы накануне вылета команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
Тестирование показало положительный результат у футболистов Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.
Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.
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"Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили в клубе.
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