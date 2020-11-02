Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов. ДОКУМЕНТ

Члены Васильковской ТИК обратились к президенту, министру внутренних дел, ОБСЕ и "Гражданской сети "Опора" с просьбой обеспечить честное определение результатов выборов.

Об этом стало известно из обращения членов Васильковской ТИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рідне місто.

Члены ТИК обращают внимание на провокации, которые осуществлялись представителями правящей партии и просят у президента, министра внутренних дел, ОБСЕ и "Гражданской сети "Опора" не допустить возможных нарушений закона и вмешательства в установление результатов выборов.

"Несмотря на то, что был осуществлен пересчет голосов, а также есть решение суда, которое подтверждает правомерность установленных результатов, мы уверены, что кандидаты от "Слуги народа", которые проиграли выборы, будут и впредь совершать провокации для отмены невыгодных для них результатов.

Просим вас предотвратить возможные незаконные попытки влияния на волеизъявление украинцев, а также обеспечить мирное и честное определение результатов этих местных выборов", - говорится в обращении.

Напомним, представителями правящей партии был установлен пересчет голосов в 12 участках Васильковской громады. Также кандидат от политической партии "Слуга народа" Андрей Шевченко подал иск в Васильковский горрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий Васильковской городской ТИК. Однако суд отказал им в удовлетворении иска.