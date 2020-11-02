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Новости Политика Украины
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Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов

Национальное антикоррупционное бюро среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе Президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного Суда Александра Тупицкого. Либо это какие-то крайне похожие на них голоса.

 Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ, близкие к НАБУ, пишет на своей странице в Фейсбуке главред издания Юрий Бутусов.

На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО

Александр Тупицкий был избран главой Конституционного Суда в сентябре 2019 года. Тупицкий был назначен судьей КС в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря

Не исключено, что решения Конституционного Суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+41
Цікаво почути коменти від моно меншості

Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 2281
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02.11.2020 10:39
+26
в расследовании главное не выйти на себя
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02.11.2020 10:38
+19
Портнова приезд чисто "заслуга"Зебила,он приехал сразу когда победил Зе,зная наверное точно что его не арестуют тут,при Порошенко оно сидело в москве и сюда боялось приезжать,и там гавкало с пропагандовских каналов против Украины
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02.11.2020 10:53
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в расследовании главное не выйти на себя
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02.11.2020 10:38 Ответить
Цікаво почути коменти від моно меншості

Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 2281
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02.11.2020 10:39 Ответить
Зараз заверещать шо це брехня.
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02.11.2020 10:42 Ответить
точніше забекають.
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02.11.2020 10:43 Ответить
Та ще й скажуть, що то Порошенко їх звів! Хоча це ще раз підтверджує, що та вся кчтавпсія - не просто так.
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02.11.2020 11:02 Ответить
еще бы, конечно - во всем Порошенко у низ виноват )))
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02.11.2020 13:40 Ответить
а вы думаете эти 73 или 7,3% они вообще в курсе ЧТО ИМЕЕТ БЫТЬ В УКРАИНЕ это же жжжучило нагадили а вы убирайте... а мы пошли дальше гадить нет такой подвид надо только физически уничтожать как паразитов.. бактерии... вирусы
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02.11.2020 10:43 Ответить
Так, в своєму домі має бути чистота, запорука здоров'я, захист від СOVID-19 i CLOUN-95.
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02.11.2020 12:32 Ответить
Оптимістичненько Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1112 а краще 0,73%
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02.11.2020 10:55 Ответить
До цього їх і доведемо. Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 383
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02.11.2020 10:58 Ответить
Одна проблема - куди ці відсотки перетікають.
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02.11.2020 10:59 Ответить
Будемо сподіватись на краще.
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02.11.2020 11:00 Ответить
судя по явке на местных выборах, они скоро сами за себя будут голосовать....
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02.11.2020 11:45 Ответить
Нічого цікавого, залізь на гілку В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - побачиш. В т ч. "Просто надо честно признать, судебная реформа Порошенко провалилась. И сейчас судьи по примеру с судьями КС чувствуют себя безнаказанными местными царьками", і т.д.
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02.11.2020 11:50 Ответить
А я навідь і сперичатись не буду.
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02.11.2020 12:06 Ответить
У зелені прокол за проколом. Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 92
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02.11.2020 10:41 Ответить
Так прямо серпом по яйкам зесрани?садисты вы)
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02.11.2020 10:41 Ответить
У когось були в цьому сумніви? В тому, що до безладу в державі причетний портнов, як представник фуйла-коломойського та їх маріонеточної влади? У мене так точно, ні.
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02.11.2020 10:43 Ответить
а я, ще зробив екскурс в минуле та пригадав ту суку, що привела Портнова... Мабуть, не варто озвучувати прізвище, щоб сектанти пластичної хірургії до цноти- не образились? Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9147
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02.11.2020 11:42 Ответить
А ще вчора всі зебіли волали: це їх ще порох поназначав!
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02.11.2020 10:52 Ответить
Портнова приезд чисто "заслуга"Зебила,он приехал сразу когда победил Зе,зная наверное точно что его не арестуют тут,при Порошенко оно сидело в москве и сюда боялось приезжать,и там гавкало с пропагандовских каналов против Украины
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02.11.2020 10:53 Ответить
Бенядиктовой и ГБР это не интересно.
ПОЧЕМУ-ТО ...
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02.11.2020 10:54 Ответить
Які питання у беня-діктової і гбр можуть бути до свого керівника- кодувальника? Коли він їх на посади і призначив.
"Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращения сюда приходят [в Офис генерального прокурора]. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи", - рассказала Ирина Венедиктова.
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02.11.2020 11:01 Ответить
Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6730
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02.11.2020 10:56 Ответить
Вкрав в януковича тоніс ?
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02.11.2020 11:48 Ответить
Цей КС треба розганяти. Негайно. Бо якщо скасують закон про мови, то щонайменше 4 роки для України буде втрачено.
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02.11.2020 10:58 Ответить
До завтра встигнете розігнати?
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02.11.2020 11:02 Ответить
коли в тебе заболить голова - то, якщо гільотіни не знайдеш, надінь петлю собі на шию і повішайся. Головна біль тобі попустить... гарантовано. І кардинально.
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02.11.2020 12:47 Ответить
Програма «Гончаренко рулить» неочікувано перейшла в формат «Порошенко рулить»

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2342
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02.11.2020 11:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=glxwSIdG5po&feature=youtu.be
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02.11.2020 12:42 Ответить
Их мордами тыкают, как паршивых котят у их же лайно, оставленное то там то сям, - а они, словно не слыша скверного запаха, накладывают, и накладывают, по углам все новые, и новые, кучки. Самая серливая мразная гадина из них - это, конечно же, портнов. У этого кошака, после Москвы, прямо диарея в украинской политике.
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02.11.2020 11:03 Ответить
Уже можно с уверенностью сказать, шмаркля дал добро на тупицу, а сейчас прикидывается овцой и наигранно возмущается КС, заблаговременно уничтожил сбу, теперь нет кому его арестовать.
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02.11.2020 11:03 Ответить
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бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла
перепочинь стаканівець
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02.11.2020 11:14 Ответить
блін, та ви обидва стаканівці-зебіли. Чистопородні
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02.11.2020 11:51 Ответить
Думаєте ця інформація щось змінить абсолютно нічого, тому що 60% наших людей не дивляться крім телевізова нічого, і ця інформація навіть до них не дійде..
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02.11.2020 11:06 Ответить
Удивляет не факт таких разговоров. Удивляет реакция. Причем реакция всех: и участников, и президента, и депутатов, и якобы антикоррупционных органов.
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02.11.2020 11:07 Ответить
Нікому нема довіри у Презідента.Тому Богдан и пішов.Легко во владу впіхнутися,але в дупу отримати ще легше.
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02.11.2020 11:17 Ответить
когда говорят об ответственности президента, это просто смешно, уже даже не грустно..., у нас есть ширма, которая закрывает то, что на самом деле происходит и кто на самом деле рулит вместо президента...
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02.11.2020 11:28 Ответить
Україною править мафія і судді у значній кількості є її частиною. Цей розгул злочинності на державному рівні потрібно припинити негайно самими рішучими методами аж до введення прямого президентського правління чи надзвичайного стану.
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02.11.2020 11:31 Ответить
да демократия не для нас ,тоталитарный режим самое оно...
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02.11.2020 11:51 Ответить
_Всю власть отдать кремлёвскому агенту? Ты, ****, ипанулся или как? Или на службе у путлера?
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02.11.2020 12:09 Ответить
Богдан и Коломойский./Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами/ "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов /Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.
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02.11.2020 11:45 Ответить
Т.е власть в лице команды Зе сама направляпа КС на демонтаж всех достижений Майдана! Спазу же после прихода! А тут маленько не рассчитали!
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02.11.2020 11:46 Ответить


Богдан з Портновим??? ти бач...

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2642
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02.11.2020 11:47 Ответить
а в своем знаменитом 4х часовом интервью Гордону, Богдан так демонстративно переживал за Украину, так переживал.... Или он не знал, на кого работает Портнов ?
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02.11.2020 12:04 Ответить
Они все там за Украину без украинцев.
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02.11.2020 12:47 Ответить
Явні порохоботи! Особливо Портнов з Богданом, а Вовк матьорий бандеровець. Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5180
Альооо зєбіл, а ти все Порха боїшся. Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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02.11.2020 12:07 Ответить
Ржали дыбилы?

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3647
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02.11.2020 12:45 Ответить
Як гарно роблять ще раз, ще раз і ще разок ідіотів секти 73%. Ти бач, які шахраї? Як все продумали і головне бажають не зробити краще народу, який їм повірив, а ще раз надурити.
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02.11.2020 12:55 Ответить
А пацанчик где сидел , под столом?
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02.11.2020 12:56 Ответить
Так, йому туди документи на візування скидали.
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02.11.2020 13:15 Ответить
так про какой реванш зеля рассказывает тогда?
короче, главное в расследовании не выйти на самого себя.
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02.11.2020 13:49 Ответить
Вы сначала плёнки слепите, потом новость вбрасывайте. А не потом на коленке шляпу детскую склеивать.
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02.11.2020 14:06 Ответить
 
 