РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52120 посетителей онлайн
Новости Общество
5067 45
карантин (15645) Степанов Максим (1982) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине: 20 тыс. новых случаев в сутки и 100%-я заполненность коек

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине: 20 тыс. новых случаев в сутки и 100%-я заполненность коек

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине в случае коллапса медицинской системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Степанов отметил, что жесткий карантин возможен, если ежедневно в Украине будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

По словам Степанова, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

Министр подчеркнул, что такого сценария лучше избежать, поскольку ситуация станет действительно критической.

"Чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19, - Степанов

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
Абажжи, пару дней назад 15 было. Шото поменялось?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:03
+7
Та идите вы нах. Пол-страны уже переболело а они все стращают.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:00
+5
- Почему без маски?
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
Та идите вы нах. Пол-страны уже переболело а они все стращают.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:00 Ответить
Ботяра в срам. Лишe починають хворіти далeкі знайомі. Коли будe "півкраіни", тоді будe армагeдeць всім.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:17 Ответить
Ну не знаю, в моєму містечку, що на Тернопільщині хворіє чи хворів вже ледь не кожен пятий, в т. ч. практично вся моя родина
показать весь комментарий
02.11.2020 14:55 Ответить
Вы в какой стране живёте? В Украине население около 40 млн, а не 800 тыс.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:18 Ответить
Реальна цифра захворівших далеко не 400 тис, вона в 5-6 раз більша. В нас багато у кого хтось один в сім'ї робить тест, решта членів родини хворіє без теста - бо ж і так зрозуміло
показать весь комментарий
02.11.2020 14:57 Ответить
когда трупи будут валятся на улицах тогда может введут Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 7895
показать весь комментарий
02.11.2020 12:03 Ответить
Абажжи, пару дней назад 15 было. Шото поменялось?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:03 Ответить
А еще раньше 12000...
показать весь комментарий
02.11.2020 11:10 Ответить
Будет и 25 000
Да и статистика политизированная....
показать весь комментарий
02.11.2020 11:15 Ответить
Наперсточники и клоуны во власти.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:20 Ответить
Что ты делаешь, что-бы этого не случилось? Ничего, только видосики записываешь и с микрофоном балуешься. Типичный ЗЕстиль.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:04 Ответить
Урод ты Степанов! С учетом того, что анализа в Украине нужно ждать до двух недель то ваша статистика УЖЕ 2-х недельной давности, а сколько сейчас заболело знает только инструмент президента-пианиста...
При 100% заполненности коек вас начнут вешать и жечь родственники умирающих!
показать весь комментарий
02.11.2020 11:11 Ответить
Так сейчас с ковидом в больнички уже не принимают особенно людей предпенсионого и пенсионого возрастов! А зачем меньше пенсий платить!
показать весь комментарий
02.11.2020 11:16 Ответить
На сколько нужно умножить официальную статистику что бы узнать реальную ?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:17 Ответить
неа..болеют..и будут болеть...а лечение вы не получите..пока не поднимете кипишь и не начнете сами лечиться..с вас будут ржать..пцр вы будете ждать хер знает сколько..рентген покажет затемнение..после чего вы идете на кт легких..и бах..у вас двухсторонняя полисегментарная пневмония..ковид 19 типичный....
а алени перенесшие ковид на ногах пусть и дальше бегают без масок и заражают других людей...повезет не повезет..рулетка сегодня мне перезвонили с поликлиники и спросили буду ли я ложиться в больницу? на хер..после всего треша..и после того как скорая ко мне не приехала..дежурная посоветовала лечиться парацетамолом..при этом на 23.10 моя подруга в больнице под 4 капельницами..ковид..ее тетя на 4 день домашнего лечения..умерла..и хоронили в черном пакете
остальные умники мне тут писали что лечусь фуфломицинами..и если мне так херово я б не писала
радуйтесь..может когото моя информация спасет..
да и побольше слушайте нашу власть..все под контролем
особенно я
да вызову скорую..когда клеить ласты начну..да и кт на руках..куда денутся
показать весь комментарий
02.11.2020 11:17 Ответить
Идиотизм. Локдаун нужно вводить ДО катастрофы.
А сейчас - жестко штрафовать за хождение без масок.
Но мусорня годна только взятки брать.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:19 Ответить
Вы тут ещё до сих пор не осознали бесполезность намордника? Всё ещё толчётесь в маршрутках в надежде на его мнимую эффективность?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:24 Ответить
Ему страшно. Им ВСЕМ страшно. От осознания того, насколько они угробили свой иммунитет - что он не в состоянии с респираторкой справиться.
Им плевать на данные исследований, на результаты CDC которые говорят о том, что 80+% маски все же носили... им плевать. Им страшно.
Толпа, когда ей страшно - теряет адекватность.
Ну и зависть еще, не без этого.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:28 Ответить
Судя по комментам - два дебила из паРаши.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:30 Ответить
В кацапстане свидетелей ковида и любителей намордников любых видов и размеров никак не меньше, а то может и побольше.

Но когда ответить нечего приём ведения дискуссии зачётный, поздравляю.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:32 Ответить
Эх. Будучи родом из Запорожья, мне обидно за то, во что выродились козаки. У тех были яйца...
показать весь комментарий
02.11.2020 11:34 Ответить
Судя по всему, под этими двумя никами - один организм. Кацап-многостаночник, ...ля
показать весь комментарий
02.11.2020 11:41 Ответить
Масочку одень и сиди дома.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:52 Ответить
Когда будет 100% заполняемость коек куда будут ложить новых больных? Или Степанов думает что с введением жёсткого карантина уже на следующий день число новых заболевших будет равно 0?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:22 Ответить
Думать оно не умеет.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:29 Ответить
еще один идиот
себя ******* и своих близких
я больше на вас сраный форум не зайду..не буду бисер перед свиньями
пока вас не бахнет по башке..до вас не дойдет
показать весь комментарий
02.11.2020 11:23 Ответить
https://youtu.be/EWJIfe-0D8w
показать весь комментарий
02.11.2020 11:25 Ответить
Боже, спаси Украину от дебилов!
показать весь комментарий
02.11.2020 11:27 Ответить
(зебилов)
показать весь комментарий
02.11.2020 11:47 Ответить
сначало было 12 тыс., потом 15, что дальше Степанов 30 тысяч?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:28 Ответить
обіцянка гарантину від міністра здравозахоронєнія
показать весь комментарий
02.11.2020 11:32 Ответить
Чому нe при 100 тисячах? Школи відкрил- чeкайтe щe більшого спалаху
показать весь комментарий
02.11.2020 11:45 Ответить
- Почему без маски?
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:51 Ответить
Маска защищает не вас, а от вас) забота об окружающих, как и у хирургов, например.
показать весь комментарий
02.11.2020 13:19 Ответить
Я то не опасен. А есть такие, от которых даже намордник не спасет.
Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 4132
показать весь комментарий
02.11.2020 14:32 Ответить
Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
02.11.2020 11:55 Ответить
А знаете... меня вот искренне удивляют сторонники поиска виновных. Мол "эти безмасочники всех позаражали".
Ребят. Я вот, к примеру, каждый день пользуюсь транспортом. Маршрутки. Метро. Автобус. Хз, правда, как оно в троллейбусе или трамвае. Бываю в торговых центрах, на рынках...
Так вот.
Я безмасочников там вижу очень редко. 1-2... на автобус и то не всегда.
Ну так в чей огород камешки? Кто Вас, масочников, кроме самих себя заражает?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:59 Ответить
Собственно вот так всё происходит: видосик
показать весь комментарий
02.11.2020 12:05 Ответить
Ага. Я бы только еще задумался над тем, куда девается то что остается на внутренней поверхности маски / в подмасочном пространстве - когда человек делает СЛЕДУЮЩИЙ вдох.
И как это (увеличение кол-ва частиц вдыхаемого вируса (не только ковид если он есть... но ведь и иных хватает) вообще влияет в плане нагрузки на имунную систему.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:15 Ответить
Ах да. Место действия - Киев.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:00 Ответить
Думаю локдаун буде ближче до 15 грудня. 19 Миколая,25 Різдво,31 Новий Рік,6,7 Різдво. Буде ще час в Епіцентра,АТБ,Сільпо і решта підзаробити,ну і дещо комусь якась копієчка на рахунок також перепаде.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:31 Ответить
Люди проснитесь. Каждый год с похолоданиями вечные орз. Простуды как были так и остались, пропажа вкуса и обоняния, это самый обычный симптом при простуде. Да вас на умственном уровне заколдовали уже, от собственного самовнушения помирать начинают!
показать весь комментарий
02.11.2020 13:58 Ответить
Вони таки хочуть нас доконати...
показать весь комментарий
02.11.2020 14:58 Ответить
 
 