Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек
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По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 436 707 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 300 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 46 823 570 случаев инфицирования, из них 436 707 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 205 321 человек, из них 5 300 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 33,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
Топ комментарии
+2 Василь Худотеплий
показать весь комментарий02.11.2020 08:18
+1 Скайхок Дуглас
показать весь комментарий02.11.2020 08:24
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забуваючи, що головне право людини - право НА ЗДОРОВ'Я.
якась несвідома особина, або пришелепкувата, може заразити купу народу і ніхто не гарантує, що всі виживуть.
Краще згодувати себе коронавірусу ніж носити кайдани на обличчі !
Рекомендую всем прислушаться.
P.S.
И родственникам передайте.
Набридли вже воплі придуркуватих про ті маски.
Зробимо, як вони кажуть.
Дамо волю прородному відбору.
08:21
Ботка.