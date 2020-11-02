В Украине заняты 66,9% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях, - Минздрав
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По состоянию на 2 ноября в Украине больничные койки заняты уже на 66,9%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заполненности коек в Полтавской (88,8%), Житомирской (83%), Ивано-Франковской (76,8%) областях и Киеве (76%).
Всего по Украине загрузка коек составляет 66,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень также во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (513,4), Житомирской (437,7), Хмельницкой (430,7) и Харьковской (335,3) областях.
Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.
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Информация министерства финансов https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
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