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В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал он в соцсети.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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Так, в красную зону будут отнесены:

- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иванычивский, Киверцивский и Турийский районы Волынской области;

- Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малын и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романивский, Черняхивский и Чуднивский районы Житомирской области;

- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Пологивский район Запорожской области;

- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

- Марковский и Троицкий районы Луганской области;

- Пустомытивский и Сокальский районы Львовской области;

- город Николаев Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

- город Полтава Полтавской области;

- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопильский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;

- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

- города Бережаны, Кременец и Черткив, Гусятинский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области", - сообщил Немчинов.

В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 01

В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 02
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 03
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 04
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 05
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 06
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 07
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 08
В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в красную зону попали 11 облцентров 09
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Топ комментарии
+7
Мені здається, що вже вся Україна в "червоній" зоні, бо не все фіксується і не все попадає в статистику. Тільки Зе і його команда в "зеленій" віртуальній зоні.
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02.11.2020 07:47
+5
Это правда, но как на это влияет зонирование? Какие проф. меры разработаны на основании стат. данных? Да никаких. Попали - плохо, вышли, - молодцы. Вот и вся работа.
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02.11.2020 08:08
+4
Практично вся Україна сказала слугам ні.
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
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02.11.2020 08:04
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Мені здається, що вже вся Україна в "червоній" зоні, бо не все фіксується і не все попадає в статистику. Тільки Зе і його команда в "зеленій" віртуальній зоні.
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02.11.2020 07:47 Ответить
То в червоній зоні опинилися всі населені пункти, громада яких на місцевих виборах сказала слугам неукраїнського народу "НІ"?
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02.11.2020 08:02 Ответить
Практично вся Україна сказала слугам ні.
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
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02.11.2020 08:04 Ответить
Это правда, но как на это влияет зонирование? Какие проф. меры разработаны на основании стат. данных? Да никаких. Попали - плохо, вышли, - молодцы. Вот и вся работа.
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02.11.2020 08:08 Ответить
Ні на що не впливає.
Бо населення підніме бучу. Кожне буде волати про свої права.
Можна змусити лише жорсткими методами, що було би правильним.
Інакше за цю зиму помре багато народу.
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02.11.2020 08:10 Ответить
Поднимет бучу - и будет право. Потому что карантин, введенный в апреле, подорвал экономику. Зато Зеленский и Ко били себя копытом в грудь, что это дало нам время подготовится к пику эпидемии. Подготовились? Ни новых стационаров, ни вменяемого количества дополнительных коек, ни выпуска средств защиты. Про тестирование и разговора нет. И те средства, которые были, потратили на дороги и ментов. Не зря же Степанов решил свалить с кресла министра здравоохранения на табуретку депутата Одесского облсовета
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02.11.2020 08:28 Ответить
Не правильний не сам карантин, а його втілювання владою.
Хоча інші країни теж втратили в економіці, бо рятували населення.
Зарано послабили всі обмеження - вірус знову поширився.
Якщо не стримувати його карантином, то захворіє переважна більшість - а це мінімум на два тижні, якщо легкий випадок. При чому всі і одразу. За короткий проміжок часу країна валятиметься в ліжках. Вам навіть ліків в країну ніхто не завезе.
Це страшно. І цього не слід допустити.
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02.11.2020 08:37 Ответить
Ксения! Поймите же, я не против карантина. Но карантина для всех, без исключения а ля "Велюр" и "Эпицентр". И повторяю - одно лишь техническое зонирование ничего не даст. А у этой власти нет ничего. Ни тактики, ни стратегии. Ни приоритетов А резервы мыши съели. Король голый и в прямом и в переносном смысле
В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 3714
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02.11.2020 08:50 Ответить
Должно быть доверие власти и адекватные её действия. И не только запреты а и помощь и разумный научный подход. Ничего этого нету, только зияющая безмозглая, вороватая, лживая и аморальная, бессовестная пустота. Остаётся, разве что танки вводить и стрелять на улице - никто их по другому слушать не будет. Мы может не понимаем, но катастрофа Украины, её развал уже пришёл - государства нету. Вопрос только в том, когда всё обрушится.
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02.11.2020 14:33 Ответить
А я тут при чому ?
Зебілам пояснюйте.
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02.11.2020 14:40 Ответить
Очень простые правила.
Заразился - подыхай дома, и пофиг что рядом может не быть больницы))
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02.11.2020 08:26 Ответить
и как это скажется на борьбе с пандемией? Вместо реальных мер новый пасьянс придумали, "Зонирование" называется В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 6907. И в это же время врачам для защиты от COVID-19 выдают СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЧКИ
В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 7384
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02.11.2020 08:04 Ответить
Может она ее у мужа стащила, втихаря!
А вообще в этой дибиляцкой стране все не как у людей.
Если уж клоуны с зеками президенты, то строительная маска на враче никого удивлять не должна.
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02.11.2020 08:28 Ответить
Если бы стащила, разговора не было бы. Облздрав приобрел...
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02.11.2020 08:30 Ответить
так снижают риск заболеть или повышают?
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02.11.2020 09:20 Ответить
Ты дурак или прикидываешься?
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02.11.2020 09:59 Ответить
Ответь по сути вопроса, строительные очки снижают вероятность заражения или повышают? Чем отличаются очки "строительные" от "медицинских"?
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02.11.2020 14:32 Ответить
Может тебе еще экскурсию на стройку организовать? У меня нет ни малейшего желания тратить время на дураков
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02.11.2020 14:54 Ответить
То есть ты ответа не знаешь, но как все "зралофилы" орать гаразд. Другого и не ожидал.
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02.11.2020 18:42 Ответить
Умный сам найдет дорогу, а дураку и в лабиринте нужен компас.. Тема закрыта. хебил
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02.11.2020 20:39 Ответить
Повышают только градус! Кстати вроде алкоголики к вирусу устойчивы.
Даешь всем врачам по литре водки, для защиты так сказать))
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02.11.2020 13:56 Ответить
Украинский доктор Владимир Зеленко вылечил от Ковид самого президента США Дональда Трампа за 5 дней...
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02.11.2020 08:07 Ответить
можешь хорохориться сколько влезет. Но... Мой сосед , врач приемного покоя БСМП, уже проводил в последний путь двух коллег с диагнозом Ковид.
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02.11.2020 08:35 Ответить
Имбецил, сходи в инвфекционку, навести ковидных и обязательно маску НЕ надевай. Через две недели напишешь тут коммент, если сможешь, конечно. Дебил, пля...
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02.11.2020 08:49 Ответить
Ты лечись, чувак, лучше всего тебе поможет целительная эвтаназия
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02.11.2020 08:53 Ответить
Юра, вы школу заканчивали? Вам бы подучиться, а потом умности типа писать такие на непонятно каком языке...
Или злоупотребляете просто?
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02.11.2020 10:08 Ответить
Повышаем содержание цинка в организме и никаких проблем.....говорит доктор Зеленко...
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02.11.2020 08:13 Ответить
Дозріваємо потихеньку. В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 2973
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02.11.2020 08:21 Ответить
В США умерли от Короны около 230 000 человек,если бы применяли метод доктора Зеленко,в живых бы осталось 86 % жителей США...
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02.11.2020 08:31 Ответить
Не ЧЕрткив, а Чорткив навіть на рассєянском. Тут інколи безграмотні зкацаплені редактори Цензору можуть навіть написати ХмельниТчина, замість Хмельниччина, ЧерновЄцкая область, замість Чернівецька, чи ЧерновИцкая на кацапском нарєчії...

пан Бутусов, переходьте вже врешті решт на державну нормальну мову, виганяйте ваших безграмотних редакторів, які не володіють в достатній мірі ніякою,ні українською,ні рассєянською,якою вони, мабуть, разгаварівают.

І друге- коли вже,нарешті,перша сторінка сайту, коли він відкривається буде українська, українською по замовчуванню, перша? Друга - англійська.
І тільки потім, можливо,кацапська. Ви український сайт чи де взагалі?

І тільки потім, потім кацапська...
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02.11.2020 09:03 Ответить
В понедельник количество заболевших должно превысить 9 000 человек.
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02.11.2020 09:05 Ответить
Как и обещали, точно после выборов...... В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 5271
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02.11.2020 10:07 Ответить
 
 