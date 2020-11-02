Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов

Национальное антикоррупционное бюро среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе Президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного Суда Александра Тупицкого. Либо это какие-то крайне похожие на них голоса.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ, близкие к НАБУ, пишет на своей странице в Фейсбуке главред издания Юрий Бутусов.

На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС.

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Александр Тупицкий был избран главой Конституционного Суда в сентябре 2019 года. Тупицкий был назначен судьей КС в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей.

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Не исключено, что решения Конституционного Суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.