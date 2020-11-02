Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек

По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 436 707 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 300 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 46 823 570 случаев инфицирования, из них 436 707 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 205 321 человек, из них 5 300 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 33,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

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