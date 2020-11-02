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Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.

Отмечается, что выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Кроме того, неподалеку от Водяного был задокументирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+19
Це фото Воїна зі зв'язаними зеленою стрічкою руками якнайкраще ілюструє становище української Армії...

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 07:22
+14
Враги у власт в Украине.
Разведка -запрещена
Ответный огонь - запрещен
Укреплять позиции - запрещено
Контрснайперские действия - запрещены.
В какой еще стране такое возможно? Зеленого ублюдка надо расстрелять с его монобольшинством, с его Генштабом и его же судами
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02.11.2020 07:35
+13
Хотілося б вірити, що втрат нема.
Уточнили щодо бойових, але ж ви стільки всього тепер записуєте у небойові ...
Сил нашим Воїнам.
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02.11.2020 07:42
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Це фото Воїна зі зв'язаними зеленою стрічкою руками якнайкраще ілюструє становище української Армії...

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 07:22 Ответить
Враги у власт в Украине.
Разведка -запрещена
Ответный огонь - запрещен
Укреплять позиции - запрещено
Контрснайперские действия - запрещены.
В какой еще стране такое возможно? Зеленого ублюдка надо расстрелять с его монобольшинством, с его Генштабом и его же судами
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02.11.2020 07:35 Ответить
Хотілося б вірити, що втрат нема.
Уточнили щодо бойових, але ж ви стільки всього тепер записуєте у небойові ...
Сил нашим Воїнам.
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02.11.2020 07:42 Ответить
Вроде как бы это несистемный беспилотник.
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02.11.2020 07:43 Ответить
Неприцельный, ну... Случайно залетел, глонасс попутал.
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02.11.2020 07:54 Ответить
Заблудился в отпуске
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02.11.2020 07:55 Ответить
Ну шо ви розказуєте байки, там все тихо, так зелепукін!!!??? Раз МО ні чого не каже, то ні чого і не було!!! І два хлопця загиблих кілька днів тому напевно померли від ковіду, так зЄлЄпукін???!!!Така твоя тиша, чмо зелене!!!
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02.11.2020 10:50 Ответить
В ответ подвести Байрактар,глянем реакцию))
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02.11.2020 10:55 Ответить
Реакция? На раше снимут с показа пару передач с участием квартала и препизедента Украиньі. С оргвьіводами.
Хватит чтоб вьізвать истерику потерпевшего и его ОПьі!
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02.11.2020 11:00 Ответить
Боевьіх нет. А "не боевьіе"?
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02.11.2020 11:02 Ответить
 
 