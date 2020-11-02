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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек

По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 436 707 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 300 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 46 823 570 случаев инфицирования, из них 436 707 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 205 321 человек, из них 5 300 за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек 01

Побороли болезнь и вылечились 33,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 205 тыс., инфицированы более 46,8 млн человек 02
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Топ комментарии
+2
Чомусь Т.Г. Шевченка згадав. Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 08:18
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08:20 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6766
08:21 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 4701
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6116 Ботка.
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02.11.2020 08:24
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За 8 месяцев пандемии уже жертв ковида в 2 раза больше, чем верхняя граница жертв гриппа за полный год. А ковидоотрицптели говорят "снимайте маски, это обычная простуда".
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02.11.2020 07:58 Ответить
деякі імбіцили заявляють про порушення їхніх прав.
забуваючи, що головне право людини - право НА ЗДОРОВ'Я.
якась несвідома особина, або пришелепкувата, може заразити купу народу і ніхто не гарантує, що всі виживуть.
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02.11.2020 08:00 Ответить
Давайте всі познімаєм маски, це ж скільки на нас наживаються на тих масках.
Краще згодувати себе коронавірусу ніж носити кайдани на обличчі !
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02.11.2020 07:58 Ответить
Прекрасная идея!
Рекомендую всем прислушаться.
P.S.
И родственникам передайте.
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02.11.2020 08:15 Ответить
Канєшна.
Набридли вже воплі придуркуватих про ті маски.
Зробимо, як вони кажуть.
Дамо волю прородному відбору.
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02.11.2020 08:20 Ответить
природному
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02.11.2020 08:21 Ответить
08:20 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6766
08:21 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 4701
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6116 Ботка.
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02.11.2020 08:24 Ответить
Хоч якась радість в твоєму нікчемному житті Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 9013
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02.11.2020 08:26 Ответить
Чомусь Т.Г. Шевченка згадав. Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 08:18 Ответить
"Кайдани порвіте" (с)
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02.11.2020 08:25 Ответить
А Вам не здається, що поезія Шевченко (яку я і багато хто з форумчан дуже *******) до медицини і вірусології зокрема трохи не та галузь знань, що зараз потрібна? Чи Ви і пластир з пальця пафосно зриваєте, декламуючи "Кайдани порвіте"? То вже блюзнірство чистої води.
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02.11.2020 11:45 Ответить
 
 