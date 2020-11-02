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ВР (28734) Зеленский (16565) КС (2131) Совгиря (51)

В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря

В Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила представитель парламента в КСУ, нардеп "Слуги народа" Ольга Совгыря.

Нардеп признает, что президент выбрал не юридическое, а политическое решение вопроса, и что это несет определенные риски для будущего государства. Совгыря рассчитывает, что правовой комитет рассмотрит проект уже в среду 4 ноября, однако не исключает, что между чтениями депутаты внесут правки в документ.

"Эта ситуация имеет не только правовую, но и политическую сторону, конечно, риск есть, но никто никогда не ожидал, что КСУ примет такое решение, из-за которого будет такая негативная реакция общества, западных государств, международных организаций, которые поддерживают Украину", - подчеркнула представитель ВР в КС.

В Украине уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями, говорит Совгыря. Как пример она приводит ряд решений парламента после Революции достоинства. По ее мнению, в случае разгона КСУ новый состав можно будет сформировать до середины следующего года.

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - добавила Совгыря.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Інші варіянти?
Законний В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 4210 шлях лише один - примусити попросити суддів написати заяву про відставку.
А просити доведеться паяльником, чи праскою . В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 972
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02.11.2020 09:24
+10
Зебуины упорото не хотят рассматривать законные пути решения проблемы.
Кукловоды поставили задачу "Разогнать!", надо выполнять.
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02.11.2020 09:19
+10
В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 8336
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02.11.2020 09:22
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Страница 2 из 2
Так Порошенко тогда в ту пору в ручном режиме кэрував КС? Тогда логично,что он и сейчас кэруе. У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 7226 Ох уж этот Порошенко. У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 3350
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02.11.2020 11:24 Ответить
я цього не говорив, не стверджував, що Порошенко керував КС. Це ти сам собі придумав. І навіть не зрозумів, що таке політична воля влади, і як вона проявляється, і як вона впливає, в т.ч. і на суддів.
Але вам, дебілам, це занадто довго доведеться пояснювати. І - скоріш за все, даремно пояснювати. Тому не буду.
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02.11.2020 11:39 Ответить
"зеленый турборежим" уничтожения проевропейской Украины,и " зеленый турборежим" возвращения Украины в кровавые обьятия рашистского оккупанта
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02.11.2020 09:27 Ответить
Накой они нужны эти свиньи
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02.11.2020 09:28 Ответить
Курс доллара превысил 80 рублей впервые с марта
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02.11.2020 09:28 Ответить
Закупись! У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2648
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02.11.2020 09:33 Ответить
та не розганяти його треба, а карати
"випадково" публікується персональна інфа суддів, а УДО цілком випадково всі захворіли на один день
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02.11.2020 09:29 Ответить
Да не в случаи разгона. А гнать их от туда нужно и поскорее. И каждого судью проверить на вшивость.
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02.11.2020 09:29 Ответить
А до призначення нового складу доручити ВС виконувати функції КС. щоб запобігти звинуваченням у порушенні триєдинства влади. Може й назавжди так залишитися, специалізації потребують судді, а не суди
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02.11.2020 09:32 Ответить
ЗЕленые умники, а что делать будете с отмененными за это время нормами Законов(решения КС обжалованию не подлежат), которые дали и еще дадут индульгенцию, преференции пока вы "думаете"? Вместо того, чтобы действовать молниеносно вы только в среду(!)планируете(!) рассмотреть на комитете(!)
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02.11.2020 09:33 Ответить
А в разі розгону бидла з Банкової ?
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02.11.2020 09:35 Ответить
Голобородько живет в виртуальном советском союзе..но дороги в прошлое не бывает...
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02.11.2020 09:36 Ответить
Ностальгируешь?
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02.11.2020 09:40 Ответить
Аха.Асобино за Чечней....два раза брали У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 8034
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02.11.2020 09:45 Ответить
А че так долго? Дефицит отпетых прокацапских мерзавцев наблюдается? медведчука ставьте председателем он жеж юрист, нелю подтяните портнова, гулять так гулять
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02.11.2020 09:38 Ответить
Зелохи должны страдать!
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02.11.2020 09:42 Ответить
Это да. Но сейчас и мы прицепом пойдем
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02.11.2020 10:42 Ответить
У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2840 У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2589 Вождизм погубил Рабссию сЦаря,СССр.СНГ и РАБссия будет там же...
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02.11.2020 09:42 Ответить
Спішити нікуди. Краще дочекатись нового складу Проституційного суду, ніж старі неадеквати, відміною законів, ліквідують незалежність держави.
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02.11.2020 09:45 Ответить
Розгон КС стане черговим державним переворотом.
Але нам після 2014 року вже не звикати.
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02.11.2020 09:47 Ответить
Мене турбує те, що сайт повністю захопили барижні адепти. Усі свої коментарі вони пишуть мовою агресора, країни паРашки.
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02.11.2020 09:48 Ответить
А зачем КС нужен?
Кучка профессиональных взяточников поучают Президента и Верховную Раду как понимать конституцию . Вышвырнуть борова тупицкого в грязный,обезвоженный оккупантами крым и забыли.
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02.11.2020 09:52 Ответить
Невдомек клоугу, купившему диплом юриста, что таким образом он ставит под сомнения все решения КСУ, в частности, о законности досрочных выборов ВР в 2019?
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02.11.2020 10:00 Ответить
По ее мнению, в случае разгона КСУ новый состав можно будет сформировать до середины следующего года.Источник: https://censor.net/ru/n3228466

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"...в случае разгона КСУ (Констітуційний Суд!!!!)..." У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 7813 Зимбабве...Билиать...
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02.11.2020 10:11 Ответить
успокойтесь, никто никого не разгонит. зеля не идиот против своих идти. побухтят, потом не хватит голосов или будет 10 тыс поправок, которые будут рассматривать год. при зеле украина будет или под ****** или развалена. или кто то еще не понял?))
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02.11.2020 13:56 Ответить
Как раз Зеля - идиот. А вот тот, кто за ним стоит - нет.
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02.11.2020 17:36 Ответить
ну, не нужно недооценивать врага. он все понимает что происходит
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02.11.2020 18:02 Ответить
Да не он. Он двух слов связать не может и на системные действия не способен. Ну не может у слизняка быть в голове многоходовочек! А здесь все слишком красиво продумано. Слишком мощная поддержка СМИ, обращения в ЕС, митинги. Я не против того, чтобы Зеля болтался на фонаре, но он просто говорящая кукла для толпы. В принципе, об этом многие догадывались еще до выборов.
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02.11.2020 18:13 Ответить
Может я чтото не понимаю.А на кой вобще этот КС.
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02.11.2020 21:37 Ответить
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