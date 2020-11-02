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За сутки COVID-19 выявили у 507 сотрудников МВД, большинство в Днепропетровской, Черновицкой и Житомирской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки COVID-19 выявили у 507 сотрудников МВД, большинство в Днепропетровской, Черновицкой и Житомирской областях

Сегодня, 2 ноября, за сутки зафиксированы 507 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2632.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области (+33), в Черновицкой области (+33) и в Житомирской области (+30).

С начала пандемии коронавирусом заболели 13 203 работника МВД, выздоровели - 12 279, умерли - 35.

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_Почему именно там? Не коррелируется с общим распределением по областям. Что там происходит?
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02.11.2020 10:46 Ответить
Теперь я понял почему им доплаты в связи с коронавирусной инфекцией дали. Медикам вот не дали, а ментам дали. Это, оказывается, настоящие наши защитники от КОВИда. Не придурки-медики, которым только бабло дай, а эти герои, которые голыми руками задерживали террориста в Луцке. После наград их даже звери дикие трогать пне будут. Бо взбзднут жрать ментяру при орденах - их хрен неделю потом высрешь. Аж слеза пустилась от защитничков. Одного вчера встретил на улице - он ко мне приклепался насчет документов. Я его послал по конкретному адресу (я пенсионар) с уточнением, что денег не дам. И вообще счас закричу, что грабят. Отклепался быстро.
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02.11.2020 17:11 Ответить
 
 