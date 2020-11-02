COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 817, Киев - 507 и Львовщина - 464

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 2 ноября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 817 человек.

Общее количество инфицированных составляет 37 997 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 531 человек. С начала эпидемии выздоровели 6 995 пациентов.

По состоянию на 2 ноября количество активных больных в Харькове и Харьковской области составляет 30 471 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Харьковщине было зафиксировано 1 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 883 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Львовская области.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 507 человек. Общее количество инфицированных - 38 745. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 787 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 12 924 пациента. Количество активных больных в Киеве - 25 034.

Во Львовской области коронавирусом заболели 464 человека. Общее количество инфицированных составляет 30 700 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 891 человек, за минувшие сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 12 125 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 17 684 человека.