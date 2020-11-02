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Новости Политика Украины
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В Украине заняты 66,9% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине заняты 66,9% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях, - Минздрав

По состоянию на 2 ноября в Украине больничные койки заняты уже на 66,9%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заполненности коек в Полтавской (88,8%), Житомирской (83%), Ивано-Франковской (76,8%) областях и Киеве (76%).

Всего по Украине загрузка коек составляет 66,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К середине ноября 25-26 тыс. коек будут обеспечены кислородом, - Степанов

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень также во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (513,4), Житомирской (437,7), Хмельницкой (430,7) и Харьковской (335,3) областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

В Украине заняты 66,9% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях, - Минздрав 01
В Украине заняты 66,9% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Полтавской, Житомирской и Ивано-Франковской областях, - Минздрав 02

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Степанов бреше: перестали брати пацієнтів до лікарень. Ось і весь секрет "українського чуда". В Італії нікому не відмовляли, лікарям надавали всі умови, збільшили зарплатню, видали захисти - лише важко працюйте. В нас принцип - подихайте вдома тихо і не псувайте статистику
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02.11.2020 10:38 Ответить
Ложь чистой воды! То ли реально не получает истинной информации с мест, то ли откровенно лжет. В Харькове уже второй месяц не кладут тяжелейших, в бессознательном состоянии находящихся ковидников, т.к.в больницах уже нет мест даже на полу в коридорах. По звонку из высоких кабинетов только блатных кое-как могут устроить. Впрочем, как и везде у нас.
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02.11.2020 11:03 Ответить
На сегодняшний день для ремонта и оборудования приемных отделений больниц из фонда ковид не поступило ни копейки из выделенных денег.
Информация министерства финансов https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
Строительство дорог - выделено 35млрд, потрачена половина денег.
Доплаты полицаям - выделено 2.5млрд, потрачено почти всё.
Оборудование больниц - выделено под 5млрд, потрачено 0 копеек.
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02.11.2020 11:52 Ответить
 
 