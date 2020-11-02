КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.
"Вот - повестка заседания КСУ на вторник.
Думаю, вы ее уже видели, но мало ли.
Итак, три вопроса
1. Украинский язык
Расчёт очень простой: раздраконить общество. Думаю, не только Киев.
Ясно, судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.
Там нет одного бенефициара, но целый пучок. Ситуативное совпадение интересов.
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.
2. Ни о чем. Отвлечение внимания.
3. Очень подлый пункт. Очень. Хотя, на первый взгляд, кажется безобидным. Речь о том, чтоб запретить Фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты.
Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.
Полнейшим.
И последствия весьма чреваты.
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.
А, че?
Гулять, так гулять!
Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны.
Да, и он тоже.
Но, поверьте, помимо него столько менее масштабных, что если их вместе суммировать и поставить с ним на одни весы, то непонятно ещё что, с точки зрения ущерба для государства (то есть, налогоплательщиков, нас с вами) перевесит.
Что делать в этой ситуации?
КСУ настроен решительно, но на тропу войны вышли не все судьи.
Есть президентский законопроект - гнать их всех в шею и дело с концом.
Радикально, нужны голоса, не до конца понятна юридическая не/состоятельность (говорят многие, в том числе Венецианка), но точно справедливо.
Идеально - судьи сами подают в отставку.
Сохраняя реноме.
Статус.
Имя.
Льготы.
Вообще все.
Просто пишут заявление и уходят сами.
Безусловно, с возможностью заявить о себе вновь - по той или иной квоте - попытаться "проапгрейдиться".
И честно бы, и разумно.
Посмотрим", - завила Кошкина.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Доки не знесли резонансних рішень наприймають.
Чи навпаки, гасити пожежу будуть?
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням - завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну, та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах, саме президент, як Гарант конституції, і ніхто інший в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Якщо ж не розпустить ні він сьогодні, ні парламент завтра, то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог , діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! діяти на пограбування і знищення народу України
Ще раз нагадую: - що президент і саме президент за поки-що діючою Конституцією є ГАРАНТОМ Конституції і саме він, мав би саме СЬОГОДНІ розпустити персональний, нині діючий склад КСУ !!!
Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького призначили на посаду у вересні 2019 року за протекцією очільника Офісу президента та соратника Януковича Андрія Портнова, який має вплив на судову систему України
https://prm.ua/holovu-ks-tupytskoho-pryznachaly-hlava-ofisu-zelenskoho-i-portnov-dokumenty-nabu/
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!
Дмитрий:
Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.
Herman Aksom:
Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
Кіт Вчений:
Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».
Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.
Ні, не бачили? А чому?
Алексей Петров:
Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».
"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.
Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?
Πραβдοργδ™:
А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?
Hellis:
Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября
Pavlo Nuss:
Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.
Ukraine DIY:
Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
испугались народной мести.
думали, что в натуре, есть клан неприкасаемых.
оказывается. перед толстосумами они - никто, а перед народом - никак))
оказывается, они должны еще и работать?
"Ай, Моська! знать, она сильна ...
(с) Басня
Ну навіщо такі радікальні дії.....Достатньо буде підпалити хатинки ціх суддів...Як там в 95 "Горіла хата палала в Лондоні жинка плакала...."
але валіть все на Зеленського, це саме він створив КС і керує ним зараз
Одиннароод говорите? Ну Ну...
Судей любого суда можно так же...
https://www.youtube.com/watch?v=eGMyxHOVtcY
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.
-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.Источник: https://censor.net/ru/n3228460"
Так "спасение банковской системы" это и предусматривало - сначала вливание гос. средств и невостребование долгов владельцев, потом возврат владельцам через суд с компенсацией. Если вместо того, чтоб посадить за мошенничество Беню и обанкротить банк, держава начала *************** танцы с "рекапитализацией", то так и должно было кончиться, за то и Майдан стоял за деньги Бени.
Украине нужен новый лидер. Не мародер. Не кидала. Не урка. Не коммунар. Не нацмен.
Украине нужен... у к р а и н е ц.
Любящий в себе украинца, уважающий мнение простого народа, понимающий человеческие ценности, знающий - кто друг а кто враг страны и государства и умеющий держать их от казны на безопасном для экономики расстоянии.
Одно уточнение.... Вы такого человека знаете???
Є інформація, що КСУ визнав конституційним закон про мову в першому читанні.
Начебто, всі 15 суддів проголосували це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3 листопада.
Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? Професійність? А як на мене, два основних інстинкта будь-якої людини - страх і почуття самозбереження)
Helgi Sharp