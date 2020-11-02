В Украине начало действовать новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал он в соцсети.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Так, в красную зону будут отнесены:
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иванычивский, Киверцивский и Турийский районы Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малын и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романивский, Черняхивский и Чуднивский районы Житомирской области;
- города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологивский район Запорожской области;
- город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский и Троицкий районы Луганской области;
- Пустомытивский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопильский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Черткив, Гусятинский, Залещицкий, Козивский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Чернигов и Варвинский район Черниговской области", - сообщил Немчинов.
Пожалуйста, подождите...
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
Бо населення підніме бучу. Кожне буде волати про свої права.
Можна змусити лише жорсткими методами, що було би правильним.
Інакше за цю зиму помре багато народу.
Хоча інші країни теж втратили в економіці, бо рятували населення.
Зарано послабили всі обмеження - вірус знову поширився.
Якщо не стримувати його карантином, то захворіє переважна більшість - а це мінімум на два тижні, якщо легкий випадок. При чому всі і одразу. За короткий проміжок часу країна валятиметься в ліжках. Вам навіть ліків в країну ніхто не завезе.
Це страшно. І цього не слід допустити.
Зебілам пояснюйте.
Заразился - подыхай дома, и пофиг что рядом может не быть больницы))
А вообще в этой дибиляцкой стране все не как у людей.
Если уж клоуны с зеками президенты, то строительная маска на враче никого удивлять не должна.
Даешь всем врачам по литре водки, для защиты так сказать))
Или злоупотребляете просто?
пан Бутусов, переходьте вже врешті решт на державну нормальну мову, виганяйте ваших безграмотних редакторів, які не володіють в достатній мірі ніякою,ні українською,ні рассєянською,якою вони, мабуть, разгаварівают.
І друге- коли вже,нарешті,перша сторінка сайту, коли він відкривається буде українська, українською по замовчуванню, перша? Друга - англійська.
І тільки потім, можливо,кацапська. Ви український сайт чи де взагалі?
І тільки потім, потім кацапська...