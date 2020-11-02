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КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина

Судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Соня Кошкина, передает Цензор.НЕТ.

"Вот - повестка заседания КСУ на вторник.

Думаю, вы ее уже видели, но мало ли.

Итак, три вопроса

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке

1. Украинский язык

Расчёт очень простой: раздраконить общество. Думаю, не только Киев.

Ясно, судьи КСУ неслучайно идут по такому сценарию. Все выверено и просчитано.

Там нет одного бенефициара, но целый пучок. Ситуативное совпадение интересов.

Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.

2. Ни о чем. Отвлечение внимания.

3. Очень подлый пункт. Очень. Хотя, на первый взгляд, кажется безобидным. Речь о том, чтоб запретить Фонду гарантирования вкладов издавать нормативные акты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд не признал ФГВФЛ потерпевшим по делу "Платинум банка"

Чем чревато? ПОЛНЫМ юридическим откатом по всем банкам, которые были признаны неплатёжеспособными с 2014-го.

Полнейшим.

И последствия весьма чреваты.

Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?

Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.

А, че?

Гулять, так гулять!

Все, конечно, сразу подумали на главный национализированный банк страны.

Да, и он тоже.

Но, поверьте, помимо него столько менее масштабных, что если их вместе суммировать и поставить с ним на одни весы, то непонятно ещё что, с точки зрения ущерба для государства (то есть, налогоплательщиков, нас с вами) перевесит.

Что делать в этой ситуации?

КСУ настроен решительно, но на тропу войны вышли не все судьи.

Есть президентский законопроект - гнать их всех в шею и дело с концом.

Радикально, нужны голоса, не до конца понятна юридическая не/состоятельность (говорят многие, в том числе Венецианка), но точно справедливо.

Идеально - судьи сами подают в отставку.

Сохраняя реноме.

Статус.

Имя.

Льготы.

Вообще все.

Просто пишут заявление и уходят сами.

Безусловно, с возможностью заявить о себе вновь - по той или иной квоте - попытаться "проапгрейдиться".

И честно бы, и разумно.

Посмотрим", - завила Кошкина.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 01
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 02
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина 03
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Топ комментарии
+19
Зря ОПЗЖ не глушим,
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
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02.11.2020 08:46
+17
Алексей Петров:

Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

Дмитрий:

Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

Herman Aksom:

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

Кіт Вчений:

Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

Ні, не бачили? А чому?

Алексей Петров:

Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?

Πραβдοργδ™:

А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?

Hellis:

Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

Pavlo Nuss:

Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.

Ukraine DIY:

Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
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02.11.2020 08:49
+17
Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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02.11.2020 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Кучмизм возвращается....Данилыч зна шо робэ
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02.11.2020 08:44 Ответить
Скажений принтер в московії включили?
Доки не знесли резонансних рішень наприймають.
Чи навпаки, гасити пожежу будуть?
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02.11.2020 08:44 Ответить
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням - завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну, та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах, саме президент, як Гарант конституції, і ніхто інший в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Якщо ж не розпустить ні він сьогодні, ні парламент завтра, то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог , діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! діяти на пограбування і знищення народу України

Ще раз нагадую: - що президент і саме президент за поки-що діючою Конституцією є ГАРАНТОМ Конституції і саме він, мав би саме СЬОГОДНІ розпустити персональний, нині діючий склад КСУ !!!

Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
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02.11.2020 10:33 Ответить
Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім страждати від її наслідків
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02.11.2020 10:38 Ответить
А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портнова, то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини!

Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького призначили на посаду у вересні 2019 року за протекцією очільника Офісу президента та соратника Януковича Андрія Портнова, який має вплив на судову систему України

https://prm.ua/holovu-ks-tupytskoho-pryznachaly-hlava-ofisu-zelenskoho-i-portnov-dokumenty-nabu/
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02.11.2020 11:16 Ответить
Самогубці.
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02.11.2020 08:44 Ответить
Зря ОПЗЖ не глушим,
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
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02.11.2020 08:46 Ответить
они щас напринимают ,Зеле мало не покажется
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02.11.2020 08:47 Ответить
Быстрее не успеем!!!
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02.11.2020 08:47 Ответить
в туалет ?
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02.11.2020 08:50 Ответить
Алексей Петров:

Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

Дмитрий:

Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

Herman Aksom:

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

Кіт Вчений:

Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

Ні, не бачили? А чому?

Алексей Петров:

Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?

Πραβдοργδ™:

А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?

Hellis:

Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

Pavlo Nuss:

Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.

Ukraine DIY:

Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
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02.11.2020 08:49 Ответить
Зайшов на сторінку у ФБ потерпілого, так воно Суми обзиває північною Україною. Ось його розвиток, і мені байдуже яка Мєндєль на його сторінці умнічає.
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02.11.2020 08:59 Ответить
А нарошені це вважається півднем?
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02.11.2020 09:13 Ответить
"Finita" Україні. Просрали країну.
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02.11.2020 08:50 Ответить
не сцы прорвемся
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02.11.2020 08:52 Ответить
рвацца некуда. Везде канавы.
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02.11.2020 08:54 Ответить
Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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02.11.2020 08:51 Ответить
не важно - каким.
испугались народной мести.
думали, что в натуре, есть клан неприкасаемых.
оказывается. перед толстосумами они - никто, а перед народом - никак))
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02.11.2020 08:55 Ответить
Смотрите а если это всё Нарик делает? Ему выгодно что-бы не прошло декларирование, язык ему тоже украинский мешает, в Привате у него тоже там рыльце в пушку. Да и как вишенка на тортик захват ещё и судебной власти по воле нарида!
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02.11.2020 08:51 Ответить
Жирдяи схватились за головы)) или чуть ниже...
оказывается, они должны еще и работать?
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02.11.2020 08:53 Ответить
свет им вырубите
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02.11.2020 08:53 Ответить
Завтра Байден захватит власть в Омерике....,Додоны отдыхают КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 8324 КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 8324
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02.11.2020 08:54 Ответить
Кошка Соніна, так літінант вибив Боді зуби, чи ні? Це ж ти запустила цю чутку.

КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 4650
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02.11.2020 08:54 Ответить
Когда ВКС грохнул ВР 8-го созыва , Зеля радовался. Сейчас посмотрим, кто радоваться будет, а кто плакать. За все приходится платить. Даже президенту
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 163
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02.11.2020 08:55 Ответить
лет пятнадцать назад говорил, что... украинцы будут жить если: не будет президента, рады и никого вообще - ни снизу, ни сверху, ни с боку. Это будет самый счастливый и умелый народ. Но "совок" пока торчит в голове и из головы.
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02.11.2020 08:57 Ответить
Нет без власти нельзя. Иначе мы не сможем ниочем договорится. Попробуй в подъезде договориться по очереди лифты мыть сначала! КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 3594
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02.11.2020 08:59 Ответить
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 7194
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02.11.2020 09:13 Ответить
Во чмо до чего страну довел -вы это сделали разом ,зечмори
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02.11.2020 08:58 Ответить
Лерчик,низзя *********** Элиту КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 2709
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02.11.2020 09:03 Ответить
Как раз в то время когда в сша выборы,америке не до нас,отвлечение внимания,5 колонна в действии раз не удалось пропихнуть в раде закон о выборах ордло особый статус разрушают с помощью Портновых,Коломойских,Мертветчуков,Мордору и делать ничего не надо всё сделает 5 колона P.S "хуженебудет"
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02.11.2020 09:04 Ответить
Зебіли верещать: ми думалі хуже нібудіт!
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02.11.2020 09:10 Ответить
В общем Зелю слили,он в политике воин нулевой так что,забьют его под нары.сам виноват ибо не фиг было обещать посадки.Ждем новых парламентских выборов. КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 2205
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02.11.2020 09:05 Ответить
Все за що береться КС перетворюється в лайно.
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02.11.2020 09:08 Ответить
Драконят народ за Язык, церковь, корону - намечается большой шухер!
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02.11.2020 09:11 Ответить
Рюсская фенька должна жить.... КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 5559
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02.11.2020 09:14 Ответить
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна ...
(с) Басня
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02.11.2020 09:18 Ответить
Тому всі повинні бути під вартою ще позавчора!
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02.11.2020 09:18 Ответить
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Источник: https://censor.net/ru/n3228460

Ну навіщо такі радікальні дії.....Достатньо буде підпалити хатинки ціх суддів...Як там в 95 "Горіла хата палала в Лондоні жинка плакала...."
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02.11.2020 09:19 Ответить
Пока будут рассматривать на комитетах,подкомитетах всевозможные проекты, все будет сделано руками свиней, нацепивших мантии судей.йМожет ли хоть как-то гражданское общество повлиять?Может и как программа минимум на вторник-протест под КС с требованием открытости заседаний.А знаете почему запланировано на вторник?Сегодня еще есть день для торгов КС с офисом "найвеличнішего" и в качестве продавца КС, а вот что он заломит и на что согласится украинский "стратеХ" это очень интересный вопрос и пока без ответа
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02.11.2020 09:21 Ответить
ви, головне, продовжуйте ставати на сторону КС, а не Зеленського
але валіть все на Зеленського, це саме він створив КС і керує ним зараз
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02.11.2020 09:22 Ответить
Воно може керувати хіба що своїм язиком, і то якщо Беня дозволить.
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02.11.2020 10:25 Ответить
Феню на РАБссии придумали Суздальские уличные торговцы в эпоху средневековья...в Украинском языке матов нет...
Одиннароод говорите? Ну Ну... КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 7569
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02.11.2020 09:22 Ответить
она на самом деле как кошка или только так обзывается?
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02.11.2020 09:26 Ответить
Хто звернувся з клопотанням? Роботодавці зеленського коломойський- мертвечук? Що зробив "гарант Конституції" з цього приводу, як підготувався до слухань? Теж саме, що й з приводу антикорупційних законів? Чи може він не знав? Хто в Україні очолює Міністерство юстиції, малюська чи портнов? Питання риторичне. Зрозуміло, що портнов.
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02.11.2020 09:28 Ответить
а вот не должно быть так, чтоб КС был полностью неподконтрольный, и никто не мог его распустить за явно преступные действия...тут явно надо принимать новую редакцию конституции, хотя утверждает ее тот же кс...я хз что делать может быстро принять закон о референдуме, и с формулировкой, что народ явлется высшим носителем власти вынести через референдум вотум недоверия суду?конечно долго, и скорее всего кс успеет признать референдум незаконным
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02.11.2020 09:29 Ответить
Як заворушилось соєве кодло, - додавлюй їх, Зеля !!!
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02.11.2020 09:35 Ответить
Дебілів все влаштовує?
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02.11.2020 10:26 Ответить
Тобі краще знати.
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02.11.2020 10:43 Ответить
Ну,шо тут сказать?Даже в самых демократических странах,бешеных собак усыпляют,а не ждут пока они покусают окружающих.Это ответ Веницианской комиссии.Если суд поймал бацилу бешенства и сам несёт угрозу демократии,действуя неадекватно и не соблюдая нормы самой демократических процедур,такой суд нуждается в лечении КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна - Цензор.НЕТ 2426
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02.11.2020 09:46 Ответить
Страну в сложившейся ситуации могут спасти только несколько крепких санитаров: вот например, выступает зельц на каком-нибудь прямом эфире, ребята его хватают, надевают рубашку, завязывают на спине рукава и уводят. У общества особо и вопросов не возникнет, значит состояние здоровья пОциента требует срочной госпитализации с уколами галоперидола или чего там еще, серы - это же очевидно...
Судей любого суда можно так же...
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02.11.2020 09:59 Ответить
Тут, например, характерный клипчик.
https://www.youtube.com/watch?v=eGMyxHOVtcY
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02.11.2020 10:01 Ответить
С суботы комментаторы взялись массово защищать позицию политсил-"не разгонять КС", мол бубочка переворот готовит. Фиг у него получится. А вот то, что страну снесут решениями "легитимных" судей-сомнений уже ни у кого нет? Или может кто "поупоростей"?
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02.11.2020 10:27 Ответить
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
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02.11.2020 10:51 Ответить
цирк и бенины скоморохи рулят, клоун делает овец.
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02.11.2020 10:58 Ответить
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.Источник: https://censor.net/ru/n3228460
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02.11.2020 11:03 Ответить
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:05 Ответить
"
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.Источник: https://censor.net/ru/n3228460"

Так "спасение банковской системы" это и предусматривало - сначала вливание гос. средств и невостребование долгов владельцев, потом возврат владельцам через суд с компенсацией. Если вместо того, чтоб посадить за мошенничество Беню и обанкротить банк, держава начала *************** танцы с "рекапитализацией", то так и должно было кончиться, за то и Майдан стоял за деньги Бени.
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02.11.2020 11:41 Ответить
Еще смешной момент: Кошкина считает, что если быстро разогнать КС и не дать ему вынести решение о неконституционности национализации банков, то Беня в Лондонском суде ничего не добьется. Так Соня решила, что в Лондонском суде сидят лохи, которые неспособны взять ее статейку, сопоставить с повесткой КС и датой его разгона и решить в пользу Бени спор, ввиду конституционного переворота в Украине?
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02.11.2020 11:58 Ответить
все это показывает одно и только одно.
Украине нужен новый лидер. Не мародер. Не кидала. Не урка. Не коммунар. Не нацмен.
Украине нужен... у к р а и н е ц.
Любящий в себе украинца, уважающий мнение простого народа, понимающий человеческие ценности, знающий - кто друг а кто враг страны и государства и умеющий держать их от казны на безопасном для экономики расстоянии.
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02.11.2020 12:43 Ответить
Sargas,СОВЕРШЕННО С ВАМИ СОГЛАСНА!

Одно уточнение.... Вы такого человека знаете???
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02.11.2020 19:06 Ответить
я еще в 2019 году сразу после инаугурации Бубочки, когда Бубочка объявил о незаконном роспуске Рады и после того, как КСУ проглотил это, дескать роспуск Рады законный, сделал для себя вывод, что КСУ полностью продажный..
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02.11.2020 22:40 Ответить
Жим-жим спрацювало?

Є інформація, що КСУ визнав конституційним закон про мову в першому читанні.
Начебто, всі 15 суддів проголосували це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3 листопада.
Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? Професійність? А як на мене, два основних інстинкта будь-якої людини - страх і почуття самозбереження)
Helgi Sharp
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03.11.2020 01:49 Ответить
 
 