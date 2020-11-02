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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Аваков (3444) Зеленский (16565) местные выборы (2145) ОБСЕ (4795) ТИК (88) Васильков (178) ОПОРА (247) Слуга народа (2548)

Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов. ДОКУМЕНТ

Члены Васильковской ТИК обратились к президенту, министру внутренних дел, ОБСЕ и "Гражданской сети "Опора" с просьбой обеспечить честное определение результатов выборов.

Об этом стало известно из обращения членов Васильковской ТИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рідне місто.

Члены ТИК обращают внимание на провокации, которые осуществлялись представителями правящей партии и просят у президента, министра внутренних дел, ОБСЕ и "Гражданской сети "Опора" не допустить возможных нарушений закона и вмешательства в установление результатов выборов.

"Несмотря на то, что был осуществлен пересчет голосов, а также есть решение суда, которое подтверждает правомерность установленных результатов, мы уверены, что кандидаты от "Слуги народа", которые проиграли выборы, будут и впредь совершать провокации для отмены невыгодных для них результатов.

Просим вас предотвратить возможные незаконные попытки влияния на волеизъявление украинцев, а также обеспечить мирное и честное определение результатов этих местных выборов", - говорится в обращении.

Напомним, представителями правящей партии был установлен пересчет голосов в 12 участках Васильковской громады. Также кандидат от политической партии "Слуга народа" Андрей Шевченко подал иск в Васильковский горрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий Васильковской городской ТИК. Однако суд отказал им в удовлетворении иска.

Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов 01
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Топ комментарии
+4
В цивілізованих країнах : вдень вибори - вранці наступного дня-результати ! У нас же ще місяць будуть "рахувати" та фальшувати- ось і все що потрібно знати про розрекламовану ЗЕдиджилітизацію ! Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов - Цензор.НЕТ 1185
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02.11.2020 09:39
+3
Просят беларусы, украинцы требуют.
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02.11.2020 09:41
+3
Прошла неделя после выборов.... Ни слова о том, на какой стадии подсчёт бюллетеней.... Ни слова о судебных процессах, тормозящих подсчёт.... Необычная послевыборная тишина.... Может зелёные хотят замять результаты и по-тихому забыть о выборах, и своём позорном пролёте?
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02.11.2020 09:51
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В цивілізованих країнах : вдень вибори - вранці наступного дня-результати ! У нас же ще місяць будуть "рахувати" та фальшувати- ось і все що потрібно знати про розрекламовану ЗЕдиджилітизацію ! Члены Васильковской ТИК просят Зеленского, Авакова и ОБСЕ обеспечить честное определение результатов выборов - Цензор.НЕТ 1185
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02.11.2020 09:39 Ответить
Просят беларусы, украинцы требуют.
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02.11.2020 09:41 Ответить
Пусть сами решают просить или требовать это их жизнь
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02.11.2020 09:46 Ответить
Прошла неделя после выборов.... Ни слова о том, на какой стадии подсчёт бюллетеней.... Ни слова о судебных процессах, тормозящих подсчёт.... Необычная послевыборная тишина.... Может зелёные хотят замять результаты и по-тихому забыть о выборах, и своём позорном пролёте?
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02.11.2020 09:51 Ответить
Все проблемы Васильковской ТИК связаны с бородатой сабакой каломойского- дубинским, если эту, распространяющую сказ, сабаку утилизировать проблемы сами-собой решатся.
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02.11.2020 09:53 Ответить
Насправді, там жаба з гадюкою. Шістка засуки баласинович воює з шісткою дубінського шевченком.
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02.11.2020 10:12 Ответить
я так понимаю, что даже засухи меньшее зло чем эта бородатая сабака.
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02.11.2020 10:14 Ответить
правильно розумієш
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02.11.2020 11:45 Ответить
Если я нарушу звкон...
Члени Васильківської ТВК просять Зеленського, Авакова та ОБСЄ забезпечити чесне встановлення результатів виборів - Цензор.НЕТ 741
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02.11.2020 10:02 Ответить
кажется назревает бальшой шухер у клоунов....
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02.11.2020 12:09 Ответить
Кого просят?! Вы странные люди, ей богу!
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02.11.2020 10:10 Ответить
 
 