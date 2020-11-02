Степанов назвал условие введения жесткого карантина в Украине: 20 тыс. новых случаев в сутки и 100%-я заполненность коек

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине в случае коллапса медицинской системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Степанов отметил, что жесткий карантин возможен, если ежедневно в Украине будут фиксировать до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, а заполняемость коек, учитывая и те, которые будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

По словам Степанова, карантин будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

Министр подчеркнул, что такого сценария лучше избежать, поскольку ситуация станет действительно критической.

"Чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", - отметил Степанов.

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Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.

Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.