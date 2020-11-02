В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал он в соцсети.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов

Так, в красную зону будут отнесены:

- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иванычивский, Киверцивский и Турийский районы Волынской области;

- Славянский район Донецкой области;

- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малын и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романивский, Черняхивский и Чуднивский районы Житомирской области;

- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Пологивский район Запорожской области;

- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

- Марковский и Троицкий районы Луганской области;

- Пустомытивский и Сокальский районы Львовской области;

- город Николаев Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

- город Полтава Полтавской области;

- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопильский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;

- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

- города Бережаны, Кременец и Черткив, Гусятинский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области", - сообщил Немчинов.





















