За сутки COVID-19 выявили у 507 сотрудников МВД, большинство в Днепропетровской, Черновицкой и Житомирской областях
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 2 ноября, за сутки зафиксированы 507 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2632.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области (+33), в Черновицкой области (+33) и в Житомирской области (+30).
С начала пандемии коронавирусом заболели 13 203 работника МВД, выздоровели - 12 279, умерли - 35.
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NonCFist
показать весь комментарий02.11.2020 10:46 Ответить Мне нравится 0
вован_непутЕн
показать весь комментарий02.11.2020 17:11 Ответить Мне нравится 0
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