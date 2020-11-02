Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки
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27-летний американский фермер Филип Волтон поселился в центральной Африке, в селе Массалата в Нигере. Он создал ферму, на которой выращивал манго, разводил верблюдов , овец и птицу. 26 октября на нескольких мотоциклах к его дому подъехало шестеро бандитов, вооруженных автоматами. Они схватили Волтона и вывезли его в неизвестном направлении. Вскоре за жизнь американца потребовали выкуп.
Подробности операции описал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
В Нигере находится американский воинский контингент, здесь американский спецназ и беспилотники воюют с исламскими террористическими группировками. Однако для спасения заложников направили дополнительные силы.
Согласно данным трекеров, которые приводит War zone, с американской авиабазы Рота в Испании для спасения простого фермера стартовала настоящая армада: 4 десантных самолета МС-130 для дальних рейдов, 4 десантных конвертоплана CV-22, 1 тяжелый штурмовик АС-130J со 105 мм гаубицей и комплектом управляемых ракет и бомб, 1 базовый патрульный самолет Р-8А, и 6 воздушных танкеров КС-135R. Эти 16 воздушных кораблей должны были обеспечить переброску примерно на 3000 км, высадку, огневую поддержку и эвакуацию элитного спецподразделения - знаменитой "Команды Шесть" SEALS ВМС США.
Американская разведка обнаружила местонахождения заложника - на севере соседней страны - Нигерии, такой же нищей, с высоким уровнем преступности. И ночью 31 октября на головы африканским бандитам, которые решили подзаработать, обрушились лучшие бойцы крупнейшей сверхдержавы. Всех террористов на месте убили, одного взяли в плен. Заложник и американские военные не пострадали. Филип Волтон доставлен в посольство США.
Президент США Дональд Трамп с гордостью сообщил, что за время его правления освобождено уже 55 граждан США, захваченных в заложники в 24 разных странах мира.
Да, можно сказать, это пиар, это выборы в США, но это полезный пиар, который правильно сочетается с целями государства. Американцы создали армию для защиты своих интересов по всему миру, и на таких реальных боевых задачах они отрабатывают проекцию силы в любой точке планеты. Эта операция обошлась во много миллионов долларов, это дорого, но влияние США и боеспособность стоят несравнимо дороже, и, безусловно, Америка может себе это позволить. Такова оборонная доктрина. ВС США построили систему, которая с уверенностью в успехе позволяет проводить операции такого рода с минимальным риском в совершенно незнакомом глухом уголке континента и в кратчайшие сроки. Американцы создали ССО не для того, чтобы тренироваться на базе, а чтобы постоянно решать любые возникающие кризисы, ведь только это есть гарантия, что спецназ будет готов к любой угрозе.
"А в Украине пиар другой. Вспоминаем недавнюю операцию по спасению Ярослава Журавля, которую президент взял под личный контроль, но бойца так и не нашли в 500 метрах от наших позиций. Вспоминаем, как перед выборами президент направил на Донбасс для пиара 100 депутатов Слуг народа. А когда после выборов российские снайперы застрелили двоих наших бойцов - ни президент ни депутаты не приехали. Ни президент ни министр обороны даже не прокомментировали это событие - типа, не мешайте нам и дальше рассказывать про соблюдение "перемирия"! Что такое стандарты НАТО надо изучать вот на таких примерах", - отметил Бутусов.
Напомним, отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий.
Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил привлечение подразделений специального назначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий" возле Зайцевого. По словам отца, это привело к тому, что раненный Ярослав Журавель погиб от кровопотери в "серой зоне".
Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Но при этом занимаешся панибрадством.Я тебее не Кирюха! А на счет МЫ одно только бу бу бу и слился, так и не ответив кто такие мы и кого мы не должны трогать. Да и вот с этим мы и вы это от тебя попахивает кремлевской прпагандой.
Кирилл Абрикосович- отвали !!! Хорошего Дня!!!!!
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Что ты несёшь?
А ведь, попробуй мы сделать ЯО взад, "интересы" Трампа были бы в том шоп эта армия нас бомбила. Щас налетят: ватник, тыфселшешь, трампофоп, анинашидрусья.....
по-перше, це тренування,
а по-друге, інші потенційні викрадачі знатимуть, що громадян США краще не чіпати.
Ці дві позиції варті таких витрат.
Якийсь екстремал-неадекват з ду-у-у-уже великими тарганами в голові.
До речі, Нігер - аж ніяк не Центральна Африка. Це одна з країн західно-африканського Сахелю, - перехідної території між пісками і саваннами на південь від Сахари.
Найчастіше це відчайдушні фанатики будь-якого штибу. Яким простіше знищити всю планету, ніж визнати якусь свою дрібну ідеологічну неправоту.
Навряд чи хто хотів би такої іскри світла.
У власти пиар, не стрелять по врагу, отводить войска, бросать своих солдат, тишина, посмотреть в глаза врагу.
Убийства украинских солдат для власти, инцидент мешающий перемирию.
Запрет захватить вагнеровцев, это предательство позорных негодяев.
Вообщем они **людки.
а также не смотрят новостей как таковых
их законом разрешается только спалить себя на Майдане.. походу из опций Ылита нам оставила только беззаконие..
В Украине тоже не советовал бы.
Янкі молодці, треба приклад брати.
С другой стороны, честно говоря не могу понять мотивы этого "фермера"!
Если тебе нужен экстрим - пожалуйста, но зачем втягивать в это дело посторонних людей?
просто юзик и второй жиртрест не влезут не в одинвертолет илиздадутся мальчишам кибальчишам для поедания варенья и печенья
Источник: https://censor.net/ru/n3228474
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
На захваченных в плен других нигерийских бандитов .....на деньги ....наркоту или оружие ! Так мы же САМИ и поступали в течение последних шести лет .....
А яж забыл наш враг сама ужасная рашка! великая межгалактическая имперская суперхрень . Тот кто становится на ее пути должен сразу сдаться ей на милость или застрелиться ...Ну или какой нибудь схематоз замутить с ней типа война войной , а гешефт само собой .Как и было все при папередниках ранее и сейчас при наступниках .
Тьху .....(