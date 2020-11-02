За сутки от COVID-19 умерли 69 человек, 2 327 - выздоровели, выявлены 6 754 новых случая

В Украине по состоянию на утро понедельника, 2 ноября, зафиксированы 6 754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 402 194 человек.

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За сутки выздоровели 2 327 пациентов, всего с начала пандемии - 163 768 человек. В течение минувших суток умерли 69 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 7 375 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 2 ноября COVID-19 болеет 231 051 человек, что на 4 358 человек больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (817) области, Киеве (507), Львовской (464), Черновицкой (418) и Житомирской (398) областях.















