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Новости За рубежом
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Африка (71) заложник (557) Нигерия (26) спецназ (269) США (8210) ЦРУ (61) ССО (119)

Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

27-летний американский фермер Филип Волтон поселился в центральной Африке, в селе Массалата в Нигере. Он создал ферму, на которой выращивал манго, разводил верблюдов , овец и птицу. 26 октября на нескольких мотоциклах к его дому подъехало шестеро бандитов, вооруженных автоматами. Они схватили Волтона и вывезли его в неизвестном направлении. Вскоре за жизнь американца потребовали выкуп.

Подробности операции описал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В Нигере находится американский воинский контингент, здесь американский спецназ и беспилотники воюют с исламскими террористическими группировками. Однако для спасения заложников направили дополнительные силы.

Согласно данным трекеров, которые приводит War zone, с американской авиабазы Рота в Испании для спасения простого фермера стартовала настоящая армада: 4 десантных самолета МС-130 для дальних рейдов, 4 десантных конвертоплана CV-22, 1 тяжелый штурмовик АС-130J со 105 мм гаубицей и комплектом управляемых ракет и бомб, 1 базовый патрульный самолет Р-8А, и 6 воздушных танкеров КС-135R. Эти 16 воздушных кораблей должны были обеспечить переброску примерно на 3000 км, высадку, огневую поддержку и эвакуацию элитного спецподразделения - знаменитой "Команды Шесть" SEALS ВМС США.

Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки 01

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Американская разведка обнаружила местонахождения заложника - на севере соседней страны - Нигерии, такой же нищей, с высоким уровнем преступности. И ночью 31 октября на головы африканским бандитам, которые решили подзаработать, обрушились лучшие бойцы крупнейшей сверхдержавы. Всех террористов на месте убили, одного взяли в плен. Заложник и американские военные не пострадали. Филип Волтон доставлен в посольство США.

Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки 02

Президент США Дональд Трамп с гордостью сообщил, что за время его правления освобождено уже 55 граждан США, захваченных в заложники в 24 разных странах мира.

Да, можно сказать, это пиар, это выборы в США, но это полезный пиар, который правильно сочетается с целями государства. Американцы создали армию для защиты своих интересов по всему миру, и на таких реальных боевых задачах они отрабатывают проекцию силы в любой точке планеты. Эта операция обошлась во много миллионов долларов, это дорого, но влияние США и боеспособность стоят несравнимо дороже, и, безусловно, Америка может себе это позволить. Такова оборонная доктрина. ВС США построили систему, которая с уверенностью в успехе позволяет проводить операции такого рода с минимальным риском в совершенно незнакомом глухом уголке континента и в кратчайшие сроки. Американцы создали ССО не для того, чтобы тренироваться на базе, а чтобы постоянно решать любые возникающие кризисы, ведь только это есть гарантия, что спецназ будет готов к любой угрозе.

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"А в Украине пиар другой. Вспоминаем недавнюю операцию по спасению Ярослава Журавля, которую президент взял под личный контроль, но бойца так и не нашли в 500 метрах от наших позиций. Вспоминаем, как перед выборами президент направил на Донбасс для пиара 100 депутатов Слуг народа. А когда после выборов российские снайперы застрелили двоих наших бойцов - ни президент ни депутаты не приехали. Ни президент ни министр обороны даже не прокомментировали это событие - типа, не мешайте нам и дальше рассказывать про соблюдение "перемирия"! Что такое стандарты НАТО надо изучать вот на таких примерах", - отметил Бутусов.

Напомним, отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий.

Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил привлечение подразделений специального назначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий" возле Зайцевого. По словам отца, это привело к тому, что раненный Ярослав Журавель погиб от кровопотери в "серой зоне".

Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

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Топ комментарии
+47
а ведь можно было из бывших президентов создать группу переговорщиков . вывести из Нигера ( да чего уж там . вообще из Африки ) все войска . и с большой помпой обменять этого фермера на нескольких государственных преступников Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки - Цензор.НЕТ 8807
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02.11.2020 10:05
+35
А Журавля говнокомандувач кинув на призволяще.
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02.11.2020 10:09
+33
Не такой же. Клоун клоуну большая разница. При Трампе Журавель не умирал бы четверо суток, пока през омарами запихался и Мендель окучивал.
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02.11.2020 10:11
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Страница 2 из 2
Я и тебя в глаза не видел!!!! Ты похоже просто вводу варишь!!!

Но при этом занимаешся панибрадством.Я тебее не Кирюха! А на счет МЫ одно только бу бу бу и слился, так и не ответив кто такие мы и кого мы не должны трогать. Да и вот с этим мы и вы это от тебя попахивает кремлевской прпагандой.
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02.11.2020 13:40 Ответить
Ну вот и поговорили- мне от тебя пахнуло , тебе я воняю!!! Поговорили!!!!!
Кирилл Абрикосович- отвали !!! Хорошего Дня!!!!!

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02.11.2020 13:49 Ответить
Что андрей андреевичь слился? Так и не ответив. Вили сам.
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02.11.2020 13:55 Ответить
Зеленского избрали 75% населения!!!!
===
Что ты несёшь?
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02.11.2020 13:43 Ответить
Да это скорее всего запоребриковый
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02.11.2020 13:56 Ответить
То жаль что та деревня не возле океана была. Подогнали бы авианосец. Есть давняя деталька. Её на не воспринять даже на подсознательном уровне. Во время 2 мировой лётчикам США, особенно что воевали над Атлантикой, а потом с 1944г и в Европе выдавали размером с портсигар коробку проризиненную с 3 золотыми монетками и 2 золотыми кольцами. А теперь сюрпрайз. Если собьют и выжил и не попал в плен или как там ещё, что бы продержаться. выкупиться с плена или чуть приженится на местной девушке и спастись. Дорого очень и долго готовят лётчика. Людей там ценят превыше всего, золото потом. Мозги имеется в виду в цене. 305 лауреатов Нобелевской премии у америкосов по этой причине. А 28 у кого---догадались?
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02.11.2020 15:57 Ответить
это потому что в США нет Ермака, а так бы позвонил Нигерийцам и всё пропало
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02.11.2020 10:18 Ответить
Да, можно сказать, это пиар, это выборы в США, но это полезный пиар, который правильно сочетается с целями государства. Американцы создали армию для защиты своих интересов по всему миру Источник: https://censor.net/ru/n3228474\\\\\\\\\

А ведь, попробуй мы сделать ЯО взад, "интересы" Трампа были бы в том шоп эта армия нас бомбила. Щас налетят: ватник, тыфселшешь, трампофоп, анинашидрусья.....
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02.11.2020 10:21 Ответить
Как это у нас нет спецопераций? Неправда! Вон, СБУ на рынке "7-й км." какую спецоперацию провели! И спецназ был и бронеавтомобили. А результат какой! Изьяли несколько тонн тюли! А это вам не фермера из рук бандитов, в джунглях Африки вытаскивать ...
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02.11.2020 10:26 Ответить
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 6310
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02.11.2020 10:29 Ответить
Мабуть тюль треба була, окна в бордели завесить Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 7759
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02.11.2020 11:33 Ответить
А зеленая сопля решила не спасать солдат которые умирали 4 дня от ран.
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02.11.2020 10:29 Ответить
Может оно и хотело спасать, но "хотеть" и "мочь" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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02.11.2020 11:59 Ответить
Ощущение, что Трамп лично писал текст Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 3545
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02.11.2020 10:37 Ответить
Тут не варто рахувати американські мільйони на порятунок одного фермера, бо,
по-перше, це тренування,
а по-друге, інші потенційні викрадачі знатимуть, що громадян США краще не чіпати.
Ці дві позиції варті таких витрат.
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02.11.2020 10:43 Ответить
Американцы-красавцы! респект
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02.11.2020 10:43 Ответить
Не любой американец додумается создавать ферму в Центральной Африке.... Наверное потому и подняли на уши элитку
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02.11.2020 10:59 Ответить
Скоріше за все христианські налаштований фермер поїхав навчати африканців веденню господарства в їх кліматичних умовах. Не думаю що, там був якийсь магнат, який поїхав загоблювати тисячі гектарів африканського чорнозему для вирощування генетично модифікованої сої.
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02.11.2020 12:57 Ответить
Але ж знайшов, куди припхатися, - в Нігер! Мало було своїх нігерів?
Якийсь екстремал-неадекват з ду-у-у-уже великими тарганами в голові.
До речі, Нігер - аж ніяк не Центральна Африка. Це одна з країн західно-африканського Сахелю, - перехідної території між пісками і саваннами на південь від Сахари.
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02.11.2020 14:30 Ответить
знав канадця, який в Африці криниці копав і інфраструктуру налагоджував по селах. Такі вони люди- за власні гроші лізуть в задницю допомагати тим, кому гірше інших.
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02.11.2020 16:10 Ответить
Це той тип людей, які, або влаштовують революцію "заради щастя всього людства", або стають "святими мучениками джихаду", або (що одне й те ж), - християнськими святенниками несповна розуму.
Найчастіше це відчайдушні фанатики будь-якого штибу. Яким простіше знищити всю планету, ніж визнати якусь свою дрібну ідеологічну неправоту.
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02.11.2020 16:49 Ответить
В невеликих кількостях такі люди можуть бути навіть корисними, - надавати моральні орієнтири для дикого плебсу. Як свічка в темряві, або маяк, на світло якого пливуть у суцільній пітьмі. Але, коли свічку запалити посеред моря бензину...
Навряд чи хто хотів би такої іскри світла.
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02.11.2020 17:05 Ответить
Красавчики.Если они ещё возьмут на вооружении москальскую доктрину о защите англоязычных в любой точке земного шара,то освободят всех политзаключённых Мордовии знающих английский язык Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 9550
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02.11.2020 11:26 Ответить
у Бубачки тоже есть спецназ, вон СБУ фуры перегруженные ловит
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02.11.2020 11:48 Ответить
Альфа на "7 киллометре" турок торгашей гоняет!
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02.11.2020 12:17 Ответить
ССО Бубочки - Боевые Зебилы
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 175
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02.11.2020 20:54 Ответить
Байден извинится и выдаст фермера обратно, потому что черные жизни важны.
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02.11.2020 11:51 Ответить
У нас власть позорных негодяев.
У власти пиар, не стрелять по врагу, отводить войска, бросать своих солдат, тишина, посмотреть в глаза врагу.
Убийства украинских солдат для власти, инцидент мешающий перемирию.
Запрет захватить вагнеровцев, это предательство позорных негодяев.
Вообщем они **людки.
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02.11.2020 12:02 Ответить
Расстрел морпехов снайперами-"неприятный инцидент"
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02.11.2020 12:19 Ответить
жаль что остальные (будущие) террористы не читают цензор
а также не смотрят новостей как таковых
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02.11.2020 12:35 Ответить
Украинцы рабы судейско мусорской мафии
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02.11.2020 12:38 Ответить
Зауважте, противники Трампа роками кричали про те що, ***** на Трампа має компромат але так його і не виклали. Завтра вибори і весь цей компромат, якого ніхто так і не побачив, виявиться вже нікому не потрібний незалежно від результатів. Завтра Трамп або програє і цей компромат втратить будь яку цінність, або виграє але й тоді компромат вже ні на що не вплине.
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02.11.2020 12:53 Ответить
На Трампа кроме как то что он баб трахал никакого компромата не нашлось . А вот Байдена уличили в продаже американских военных технологий Китаю получению взяток в особокрупных размерах включая взятки от росийских олигархов .
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02.11.2020 18:59 Ответить
Вот это КЛАСС. ЗЕ, если эту информацию он увидит, не будет...стыдно за известный случай?
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02.11.2020 13:28 Ответить
у нас группка проституионно-конституционно-************** террористов захватили в заложники всю Украину - и ничё, банкуют.. - говорят, мол: вы, украинцы, правОв ни на что не имеете, даже на защиту себя и даже Конституции Украины..
их законом разрешается только спалить себя на Майдане.. походу из опций Ылита нам оставила только беззаконие..
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02.11.2020 14:05 Ответить
Американцу надо было головой думать прежде чем селиться в такой дикой стране как ЦАР.
В Украине тоже не советовал бы.
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02.11.2020 14:17 Ответить
Супердержава. І цим все сказано.
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02.11.2020 14:19 Ответить
Украинские фермеры курят в сторонке. Особенно когда к ним за урожаем и выкупом приходят доморощенные "активисты" в балаклавах
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02.11.2020 15:43 Ответить
Ну ви даєте - де клоун, а де реальність Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 7266
Янкі молодці, треба приклад брати.
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02.11.2020 15:45 Ответить
Лучшие бойцы сверхдержавы! Редактор выучка совковая -зализал америкосам знатно!
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02.11.2020 16:35 Ответить
С одной стороны, похвально когда страна так защищает своих граждан.
С другой стороны, честно говоря не могу понять мотивы этого "фермера"!
Если тебе нужен экстрим - пожалуйста, но зачем втягивать в это дело посторонних людей?
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02.11.2020 17:36 Ответить
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 3516 "А в Украине пиар другой. Вспоминаем недавнюю операцию по спасению Ярослава Журавля, которую президент взял под личный контроль, но бойца так и не нашли в 500 метрах от наших позиций. Вспоминаем, как перед выборами президент направил на Донбасс для пиара 100 депутатов Слуг народа. А когда после выборов российские снайперы застрелили двоих наших бойцов - ни президент ни депутаты не приехали. Ни президент ни министр обороны даже не прокомментировали это событие - типа, не мешайте нам и дальше рассказывать про соблюдение "перемирия"! Что такое стандарты НАТО надо изучать вот на таких примерах"

просто юзик и второй жиртрест не влезут не в одинвертолет илиздадутся мальчишам кибальчишам для поедания варенья и печенья Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 5344
Источник: https://censor.net/ru/n3228474
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02.11.2020 17:52 Ответить
короче полная анальная дырка я считаю надо отстранить на веря мвд и нгу и какой то частью военной расстрелять все опзж и оппоблок и вдомах тоже..так толку не будет не страна а цирк.. и судей туда же...
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02.11.2020 17:53 Ответить
Після таких статей , завжди стає соромно за державу ,, хоча сама стаття хороша . Уявляю що подумають американські військові , коли прочитають як наше військове командування на чолі з верховним гівнокомандувачем , кинули помирати бійця , майже біля своїх позицій .
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02.11.2020 18:33 Ответить
Нічого нікому небуде поки він при владі,а от як закінчиться термін,тоді хочби вспіть схватить!! Я так розумію,людини яка впевненна,що за душею чисто(МАЙЖЕ) небуде драпать,є приклади,ЮВТ,Порох,Яценюк,Пастор,а де поділись Азірови зі своїм шоблом,хоча сьогодні половина повернулась,а за Пороха сиділи за бугром і гадили по повній.
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02.11.2020 19:07 Ответить
Гондурас отдыхает)))))
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02.11.2020 19:13 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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02.11.2020 20:38 Ответить
Этого фермера же можно было просто обменять!
На захваченных в плен других нигерийских бандитов .....на деньги ....наркоту или оружие ! Так мы же САМИ и поступали в течение последних шести лет .....
А яж забыл наш враг сама ужасная рашка! великая межгалактическая имперская суперхрень . Тот кто становится на ее пути должен сразу сдаться ей на милость или застрелиться ...Ну или какой нибудь схематоз замутить с ней типа война войной , а гешефт само собой .Как и было все при папередниках ранее и сейчас при наступниках .
Тьху .....(
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02.11.2020 21:09 Ответить
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 1859
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02.11.2020 21:11 Ответить
украинские толстошеие крупнотохесные хенералы из армии, сбу, разведки, легавых могут только водку жрать... на аналогичную операцию у них мозгов нет, они проедены... боевые действия на востоке Украины это показывают....
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03.11.2020 05:20 Ответить
Вот по тому Штаты и сверхдержава , для них даже фермер живущий в ***..нях Африки такой же гражданин и требует защиты.Правда с выборами у них не все гладко , но если обойдутся без гражданской войны и смогут убрать рыжего без особого кипеша , значит все будет Ок. А то если начнется трендец там , то нам оооох не весело будет , когда один на один с Мордором останемся , бо сопливая и продажная Европа могут только озабоченности выражать , над которыми все на планете все ржут.
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03.11.2020 06:21 Ответить
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