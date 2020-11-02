Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие.
Отмечается, что выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, неподалеку от Водяного был задокументирован пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
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В какой еще стране такое возможно? Зеленого ублюдка надо расстрелять с его монобольшинством, с его Генштабом и его же судами
Уточнили щодо бойових, але ж ви стільки всього тепер записуєте у небойові ...
Сил нашим Воїнам.
Хватит чтоб вьізвать истерику потерпевшего и его ОПьі!