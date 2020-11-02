Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине: 20 тыс. новых случаев в сутки и 100%-я заполненность коек
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине в случае коллапса медицинской системы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Степанов отметил, что жесткий карантин возможен, если ежедневно в Украине будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%.
По словам Степанова, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.
Министр подчеркнул, что такого сценария лучше избежать, поскольку ситуация станет действительно критической.
"Чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", - отметил Степанов.
Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.
Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
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Да и статистика политизированная....
При 100% заполненности коек вас начнут вешать и жечь родственники умирающих!
а алени перенесшие ковид на ногах пусть и дальше бегают без масок и заражают других людей...повезет не повезет..рулетка сегодня мне перезвонили с поликлиники и спросили буду ли я ложиться в больницу? на хер..после всего треша..и после того как скорая ко мне не приехала..дежурная посоветовала лечиться парацетамолом..при этом на 23.10 моя подруга в больнице под 4 капельницами..ковид..ее тетя на 4 день домашнего лечения..умерла..и хоронили в черном пакете
остальные умники мне тут писали что лечусь фуфломицинами..и если мне так херово я б не писала
радуйтесь..может когото моя информация спасет..
да и побольше слушайте нашу власть..все под контролем
особенно я
да вызову скорую..когда клеить ласты начну..да и кт на руках..куда денутся
А сейчас - жестко штрафовать за хождение без масок.
Но мусорня годна только взятки брать.
Им плевать на данные исследований, на результаты CDC которые говорят о том, что 80+% маски все же носили... им плевать. Им страшно.
Толпа, когда ей страшно - теряет адекватность.
Ну и зависть еще, не без этого.
Но когда ответить нечего приём ведения дискуссии зачётный, поздравляю.
себя ******* и своих близких
я больше на вас сраный форум не зайду..не буду бисер перед свиньями
пока вас не бахнет по башке..до вас не дойдет
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
Ребят. Я вот, к примеру, каждый день пользуюсь транспортом. Маршрутки. Метро. Автобус. Хз, правда, как оно в троллейбусе или трамвае. Бываю в торговых центрах, на рынках...
Так вот.
Я безмасочников там вижу очень редко. 1-2... на автобус и то не всегда.
Ну так в чей огород камешки? Кто Вас, масочников, кроме самих себя заражает?
И как это (увеличение кол-ва частиц вдыхаемого вируса (не только ковид если он есть... но ведь и иных хватает) вообще влияет в плане нагрузки на имунную систему.